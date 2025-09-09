Удаленка и новый график учебы и работы: какие меры предлагает акимат Алматы для борьбы с пробками

Рассказать друзьям

Алматы. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы местные исполнительные органы перешли на новый график работы для сокращения транспортной нагрузки на улицах города в часы пик. Пересмотреть режим учебы предлагают и студентам.





Госслужащие теперь начинают рабочий день в 8.30. Рассматривается вопрос и их перехода на удаленный формат - закон позволяет переводить не более 30% сотрудников на "дистанционку", информирует портал InAlmaty.





Также власти города поддержали предложение маслихата о переводе офисных сотрудников частных компаний на удаленный режим.





А студентам вузов и колледжей предлагают внедрить дифференцированный график начала учебных занятий, чтобы перераспределить поток более 637 тысяч студентов. В частности занятия в ряде учебных заведений будет начинаться в 8.00, а в других - в 10.00.





Напомним, еще в начале августа в социальных сетях алматинцы выкладывали видео с переполненными остановками, толпами в автобусах, метро и других общественных местах, показывая, как выглядит город в часы пик. В преддверии начала учебного года горожане опасались пробок на дорогах и переполненного общественного транспорта в часы пик. Некоторые обращались к абитуриентам с просьбой пересмотреть свой выбор и поехать получать образование в другой город.



