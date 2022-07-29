ЭКСКЛЮЗИВ KT: Предложение по отстрелу сайгаков не выдерживает никакой критики - эксперт

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НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - Предложение по отстрелу сайгаков в Казахстане прокомментировал член Республиканского общественного экологического совета при партии АМАНАТ Сергей Снегирев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Само слово отстрел и то, что оно в себе несет, однозначно дискредитирует озвученную президентом страны идею о милосердной нации в контексте отношения к животным. С моральной и этической точки зрения предложение по отстрелу также не выдерживает никакой критики", - заявил Сергей Снегирев.
Он подчеркнул, что "отстрел любых животных вне зависимости от их уникальности - неправильно и не несет в себе никакого положительного или конструктивного смысла".
Рассмотрим то, что на поверхности. На примере многолетнего отстрела бездомных животных мы видим, что та цель, с которой это делалось, не достигнута. Наоборот, их популяция только увеличилась. Несмотря на очень неблизкие типы животных и разный подход к регулированию их численности, можно уверенно предположить ту идентичность, которая сразу же проявит себя, - коррупция. На отстреле бездомных животных, точнее в отсутствии контроля и отчетности в таком виде регулирования, в воздухе растворяется большое количество бюджетных средств", - сообщил эксперт.
Он также отметил, что "в случае с сайгаками в предложении по отстрелу была озвучена цифра, необходимая для реализации этой затеи".
При этом, как будет осуществляться контроль за этими деньгами, никто не рассказал. Также и с контролем за количеством убитых животных. Сколько их будет отстреляно в реальности, никто проконтролировать не сможет. В то самое время когда профильные структуры годами не могут обуздать браконьерство, рассказы о четкой и предсказуемой организации отстрела сайгаков выглядит, мягко говоря, иллюзией", - заявил Сергей Снегирев.
На вопрос о том, существует ли риск того, что сайгаки снова станут вымирающим видом, эксперт ответил следующее:
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно снова вспомнить о том, что нет эффективного инструмента контроля за количеством животных, доступным для изъятия из популяции. Изначально заявленная цифра в 80 тысяч животных ввиду отсутствия контроля может стать значительно большей цифрой. Может ли она стать критической для всей популяции? Сложно сказать, необходимо анализировать и сопоставлять ряд факторов и предпосылок. Но надеюсь, что у нас не будет возможности получить ответ на этот вопрос по факту. Чтобы этого не произошло, нужно иметь гарантированные, контролируемые и предсказуемые инструменты реализации этой идеи. На данный момент их не видно".
Как сообщалось ранее, что в Казахстане осенью этого года планируется провести работу по сокращению поголовья сайги.