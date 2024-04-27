Президент Казахстана высказался о вовлечении граждан страны в чужие информационные войны

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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс" высказался о вовлечении граждан страны в чужие информационные войны, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс" высказался о вовлечении граждан страны в чужие информационные войны, сообщает пресс-служба главы государства.





Власть будет предпринимать меры для обеспечения спокойствия и безопасности народа. Всяческие спекуляции и инсинуации, от кого бы они ни исходили, получат мощный общественный отпор и адекватную реакцию правоохранительных органов. Необходимо жестко пресекать любые попытки расколоть наше общество. Вовлечение наших сограждан в чужие информационные войны, пропаганда ненависти несут серьезные риски для стабильности нашей страны и согласия в обществе", - заявил глава государства.





Он подчеркнул, что важно всегда и во всем соблюдать закон и порядок, словом и делом обеспечивать верховенство права.





Наша задача - укреплять в обществе взаимное уважение и доверие, искать новые объединительные принципы и установки в противовес религиозным, региональным или социально-экономическим различиям", - добавил глава государства.





Дополнено 25.04.2024, 12.20





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс" заявил, что сегодня в самых различных частях света фиксируется резкая активизация всевозможных экстремистских сил, сообщает пресс-служба главы государства.





Снова на передний план выходят террористические угрозы. Сильной болью в наших сердцах отозвался недавний кровопролитный теракт в Подмосковье. Многие наши граждане в знак искренней солидарности и сочувствия к жертвам трагедии несли цветы к зданиям посольства и консульств России в Казахстане. Такая же реакция у людей была практически по всему миру. Как государство, неизменно приверженное международному праву и общепринятым гуманистическим идеалам, Казахстан одним из первых призвал страны-члены ООН осудить этот бесчеловечный акт насилия в отношении мирных граждан", - сообщил президент.





По его словам, только через диалог и консолидацию усилий человечество сможет противостоять растущей волне хаоса и разрушения, преодолеть разобщение и кризис доверия в международных отношениях.





Ранее официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировали участившиеся фейки, связанные с Казахстаном и Россией.





Он подчеркнул, что такие вбросы делают третьи заинтересованные силы. По словам представителя МИД РК, вызывают озабоченность усилия определенных сил.