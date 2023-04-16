Акция по защите сайгаков стартовала в Казахстане

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Усть-Каменогорск. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с сегодняшнего дня стартовала природоохранная акция "Сайгак". Она продлится до 15 мая.





В это время инспекторы усиленно выявляют и пресекают деятельность браконьеров. В этом году на страже сайгаков будут стоять 200 инспекторов. В ареалах обитания парнокопытных выставят блокпосты", - сообщает портал "Мой город" .





По данным сайта, в прошлом году инспекторы выявили 38 фактов браконьерства на сайгаков, изъяли 125 туш и 12 308 рогов животных. Браконьеров не останавливает грозящее наказание - до 10 лет лишения свободы.





Также с 15 апреля начнется авиаучет сайгаков. По данным прошлого года, в Казахстане обитают 1,3 миллиона особей. Мораторий на их использование продлен до 2024 года", - сообщается в информации.





Стоит отметить, что политика Минэкологии в отношении сайгаков является весьма разноречивой.





Так, в прошлом году после жалоб фермеров на вытоптанные сайгаками посевы Минэкологии Казахстана заявило о намерении разрешить охоту на животных, чтобы сократить поголовье.





Президент назвал инициативу крайней мерой, а экологи заявили , что предложение по отстрелу сайгаков не выдерживает никакой критики. В июле глава государства объявил выговор бывшему тогда министром экологии Сериккали Брекешеву за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков.





Затем Минэкологии решило провести эксперимент по одомашниванию сайгаков. Для этих целей из дикой природы планируется изъять 1815 особей сайги.





В настоящее время в Казахстане действует запрет на любое пользование сайгаками, их дериватами и продуктами из них, кроме как на использование в научных целях. Этот мораторий, который включает и запрет на охоту, сейчас продлен до 1 января 2024 года.





Тем не менее случаи масштабного жестокого, браконьерского истребления животных, в частности ради рогов, происходят регулярно.





Так, в Мангистауской области задержали браконьеров, истреблявших сайгаков. Преступники нанесли государству ущерб в размере около миллиарда тенге.





Также более 460 рогов сайги изъяли у жителя ЗКО.



