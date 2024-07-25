24.07.2024, 12:50 9106
Правила использования пенсионных накоплений на лечение изменят в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Новые правила правила использования пенсионных накоплений на лечение разработало Министерство здравоохранения РК.
Проект постановления размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 августа 2024 года.
Допускается использование единовременных пенсионных выплат получателем на лечение своего ребенка", - говорится в документе.
В то же время с 10 августа будет запрещено использовать пенсионные на протезирование и имплантацию зубов.
Также в договоре об оказании медицинских услуг нужно будет указывать вид медицинских услуг (согласно приложению 1 к правилам), фамилию, имя, отчество, дату рождения пациента (получателя) и установленный диагноз из заключения врачебной комиссии.
Ранее в правила внесли изменения, согласно которым срок накопления средств на депозитах, ранее пополненных единовременными пенсионными выплатами с целью приобретения жилья в АО "Отбасы Банк", увеличен с 3 до 6 лет.
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23.07.2024, 11:34 15646
Более 60 млрд тенге выделили на модернизацию сельского здравоохранения в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Более 60 млрд тенге выделили на национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения" в Казахстане, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр страны Олжас Бектенов.
Правительством на реализацию нацпроекта выделено 60,3 млрд тенге. Более 21 млрд тенге регионы уже получили. Сейчас прорабатывается финансирование оставшихся объектов", - проинформировал глава правительства.
По его словам, акиматам требуется усилить ежедневный контроль за своевременным и качественным ходом строительства всех объектов.
Обращаю внимание акимов Карагандинской, Актюбинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Алматинской областей и области Жетысу. Необходимо учитывать, что строительный сезон, особенно для северных регионов, скоро завершится. Все объекты должны быть сданы в установленные сроки. При этом следует обеспечить соблюдение всех нормативных требований строительства. Кроме того, нужно активизировать работу по капитальному ремонту и реконструкции многопрофильных центральных районных больниц. А также определиться с объемами потребности в медицинском оборудовании", - заявил Олжас Бектенов
В этой связи премьер-министр Казахстана поручил:
- акиматам обеспечить своевременный и качественный ввод всех запланированных объектов;
- министерствам здравоохранения, финансов и акиматам оперативно решить вопросы финансирования оставшихся проектов;
- Министерству здравоохранения обеспечить мониторинг за ходом строительства с выездом на объекты на постоянной основе до их завершения.
Напомним, в Казахстане снижается удовлетворенность системой здравоохранения.
19.07.2024, 20:03 37541
В СКО два ребенка заболели бруцеллезом
Фото: unsplash
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Петропавловск. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - За 6 месяцев 2024 года на севере Казахстана выявили три случая заболевания бруцеллезом. В том числе у двоих несовершеннолетних детей. В 2023 году был зарегистрирован всего один случай, сообщает "Петропавловск.news".
Источником заражения явился больной крупный рогатый скот", - рассказала главный специалист департамента санитарно-эпидемиологического контроля Толкын Каженова.
Она отметила, что фактором заражения у детей послужило употребление сырого некипяченого молока. У взрослого к заболеванию привел контактный путь - уход за животным.
Северо-Казахстанская область относится к относительно благополучным регионам Казахстана по заболеваемости людей бруцеллезом. Ежегодно регистрируются единичные случаи заболевание бруцеллезом среди людей, проживающих в сельской местности.
Ранее в Шымкенте и Туркестанской области у крупного и мелкого рогатого скота выявили бруцеллез.
В Северо-Казахстанской области выявили бруцеллез крупного рогатого скота в селе Гусаковка.
Еще в 2022 году казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных. В эксклюзивном интервью Kazakhstan Today руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
19.07.2024, 15:40 40051
Минздрав заявил о снижении заболеваемости корью в Казахстане Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Зауре Ахметова на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций заявила о снижении заболеваемости корью в стране.
За последнюю неделю зарегистрировано 94 случая кори, в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 72 случая", - сообщала она.
Также с начала июля отмечается тенденция снижения заболеваемости коклюшем: за последнюю неделю зарегистрировано 60 случаев коклюша, в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 50 случаев.
