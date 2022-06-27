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В Казахстане осенью начнут сокращать поголовье сайги

26.06.2022, 13:07 7596
В Казахстане осенью начнут сокращать поголовье сайги
Фото: Depositphotos
АКТОБЕ. 26 ИЮНЯ - В Казахстане осенью этого года планируется провести работу по сокращению поголовья сайги, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Поголовье сайгаков в Казахстане на сегодня составляет более 1,3 млн голов, сообщает inform.kz
 

В 2016 году, когда популяция сайгаков не превышала 110 тысяч особей, в Казахстане был введен мораторий на отстрел. В конце прошлого месяца был проведен аэроучет, и число сайгаков составило 1,318 млн особей. Поэтому сейчас идет подготовка биологического основания по регулированию численности сайгаков. Работа по изъятию голов сайги будет проводиться с осени этого года. Сейчас мы ждем конкретные цифры, сколько голов необходимо изъять для научных целей и какой популяции", - сказал в ходе пресс-конференции в Актюбинской региональной службе коммуникаций министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев. 

 
По словам Брекешева, на сегодня основная проблема с сайгаками в том, что увеличившаяся популяция стала вытаптывать пастбища, а также сельскохозяйственные земли. 
 

По Западно-Казахстанской области есть резерват и заказник для сайги, но они могут содержать около 250-300 тысяч голов, однако сегодня уральская популяция сайги составляет 800 тысяч голов", - добавил Брекешев. 

 
Ранее сообщалось, что, по данным ученых, 95% сайгаков в мире обитают в Казахстане. 65% из них - в ЗКО.
 
Кроме того, директор центра прикладной биологии Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Сергей Скляренко говорил, что, по его мнению, создание резервата и заказника проблему сайгаков в области не решит. У животных миграция генетически запрограммирована, и в холодное время они будут все равно уходить.
 
Также в планах создание трансграничной особо охраняемой природной территории для сохранения мест обитания популяции сайгаков под эгидой ЮНЕСКО в Западно-Казахстанской области. 
 
В начале мая в казахстанских степях начался окот сайги, в связи с чем инспекторы "Охотзоопрома" переходят в усиленный режим работы, охраняя стада от степных хищников и браконьеров.
 

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В Алматы на 20% вырос уровень содержания мелкодисперсной пыли в воздухе, в том числе из-за заезжающего транспорта - акимат

27.06.2022, 11:38 976
В Алматы на 20% вырос уровень содержания мелкодисперсной пыли в воздухе, в том числе из-за заезжающего транспорта - акимат
АЛМАТЫ. 27 ИЮНЯ - Среднегодовой уровень содержания мелкодисперсной пыли PM2,5 в Алматы за последние 3 года вырос на 20%, в том числе из-за роста заезжающих автомобилей на 30 тысяч единиц. Об этом говорится в "Основных приоритетах плана развития Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года", передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации акимата Алматы, в городе наблюдаются растущие потоки транспорта и заторы. Согласно данным, в городе числится 470 тысяч городского личного транспорта и регистрируется 230 тысяч въезжающих машин.
 

Содержание диоксида азота NO2 в атмосферном воздухе от транспорта, котельных, ТЭЦ и других предприятий в 2 раза превышает предельную допустимую концентрацию", - отмечается документе.

 
Согласно плану развития Алматы, "индекс AQI (Индекс качества овздуха) по РМ2,5 (мелкодисперсной пыли) будет сокращен к 2025 году до 83 (удовлетворительное), в 2030 году - до 50 (хорошее). Содержание NO2 будет снижено к 2025 году до 60 мкг/м3, в 2030 году - до 40 мкг/м".

К 2025 году планируется:
 
  • 100-процентная газификация частных домов в Алматы;
 
  • газификация 42 тысяч частных домов в Алматинской области;
 
  • перевод дизельных автобусов, коммунальной техники на газ и электротягу;
 
  • благоустройство придорожного полотна газонами и другими видами покрытий для снижения пыления, а также увеличение зеленого фонда города; 
 
  • перевод на природный газ ТЭЦ-2, 1-й этап;
 
  • установка пылегазоочистного оборудования на стационарных источниках юридических лиц.
 
Таким образом, акимат обещает сократить количество выбросов в атмосферу с 127 тысяч тонн до 113 тысяч тонн к 2025 году и до 78 тысяч тонн к 2030 году.

Также среди экологических проблем города отмечаются:

 - рост объема отходов. При этом уточняется, что из 430 тысяч тонн твердых бытовых отходов перерабатывается только 17%;
 
 - неравномерность по озеленению; 
 
 - состояние деревьев. Из 4 млн деревьев 12% аварийные и ослаблены.

Напомним, согласно результатам экологического мониторинга атмосферного воздуха, Алматы относится к  городам с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Основной процент загрязнения приходится на теплоисточники (ТЭЦ, котельные), автотранспорт и частный сектор.
 
Проект документа "Основные приоритеты плана развития Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года" опубликован на сайте АО "Центр развития города Алматы".
 

Документ отражает краткосрочные и среднесрочные приоритеты развития города с учетом накопленных вопросов, международного опыта, результатов социологических исследований, исторической роли Алматы, его статуса, экономического потенциала и текущей оценки ситуации. Содержание документа ляжет в основу самого плана развития Алматы до 2025 года и его среднесрочных перспектив до 2030 года, а также будет использовано при доработке и принятии Генерального плана Алматы до 2040 года, Комплексного плана развития Алматинской агломерации до 2030 года", - рассказали в городском акимате.

 
Проект состоит из 7 разделов - "Комфортная городская среда", "Устойчивый экономический рост", "Управляемая урбанизация", "Социальная устойчивость и стабильность", "Зеленый Алматы", "Смарт сити", "Безопасный город". 
 
Отмечается, что принять участие в обсуждении может каждый житель города, оставив комментарии к каждому из 7 разделов. Полученные данные будут обработаны и использованы в агрегированном виде при обсуждении и доработке документа.

Документ будет находиться на всеобщем обсуждении до 1 июля.
 

Возбудитель холеры нашли в нескольких водоемах ЗКО

23.06.2022, 16:08 15976
УРАЛЬСК. 23 ИЮНЯ - В водоемах Западно-Казахстанской области в результате отбора проб воды найден вибрион непатогенной холеры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В водоемах нашей области зафиксирован непатогенный холерный вибрион, который ежегодно в период острых кишечных инфекций циркулирует в реках и озерах. Сейчас у всех, кто подхватил кишечную инфекцию, проводится отбор анализов на наличие инфекции. Всего с мая сотрудники противочумной станции провели 73 отбора проб, в 14 случаях выявлен вибрион непатогенной холеры", - рассказал замруководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев.

 
По его словам, с мая по октябрь специалисты берут пробы воды из рек и озер на наличие опасной инфекции. Он также отметил, что холерные вибрионы разделяются на патогенные и непатогенные, всего их около 150 видов.
 
В основном болезнь проявляется в виде диареи, поэтому санврачи рекомендуют жителям региона не глотать воду во время купания, употреблять бутилированную воду и чаще мыть руки. Основной способ передачи заболевания - фекально-оральный.
 
Пока на территории региона случаев заболевания холерой среди населения не зарегистрировано, сообщает портал Мой город.
 

Около 2 тысяч несанкционированных свалок выявлено в Казахстане с начала года

22.06.2022, 13:20 19681
Фото: Минэкологии РК
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Министерство экологии и природных ресурсов РК провело рейдовые мероприятия по выявлению мест незаконного размещения отходов в ряде регионов Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На сегодняшний день с начала года посредством космомониторинга было выявлено около 2000 мест свалок", - проинформировали в ведомстве

 
По данным Минэкологии, только в мае проведен 31 рейд по республике, в результате которых выявлено около 150 несанкционированных мест свалок в восьми областях и трех городах Казахстана. 
 

Более 20 мест отходов ликвидированы на месте. По 14 фактам (это около 88 объектов) соответствующие лица привлечены к административной ответственности с наложением штрафа в размере 153 тысяч тенге", - сообщили в природоохранном ведомстве.

 
Меры по выявлению свалок будут продолжены.
 

Алматинцы просят акима сохранить сквер возле Дворца школьников

19.06.2022, 13:26 28491
Алматинцы просят акима сохранить сквер возле Дворца школьников
АЛМАТЫ. 19 ИЮНЯ - Жители города Алматы создали петицию на имя акима Ерболата Досаева с просьбой сохранить сквер возле Дворца школьников, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы, неравнодушные жители, общественность, экологи и Экологическое общество Алматы обращаемся к вам с требованием немедленно остановить и отменить реализацию антиэкологической и антикультурной реконструкции сквера возле Дворца школьников. Как известно, под видом реконструкции незаконно будет полностью изменен существующий исторический облик и ландшафт сквера", - заявили авторы. 

 
По их словам, в сквере снесут произрастающий натуральный травяной покров, цветники-розарии. 
 

Снесут 43 дерева и кустарники, 15 метров живой изгороди. Обрезке подвергнут 363 единицы здоровых деревьев", - сообщили авторы.

 
Отмечается, что снос существующего естественного натурального травяного покрова вместе с вырубкой и обрезкой деревьев приведет к гибели многочисленных птиц, белок, насекомых, живущих много лет в сквере. Будет нанесен большой ущерб природной среде.
 
По данным авторов петиции, сносу подвергнутся чугунное ограждение сквера, бордюры и покрытие асфальта.
 
Подчеркивается, что планируют демонтировать и новые скамейки и урны, установленные в 2017 году. Флагштоки сквера также будут снесены.
 

В связи с вышеизложенным мы требуем незамедлительно остановить и запретить в сквере строительство новых объектов: амфитеатра, парклета, многочисленных игровых, детских, спортивных площадок, арт-мафов, многочисленных новых хаотичных дорожек, сухого фонтана, резервуара, 8 лестниц, дренажных лотков, 192 единиц фонарных опор (сейчас в сквере 64 единицы фонарей) ", - заявили авторы петиции. 

 
Также в петиции отмечается, что "в сквере вблизи реки Малая Алматинка в прошлом году за счет бюджета уже были построены новые большая игровая детская и спортивная воркаут-площадка". 
 

Мы требуем всецело сохранить существующий исторический облик и ландшафт сквера, не изменять и не перестраивать его территорию. Требуем запретить - снос/обрезку деревьев и кустарников, живой изгороди, снос травяного покрова, снос цветников-розариев, снос гранитных бордюров, снос асфальтового покрытия, снос флагштоков. Считаем возможным лишь замену существующих 64 фонарных опор на аналогичные и восстановление имеющего наземного стального поливочного трубопровода без строительства нового и разрытия всей территории сквера", - отметили авторы петиции.

 
Они подчеркнули, что сквер у Дворца школьников охраняется законом "Об охpане и использовании объектов истоpико-культуpного наследия". Территория сквера официально входит в охранную зону, зону регулирования застройки и зону охраняемого природного ландшафта объектов историко-культурного наследия города Алматы, памятников архитектуры. 
 
Охранная зона здания Дворца школьников составляет 4,20 гектара, а памятника Гани Муратбаеву - 6,11 гектара, то есть вся территория сквера. В случае продолжения работ действия акимата, автора проекта и подрядчика будут однозначно признаны незаконными, так как изменяют исторический и природный ландшафт территории сквера. 
 

Важно, что в 2018 году акимат отменил проект реконструкции сквера, проект должен был быть откорректирован, однако проект фактически остался без изменений. С уважением и надеждой на Вашу поддержку в защите сквера!" - добавили авторы.

 
Петиция размешена на странице в Facebook Экологического общества Алматы.
 

Минэкологии прогнозирует дефицит воды до 23 кубических километров к 2030 году

17.06.2022, 12:31 36661
НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - В ходе парламентских слушаний в мажилисе участники обсудили проблемы растущего дефицита воды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В своем выступлении министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Беркешев отметил, что с каждым годом из-за растущего дефицита воды обеспечение потребностей населения в воде и удовлетворение нужд отраслей экономики становится сложной задачей. На это, по его словам, влияет ряд факторов. 
 

Прежде всего - это изменение климата, неравномерное распределение водных ресурсов по территории республики и связанная с этим нагрузка на водные ресурсы", - пояснил министр.

 
Так, весьма напряженная водохозяйственная ситуация сложилась в Арало-Сырдарьинском, Шу-Таласском и Нура-Сарысуском бассейнах. 
 

В Арало-Сырдарьинском бассейне доля водозабора на нужды сельского хозяйства составляет 98%, так как здесь расположены более 60% орошаемых площадей страны. Имеющиеся ресурсы в этих бассейнах не покрывают потребности населения и отраслей экономики, что становится сдерживающим фактором дальнейшего социально-экономического развития Туркестанской и Кызылординской областей", - рассказал Брекешев.

