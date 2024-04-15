14.04.2024, 09:42 48146
Массовая гибель сайгаков произошла в водоеме в Уральске
Фото: ATYRAU ONLINE
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Уральск. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - О том, что в местном водоеме обнаружены сотни мертвых животных, сообщили 13 апреля жители поселка Муратсай в Бокейординском районе. Очевидцы утверждают, что погибло порядка двух тысяч сайгаков, сообщает Telegram-канал ATYRAU ONLINE.
На место прибыли сотрудники РГП "Охотзоопром". Они вытаскивают туши животных, занимаются их утилизацией.
Специалисты предполагают, что часть сайгаков, сильно ослабевших после зимы, не смогла выбраться на берег и утонула.
Но есть еще одна версия - дрон, которым сотрудники "Охотзоопрома" проводили съемку сверху, спугнул стадо сайгаков. Испуганные животные массово стали переправляться через водоем, и часть из них была задавлена и утонула.
Напомним, с октября 2023-го по февраль текущего года в Казахстане изъято 42 тыс. сайгаков, или 12% от общей разрешенной к изъятию численности.
В феврале отстрел сайгаков был временно приостановлен. Работа по регулированию популяции животных могут продолжить в следующем году.
В то же время Минэкологии намерено разрешить любительскую охоту на сайгаков в сентябре этого года.
Вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
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15.04.2024, 10:31 691
Размыв дамбы произошел в Актюбинской области
Фото: МЧС
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Актобе. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за поднятия уровня воды в реке Торгай произошел размыв земляной насыпи (защитная дамба) в селе Нура, в результате чего вода начала поступать в село. Об этом сообщили в ДЧС Актюбинской области.
По данным ДЧС, в селах Нура, Мамыр задействовано 327 человек и 25 единиц техники. Заблаговременно проведены работы по укладе мешкотары и подвоз 390 тонн инертного материала.
На вертолете Министерства обороны эвакуировано 685 человек, из них 363 ребенка.
Ночью 14 апреля в связи с ухудшением паводковой обстановки в Иргизский район направлены силы и средства в составе 70 человек и 5 единиц техники.
15.04.2024, 10:00 3986
В пяти областях Казахстана остаются подтопленными более пяти тысяч домов
Фото: МЧС
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях остаются подтопленными 5411 частных жилых домов и 1607 дворовых территорий. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
Откачано более 9,5 млн кубометров талой воды, проведена укладка 2,2 млн мешкотар и 1,2 млн тонн инертного материала. Отведена вода из 3503 жилых домов и 2157 дворовых территорий", - проинформировали в МЧС.
С начала паводка спасено и эвакуировано 111 194 человека, из них 39 222 ребенка. Привлеченными воздушными судами спасено 3575 человек, из них 1157 детей. Вернулось домой 11 950 человек. В пунктах временного размещения находятся 6814 человек, из них 2995 детей. В безопасное место отогнано более 106,5 тысячи сельхозживотных.
На контроле остаются 103 перелива автодорог, 80 размывов автодорог, из них 9 мостов и 71 дорожное полотно. 82 населенных пункта остались без транспортного сообщения.
В Акмолинской области в результате повышения уровня воды на реках Есиль, Коныр в селе Самарка Атбасарского района, селах Пригородное, Кумсуат Жаркаинского района, селах Новобратск, Никольск Буландынского района произошло подтопление 101 частного жилого дома и 42 дворовых территорий. Эвакуировано 163 человека. Работы по ликвидации паводка и оказанию помощи населению в эвакуации продолжаются. Проводится мониторинг за уровнем рек.
В Северо-Казахстанской области из-за поднятия уровня воды на реке Есиль и угрозы подтопления в микрорайоне Борки, улица Карьерная, вблизи микрорайона Хромзавод Петропавловска, в селах Соколовка, Большая Малышка Кызылжарского района произошло подтопление 85 частных жилых домов. Заблаговременно эвакуировано 1003 человека.
В Актюбинской области в связи с повышением уровня воды в реке Тургай в селе Нура Иргизского района произошло подтопление 10 частных жилых домов. Заблаговременно эвакуировано 655 человек. Также вертолетами в села Жайсанбай, Куйлыс было доставлено 2100 кг продовольствия и 1600 литров ГСМ.
В круглосуточном режиме в аварийно-спасательных работах задействовано более 33 тысяч человек.
15.04.2024, 09:11 3911
В трех областях Казахстана талые воды затопили автодороги
Ограничение движения распространяется на 11 автодорогах республиканского значения
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 09.00 в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть, на девяти участках общей протяженностью 5280 метров в трех областях (Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской), сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол".
Ограничение движения распространяется на 11 автодорогах республиканского значения в пяти областях (Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской) на протяженности 421 километр", - говорится в сообщении.
На данный момент на республиканских дорогах задействовано 417 единиц техники и 523 человека.
Напомним, количество эвакуированных из-за паводков превысило 108 тысяч человек.
15.04.2024, 08:12 8406
В Казахстане количество эвакуированных из-за паводков превысило 108 тысяч человек
Фото: кадр из видео МЧС
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала паводков службами гражданской защиты спасено 108 200 человек, в том числе 38 706 детей. Вернулись домой 11 950 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
По данным МЧС, в пунктах временного размещения находятся 7444 человека, в том числе 3111 детей. Откачано более 9,4 млн кубометров талой воды, уложено более 2 млн мешкотар и 1,2 млн тонн инертного материала.
