Петиция о запрете чиновникам азартных игр набрала 50 тысяч подписей
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Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Петиция о запрете чиновникам азартных игр набрала необходимое количество голосов. Ее рассмотрит Министерство туризма и спорта РК.
Петицию опубликовали 29 мая. По словам автора, только одна официальная проверка в казино Алматинской области показала, что 305 чиновников проиграли полмиллиарда тенге.
В среднем каждый спустил порядка 1,7 миллиона. Повторюсь: это было выявлено только одной проверкой (в 2022 году) и только по официальным данным", - подчеркнул автор.
Он призвал ввести полный и беспрекословный запрет на азартные игры для госслужащих, бюджетников, военных, работников КНБ, МВД и других силовиков. В пример он привел Филиппины и Монголию, где уже действуют подобные запреты.
Среди наших чиновников не должно быть лудоманов", - резюмировал автор петиции.
Напомним, по закону, с момента регистрации петиции, рабочая группа обязана рассмотреть ее в течение 40 дней.
Напомним, 5 июня мажилис одобрил во втором чтении законопроект "По вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности" и поправки в Кодекс об административных правонарушениях.
Поправки запрещают участие в азартных играх определенному кругу казахстанцев, в том числе госслужащим, военнослужащим и сотрудникам специальных госорганов.
Ранее в Казахстане набрала необходимое количество подписей петиция против пропаганды ЛГБТ. Ее приняло к рассмотрению Министерство культуры и информации РК.
Также 50 тысяч подписей собрали петиции "Народ РК против утильсбора и первичной регистрации" и "Об отмене единого часового пояса".
Авторы первой петиции требуют снизить ставки утильсбора на легковые автомобили (категория М1) до 100 тысяч тенге и на остальные категории автотранспорта до 0 тенге, полностью отменить утильсбор на сельхозтехнику и снизить ставки за первичную регистрацию автотранспорта до 0,25 МРП.
Авторы второй петиции просят вернуть прежнее время, ссылаясь на то, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Также с переводом времени сократился световой день.
Увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли.