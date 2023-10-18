17.10.2023, 21:20 51881
В Алматы ежедневно въезжает "целая Латвия" или пять Западно-Казахстанских областей
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Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По 10 основным магистралям на территорию Алматы, по данным департамента полиции, в рабочие дни въезжает в среднем свыше 400 тысяч автомобилей, сообщает пресс-служба акимата города.
По дополнительным 17 дорогам, ведущим из области в город, заезжают еще более 300 тысяч транспортных средств. Таким образом, входящий транспортный поток в Алматы превышает 700 тысяч машин, что составляет примерно треть от всего населения города - 2,147 млн человек. Данные получены на основе мониторинга дорожной ситуации с использованием возможностей аппаратно-программного комплекса "Сергек" в пятницу, 6 октября 2023 года.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Помимо входящего транспортного потока в самом Алматы зарегистрировано около 617 тысяч автомобилей. Более 400 тысяч машин регулярно передвигаются по городу вместе с теми, кто приезжает из области, то есть суммарно более 1 млн 100 тысяч транспортных средств. Иными словами, ситуация на дорогах такая, как если бы за руль сел каждый второй житель нашего города.
В Алматы за десять лет население увеличилось более чем на 700 тысяч человек, составив почти 2,2 млн человек. В относительных показателях это плюс 49,1%. Все эти годы динамика была более-менее ровной, в пределах 3-4% в год. Исключением стали только 2015-й и 2022-й.
Летом алматинцы активно жаловались на работу городских властей.
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18.10.2023, 18:20 2361
Повысятся ли цены алкогольную продукцию в Казахстане, рассказали в Миннацэкономики
На элитный алкоголь акциз повысят в рамках налога на роскошь
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики республики Казахстан Алибек Куантыров в кулуарах мажилиса рассказал, повысятся ли цены алкогольную продукцию в связи с ростом акциза.
Я думаю, там не будет сильного роста, это казахстанское производство. Другой вопрос, что есть некоторые виды алкоголя, которые по крепости тоже сильные, но на них низкий акциз. Сейчас уже ситуация изменилась. То есть они ежегодно и так растут, эти акцизы, они привязаны к МРП. Они же не могут быть зафиксированы на одном месте в номинальном выражении. Но то, что кратно выросло, это вот акцизы на нагреваемый табак, на некоторые виды алкоголя, на дорогостоящий алкоголь", - цитирует inform.kz министра.
Министр также добавил, что на элитный алкоголь акциз повысят в рамках налога на роскошь.
Например, насколько я помню, цифры там были, тот же самый Brandy как вид алкоголя, за него платили меньше, хотя у него акциз должен быть как минимум как у водки. Уже был несколько раз повышен этот акциз. На импортируемый алкоголь, особенно на дорогостоящий, будет введен дополнительный налог на роскошь, в несколько раз повысится налог", - цитирует tengrinews.kz Алибека Куантырова.
Ранее сообщалось, что в Казахстане в тысячу раз повысят налог на премиальный алкоголь.
17.10.2023, 12:13 72546
Праздничный календарь: как отдохнут казахстанцы на День Республики
Рабочие дни переносить не планируют
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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Праздничная октябрьская дата - День Республики, который в прошлом году получил статус национального праздника, в этот раз выпал на середину рабочей недели.
В календаре праздничных и выходных дней, опубликованном на портале электронного правительства, отмечено, что праздник выпадает на среду. При этом переноса рабочих дней не планируется. 25 октября будет выходным днем, затем после двух рабочих дней снова наступят выходные: суббота и воскресенье.
Напомним, в прошлом году День Республики был исключен из перечня государственных праздников и получил статус национального праздника. Соответствующий указ подписал президент Токаев.
17.10.2023, 11:32 75151
Бюст великого мыслителя Востока аль-Фараби установили в Пекине
Фото: Акорда
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Пекин. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия бюста средневекового философа и ученого Абу Насра аль-Фараби на территории Пекинского университета языка и культуры в Пекине, сообщает Акорда.
Также в церемонии участвовали заместитель министра образования КНР Ван Гуанянь, секретарь партийного комитета университета Ни Хайдун, ректор университета Дуань Пэн, профессор университета Лю Шицинь, а также директор Государственного художественного музея Китая и автор бюста У Вэйшань.
Глава государства в своем выступлении остановился на вкладе аль-Фараби в интеллектуальный подъем мировой цивилизации.
