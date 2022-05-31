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В ЗКО создадут особо охраняемые природные территории для сайгаков

30.05.2022, 19:50 2541
В ЗКО создадут особо охраняемые природные территории для сайгаков
Фото: Depositphotos
УРАЛЬСК. 30 МАЯ - В ЗКО откроют государственный природный резерват "Бокейорда" и государственный природный заказник "Ащыозек", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
О создании особо охраняемых природных территорий в ходе рабочей поездки в регион сообщила вице-министр экологии Алия Шалабекова, сообщает портал "Мой город".
 
Накануне ученые подсчитали, что численность сайгаков в ЗКО превысила 800 тысяч особей. Эти же цифры озвучили в Минэкологии. Фермеры Жанибекского района пожаловались чиновникам, что терпят убытки из-за возросшей популяции.
 
Шалабекова отметила, что в июле в регионе создадут особо охраняемые природные территории, где планируют сконцентрировать до 250 тысяч особей.
 

На сегодня подписано постановление о создании особо охраняемых природных территорий республиканского значения. Площадь заказника составляет 314 504,1 га, резервата - 343 040,1 га. Они будут расположены на территории Бокейординского, Жанибекского, Казталовского, Жангалинского районов ЗКО", - сказала вице-министр на встрече с жителями.

 
По данным ученых, 95% сайгаков в мире обитают в Казахстане. 65% из них - в ЗКО.
 
Ранее директор центра прикладной биологии Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Сергей Скляренко говорил, что, по его мнению, создание резервата и заказника проблему сайгаков в области не решит. У животных миграция генетически запрограммирована, и в холодное время они будут все равно уходить.
 
Ранее сообщалось о планах создать трансграничную особо охраняемую природную территорию для сохранения мест обитания популяции сайгаков под эгидой ЮНЕСКО в Западно-Казахстанской области.
 
В начале мая в казахстанских степях начался окот сайги, в связи с чем инспекторы "Охотзоопрома" переходят в усиленный режим работы, охраняя стада от степных хищников и браконьеров.
 

новости по теме

В Мангистауской области стартовал проект по сохранению каспийского тюленя

30.05.2022, 20:19 2141
АКТАУ. 30 МАЯ - В регионе реализуется экологический проект по просвещению и повышению осведомленности населения Мангистауской области по сохранению каспийского тюленя, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По мнению ученых, одним из ожидаемых результатов проекта станет повышение количества казахстанцев, вовлеченных в экологические инициативы неправительственных организаций, в том числе волонтеров и молодежи, сообщает пресс-служба Центра поддержки гражданских инициатив.
 
Инициатор проекта - Фонд "Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя" при поддержке компании "Шелл Казахстан" и Центра поддержки гражданских инициатив в рамках инициативы "ЭкоБатыс".
 
В рамках социального проекта в школах № 15 имени Ибаш Жанболатовой и № 14 с. Баскудык Мунайлинского района ученые провели экоуроки со старшеклассниками.
 

Главная угроза для тюленей - это загрязнение морской среды, гибель животных в рыболовных сетях, вспышки инфекционных болезней. Поэтому мы встретились с учениками местных школ и рассказали, почему важно сохранить популяцию тюленей. Каспийский тюлень - единственное морское млекопитающее. Его считают вершиной морской экосистемы. Сейчас этот вид находится под угрозой исчезновения, так как численность каспийского тюленя в последнее время сокращается", - рассказал руководитель проекта Адылхан Товасаров.

 
В рамках проекта "ЭкоБатыс" предусмотрены мероприятия разного формата.
 
В августе состоится научно-практическая конференция "Проблемы сохранения экосистемы Каспия в условиях освоения нефтегазовых месторождений".
 
Напомним, в последнее время все чаще появляются сообщения об обнаружении тушек мертвых тюленей на берегу моря. Председатель общественного объединения KAZ ECO PATROL Тимур Елеусизов считает, что гибель диких животных, в том числе розовых фламинго и тюленей, это, в первую очередь, экологическое бедствие, которое образует деятельность человека. 
 
В 2020 году каспийского тюленя внесли в Красную книгу - список находящихся под угрозой исчезновения видов животных.
 

На берегу Каспия вновь обнаружили мертвого тюленя

28.05.2022, 13:23 8941
АКТАУ. 28 МАЯ - Житель Актау обнаружил тушку мертвого тюленя на берегу Каспия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Тушка мертвого тюленя обнаружена была вчера, 26 мая, в 15 метрах от водоканала Шора, сообщает региональное издание "Лада".
 

Видно, что животное разложено. У него уже нет хвоста. Сложно догадаться о причинах гибели, если даже специалисты не могут выяснить", - рассказал житель Актау, обнаруживший мертвое животное.



