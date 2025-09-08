Пробки как перелет до Ташкента - алматинец показал, сколько времени занимает путь по Аль-Фараби

Рассказать друзьям

Алматы. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях набирает популярность ролик жителя Алматы, решившего проверить, сколько реально занимает дорога по проспекту Аль-Фараби в вечерний час пик.





Мужчина включил камеру, когда подъезжал к развязке ВОАД. На часах было 18.15. Его цель - проехать до пересечения с улицей Жарокова и засечь время в условиях плотного трафика.





Финишная точка была достигнута лишь через час и двадцать минут: в 19.36 водитель сообщил, что почти доехал.





Получается, дорога отняла у меня столько же, сколько занял бы перелет из Алматы в Ташкент - полтора часа", - возмутился автор видео.



