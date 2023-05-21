20.05.2023, 14:17 7846
В ЗКО расследуют массовую гибель сайгаков
Фото: Минэкологии РК
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Уральск. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 19 мая на территории Куйгенгульского округа Жанибекского района Западно-Казахстанской области группой Жанибекского опорного пункта на берегу реки Ащыозек было обнаружено около 150 голов павших сайгаков, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
По информации Минэкологии, из порядка 150 павших животных 95% составляют сеголетки, 5% - самки. Тела животных находились в радиусе 300 метров.
Для отбора патматериалов, а также проб растений, почвы и воздуха на место обнаружения направлены сотрудник резервата "Бөкейорда", представители ветстанции и санэпидслужбы Жанибекского района", - говорится в сообщении ведомства.
После выполнения необходимых процедур павшие животные будут утилизированы силами Жанибекского акимата и сотрудниками РГКП "ПО "Охотзоопром".
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19.05.2023, 20:25 12821
У собирающейся добывать золото в ВКО компании нет на это разрешения
Фото: freepik.com
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Усть-Каменогорск. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - У компании, которая собирается добывать золото в селе Маралды Курчумского района, нет разрешения на это. Об этом заявила министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова на встрече с общественностью региона в Риддере, сообщает Altaynews.kz.
Компания получила разрешение только на опытную добычу. На добычу мы разрешения не давали. Мы считаем, что карьерный способ добычи оптимальный для экологии. И рассматриваем вопрос шахтного метода. Проводились общественные слушания, было много замечаний по проекту золотодобывающей фирмы. Их не устранили, и мы не утвердили проект. Сейчас они снова заходят на процедуру утверждения. Будем обязательно смотреть, будут ли учтены замечания общественности", - заявила Зульфия Сулейменова.
По ее словам, в Минэкологии рассмотрели вопросы возможного проникновения вредных веществ в реку в Маралды в результате золотодобычи в районе села. Компания должна будет полностью изолировать попадание техвеществ куда-либо и обеспечить замкнутый цикл.
То есть они не должны будут забирать откуда-то воду и потом эту воду сбрасывать куда-либо", - пояснила Зульфия Сулейменова.
Она добавила, что Минэкологии РК организует комиссии для Маралды, которые будут искать там краснокнижные растения. И если их найдут, территория будет подлежать защите со стороны государства.
В апреле стало известно, что национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук" и турецкая D Mineral начинают совместный геологоразведочный проект. После определения перспективных с точки зрения геологоразведки площадей компании планируют создать совместное предприятие. Это предприятие будет ориентировано на поиск месторождений золота. Финансирование геологоразведочных работ берет на себя турецкая сторона.
18.05.2023, 07:59 23611
Специалисты рассматривают три версии гибели каспийских тюленей
Фото: Минэкологии РК
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Актау. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау обсудили проблему массовой гибели каспийских тюленей. Только в этом году официально зарегистрировано уже 185 случаев смерти этих краснокнижных животных.
Показатели гибели тюленей растут почти каждую неделю. Но эксперты не могут прийти к единому мнению. Версий пока три: естественный отбор, вирусная инфекция или же недобросовестная деятельность предпринимателей, сообщает телеканал КТК.
В марте на островах выросло количество погибших тюленей, птицы. Мы считаем, что проблема в компаниях, работающих в акватории моря, загрязнениях. Раз в неделю мы проводим мониторинг. Состояние животного мира не очень хорошее. Переживаем, что может быть заражение других животных", - сказал член общественного совета Тупкараганского района Руслан Жапанов.
По словам рыбаков, они видели тушки тюленей в масляных пятнах. Известны также случаи, когда в море выбрасывали отходы с кораблей или же они утекали из-за неисправности.
Также рассматривается версия вируса: исследования показали, что некоторые животные были заражены пневмонией. Распространение болезни, заявляют эксперты, остановить может только время. На выработку иммунитета понадобится от двух до трех лет.
Специалисты убеждены в необходимости создать специальные институты по изучению и сохранению каспийских тюленей.
Нам президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым было поручено создать резерват по тюленям. Сейчас эти работы ведутся. В будущем году, в 2024 году, с 1 июля эта организация будет существовать", - сказал руководитель Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Нурлыбек Гайсин.
Напомним, 12 мая 2023 года сотрудниками управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе близ села Баутино были обнаружены туши нескольких десятков тюленей и рыбы.
17.05.2023, 14:28 30901
За судьбу Бухтарминского водохранилища переживают жители Восточного Казахстана
Фото: factum.kz
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Усть-Каменогорск. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Восточно-Казахстанской области переживают за судьбу Бухтарминского водохранилища, которое за последнее время сильно обмелело.
Если вода продолжит убывать, серьезные последствия могут ждать не только флору и фауну, но и энергетическую систему страны, ведь на водоеме расположена крупная гидроэлектростанция. Жители отмечают, что такого раньше никогда не было, и называют явление аномальным", - сообщает "Хабар 24".
В видеосюжете подчеркивается, что значение Бухтармы для региона имеет огромное значение. На нем расположена одна из самых больших ГЭС в стране. А берега просто усыпаны базами отдыха. Еще через водохранилище проложен водный путь, который соединяет с областным центром два района. Паромы, пока еще не построен мост, ходят летом ежечасно. Однако из-за падения уровня воды баржи стали попадать на мель. Даже прошлогодняя пристань осталась вне зоны досягаемости.
В целом мелеет сам Иртыш, не только Бухтарма. Очень много этих островков обнажилось в воде. Это серьезная угроза для безопасного судоходства. Поэтому в непогоду мы боимся выходить в рейс. Даже если мы обходим эти островки, ветер нас может загнать на мель", - рассказывает управляющий Кадылбек Жармухамбетов.
Специалисты серьезной угрозы в падении уровня воды не видят. В природе все циклично, делится гидролог Константин Карташов.
Он работает на гидропосту на побережье Бухтармы уже 20 лет. Ежедневно делает замеры по два раза в сутки.
На метров 60 упала по сравнению с прошлым годом. Из-за непогоды, из-за того, что засуха была два года. Из-за этого и упала вода. А нынче снега хоть и много было, но он весь ушел в землю. Земля талая была. Из-за этого у нас нет подъема такого на водохранилище", - говорит Карташов.
Похожая ситуация была 10 лет назад. Но потом за три года Бухтарма наполнилась до максимального уровня. К тому же еще в июне начнут таять ледники вокруг горы, и есть шанс, что вода вернется, отмечают уже представители туристической сферы.
Они тоже сильно зависят и от уровня воды, и от ее качества.
Естественно, мы очень сильно переживаем. Потому что в некоторые годы у нас вода очень сильно подходит и все наши пляжи затапливает. А теперь наоборот - вода уходит и нужно пляж подсыпать, бежать за водой. Естественно, это создает дискомфорт. Ну, это, скажем так, циклы, это природа", - заявляет председатель туристической ассоциации ВКО Аскар Уразбаев.
Главное, что снижение уровня водохранилища не влияет на выработку энергии ГЭС. Да и на флору и фауну тоже, делятся специалисты. Только рипус под вопросом - обычно этот вид рыбы мечет икру осенью у берегов, откуда могла уйти вода. Поэтому с обмелением Бухтармы может быть небольшое снижение популяции.
Напомним, в апреле прошлого года очевидцы сняли на видео резкое обмеление Каспия. Также сообщалось, что из-за обмеления моря жители Актау испытывают проблемы с питьевой водой. Экологи предрекают Каспию судьбу Арала.
Также ежегодно фиксируется обмеление реки Урал, из-за которого в июле прошлого года суда не могли ликвидировать аварийные разливы нефти на Каспии.
Недостаток воды также неблагоприятно сказывается на посевной кампании. В этом году Казгидромет прогнозирует дефицит влаги на западе и в центре Казахстана. Это может негативно сказаться на росте и развитии сельхозкультур на начальном этапе.
На днях ЕАБР представил прогноз, согласно которому Казахстане может понести потери в $1,2 млрд в производстве пшеницы к 2030 году из-за изменений климата и обмеления рек.
16.05.2023, 18:21 37201
Численность сайгаков может увеличиться до 3 млн особей - Минэкологии
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Общая численность сайгаков с учетом окота составит порядка 2,8 млн особей до конца 2023 года, в том числе уральской популяции - 1,6 млн особей, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК.
В апреле до окота общая численность сайгаков в республике превысила 2 млн особей.
В то же время в Минэкологии подчеркнули, что территория, где раньше паслись сайгаки, уменьшается.
В Западно-Казахстанской области земли запаса были сокращены за последние 15 лет более чем в два раза (с 7856 га 2008 году до 3720 га в 2022 году) путем увеличения, соответственно, площадей сельхозназначения. В связи с тем что сайгакам характерно возвращение на постоянные места обитания, в настоящее время происходит их усиленная концентрация на пастбищах и посевных площадях крестьянских хозяйств", - сообщает ведомство.
Так, в Бокейординский резерват, созданный в прошлом году, не передано порядка 120 тысяч га - основных естественных мест окота 90% сайгаков уральской популяции.
Напомним, вчера в Казахстане завершилась акция по защите сайгаков, которая стартовала месяц назад.
В апреле Организация Объединенных Наций выпустила фильм о природоохранной инициативе "Алтын Дала" по восстановлению популяции сайгаков в Казахстане.
Стоит отметить, что политика Минэкологии в отношении сайгаков является весьма разноречивой. Так, в прошлом году после жалоб фермеров на вытоптанные сайгаками посевы Минэкологии Казахстана заявило о намерении разрешить охоту на животных, чтобы сократить поголовье.
Президент назвал инициативу крайней мерой, а экологи заявили, что предложение по отстрелу сайгаков не выдерживает никакой критики.
В июле глава государства объявил выговор бывшему тогда министром экологии Сериккали Брекешеву за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков.
Затем Минэкологии решило провести эксперимент по одомашниванию сайгаков. Для этих целей из дикой природы планируется изъять 1815 особей сайги. В настоящее время в Казахстане действует запрет на любое пользование сайгаками, их дериватами и продуктами из них, кроме как на использование в научных целях. Этот мораторий, который включает и запрет на охоту, сейчас продлен до 1 января 2024 года.
Тем не менее случаи масштабного жестокого, браконьерского истребления животных, в частности ради рогов, происходят регулярно. Так, в Мангистауской области задержали браконьеров, истреблявших сайгаков. Преступники нанесли государству ущерб в размере около миллиарда тенге.
Также более 460 рогов сайги изъяли у жителя ЗКО.
Жителя Кызылорды задержали по подозрению в незаконном отстреле сайги. У подозреваемого изъято охотничье ружье, 6 туш животных и 130 рогов.
15.05.2023, 19:17 44831
Президент провел заседание Совета безопасности
Фото: Акорда
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета безопасности Республики Казахстан, на котором были рассмотрены вопросы экологической и водной безопасности, сообщает пресс-служба Акорды.
Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова выступила с докладом о состоянии экологической безопасности. Кроме того, по отдельным аспектам отчитались руководители ряда государственных органов и акимы регионов.
Глава государства в своем выступлении отметил высокую актуальность борьбы с природными и антропогенными факторами, создающими угрозу экологической безопасности.
В последние годы активность правительств многих стран повысилась. Принимаются решительные меры по улучшению экологии, переходу на "зеленую" экономику и достижению углеродной нейтральности. Если мы хотим иметь здоровое поколение, жить в чистой стране и быть признанными во всем мире, нам нужно последовать их примеру", - отметил президент.
Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на проблемах в экологической сфере, требующих незамедлительного решения.
Многие промышленные предприятия, старые угольные электростанции и котельные, которые являются наследием еще советского периода, привели к ухудшению экологической ситуации", - отметил глава государства.
Был поднят ряд вопросов, касающихся формирования ответственного отношения к охране окружающей среды.
Президент обратил внимание руководства областей и городов республиканского значения на низкие показатели ликвидации стихийных свалок и переработки мусора.
По итогам рассмотрения Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений правительству по гармонизации национальных экологических стандартов с мировыми, сокращению выбросов промышленных предприятий, переработке твердых бытовых отходов, ликвидации стихийных свалок и рекультивации земель, подвергшихся эрозии.
Было поручено детально изучить опыт реализации пилотного проекта по рекультивации земель для возрождения полей и развития животноводства в Шетском районе Карагандинской области в целях его распространения на другие регионы страны.
В ходе заседания также был отмечен растущий уровень рисков в сфере водной безопасности.
Президент отметил необходимость системного подхода к рациональному использованию воды и снижению потерь во всех отраслях экономики, в том числе в агропромышленном комплексе, на который приходится основная доля всего водозабора и потерь водных ресурсов.
Наряду с внедрением водосберегающих технологий и развитием мер экономического стимулирования оптимального водопотребления повышенную актуальность приобретает цифровизация водохозяйственной инфраструктуры, в том числе для учета, мониторинга и прогнозирования использования воды.
Глава государства обратил особое внимание на вопросы эффективности функционирования водохозяйственных объектов, повышение прозрачности и результативности использования выделяемого финансирования.
Правительству поручено принять меры по укреплению научного и кадрового потенциала в экологической и водной сферах. В период до 2030 года будут реализованы целевые научно-исследовательские проекты в области оценки водных ресурсов, результаты которых будут учитываться в управлении водной отраслью.
По итогам обсуждения было отмечено, что ключевым индикатором водной безопасности является доступность качественной питьевой воды.
Наша прямая обязанность - обеспечить доступ населения к питьевой воде и принять исчерпывающие меры по ее сохранению для будущих поколений", - сказал глава государства.
Уполномоченным государственным органам был дан ряд поручений, направленных на обеспечение водной безопасности как важнейшего направления национальной безопасности.
13.05.2023, 13:19 64416
На Каспии обнаружили мертвых тюленей
Фото: Минэкологии РК
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Актау. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 12 мая 2023 года около 17.00 сотрудниками управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе близ села Баутино были обнаружены туши нескольких десятков тюленей и рыбы. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК.
На место обнаружения тюленей выехала рабочая группа, состоящая из представителей Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, департамента экологии по Мангистауской области, Института гидробиологии и экологии, Научно-производственного центра микробиологии и вирусологии, РГП "Казгидромет", а также местных исполнительных органов", - проинформировали в ведомстве.
Департаментом экологии по Мангистауской области и сотрудниками Казгидромета с места обнаружения отобраны пробы воды и воздуха.
В связи с тем что большинство обнаруженных туш морских животных, так же, как и осетровых рыб, находятся в стадии сильного разложения и гниения, произвести отбор проб не представилось возможным. При этом с единичных экземпляров, с которых было возможно отобрать пробы, сотрудниками Научно-производственного центра микробиологии и вирусологии произведен частичный отбор тканей внутренних органов (печень, легкие), а Институтом гидробиологии и экологии произведен отбор клыков, ногтей и шерсти для проведения соответствующих лабораторных исследований", - пояснили в Минэкологии.
Кроме того, сообщается, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР отдела полиции Тюбкараганского района Мангистауской области и в рамках досудебного расследования будут устанавливаться причины и другие обстоятельства гибели животных.
Сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства мониторинг береговой зоны Каспийского моря продолжается. Информация будет обновляться по мере поступления", - заключили в ведомстве.
12.05.2023, 14:07 77351
Смог, погибшие животные и ртутные лампы: жители Павлодара жалуются на три проблемные свалки
Фото: Pavlodarnews.kz
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Павлодар. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Павлодара жалуются на свалку строительного мусора на окраине города. По их словам, на свалке гибнут домашние и дикие животные.
Жителей павлодарской окраины приводят в ужас сразу две близлежащие свалки. Одна - стихийная, и из-за нее гибнут животные; на вторую выбрасывают вредные ртутные лампы. В обоих случаях, жалуются люди, страдает еще и экология. Вот только власти хранят спокойствие", - сообщает телеканал КТК.
Строительный мусор свозят с местного предприятия. В куче оказался битум, который стал плавиться из-за жары. И теперь в нем вязнут животные: бараны, ежи и собаки.
Собака в битум провалилась, она не может вылезти. Там вон еще шкуры: видать, несколько их провалилось", - рассказывают жители.
Они говорят, что жаловались властям, но реакции не последовало, поскольку стройматериалы сюда якобы завезли ненадолго.
