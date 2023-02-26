25.02.2023, 14:15 44356
Ущерб на миллиард тенге: браконьеров, истреблявших сайгаков, задержали в Мангистауской области
Фото: КНБ РК
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Актау. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - КНБ РК совместно с органами прокуратуры проведена спецоперация по задержанию с поличным группы лиц, причастной к организации канала незаконной добычи и сбыта рогов сайги, сообщает пресс-служба комитета.
При попытке реализации крупной партии дериватов пресечена деятельность двух ранее неоднократно судимых представителей криминалитета региона.
Собраны доказательства о нанесении государству ущерба на сумму более 1 млрд тенге и значительного урона популяции сайги в Казахстане.
Отметим, что подобны вещи невозможно измерять деньгами. Урон, нанесенный окружающей среде, не может быть измерен никакими деньгами. Озвученные цифры ущерба никак не отражают истинные масштабы трагедии и нанесенного природе вреда.
В рамках досудебного расследования по пукту 2 части 3 статьи 339 УК РК проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий по установлению иных участников противоправной деятельности.
В начале февраля в Талдыкоргане задержана группа из четырех человек, пытавшихся сбыть партию сайгачьих рогов.
26 февраля стало известно о планах Минэкологии дать разрешение на отстрел 1815 сайгаков в четырех областях Казахстана.
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25.02.2023, 15:53 41756
Криминальная хроника: убийство и погоня
У жителя Актюбинской области в салоне авто обнаружили тело пропавшей женщины. В Абайской области пьяный водитель на скорости свыше 100 км/ч пытался скрыться от полицейских
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Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Пресс-служба МВД сообщила об убийстве в Актюбинской области и погоне за пьяным водителем в Абайской.
47-летняя женщина ушла на работу и не вернулась в Актюбинской области. Полицейские в ходе оперативно-следственных мероприятий 25 февраля задержали 29-летнего подозреваемого, у которого в салоне машины было обнаружено тело пропавшей с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Начато досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство". Обстоятельства преступления выясняются. Подозреваемый водворен в ИВС.
В Абайской области водитель ВАЗ-2115 на скорости свыше 100 км/ч попытался скрыться в Аягозе, когда увидел патрульную машину. После непродолжительной погони нарушителя остановили. Освидетельствование 28-летнего водителя выявило наличие алкоголя в его организме. Авто поместили на специализированную стоянку. Составлен и направлен в суд административный протокол по части 1 статьи 608 КоАП РК.
В Актюбинской области из-за непогоды спасателями эвакуировано 93 человека с дорог. 24 февраля на 964-м км автодороге Самара - Шымкент Айтекебийского района силами ДЧС эвакуирован 41 гражданин Узбекистана и Таджикистана. 25 февраля в пр. Едиге батыра Актобе силами ДЧС эвакуировано 54 человека.
В аварийно-спасательных работах были задействованы 52 спасателя и 14 единиц техники.
25.02.2023, 13:16 45641
В Актобе жестоко избили солдата-срочника
Фото: Скриншот с видео Almaty.tv
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Актобе. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Конфликт между военнослужащими произошел в артиллерийской бригаде. Пострадавший мыл в казарме полы, а когда сделал замечание сослуживцу, тот принялся его избивать. По факту произошедшего заведено уголовное дело.
Пострадавшего госпитализировали с открытым переломом челюсти и сотрясением головного мозга. Ему понадобилась хирургическая помощь. Сейчас он находится в военном госпитале в Алматы, сообщает Almaty.tv.
Органы военной полиции проводят следственные мероприятия, которые на данный момент не разглашаются. Данный военнослужащий, солдат срочной службы, находится в госпитале в Алматы. Проводится лечение. Получил травму - перелом нижней челюсти слева. По этому факту были наложены шины, спицы", - сообщил заместитель командира войсковой части № 30238 Ренат Шарипов.
Напомним, в августе 2022 года на погранзаставе "Шолдала" в Жамбылской области совершил суицид 18-летний солдат-срочник Бекбол Мираш.
В его смерти обвинили командира отделения той же заставы, которому предъявлено обвинение в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия.
Не согласившись с результатами расследования, адвокат обвиняемого Сержан Пралиев выступил перед средствами массовой информации, заявил о том, что следствие проводилось с нарушениями, а также озвучил жуткие подробности трагедии. По его словам, судебно-медицинская экспертиза установила, что на нижнем белье и во рту погибшего солдата-срочника была обнаружена сперма. При этом в процессе расследования следователь отказался рассматривать версию сексуального насилия над военнослужащим. В своих ходатайствах адвокат Пралиев требовал провести геномную экспертизу в отношение всех 74 солдат, находившихся в день совершения суицида на погранзаставе, чтобы установить, чьи ДНК были обнаружены на теле погибшего срочника. Однако ему было отказано.
На момент завершения уголовного дела такой тест был проведен лишь в отношении 38 военнослужащих.
После выступления адвоката в СМИ о нарушениях, допущенных следствием, расследование дела, которое должно было оказаться в суде, было возобновлено.
