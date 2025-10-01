Реальные доходы казахстанцев снизились за год

Несмотря на номинальный рост средней заработной платы, ее реальный показатель сократился на 1,4%

Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Реальная заработная плата казахстанцев снизилась на 1,4% за год, следует из отчета Бюро национальной статистики Казахстана.





Согласно данным статистики, среднемесячная заработная плата в Казахстане во втором квартале текущего года составила 420,9 тысячи тенге. Несмотря на ее рост в номинальном выражении на 9,8% за год, показатель реальной заработной платы сократился на 1,4%.





Из отчета следует, что самые высокие показатели среднемесячной заработной платы зафиксированы в следующих областях:





- Мангистауской - 575 тысяч тенге;





- Улытауской - 549 тысяч тенге;





- Атырауской - 544 тысячи тенге.





Самые низкий показатель средней заработной платы в Жетысуской области - 340 тысяч тенге, но при этом регион показывает самый высокий рост реальной заработной платы - 9,4% за год.





Среди отраслей лидерами по росту заработной платы являются финансовая и страховая деятельность, горнодобывающая промышленность, информация и связь. Самые низкие оклады у работников сельского хозяйства и ЖКХ.





Как отметил ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев, доходы населения "съедает высокая инфляция".