В Казахстане вводят уголовную ответственность за организацию интернет-казино
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Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности, в том числе в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба нижней палаты.
В рамках законопроекта по борьбе с лудоманией за организацию деятельности электронного казино и интернет-казино юридических лиц будут привлекать к уголовной ответственности. В качестве наказания предлагается применять такие меры, как штраф до 2 000 МРП, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, организаторы игорного бизнеса теперь будут должны интегрировать свои аппаратно-программные комплексы с информационными системами Комитета государственных доходов. Таким образом государству будут видны все их финансовые операции.
Также в Казахстане запрещают рекламу букмекерских контор и тотализаторов.
Законопроектом по вопросам игорного бизнеса полностью запрещается наружная реклама букмекерских контор и тотализаторов на зданиях, сооружениях и транспортных средствах, а также их реклама в масс-медиа, периодических печатных изданиях, кино-, видео- и справочном обслуживании", - сообщили в мажилисе.
Однако, отметили в пресс-службе, разрешенной остается реклама в месте расположения букмекерских контор и тотализаторов, внутри спортивных сооружений, на экипировке спортсменов, в эфире спортивных теле-, радиоканалов, на интернет-ресурсах, специализирующихся на освещении спортивных событий.
Также вводится запрет на интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор и тотализаторов, не имеющих лицензии. Будет вестись список организаторов иностранного игорного бизнеса, деятельность которых признана незаконной на основании судебного акта. При этом банкам и платежным системам запрещается проводить операции в их пользу.
Также новый законопроект определяет правила распространения лотерейных билетов.
Лотерейные билеты, в том числе электронные, разрешается распространять только через оператора и агента лотереи. Их реализация допускается через лотерейные терминалы, нестационарные торговые объекты, отделения почтовой связи Национального оператора почты и отделения оператора лотереи", - уточнили в пресс-службе.
Кроме того, казахстанцам до 25 лет запретят участвовать в азартных играх.
Поправками возрастной ценз на участие в азартных играх и пари для физических лиц повышается с 21 года до 25 лет. Кроме того, устанавливается запрет на участие в них для граждан с непогашенными алиментами и кредитными долгами, то есть лиц, которые состоят в Едином реестре должников. Вместе с тем закрепляется административная ответственность юридических лиц за допуск указанных категорий к участию в азартных играх. В таком случае на субъектов среднего предпринимательства будет наложен штраф в размере 300 МРП, крупного предпринимательства - 1 000 МРП", - проинформировали в мажилисе.
Кроме того, организаторов игорного бизнеса обязуют информировать о рисках и вреде участия в азартных играх и пари.
Ранее госсоветник Ерлан Карин назвал лудоманию одной из главных угроз национальной безопасности. Президент страны Касым-Жомарт Токаев тоже назвал игроманию одним из пяти социальных зол Казахстана.