На время расследования от должностей отстранили начальника департамента Погранслужбы по Жамбылской области, главу погрануправления, его заместителя по воспитательной работе и начальника заставы, где произошло ЧП.
24.02.2023, 19:37 65766
В Акмолинской области главу Центра занятости населения осудили за взятки
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель центра занятости населения Аршалынского района с 2020 по 2022 год издавала приказы на командировки без своего фактического выезда и получила взятку от предпринимателя за покровительство.
В результате государству причинен ущерб в крупном размере - на 800 тысяч тенге. Урон чиновница возместила в полном объеме.
Кроме того, как оказалось, будучи экс-руководителем центра занятости населения, женщина заключала договоры с компанией о госзакупках на образовательные услуги по переподготовке безработных. Директор ТОО за покровительство и заключение в будущем новых договоров заплатил ей 560 тысяч тенге.
Бизнесмена также осудили за дачу взятки. Подсудимые вину признали, поэтому уголовное дело рассматривали в согласительном производстве.
Приговором суда чиновнице назначен штраф 16 770 000 тенге, а предпринимателю - 11 180 000 тенге. Также они лишены права занимать должности на государственной службе.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что майор полиции отделался штрафом за взятку в Астане.
Сотрудники Антикора требовали взятки от сельских акимов в Туркестанской области. За совершение тяжкого должностного преступления два бывших сотрудника Антикоррупционной службы осуждены на 6 лет лишения свободы каждый.
В Караганде по подозрению в получении взятки задержан заместитель акима района Алихана Бокейхана.
В Атырау по подозрению в получении взятки задержан руководитель департамента промышленной безопасности МЧС РК.
24.02.2023, 19:07 66921
Майор полиции отделался штрафом за взятку в Астане
Полицейский оштрафован на 7,5 млн тенге, плюс пожизненный запрет занимать должности на государственной службе
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Районным судом № 2 Сарыаркинского района Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении Е. по статье 24, часть 3, статье 190, часть 3, пункт 2, УК, сообщает пресс-служба суда.
Следствием установлено, что Е., являясь заместителем начальника отдела полиции управления полиции района Алматы ДП Астаны, пообещал потерпевшей за 1 млн тенге прекратить уголовное дело в отношении ее сожителя. После получения денег Е. был задержан сотрудниками управления собственной безопасности.
Дело поступило в суд с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины, заключенным между прокурором и подсудимым Е.
По условиям процессуального соглашения прокурор просил назначить Е. наказание в виде штрафа в размере 7,5 кратной суммы похищенного имущества (7,5 млн тенге).
Е. вину в предъявленном обвинении полностью признал и раскаялся. Потерпевшая согласилась с заключенным процессуальным соглашением и мерой наказания.
Е. признан виновным в покушении на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенных должностным лицом.
Санкция статьи 190, часть 3, пункт 2, УК предусматривает ограничение либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, а также штраф от 10- до 20-кратного размера похищенного имущества.
Согласно требованиям статьи 55, часть 3, и статьи 56, часть 3, УК размер штрафа при заключении процессуального соглашения и за неоконченное преступление не может превышать 7,5-кратной суммы похищенного имущества.
По итогам рассмотрения процессуального соглашения Е. признан виновным по статье 24, часть 3, статье 190, часть 3, пункт 2, УК и осужден к штрафу в размере 7,5 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.
Е. также лишен специального звания "майор полиции".
Приговор суда вступил в законную силу.
Напомним, сотрудники Антикора требовали взятки от сельских акимов в Туркестанской области. За совершение тяжкого должностного преступления два бывших сотрудника Антикоррупционной службы осуждены на 6 лет лишения свободы каждый.
В Караганде по подозрению в получении взятки задержан заместитель акима района Алихана Бокейхана.
В Атырау по подозрению в получении взятки задержан руководитель департамента промышленной безопасности МЧС РК.
24.02.2023, 18:23 68861
Астанчанину грозит до 15 лет лишения свободы за поставку и сбыт мефедрона
При задержании складмена оперативники изъяли пакет, в котором находилось 30 "бомб"
Фото: Polisia.kz
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - До 15 лет лишения свободы грозит астанчанину за поставку и сбыт мефедрона в Акмолинской области, сообщает Polisia.kz.
Была получена оперативная информация в отношении жителя Астаны, который занимался поставкой и сбытом мефедрона в особо крупном размере как в самой столице, так и за ее пределами. По данному факту было начато досудебное производство по пункту 5 части 3 статьи 297 УК РК (Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ с использованием электронных и информационных ресурсов)", - проинформировали в полиции.
При задержании складмена оперативники изъяли пакет, в котором находилось 30 "бомб", в каждой из которых от 10 до 30 расфасованных закладок. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является психотропным веществом "мефедрон" общим весом 843 грамма.
Сообщается, что 35-летний астанчанин не успел спрятать закладки по тайникам. Также наркополицейские изъяли мобильный телефон подозреваемого, в котором имеется переписка c куратором по продаже наркотических средств и фотоотчет о сбыте мефедрона.
23 февраля подозреваемый был заключен под стражу. Полицейскими продолжается работа по установлению других участников преступной деятельности", - добавили в полиции.
