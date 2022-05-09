Охрана сайгаков усилена в Казахстане

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УРАЛЬСК. 8 МАЯ - В казахстанских степях начался окот сайги, в связи с чем инспекторы "Охотзоопрома" переходят в усиленный режим работы, охраняя стада от степных хищников и браконьеров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Западно-Казахстанской области инспекторам приходится защищать сайгу от местных фермеров, сообщает " Хабар 24 ".

Недовольные ростом уральской популяции крестьяне в борьбе за пастбища и водопои намерены пойти на самые крайние меры.

По данным телеканала, сайгак - реликтовое животное. Пережив ледниковый период, истребление людьми ради рогов, массовые эпидемии, он смог выжить. Благодаря мораторию на отстрел поголовье антилоп восстановилось.

Если уральская популяция прошлой весной насчитывала 545 тысяч особей, сейчас, по предварительным данным, поголовье приблизилось к миллиону. Фермеры Жанибекского района уже несколько лет пишут жалобы во все инстанции. Сайгаки занимают водопои, объедают пастбища, нечем кормить скот.

Потому что нам уже некуда идти, не к кому достучаться. Непользуемые есть регионы, может, отогнать, что ли. Госакты выдали всем, у всех по 500, по 1000 гектаров земли, а мы никак не можем хотя бы две тележки сена набрать", - говорит глава крестьянского хозяйства Жаксыбек Каратаев.





По словам сельчан, они вынуждены сокращать поголовье скота.

Надеемся, что Министерство экологии совместно с правительством решит вопрос. Это займет примерно неделю. После окота сайгаки уже разобьются на определённые группы и мигрируют в другие стороны. После этого уже их в этих краях будет мало", - отмечает эколог Сакен Дилдахмет.

Районные власти вместе с представителями полиции и прокуратуры убеждают сельчан дождаться официального решения Минэкологии. К тому же пока неизвестны официальные итоги нынешнего учёта.

Сейчас отгоняют сайгаков сотрудники "Охотзоопрома", смотрят, чтобы никакого ущерба не причинили новорожденным сайгакам. Но если это будет сложно сделать, то есть приказ министра, который мы обязаны соблюдать, – не навредить поголовью сайгаков, его будем исполнять. Если какой-то ущерб для домашних животных будет, будем смотреть, как этот ущерб восстановить или оказать содействие, чтобы ущерба не было", - проинформировал аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев.

Срок моратория истекает в следующем году. Минэкологии предлагает с 2023 года приступить к искусственному регулированию числа сайгаков в стране.