В Алматы разработают программу по сейсмоусилению зданий
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Алматы. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы разработают городскую программу по сейсмоусилению зданий мегаполиса в 2025 году, сообщает пресс-служба городского акимата.
В ходе внеочередной сессии маслихата Алматы утвержден бюджет города на 2025-2027 годы. Принятый бюджет предусматривает средства на мероприятия по обеспечению сейсмобезопасности города. Поскольку процесс повышения сейсмической безопасности зданий и сооружений носит долгосрочный характер и требует значительных финансовых вложений, на эти цели в бюджете планируется предусмотреть порядка 14 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
В частности, для определения фактической сейсмостойкости зданий и сооружений, согласно общепринятой международной практике, в городе проводится паспортизация объектов. По итогам паспортизации в следующем году по примеру Японии, США и Израиля будет разработана и внедрена городская программа по сейсмоусилению зданий.
Работа по сейсмоусилению государственных социальных и административных зданий в Алматы проводится ежегодно. В 2025 году завершится сейсмоусиление 3 школ в Бостандыкском и Медеуском районах, а также начнутся работы по сейсмоусилению школы-лицея № 50 в Турксибском районе. Работы по сейсмоусилению будут проведены также в 7 яслях-садах в Ауэзовском, Бостандыкском и Медеуском районах. Также для оценки оползневой опасности и составления паспорта оползнеопасных участков реализуется 3-летний проект на сумму 168,8 млн тенге", - сообщили в акимате.
Согласно заключению Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, для полного охвата территории Алматинской агломерации и увеличения скорости обработки сейсмологических данных к существующей 51 сейсмостанции необходимо дополнительно установить еще 70.
Это планируется сделать акиматом Алматы с 2025 по 2026 год, что позволит усовершенствовать имеющуюся систему раннего предупреждения о приближающемся землетрясении. В результате территория города будет покрыта сейсмодатчиками, которые будут работать в едином программном обеспечении. Кроме того, будет проведена работа для подготовки инфраструктуры к интеграции с системами соседних государств, таких как КНР, Кыргызстан и Узбекистан", - добавили в пресс-службе.
Также планируется строительство симмуляционного учебно-методического центра. Реализация этого проекта даст возможность обучить население необходимым навыкам для самоспасения в условиях различных чрезвычайных ситуаций. Инструкторы центра будут обучать граждан методам и приемам самоспасения, а также оказания первой помощи в экстренных случаях.
Напомним, в январе произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Его эпицентр был расположен в 264 километрах на юго-восток от Алматы.
Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов. В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.
В мае в Алматы провели тестирование системы мгновенного оповещения о ЧС Mass Alert. Систему запустили для пользователей устройств с ОС Android.