Великий мыслитель Востока, который внес значительный вклад в развитие всей мировой цивилизации, аль-Фараби родился и вырос на территории Казахстана. Он объездил многие страны в поисках знаний, сыграл выдающуюся роль в становлении математики, естествознания, астрономии, филологии, осуществлял исследования в других отраслях науки. Неизмерим его вклад в развитие человечества. В своих философских произведениях Аль-Фараби акцентировал внимание на идее Справедливости. Он придавал особое значение формированию милосердного общества и гармоничного государства, отстаивал нравственные и духовные ценности. Ученый изучал такие виды искусства, как музыка и каллиграфия", - рассказал президент.
Токаев отметил, что современники называли аль-Фараби, обладавшего энциклопедическими познаниями, "вторым учителем" после Аристотеля, и подчеркнул, что труды ученого всегда актуальны и не теряют своей ценности.
Его произведения - это сокровище, вошедшее в золотой фонд мировой научной мысли. 1150-летие аль-Фараби, которое отмечалось в 2020 году, вошло в глобальный список памятных дат ЮНЕСКО. Были организованы международные научные симпозиумы, конференции. Вышли в свет монографии и сборники. Были сняты документальные фильмы. Все это позволило глубже осмыслить труды Аль-Фараби, открыло возможности для популяризации его богатого наследия", - отметил Токаев.
По его словам, теперь ряд научных работ, посвященных философу, будет доступен китайским ученым и молодежи.
Радует то, что в первую очередь с этими ценными материалами смогут ознакомиться преподаватели и студенты Пекинского университета языка и культуры", - сказал лидер Казахстана.
Он напомнил, что в свое время он обучался в данном учебном заведении, поэтому открытие бюста Абу Насра аль-Фараби является для него большой честью. Глава государства выразил уверенность в том, что здесь наследие великого мыслителя будет всесторонне изучаться, тем самым способствуя укреплению культурных связей. Он также высказал признательность правительству Китая, Пекинскому университету языка и культуры, Государственному художественному музею Китая и выдающемуся скульптору У Вэйшаню за поддержку этой инициативы.
Президент также тепло побеседовал с профессором Лю Шицинем, который преподавал Касым-Жомарту Токаеву в Пекинском лингвистическом институте во время его стажировки.
Мне очень приятно спустя 40 лет вновь оказаться в стенах моего университета и встретить Вас в добром здравии. Хочу особо отметить Ваше трудолюбие, стойкость и бодрость духа. Знания, которыми Вы делились со своими учениками, бесценны. Все это подтверждает Ваш профессионализм, усердие и любовь к своему делу. Я знаю, что Вы находитесь на заслуженном отдыхе. Несмотря на это, Вы продолжаете участвовать в общественной жизни университета и вносите большой вклад в развитие межкультурных связей", - заметил глава государства.
Он поблагодарил Лю Шициня и пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.
После беседы главе государства показали архивные документы о его учебе в университете.
В завершение мероприятия президент подарил Пекинскому университету языка и культуры портрет Абу-Насра аль-Фараби и встретился с казахстанскими студентами, обучающимися в учебном заведении.
Напомним, президент Казахстана находится в Китае с официальным визитом. Сегодня он провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. После встречи главы государств подписали ряд двусторонних документов.
17.10.2023, 10:19 77696
В Казахстане планируют установить уровни владения казахским языком
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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В столице прошел расширенный научно-технический совет по стандартизации, где рассматривались проекты национальных стандартов РК, в том числе были одобрены проекты по коммуникативным языковым компетенциям владения казахским языком по уровням. Об этом сообщили в пресс-службе Минторговли и интеграции РК.
Как пояснили в ведомстве, основная цель стандарта заключается в установлении уровня владения казахским языком, после чего Национальный центр тестирования РК будет проводить тестирование и выдавать соответствующие сертификаты.
С принятием закона "О языках в Республики Казахстан" разработанные стандарты оказываются крайне необходимыми, так как они приводят работу в соответствие с четкими регламентами и требованиями", - отметил депутат мажилиса РК Казыбек Иса.
Обязательное тестирование будут проходить следующие категории:
- студенты, поступающие в магистратуру и докторантуру;
- сотрудники, включенные в кадровый резерв органа "А" государственной административной службы;
- абитуриенты, претендующие на международную стипендию "Болашак";
- студенты, претендующие на поступление в Академию Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
- преподаватели "Назарбаевской интеллектуальной школы".
Разработчиком является КазСтандарт, предполагаемая дата введения в действие 1 января 2024 года", - уточнили в министерстве.
Ранее глава государства заявил, что дальнейшее развитие казахского языка всегда будет в числе приоритетных задач.
16.10.2023, 18:11 115286
В МИД рассказали, как будут вывозить граждан Казахстана из сектора Газа
Фото: Xinhua
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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров в ходе брифинга рассказал, как будут вывозить граждан Казахстана из сектора Газа.
