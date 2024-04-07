Легализация отстрела сайгаков: уничтожено 42 тыс. реликтовых животных

Фото: Алексей Тимошенко

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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С октября 2023-го по февраль текущего года в Казахстане изъято 42 тыс. сайгаков, или 12% от общей разрешенной к изъятию численности, сообщает - С октября 2023-го по февраль текущего года в Казахстане изъято 42 тыс. сайгаков, или 12% от общей разрешенной к изъятию численности, сообщает Energyprom со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира РК.





Туши диких животных поставляются на мясоперерабатывающие предприятия. Мясо продается и перерабатывается в тушенку. В частности, банки с сайгачатиной делают на Костанайском предприятии ТОО "Торгай Ет". Они уже поступили в продажу не только на внутреннем рынке, но и на российском маркетплейсе Ozon", - пишет сайт.





Действовавшую программу по сохранению и восстановлению популяции сайги Казахстан остановил с осени прошлого года. Основанием для уничтожения реликтовых животных стало биологическое обоснование ученых Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир-хана. Они приняли решение об изъятии 337,8 тыс. особей степной антилопы. Это 17,6% от учетной численности этих животных, которая, по данным прошлогоднего учета, составляла 1,9 млн особей.





В публикации отмечается, что впервые за 20 лет популяцию сайги наконец-то удалось восстановить с 20 тыс. особей до почти 2 млн. В прошлом году Казахстан даже прославился в глазах мировой общественности как государство, сумевшее сохранить и восстановить популяцию исчезающего вида. Страну посетили эксперты из нескольких "зеленых" международных организаций, которые оценили достижения казахстанских властей, правоохранителей и экологов.





energyprom.kz





Новости, растиражированные международными информагентствами, даже прокомментировал известный экоактивист, голливудский актер Леонардо Ди Каприо. На своей странице в соцсетях известный "зеленый революционер" поздравил Казахстан с успехом - переводом сайгаков из категории "находящихся на грани исчезновения" в когорту "находящихся в состоянии, близком к угрожающему", - отмечают авторы материала.





Однако после триумфальной презентации и присвоения сайге нового статуса власти приняли решение начать искусственное регулирование поголовья этих парнокопытных, и разработали новые нормативы устойчивой численности видов животных, являющихся объектами охоты. В новом документе 47,8% всех степных антилоп, живущих на территории Казахстана, признаны "излишними" и "приговорены" к отстрелу. Больше всего особей Минэкологии намерено изъять из самой многочисленной популяции - уральской.





energyprom.kz





В этой группе планируется уничтожить 226 тыс. особей (20% от популяции в Западно-Казахстанской области). Вполовину меньше - 111,8 тыс. особей - разрешено ликвидировать в Бетпакдалинской популяции (15% группы). Об искусственной регуляции Устюртской популяции сайги ничего не известно", - пишет сайт.





Промысловым "освоением ресурсов сайгаков" разрешили заниматься только РГКП "ПО „Охотзоопром". Сайгаков отстреливают в ночное время и ловят сеткой днем. К "работе" привлекли более 190 охотников.





Они заключили договоры только на "изъятие" животных, а ценные рога убитых самцов снимают и забирают для хранения сотрудники ПО "Охотзоопром". Дериваты пока хранятся на складах этого коммунального предприятия. Вопрос их дальнейшей судьбы еще не решен", - отмечают авторы публикации.





Однако известно, что Казахстан намерен экспортировать сайгачьи рога в другие страны, где из них делают ценные биодобавки. Пока торговля рогами сайгака в мире запрещена. Следующее заседание Международной организации СИТЕС, отвечающей за глобальную торговлю видами дикой фауны и флоры, состоится в 2025 году. На нем казахстанские власти намерены поднять этот вопрос.





Между тем казахстанское общество неоднозначно восприняло новость о регуляции степной антилопы.





Казахстанцы разделились на два лагеря. В одном из них те, кто поддерживает позицию властей и согласен с тем, что сайги стали слишком много и она действительно наносит серьезный урон сельскому хозяйству. По предварительным данным, ущерб от потравы пастбищ сайгаками в Западном Казахстане уже превысил 12 млрд тенге. На другой стороне экоактивисты, общественники, которые призывают называть вещи своими именами и вместо терминов "изъятие" и "регулирование численности" говорить "убийство редких диких животных, чьи территории человек стал занимать под сельхозугодья". Противники программы считают, что после промыслового изъятия разрешат спортивную охоту, и тогда начнется неконтролируемый отстрел сайги", - говорится в статье.





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Авторы подчеркивают: браконьерство и перепродажа сайгачьих рогов на черном рынке много лет были проблемой номер один при восстановлении и сохранении популяции степных антилоп. Ежегодно правоохранители задерживали сотни нелегальных охотников.





В прошлом году в стране было заведено 273 уголовных дела за браконьерство и незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения растениями, животными или их частями. Это на 9,6% больше показателя 2022 года", - приводят статистику авторы.





Административных правонарушений в сфере окружающей среды в десятки раз больше. За январь-декабрь прошлого года в РК было зарегистрировано 9,1 тыс. административных дел в области защиты животных. Из них 99% составили случаи нарушения требований пользования животным миром и правил охоты.





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Напомним, в феврале отстрел сайгаков был временно приостановлен . Работа по регулированию популяции животных могут продолжить в следующем году.





В то же время Минэкологии намерено разрешить любительскую охоту на сайгаков в сентябре этого года.



