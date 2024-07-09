Закон об ограничении азартных игр и поправки в Административный кодекс подписал президент
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Астана. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации", сообщает Акорда.
Закон внедряет следующие ограничительные и стимулирующие нормы, направленные на снижение игровой зависимости населения:
- Расширен список лиц, которым запрещается участие в азартных играх/пари.
В азартных играх и пари не имеют права участвовать лица, состоящие в едином реестре должников, госслужащие, военнослужащие, сотрудники специальных и правоохранительных органов и руководители бюджетных организаций. За нарушение запрета их будут увольнять.
- Ужесточены механизмы регулирования деятельности организаторов игорного бизнеса.
Типовые правила работы игорного заведения, букмекерской конторы, тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр/пари в дальнейшем утвердит Министерство туризма и спорта.
- Ограничена реклама букмекерских контор и тотализаторов.
Запрещена наружная (визуальная) реклама букмекерских контор и тотализаторов, их реклама на транспортных средствах, в масс-медиа, кино-, видео- и справочном обслуживании. Исключение составляют: наружная реклама в месте расположения букмекерской конторы или тотализатора; внутри спортивных сооружений и на экипировке спортсменов; реклама в зарегистрированных СМИ, со спортивной тематической направленностью, а также при прямой трансляции отечественными телеканалами международных спортивных соревнований", - уточняется в информации.
- Обновлены механизмы регулирования лотерейной деятельности
Введен запрет на распространение лотерейных билетов и установку лотерейных терминалов в жилых домах, общежитиях, культовых зданиях, зданиях и сооружениях организаций культуры, а также в социальных объектах (образования, здравоохранения), в том числе в радиусе ста метров от них. За организацию интернет-казино вводится уголовная ответственность.
- Вводится запрет на реализацию энергетиков лицам в возрасте до 21 года.
Также президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".
Напомним, петиция о запрете казахстанским чиновникам азартных игр набрала 50 тысяч подписей. По словам автора петиции, только одна официальная проверка в казино Алматинской области показала, что 305 чиновников проиграли полмиллиарда тенге.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал игроманию одним из пяти социальных зол Казахстана.