 
Нура-Сарысуский речной бассейн характеризуется критически высокой нагрузкой на водные ресурсы. Развитие Центрального Казахстана зависит от безопасной эксплуатации канала имени Каныша Сатпаева.
 

Более того, дефицит воды в республике усугублен интенсивным загрязнением рек. По итогам наблюдений за 2021 год качество воды в 32 водных объектах отнесено к плохому классу, а в 28 водных объектах к наихудшему классу", - продолжил глава МЭГПР.

 
Так, ухудшение качества воды является первоочередной проблемой для Балхаш-Алакольского, Арало-Сырдарьинского, Ертисского и Тобыл-Торгайского бассейнов, которые подвержены существенному техногенному загрязнению. 
 

Дальнейшее ухудшение качества воды и рост нагрузки на водные ресурсы могут привести к неизбежному разрушению равновесия экосистемы в этих бассейнах", - предупредил спикер.

 
По его словам, в перспективе с учетом прогнозируемого роста численности населения, поголовья животных и подъема промышленного производства объем водопотребления увеличится до 29,7 кубического километра.
 

Тогда как по прогнозным расчетам к 2030 году внутренние ресурсы речного стока сократятся с 102,3 до 99,4 кубического километра, в том числе за счет сокращения притока с территории сопредельных стран с 47,8 до 46,5 кубического километра. В этой связи дефицит водных ресурсов может составить 23,2 кубического километра, что сопоставимо с общим годовым забором воды населением и отраслями экономики", - рассказал министр.

 
Он резюмировал, сказав, что если не будет повышена эффективность использования водных ресурсов, то уже к 2040 году ситуация с водообеспечением в стране может необратимо ухудшиться. 
 
В свою очередь спикер мажилиса Ерлан Кошанов сообщил, что в Казахстане, по заключениям экспертов, водное потребление к 2040 году вырастет на 46%. Дефицит водных ресурсов может составить до 12 кубических километров в год.
 

 

Экибастузская ГРЭС-1 оштрафована на сумму свыше 33 млрд тенге

17.06.2022, 11:37 37331
Экибастузская ГРЭС-1 оштрафована на сумму свыше 33 млрд тенге
Фото: www.gov.kz
ПАВЛОДАР. 17 ИЮНЯ - В период с 27 апреля по 20 мая этого года департаментом экологии Павлодарской области проведена плановая проверка за первое полугодие в отношении ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе проверки было выявлено нарушение экологического законодательства в части превышения установленного допустимого объема квот национального плана распределения квот на выбросы парниковых газов за 2018-2020 годы", - проинформировали в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

 
Сообщается, что в рамках действующей системы торговли квотами на выбросы парниковых газов объем непогашенной квоты предприятием составил более 2 млн тонн СО2. 
 
Согласно требованиям законодательства предприятие должно было покрыть недостающий объем квот путем приобретения квот на рынке в установленные экологическим законодательством сроки. 
 

На основании данного нарушения был составлен протокол об административном правонарушении согласно статье 329 КоАП РК. Сумма штрафа составляет 33 301 625 тысяч тенге", - добавили в ведомстве.

 

С начала года в Алматы выявлено 37 мест стихийных свалок

17.06.2022, 10:15 37961
Фото: акимат Алматы
АЛМАТЫ. 17 ИЮНЯ - С начала года в Алматы выявлено 37 мест стихийных свалок, в том числе с помощью космического мониторинга обнаружено 10 свалок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С 2018 года в Казахстане действует космический мониторинг, который на сегодня охватывает 39 населенных пунктов, в том числе и город Алматы. Результаты космического мониторинга отслеживаются соответствующими службами через геосервис, где указываются места складирования отходов. Сервис позволяет определить тип свалки, дату снимка и территориальную принадлежность с возможностью внесения комментариев специалистами. Геопорталом в 2021 году были выявлены 17 стихийных свалок, с начала текущего года - 10 мест стихийных свалок в Турксибском и Медеуском районах. Местными акиматами начата работа по очистке данных территорий", - сообщили в городском акимате.

