Техническую базу МЧС обновят в Казахстане

Также в стране построят 20 новых и реконструируют 15 действующих водохранилищ

Фото: ДЧС Карагандинской области

Рассказать друзьям

Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане обновят материально-техническую базу Министерства по чрезвычайным ситуациям, - В Казахстане обновят материально-техническую базу Министерства по чрезвычайным ситуациям, заявил на Ассамблее народа Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев.





Обновим техническую базу Министерства по чрезвычайным ситуациям, усилим его обеспеченность спецтехникой, вертолетами и самолетами. Будет также воссоздана Национальная гидрогеологическая служба, которая займется разведкой и охраной подземных водных ресурсов", - пообещал глава государства.





Он подчеркнул, что состояние окружающей среды - общая ответственность казахстанцев, поэтому нужно формировать в обществе экологическую культуру и продвигать принципы бережного отношения к природе.





В пример Токаев привел общенациональную кампанию "Таза Қазақстан", которая в том числе пройдет в регионах, пострадавших от паводков.





Предупреждаю: это вовсе не разовая акция. Нам нужно постоянно уделять внимание озеленению и очистке территорий во всех регионах. Если каждый из нас будет вносить вклад в общее благо, то наша страна станет только лучше. Мы должны привести наши города и поселки в надлежащее состояние. Каждый дом, двор, жилой комплекс, парк и прочее не должны остаться без внимания акимов и общественности. Граждане должны проявить высокую активность, ведь речь идет о здоровой и привлекательной среде обитания. С вандалами будем поступать по закону", - отметил президент.





Он также подчеркнул важность обустройства дорог местного значения. Этим должны заниматься акимы.





Работа по указанным направлениям будет включена в перечень основных индикаторов, по которым будет оцениваться работа акимов", - уточнил Токаев.





Также президент поставил задачу создать эффективную систему борьбы со стихиями. Здесь необходимо заново выстроить взаимодействие государства и науки, чтобы принимать превентивные меры для борьбы с природными катаклизмами.





По моему поручению восстанавливается Казахский гидромелиоративно-строительный институт в Таразе и будет усилен Институт сейсмологии в Алматы. Особое внимание будет уделено изучению и сдерживанию климатических изменений. Предстоит реорганизовать всю систему управления водным хозяйством, включая такие компании, как "Казводхоз" и "Нуринский групповой водопровод" - отметил глава государства.





Кроме того, предстоит заново восстановить почти разрушенную систему водных сооружений.





Практически все дамбы и водохранилища нашей страны были построены еще в 50-70-х годах прошлого века. Из-за нехватки современных регулирующих водохозяйственных сооружений текущие паводки оказались гораздо более масштабными по своим последствиям, чем они могли бы быть. Поэтому в 11 регионах Казахстана будут построены 20 новых и реконструированы 15 действующих водохранилищ, что позволит значительно снизить риски затопления 134 населенных пунктов", - резюмировал президент.





Напомним, в прошлом году после масштабных пожаров в Абайской области, унесших жизни 14 лесников, в Мигэкологии заявили, что степень изношенности техники в резервате "Семей орманы" составляет 80%.





Ранее родственники погибших лесников пожаловались Токаеву на отсутствие в лесничестве необходимого снаряжения и техники. Одна из женщин рассказала, что ее муж был вынужден поехать на службу на собственном автомобиле из-за постоянного отсутствия служебных машин и запчастей.