В круглосуточном режиме в Северо-Казахстанской области проходит эвакуация граждан из зон подтоплений. В селе Большая малышка Кызылжарского района спасатели эвакуировали 894 местных жителя, из них 112 детей. Эвакуированные размещены во временных эвакуационных пунктах и у родственников в поселке Пеньково", - проинформировали в министерстве.
Кроме того, в Атбасаре Акмолинской области в круглосуточном режиме проводятся работы по откачке талой воды. В селе Самарка эвакуированы в безопасные места 45 жителей, из них 25 детей.
Также продолжается эвакуация жителей и домашних животных с дачных массивов Уральска Западно-Казахстанской области.
В соответствии с приказом МЧС из государственного материального резерва разбронированы 264 тонн продуктов питания, предназначенные для обеспечения продовольствием эвакуированных граждан из города Кульсары Атырауской области.
Помимо этого разбронированы 92 тонны продуктов питания для мобилизованных военнослужащих, задействованных в ликвидации паводков в Атырауской и Западно-Казахстанской областях.
Ранее синоптики рассказали, в каких регионах сохраняется риск второй волны половодья.
14.04.2024, 17:08 33296
В каких регионах сохраняется риск второй волны половодья
Фото: кадр видео
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В РГП "Казгидромет" рассказали, в каких регионах сохраняется риск второй волны половодья.
На сегодня в зоне риска находятся:
- территории Северо-Казахстанской области за счет поступления воды по реке Есиль по притокам на территории Акмолинской области (Жабай, Калкутан и др.);
- территории Западно-Казахстанской области за счет поступления воды по реке Урал (Жайык) с территории Российской Федерации;
- территории Атырауской области за счет поступления воды по реке Урал (Жайык) с территории Западно-Казахстанской области.
Отмечается, что на горных реках, протекающих на территории Восточно-Казахстанской области, период половодья традиционно проходит позже равнинных рек.
На территории Акмолинской области на данный момент проходят пики половодья на некоторых притоках реки Есиль, которые могут спровоцировать повторный подъем уровней воды на реке Есиль. Также подъемы уровней воды продолжаются на нижнем течении реки Нуры.
14.04.2024, 15:26 37016
"Охотзоопром" отреагировал на обвинение в массовой гибели сайгаков в ЗКО
Фото: Охотзоопром
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Уральск. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В СМИ распространяется недостоверная информация о якобы использовании сотрудниками "Охотзоопрома" дрона, что вызвало гибель сайги.
Официально заявляем, указанный факт не соответствуют действительности. На территории Западно-Казахстанской области в 2024 году не проводились работы по съемке сайги с воздуха с использованием дронов. Имеющиеся на балансе "Охотзоопрома" дроны (DJI Matrice) находятся в головном офисе предприятия в Алматы", - сообщили в республиканском предприятии "Охотзоопром".
Напомним, о том, что в местном водоеме обнаружены сотни мертвых животных, сообщили 13 апреля жители поселка Муратсай в Бокейординском районе. Очевидцы утверждают, что погибло порядка двух тысяч сайгаков. Специалисты предполагают, что часть сайгаков, сильно ослабевших после зимы, не смогла выбраться на берег и утонула. По другой версии - дрон, которым сотрудники "Охотзоопрома" проводили съемку сверху, спугнул стадо сайгаков. Испуганные животные массово стали переправляться через водоем, и часть из них была задавлена и утонула.
14.04.2024, 11:40 44201
Роман Скляр заявил, что Петропавловск обеспечен водой
Фото: пресс-служба правительства РК
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Петропавловск. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр проинспектировал восстановительные работы насосной станции второго подъема ТОО "Кызылжар Су", сообщает пресс-служба правительства.
После выхода из строя станции первого подъема первый вице-премьер поручил завершить установку нового насоса и обеспечить Петропавловск водой в ночь на 14 апреля.
Вода пошла во все районы города после 00.00. Резервный источник накопил достаточные объемы и запущен в работу. Подача водоснабжения будет бесперебойной. Качество воды и наличие коагулянтов обеспечены", - сказал Роман Скляр.
Он подчеркнул, что все работы на местах будут проводиться круглые сутки.
Напомним, 12 апреля аким Петропавловска сообщил, что в результате аварии на насосной станции подача питьевой воды в дома горожан была приостановлена. Причиной аварии стала подступившая талая вода. Также сообщалось, что дрейфующие ледяные глыбы сносят линии электропередачи, что стало причиной частичного отключения электроэнергии в областном центре.
13.04.2024, 15:20 79441
Жителей одного из районов Петропавловска срочно эвакуируют из-за прорыва насыпи на дамбе
Топит районы Подгора и Кожзавод
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Петропавловск. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На объездной дороге Петропавловска прорвало дамбу, вода заливает район Подгора, сообщает акимат Петропавловска.
Большая вода разрушила земляной вал на объездной дороге в районе Речпорта. Сейчас проводится эвакуация людей в районе Подгоры. Топит Подгору, Кожзавод. Проводят эвакуацию", - говорится в сообщении ведомства.
Дополнено 13.04.2024, 16.20
По данным МЧС РК, по состоянию на 16.00 из зон подтопления эвакуировано 103 105 человек, в том числе 37 703 ребенка. Вернулось домой 10 163 человека. В пунктах временного размещения находятся 6810 человек, в том числе 3075 детей.
Откачано 9,2 млн кубометров талой воды, уложено 1,8 млн мешкотары и 1,2 млн тонн инертного материала. Отведена вода из 3262 жилых домов и с 2036 дворовых территорий.
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