Ранее сообщалось, что Комитет национальной безопасности пресек деятельность преступной группы, организовавшей устойчивый канал поставок и сбыта синтетических наркотиков в особо крупных размерах на территории Казахстана.
25 января стало известно, что в Костанае две студентки колледжа занимались закладкой наркотиков, их задержали с поличным. При проведении обыска у девушек изъяли 50 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. В дальнейшем при проведении обыска съемной квартиры обнаружены и изъято 192 грамма синтетического наркотика мефедрона.
20 января в Астане полицейские задержали 27-летнего мужчину, у которого в ходе личного обыска обнаружено 3 свертка с мефедроном. При обыске по месту жительства изъято 50 свертков мефедрона и электронные весы. Общий вес изъятой "синтетики" составил более 50 граммов, что составило бы более 200 разовых доз для наркопотребления.
16 января в Кызылорде в результате проведенных специальных оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц города остановлена автомашина, в которой при обыске обнаружено 165 свертков с синтетическим наркотическим веществом.
24.02.2023, 18:05 71661
В Алматы проведена спецоперация по пресечению канала незаконного оборота оружия
Фото: КНБ РК
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Алматы. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности в городе Алматы проведена спецоперация по пресечению канала незаконного оборота оружия, задержаны организатор и его пособники, сообщает пресс-служба КНБ РК.
Данной операции предшествовала длительная оперативная разработка, в ходе которой была задокументирована схема поставок, сбыта огнестрельного и холодного оружия, а также редких модификаций боеприпасов", - проинформировали в пресс-службе.
Злоумышленники соблюдали строгие меры конспирации, использовали нестандартные способы сделок, что усложняло изобличение криминальной сети.
Преступный бизнес был ликвидирован. Установлено, что большая часть вооружения поступала из ближнего зарубежья по налаженным законспирированным каналам", - сообщили в КНБ.
По данным комитета, из незаконного оборота изъято 12 единиц оружия (усовершенствованные пистолеты, винтовки, ружья с современными девайсами), более 2000 боеприпасов, а также различные виды холодного оружия (лимитированные версии элитных ножей, кинжалов, сабель, тростей со скрытыми клинками и другое).
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что КНБ РК ликвидировал международный наркоканал.
24.02.2023, 12:14 80696
Дело о рейдерских захватах: задержан переправивший членов ОПГ через госграницу
Фото: Depositphotos
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Тараз. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области установлен и задержан местный житель, который 6 августа 2022 года года в районе села Сортобе организовал незаконное пересечение госграницы через брод членам организованной преступной группы "Коспаев", сообщили в Генеральной прокуратуре РК.
Как сообщалось ранее, Агентством по финансовому мониторингу объявлены в международный розыск за совершение преступлений по статье 249 УК РК (Рейдерство) и статье 262 УК (Организация преступной группы и их участие в них) члены ОПГ "Коспаева" Шалин, Имашев и Коспаев.
По имеющейся информации, указанные лица покинули страну через госграницу расположенного на территории Жамбылской области.
10 ноября 2022 года отделом полиции Кордайского района зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 394 УК (Организация незаконной миграции). 11 ноября .2022 года постановлением прокурора Кордайского района Бирлика Избасарова из числа опытных сотрудников полиции и пограничного управления создана межведомственная группа", - проинформировали в Генпрокуратуре.
В ведомстве отметили, что подозреваемый признался в содеянном, досудебное расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры.
Напомним, по предварительным расчетам, сумма причиненного ущерба потерпевшим от деятельности ОПГ по захвату компаний составила свыше 18 млрд тенге.
14 июля в отношении граждан Бабаева Р., Танашева Т., Абижанова Д. и Алтыбасарова А. судом санкционирована мера пресечения - содержание под стражей. Коспаев, Шалин и Имашев объявлены в международный розыск. С санкции суда арестованы обнаруженные денежные средства вышеуказанных граждан на сумму почти 9 млн долларов, золотые брендовые украшения, 154 объекта недвижимого имущества подозреваемых и аффилированных с ними лиц. Изъято 19 автомобилей премиум-класса", - сообщили в пресс-службе АФМ.
В феврале текущего года двух фигурантов данного дела отпустили под домашний арест.
24.02.2023, 10:47 64091
Шестерых иностранцев с поддельными документами задержали при попытке въехать в Казахстан
В отношении граждан Таджикистана ведется разбирательство
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Алматы. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете национальной безопасности сообщили о задержании пограничниками шестерых граждан Республики Таджикистан с поддельными документами.
По информации КНБ, 22 февраля в международном аэропорту Алматы и пункте пропуска "Шарбакты" Павлодарской области задержаны 6 граждан Республики Таджикистан.
В ходе осуществления паспортного контроля у указанных граждан выявлены поддельные справки о разрешении временного пребывания на территории РК и паспорта с поддельными оттисками штампов Пограничной службы о пересечении границы", - рассказали в ведомстве, добавив, что в отношении данных граждан проводится разбирательство.
Ранее сообщалось, что девять граждан Пакистана пытались незаконно проникнуть в Казахстан.
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