Эту проблему со строительным мусором мы выставляли в социальных сетях. Акимат ответил, что с его разрешения этот мусор временно сюда вывозится. Ну, вы видите какая обстановка: битум течет, животные гибнут. Здесь вообще природоохранная зона, припойменная территория, здесь такого не должно быть. На основании чего так происходит, кто вывозит и для чего, мы не знаем. Вот только когда в село приехали журналисты, битум сразу же вывезли", - рассказывает журналист Игорь Смирнов.
Чиновники до сих пор не признают складированный мусор свалкой.
Это исторически на окраине села предприятием "Павлодар жолдары" размещается строительный грунт. Это не мусор, а строительный грунт, который ими используется для строительства дорог", - говорит аким села Павлодарское Сырым Рушанов.
Он признал, что глава предприятия ни у кого и не спрашивал, можно ли складывать в селе использованный грунт. Его хранили там порядка пяти лет, иногда убирали, затем привозили новый. И никому он не мешал. Но после огласки чиновники пообещали, что все уберут.
Есть на окраине и другая свалка - законная, но она тоже вызывает опасения у сельчан.
Все потому, что сюда вывозят бывшие в употреблении ртутные лампы. Жители аула просили экологов провести экспертизу, и те в итоге заявили: выбросы вредные и с ними надо срочно что-то делать. Люди жаловались куда только могли, но никто из ответственных не отреагировал", - сообщает телеканал.
Местные жители считают, что вредные лампы на свалку привозят с заводов, расположенных по соседству.
Две недели назад жители села заметили, что к нам на свалку привезли лампы, содержащие ртуть. Вызвали экологов, полицию, все это зафиксировали. В акимате версию сельчан не отрицают. Утверждают, что все уже убрали. Но на этот раз полиция начала расследование. Приглядывать за свалкой посоветовали и жителям: вдруг они быстрее найдут тех, кто тайно выбрасывает сюда вредные отходы". - рассказала жительница села Валентина Забегалина.
Между тем жители города задыхаются из-за третьей горящей свалки. Для проверки воздуха на место выехали экологи, пишет Pavlodarnews.kz.
Измерения проводились по оксиду углерода и пыли (взвешенные вещества). Экологи зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации по первому компоненту, по пыли превышения не было", - сообщили в экологическом департаменте города.
Возгорание произошло 11 мая на территории городской свалки ТОО "Эко Алем-ПВ".
Инспекторы государственного экоконтроля и специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля в этот же день выехали в санитарно-защитную зону полигона, где замерили качество атмосферного воздуха.
В ведомстве заявили, что на качество городского воздуха влияния нет, ветер западный. На сегодняшний день в департаменте по данному факту инициируются проверки, результаты которых сообщат дополнительно.
Ранее в ДЧС сообщили, что огонь локализовали 12 мая в 06.33, идет работа по ликвидации возгорания. На месте ЧП работают три сотрудника и спецмашина ДЧС, семь погрузчиков и 15 грузовиков ТОО "Эко Алем-ПВ", водовоз ТОО "Спецмашина", шесть водовозов и трактор ТОО "Водоканал".
12.05.2023, 12:19 76451
Самый высокий показатель выброса углекислого газа в ЕАЭС зарегистрирован в Казахстане
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Средневзвешенный по населению объем выбросов углекислого газа в Евразийском регионе в 2021 году составил 9,9 тонны на человека, что почти вдвое выше среднемирового значения (4,7), следует из доклада Евразийского банка развития "Глобальная зеленая повестка в Евразийском регионе. Евразийский регион в глобальной зеленой повестке".
По подсчетам специалистов ЕАБР, наивысший показатель в регионе зафиксирован в Казахстане (14,4 тонны на человека) и в России (12,1 тонны на человека). Наименьшие значения среди стран региона - в Кыргызстане (1,4 тонны на человека) и Таджикистане (1,1 тонны на человека) на фоне высокой доли ГЭС в энергетике этих стран.
Согласно данным экспертов, доля Евразийского региона в мировых объемах выбросов углекислого газа велика и превышает его вес в мировой экономике. В 2021 году она составила 6%, в то время как доля стран региона в мировом ВВП - 3,9%, в численности мирового населения - 2,9%. Россия является основным нетто-эмитентом углекислого газа с долей в общемировых выбросах 4,7%. Угольная электрогенерация по-прежнему составляет весомую долю в суммарных выбросах парниковых газов в регионе.
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