Напомним, это не первый случай гибели тюленей на Каспии. 24 мая на набережной моря в районе Акшукура местный житель увидел на берегу двух мертвых тюленей. 

18 мая во время прогулки с ребенком по набережной Форт-Шевченко женщина увидела валяющихся на берегу двух мертвых тюленей. 

16 мая стало известно о нахождении сразу 64 мертвых тюленей в районе морского порта Форт-Шевченко на береговой полосе от мыса Урдюк и до местности Баутинская коса. Тогда экологи сообщили, что туши морских животных находились в стадии сильного разложения, вследствие чего  они не смогли произвести отбор проб тканей для проведения исследований. Они предположили, что гибель животных произошла в зимний период.

В апреле на побережья Каспия обнаружили 94 туши тюленей.  

Председатель общественного объединения KAZ ECO PATROL Тимур Елеусизов прокомментировал гибель тюленей в Мангистауской области. 

Из-за дикой наживы нефтяников народ готов полностью уничтожить и флору и фауну. Люди не задумываются, к чему это приведет", - заявил эколог.    


По его мнению, гибель диких животных, в том числе розовых фламинго и тюленей, это в первую очередь экологическое бедствие, которое образует деятельность человека.    

Есть предположение, что в данном случае это нефтяные компании, от которых постоянно идут разливы нефтепродуктов и их выбросы в процессе переработки", - отметил он.

 

В нацпарке "Алтын-Эмель" родился жеребенок лошади Пржевальского

28.05.2022, 12:58 9331
ТАЛДЫКОРГАН. 28 МАЯ - В национальном парке "Алтын-Эмель" 13 мая произошло знаменательное событие - родился жеребенок лошади Пржевальского, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказали в нацпарке, кобыла лошади Пржевальского по кличке Гадалка родила жеребенка-самца. 
 

Отцом жеребенка стал жеребец Голан. Жеребенок чувствует себя хорошо, пьет молоко и следует за матерью", - поделились в пресс-службе. 

 
В гаремной группе лошадей сейчас 4 лошади, а всего в парке их стало 8.
 

В нацпарке "Алтын-Эмель" фотоловушки засняли снежных барсов.
 

В Караганде наказали заказчика обрезки деревьев, в ходе которой погибли птицы

26.05.2022, 20:39 13726
КАРАГАНДА. 26 МАЯ - 25 мая на юго-востоке в районе магазина "Турист" подрезали ветви дерева, на которых находились птичьи гнезда вместе с птенцами. Упав с большой высоты, птицы разбились насмерть, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Инцидент вызвал общественный резонанс. Возмущенные карагандинцы потребовали наказать заказчика варварской подрезки деревьев. Акимат района имени Казыбек би отыскал заказчика. Им оказался владелец пиццерии, которая располагается под этим деревом, сообщает eKaraganda.

 

Мы полностью солидарны с мнение жителей Караганды по ситуации с гибелью птиц при подрезке деревьев на улице Букетова. Сотрудники акимата района имени Казыбек би встретились с заказчиками данной подрезки. Им оказалось руководство Rocco Pizza. Исполняющий директора Алимбек Рамазанов принес извинения жителям района за столь необдуманные действия", - сообщили в акимате района имени Казыбек би.

 
Руководство пиццерии принесло публичные извинения карагандинцам.
 

Здравствуйте! По факту гибели птенцов просим извинения у жителей и впредь обязуемся не повторять таких ошибок", - сказал исполняющий обязанности директора пиццерии.


 
В отношении руководства пиццерии был составлен административный протокол по статье 505, часть 1, "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов".
 

Просим жителей района не принимать преждевременных решений при подрезке зеленых насаждений. Принимать во внимание факт наличия гнезд и птиц в них", - обратилась к карагандинцам главный специалист отдела благоустройства акимата района имени Казыбек би Лаура Елеусизова.

 

В Караганде во время обрезки деревьев погибли птицы

25.05.2022, 21:10 17376
КАРАГАНДА. 25 МАЯ - В Караганде во время обрезки деревьев погибли птицы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Инцидент произошел 25 мая в районе "Туриста", сообщает ekaraganda.kz.
 

Специалисты на вышке спилили верхнюю часть ствола. И к ним претензий нет: они просто выполняли свою работу. Но вот те, кто оплатили эту услугу, вызывают только презрение... В последнее время в городе каждый день что-то пилят. Ну не любят в нашем городе зелень... Грачи, скорее всего, это были грачи, - вестники весны, пролетели тысячи километров, чтобы вывести у нас птенцов. Вили гнезда, высиживали яйца. И когда их "дома" варварски уничтожал человек, видимо, пытались спасти свое потомство. Охраняли гнезда и вместе с ними упали с огромной высоты", - пишет автор поста.


Ранее специалист по экологии Ася Гейдт выразила обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По ее словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.   

Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.

 
 
 

Акции Международного центра зеленых технологий вернули в госсобственность

25.05.2022, 16:35 18411
НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - В государственную собственность возвращены акции НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов". Соответствующее постановление принято правительством Республики Казахстан, сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Принять предложение объединения юридических лиц "Ассоциация экологических организаций Казахстана" о передаче в республиканскую собственность 50 (пятьдесят) процентов + 1 акция от общего пакета акций некоммерческого акционерного общества "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" по договору дарения", - отмечается в тексте постановления.

 
Отметим, центр был создан в апреле 2018 года в целях продвижения зеленых технологий и поддержки бизнеса посредством внедрения принципов НДТ (наилучшие доступные технологии), которые направлены на повышение конкурентоспособности экономики, качества жизни населения и снижения негативного воздействия на окружающую среду.
 
В декабре 2018 года 50 процентов + 1 акция были переданы ОЮЛ "Ассоциация экологических организаций Казахстана" путем прямой адресной продажи.
 
Таким образом, 100% пакета акций НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" будут находиться в собственности государства под управлением Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
 

На побережье Каспийского моря обнаружили мертвых тюленей

24.05.2022, 19:43 21601
На побережье Каспийского моря обнаружили мертвых тюленей
Фото: Лада.kz
АКТАУ. 24 МАЯ - По словам жителя региона, 24 мая на набережной моря в районе Акшукура (14 км) он увидел на берегу двух мертвых тюленей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Тушки тюленей, практически разложившиеся", - цитирует очевидца "Лада".

 
Ранее экологи предположили, что массовая гибель тюленей происходит из-за нефтяных выбросов.
 
18 мая туши тюленей обнаружили на центральной набережной Форт-Шевченко.
 
Ранее специалисты в районе морского порта Форт-Шевченко на береговой полосе от мыса Урдюк и до местности Баутинская коса обнаружили 64 туши мертвых тюленей.
 
 

В Мангистауской области обнаружили факт слива нефтяных отходов

24.05.2022, 14:24 22821
В Мангистауской области обнаружили факт слива нефтяных отходов
Фото: Кадр с видео
АКТАУ. 24 МАЯ - О факте слива нефтяных отходов близ села Жетыбай Каракиянского района в департамент экологии Мангистауской области сообщили местные жители, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Плохая экология из-за нефтяных отходов является причиной врожденных патологий у детей и смертей взрослых, считают жетыбайцы. Отходы сливают во многих местах, в том числе в заброшенном карьере прямо у села, сообщает inaktau.kz.
 

Часто люди умирают во сне. Причиной смерти указывают давление, но я считаю, что это связано с экологией. Живу тут около 60 лет и могу сказать, что раньше детей с ограниченными возможностями были считанные единицы, а теперь их много. Видите, пока я даю интервью, едет цистерна, чтобы сбросить отходы", - говорит житель села.


 
Власти признают - на территории около 10 тысяч тонн различных отходов. В Каракиянском районе переработкой нефтешлама занимаются 15 компаний. С тремя из них по разным причинам расторгли договор. Проведенный космический мониторинг выявил семь незаконных площадок. Как сообщили в районном акимате, четыре точки уже очистили. Однако все компании грешат несоблюдением экологического законодательства.
 

Глава села в 2008 году предоставил крупной компании шесть гектаров земли для переработки нефтяных отходов и изготовления строительных материалов. Однако она обанкротилась - ее деятельность остановил суд в том числе из-за несоблюдения требований экологического департамента", - привел пример Сымбат Торетаев, замакима Каракиянского района.

 
Участок вернули государству, а отходы оказались бесхозными. Для проведения рекультивации землю нужно вернуть в коммунальную собственность.
 
После жалоб местных жителей экологи выехали на место для отбора проб в одной из точек.
 

Визуальный осмотр подтвердил повреждение территории места разлива нефтяных остатков. На этом месте отобрали пробы грунта для исследования в лаборатории департамента. На основании результатов пробы департамент экологии произведет расчет причиненного ущерба и примет меры в соответствии с законодательством. Установлено, что земельный участок принадлежит ООО "VOID", - сообщили в департаменте экологии.

 
Как рассказали в департаменте, перерабатывающие нефтешлам компании оштрафовали за нарушение экологического законодательства на сумму, превышающую 2 млрд тенге.
 

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