Ситуация в секторе Газа остается очень сложной. Наши дипломаты ежедневно проводят переговоры с местными властями по возможному выезду соотечественников и членов их семей из сектора Газа в Египет через пропускной пункт Рафах. На сегодня мы имеем информацию о том, что в секторе Газа находятся 67 граждан Республики Казахстан с документами. И вместе с членами семей это более 100 человек", - цитирует tengrinews.kz Айбека Смадиярова.
По его словам, проблема в том, что у некоторых казахстанцев и членов их семей - иностранных граждан отсутствуют какие-либо документы. Эти и другие организационные вопросы также прорабатываются казахстанскими дипломатами, сообщает sputnik.kz.
Посольства Казахстана в Израиле, Египте и Иордании ведут мониторинг текущего местонахождения граждан Казахстана, а также прорабатывают возможные пути выезда в безопасные зоны. На постоянной основе обновляются актуальные контакты для связи с соотечественниками. Сведений о погибших и раненых среди граждан Казахстана не зафиксировано", - добавил он.
Напомним, в связи с нестабильной ситуацией казахстанские авиакомпании приостановили сообщение с Израилем.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900, сообщает РИА Новости.
16.10.2023, 16:41 120361
Ушел из жизни композитор Геннадий Гладков
Ему шел 89-й год
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Москва. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Народный артист России, советский и российский композитор Геннадий Гладков ушел из жизни на 89-м году.
О кончине композитора сообщил РИА Новости его помощник Малик Аминов.
Дома, просто дома ушел спокойно", - сказал Аминов.
Геннадий Гладков написал музыку к таким анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню" и многим другим. Также его произведения можно услышать в фильмах "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "Собака на сене", "Новогодние приключения Маши и Вити" и других. Помимо этого, композитор сочинял музыку и для театральных постановок.
Напомним, в сентябре ушел из жизни великий поэт-песенник Николай Добронравов.
16.10.2023, 15:20 123156
Кайрат Боранбаев передал государству гостиничный комплекс стоимостью 1,4 млрд тенге
Фото: Кадр из видео
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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Осужденный казахстанский олигарх Кайрат Боранбаев передал государству гостиничный комплекс в городе Астане, сообщает Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
Компаниями бизнесмена Кайрата Боранбаева подано соответствующие заявления в Комитет государственного имущества о добровольной передаче в доход государства гостиничного комплекса Comfort Hotel Astana стоимостью свыше 1,4 млрд тенге, сообщили в ведомстве.
Данный гостиничный комплекс площадью более 5 тыс. кв. м имеет годовой оборот почти 900 млн тенге. Данный объект в соответствии с действующим законодательством планируется использовать в социальных целях с организацией досуговых, реабилитационных и образовательных центров", - пояснили в агентстве.
Отмечается, что работа по возврату активов продолжается.
Напомним, в Минфине рассказали, что будет с конфискованным имуществом Кайрата Боранбаева.
Акционеры Phystech II передали 100% простых акций компании государству. По состоянию на 3 октября 2023 года держателем акций предприятия являлось ТОО "КазСтройПроект-А". По данным СМИ, ранее акционером компании было ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт". Его владельцем был бизнесмен Кайрат Боранбаев.
Напомним, Кайрата Боранбаева приговорили к шести годам лишения свободы, тем самым сократив на два года ранее оглашенный приговор. Он признан виновным в хищении средств при импорте российского газа.
16.10.2023, 08:45 133596
МВД Казахстана планирует снизить цены за ускоренную выдачу документов
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел РК подготовило проект приказа "О внесении изменения в приказ министра внутренних дел РК от 22 февраля 2018 года № 143 "Об утверждении прейскуранта цен на услугу по выдаче в ускоренном порядке документов, удостоверяющих личность, оказываемую республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения". Документ опубликован на портале "Открытые НПА".
Согласно проекту приказа планируется снизить цены на услугу по выдаче в ускоренном порядке документов, удостоверяющих личность, в связи со скорректированными Агентством по защите и развитию конкуренции РК в сторону снижения ценами на услуги.
Напомним, в настоящее время цены на услугу составляют:
для городов Астаны, Алматы, Актобе, Шымкента:
1-я категория срочности - до 1 рабочего дня составляет 4983 тенге, 2-я категория срочности - до 3 рабочих дней 2752 тенге;
для областных центров:
1-я категория срочности - до 3 рабочих дней - 4983 тенге, 2-я категория срочности - до 5 рабочих дней - 2752 тенге;
для районов и городов областей:
3-я категория - до 7 рабочих дней - 1116 тенге.
Ранее в МВД рассказали, как будет действовать норма об обязательной дактилоскопии с 2024 года.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?