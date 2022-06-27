В Казахстане осенью начнут сокращать поголовье сайги

Фото: Depositphotos
Поголовье сайгаков в Казахстане на сегодня составляет более 1,3 млн голов, сообщает inform.kz.
В 2016 году, когда популяция сайгаков не превышала 110 тысяч особей, в Казахстане был введен мораторий на отстрел. В конце прошлого месяца был проведен аэроучет, и число сайгаков составило 1,318 млн особей. Поэтому сейчас идет подготовка биологического основания по регулированию численности сайгаков. Работа по изъятию голов сайги будет проводиться с осени этого года. Сейчас мы ждем конкретные цифры, сколько голов необходимо изъять для научных целей и какой популяции", - сказал в ходе пресс-конференции в Актюбинской региональной службе коммуникаций министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев.
По словам Брекешева, на сегодня основная проблема с сайгаками в том, что увеличившаяся популяция стала вытаптывать пастбища, а также сельскохозяйственные земли.
По Западно-Казахстанской области есть резерват и заказник для сайги, но они могут содержать около 250-300 тысяч голов, однако сегодня уральская популяция сайги составляет 800 тысяч голов", - добавил Брекешев.
Ранее сообщалось, что, по данным ученых, 95% сайгаков в мире обитают в Казахстане. 65% из них - в ЗКО.
Кроме того, директор центра прикладной биологии Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Сергей Скляренко говорил, что, по его мнению, создание резервата и заказника проблему сайгаков в области не решит. У животных миграция генетически запрограммирована, и в холодное время они будут все равно уходить.
Также в планах создание трансграничной особо охраняемой природной территории для сохранения мест обитания популяции сайгаков под эгидой ЮНЕСКО в Западно-Казахстанской области.
В начале мая в казахстанских степях начался окот сайги, в связи с чем инспекторы "Охотзоопрома" переходят в усиленный режим работы, охраняя стада от степных хищников и браконьеров.