 
Для выявления несанкционированных стихийных свалок на территории города акиматом города Алматы создана рабочая группа, в состав группы входят сотрудники департамента экологии, специализированной природоохранной прокуратуры, департамента полиции, районных акиматов и отдела охраны окружающей среды и экологии ГУ "Государственный региональный природный парк "Медеу" управления экологии и окружающей среды города Алматы.
 

С начала года рабочей группой были выявлены 37 мест стихийных свалок, из них 32 были ликвидированы, по остальным 5 местам ведутся работы. За 2021 год было составлено порядка 2,5 тысячи административных протоколов (по статье 505 "Нарушение правил благоустройства" Кодекса РК "Об административных правонарушениях") на общую сумму 109 млн тенге. С начала этого года составлено 1255 протоколов на общую сумму 43,2 млн тенге", - проинформировали в акимате.

 
Полученные данные показывают, что в основном стихийные свалки образуются на пустырях, в логах, на неогороженных частных не застраиваемых территориях, в присоединенных к городу поселках, на приграничных с Алматинской областью территориях.
 
По данным ведомства, на территории города Алматы для сбора твердо-бытовых отходов имеются порядка 1500 контейнерных площадок, где установлены более 8000 контейнеров. Вывоз строительных отходов производится в Аксайский карьер, расположенный на приграничной с Наурызбайским районом города Алматы территории Карасайского района Алматинской области. А несортируемые биоразлагаемые и крупногабаритные отходы направляется на полигон в Алматинской области.
 
Также с целью раздельного сбора вторичного сырья на контейнерных площадках установлены более 1000 единиц сетчатых контейнеров и около 300 контейнеров для сбора хлебобулочных отходов. МСБ налажена их переработка. Также на территории города установлены 37 пунктов приема вторсырья, в организациях установлены более 1000 экобоксов для сбора макулатуры, стеклотары и пластиковых отходов.
 

В целях предотвращения появления новых несанкционированных мест стихийных свалок просим жителей и гостей города соблюдать правила благоустройства города Алматы, пользоваться специально отведенными контейнерами и боксами для сбора отходов и услугами специализированных организаций, у которых имеется договор на утилизацию строительных и промышленных отходов", - отметили в акимате. 

 
Кроме того, для мониторинга и оперативного реагирования по ликвидации образовавшихся стихийных свалок создан чат в мессенджере WhatsApp с участием сотрудников природоохранной прокуратуры, департамента экологии и заместителей акимов районов по благоустройству. 
 
В целях обеспечения соблюдения чистоты, организации своевременной уборки, вывоза твердо-бытовых отходов и недопущения возникновения стихийных свалок жителей и гостей города просим обращаться в управление экологии и окружающей среды города Алматы (в мессенджер WhatsАpp +7 707 912 16 26).
 

В Актобе компанию Aqtobe Su Energy Group оштрафовали на 923,4 млн тенге

15.06.2022, 18:50 44441
Фото: Минэкологии РК
АКТОБЕ. 15 ИЮНЯ - Согласно экомониторингу, Актюбинская область входит в десятку загрязненных регионов республики. Ежегодно жители Западного региона массово жалуются на случаи высокого загрязнения сероводородом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Кроме того, из-за неэффективной очистки сточных вод ежегодно в паводковый период неочищенные сточные воды сбрасываются в реку Илек, сообщает пресс-служба Минэкологии.
 
Для постоянного контроля качества состояния окружающей среды области ряд компаний были включены в график проведения профилактического контроля. Согласно плану в мае Министерство экологии провело профконтроль в отношении АО "Aqtobe Su Energy Group".
 
Компания относится к субъекту крупного предпринимательства, и его учредителем является акимат Актобе в лице ГУ "Отдел экономики и финансов города Актобе".
 
Основной вид деятельности - обеспечение водой питьевого качества города и пригородных населенных пунктов, а также прием, транспортировка, очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод населения и промышленных предприятий города.
 
В ходе проверки установлено превышение со стороны компании нормативов предельно допустимых сбросов сточных вод в реку Илек, нарушение по управлению отходами, невыполнение условий природопользования, загрязнение почвы и нарушение при проведении производственного экологического контроля.
 
По выявленным нарушениям компания привлечена к административной ответственности и применена мера взыскания в виде штрафа на общую сумму 923,4 млн тенге.
 
Также выдано предписание с требованием разработки плана мероприятий по модернизации и реконструкции КОС и обезвреживанию накопленных иловых отходов.
 

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