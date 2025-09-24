Алматы опережает весь Казахстан по темпам ввода жилья, несмотря на запреты
Алматы. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на введенные властями запреты и ограничения по застройке, Алматы лидирует среди других городов Казахстана по вводу жилья в эксплуатацию, сообщает Telegram-канал "Первое кредитное бюро".
По темпам ввода жилья Алматы заметно опережает весь Казахстан - средние темпы по стране сейчас составляют +4,5%. В то же время мегаполис в одиночку обеспечивает 16% общего объема ввода.
С начала года общая площадь введенных здесь жилых зданий увеличилась на 13,6%, до 1,75 млн кв. м. В сравнении с тем же периодом прошлого года положительные темпы ускорились в 3,6 раза - тогда было +3,8%.
При этом, отмечают обозреватели, Алматы - самый густонаселенный город Казахстана.
На начало 2025 года на 1 квадратный километр в южном мегаполисе приходилось 3,3 тыс. человек, тогда как в столице страны, Астане, - 1,9 тыс. Плотность населения Алматы постоянно увеличивается - с 1 января 2021 года показатель прибавил 15,8%. Увеличение плотности населения обостряет старые проблемы города, расширение границ которого связано с определенными трудностями - с южной стороны он "прижат" к горам. Речь идет о хаотичной точечной застройке, застройке склонов, предгорий, зеленых зон, несоблюдении норм сейсмической безопасности при возведении зданий", - рассказали аналитики.
Чтобы решить эти и другие проблемы, местные власти приняли новые правила застройки. В частности, были введены ограничения по этажности и назначению возводимых зданий, а также запрет на строительство зданий на склонах с крутизной 15 градусов, на зеленых зонах и детских площадках дворов. В августе по поручению президента РК был введен мораторий на застройку в верхней части города. Причиной стал острый дефицит социальной инфраструктуры.
Двузначными темпами по итогам восьми месяцев ввод жилья в южном мегаполисе растет сравнительно нечасто. За последние десять лет такое происходит в четвертый раз. Конечно, стоит сказать, что двумя годами ранее наблюдался еще более мощный скачок (+22,8% г/г). Но бурный рост тогда отчасти носил восстановительный характер, так как непосредственно перед этим, в январе-августе 2022 года, фиксировался спад на 7,5% г/г.
В целом нынешние темпы роста серьезно превосходят средние за последние 10 лет, +13,6% г/г против +6,5% г/г.
Тем временем общее количество квартир в введенных жилых зданиях Алматы прибавило еще более ощутимые 20,2%, достигнув 19,3 тыс. Впрочем, не стоит торопиться делать выводы о том, что средняя площадь вводимых квартир сократилась. Нюанс заключается в том, что официальная статистика трактует понятие "квартира" довольно широко - это не только квартира в многоквартирном жилом доме, но и любой дом на одного хозяина. Другими словами, на динамику показателя может также влиять изменение доли индивидуального жилья в общем количестве введенных квартир.
Отдельно по количеству единиц индивидуального жилья статистика не приводится, поэтому точно рассчитать такую долю нельзя. Однако публикуются данные по количеству квартир, вводимых индивидуальными застройщиками, то есть гражданами. Логично предположить, что в основной массе они вводят именно дома на одного хозяина (квартира = дом). В январе-августе доля квартир, введенных гражданами, снизилась г/г на 1,2 п.п., до 6%. Косвенно это может указывать и на сокращение доли индивидуального жилья в общем количестве введенных квартир.
Напомним, на кануне начала учебного года в социальных сетях алматинцы выкладывали видео с переполненными остановками, толпами в автобусах, метро и других общественных местах, показывая, как выглядит город в часы пик. В преддверии начала учебного года горожане опасались пробок на дорогах и переполненного общественного транспорта в часы пик. Некоторые обращались к абитуриентам с просьбой пересмотреть свой выбор и поехать получать образование в другой город.
Также в соцсетях получил популярность ролик алматинца, который сравнил проезд в час пик по проспекту Аль-Фараби с перелетом до Ташкента.
Ранее депутат мажилиса Бакытжан Базарбек в своем депутатском запросе поднял вопросы о незаконной срезке горных массивов, засыпке природных логов и рек, самовольном строительстве, затягивании демонтажа объектов незаконного строительства в предгорьях и верхних районах Алматы. Он также озвучил вопрос законности возведения строений на территории города, приведя в пример строительство 40-этажной башни компанией RAMS.
После вмешательства депутатов строительство башни приостановили.
Алматинцы запустили петицию о запрете строительства 40-этажного комплекса. Жители города считают, что на данной территории необходимо создать зеленую парковую зону.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это занимающий на тот момент пост акима мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.