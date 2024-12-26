Маслихат Алматы утвердил новые правила застройки

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Алматы. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в ходе внеочередной сессии маслихата депутаты утвердили новые правила застройки города, разработанные с целью недопущения точечного строительства, застройки предгорий, зеленых зон и дворовых территорий, сообщили в акимате.





Руководитель управления городского планирования и урбанистики Нурлан Буранбаев отметил, что новые правила предполагают более жесткие ограничения на строительство и усиление контроля государственных органов в части приемки многоквартирных жилых комплексов, а также расширяют функции органов архитектурно-строительного контроля.





Правилами закреплено ограничение по этажности для строительства между проспектами Абая и аль-Фараби: здания всех типов не должны превышать 9 этажей и 35 метров.





Исключением являются уникальные объекты, строительство которых будет допускаться лишь при условии наличия архитектурно-градостроительного обоснования их общественной значимости, обеспечения устойчивости и экологичности проектных решений, включая применение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий", - уточнили в акимате.





Также правила регламентируют порядок строительства в сейсмоопасных зонах и предгорьях (горные "прилавки") южнее ВОАД, проспекта аль-Фараби, улиц Саина и Жандосова:





- запрещается строительство зданий в полосе горных прилавков, в том числе на площадках с крутизной склона 15 градусов и более;





- закрепляется принятое ранее решение о высотности зданий не выше 12 метров и 3 этажей, кроме общественно-культурных объектов;





- запрещено переоборудование террас и технических этажей при реконструкции.





Кроме того, закрепляется требование о строительстве жилья не ниже III класса на всей территории города с обеспечением не менее 1 парковочного места на квартиру.





Также в правилах утверждены меры по недопущению точечного строительства и сохранению рекреационных зон.





Актуальным для Алматы является вопрос точечного размещения зданий в существующих жилых кварталах и дворовых территориях. Если ранее не было законодательного запрета на возведение объектов на зеленых зонах и детских площадках дворов, то в новых правилах подобная застройка запрещена", - пояснили в акимате.





Также категорически запрещается строительство АЗС и СТО на центральных общегородских магистралях, вблизи соцобъектов и объектов массового посещения.





Для сохранения природного фонда и дворовых рекреационных зон вводится запрет на изменение природного ландшафта в целях увеличения площади строительства, засыпку предгорных оврагов, ручьев, подрезку горных прилавков", - сообщили в ведомстве.