Заболеваемость корью и коклюшем регистрируется за счет непривитых детей, на которых приходится от 80 до 90% от числа заболевших детей. В 61% дети не привиты в связи с отказом, в 22% - по медицинскому отводу, в 17% - по недостижении прививочного статуса", - добавила представитель Минздрава.
По ее словам, единственным способом защиты детей от тяжелых инфекционных заболеваний является иммунопрофилактика.
В этой связи родителям следует выполнять рекомендации врача и своевременно прививать детей от вакциноуправляемых инфекций", - заявила Зауре Ахметова.
Дополнено 19.07.2024, 18.00
Заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Зауре Ахметова на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций сообщила, что с апреля 2024 года в стране зарегистрировано 16 случаев конго-крымской геморрагической лихорадки.
В 10 случаях больные занимались выпасом скота, в 5 случаях - укус клеща, в 1 случае больной находился на природе в эндемичной зоне. От заболевания умерли 2 человек, 8 пациентов находятся на лечении, остальные выздоровели, 115 контактных находятся под медицинским наблюдением", - сообщила представитель ведомства.
Как сообщалось ранее, ООН назвала Казахстан страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире.
19.07.2024, 15:10 40676
ФСМС выплатил порядка 1,27 трлн тенге медорганизациям
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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Фонд социального медицинского страхования выплатил порядка 1,27 трлн тенге казахстанским медицинским организациям в 2024 году, сообщает пресс-служба фонда.
Выплаты за апрель планируется завершить до конца июля и переходить на оплату актов за май. За аналогичный период прошлого года было выплачено 1 трлн 201 млрд тенге. Хочу отметить, что этапы финансирования не отразились и не должны отражаться на оказании медицинской помощи для казахстанцев", - отметила заместитель председателя правления фонда Индира Саркенова.
Подчеркивается, что в настоящий момент ведутся выплаты за фактически оказанные медицинские услуги в 2024 году.
По состоянию на 18 июля 1851 медицинской организации выплачено 1 трлн 167 млрд тенге, в том числе оплачены акты за январь-март и частично апрель текущего года", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Казахстане снижается удовлетворенность системой здравоохранения.
67% казахстанских респондентов недовольны работой системы здравоохранения (это +10% к прошлогоднему результату) и только 27% оценивают ее как удовлетворительную.
19.07.2024, 09:45 42936
Паспорт здоровья ребенка оцифруют в Казахстане
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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения РК в рамках работы по цифровизации медицинских услуг разработало проект по переводу паспорта здоровья ребенка в электронный формат. Этот документ родители обязательно предоставляют в школу при поступлении в первый класс, а это более 380 тысяч детей ежегодно. Об этом сообщили в Минздраве РК.
Паспорт здоровья ребенка является ключевым документом, содержащим информацию о профилактических мероприятиях, направленных на укрепление здоровья, предупреждение заболеваний и лечение маленьких пациентов. Ведение этого документа на бумаге нередко приводило к его потере или утере актуальных данных, длительным ожиданиям в очереди в поликлиниках. В ответ на эти проблемы Министерство здравоохранения совместно с Министерством просвещения приступило к переводу паспорта здоровья ребенка в электронный формат", - проинформировали в ведомстве.
При тестировании информационных систем Министерства здравоохранения было сформировано 72 электронных паспорта здоровья ребенка (форма 052-2/у). Планируемая дата завершения процесса интеграции электронного паспорта с eGov Mobile - август 2024 года.
Для родителей введение электронного паспорта означает сокращение бумажной волокиты и удобный доступ к информации о здоровье их детей через электронные сервисы eGov Mobile и eDensaulyq. Образовательные учреждения смогут оперативно получать актуальные данные о состоянии здоровья учеников, которые будут автоматически передаваться после медицинских осмотров в поликлиниках", - отметили в Минздраве.
18.07.2024, 11:37 49021
Пациенты с онкозаболеваниями не останутся без лекарств - Минздрав РК
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Обеспечение пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями лекарственными препаратами является приоритетом Министерства здравоохранения, сообщили в пресс-службе ведомства.
Чтобы исключить любые перебои в поставках медикаментов, ведомством определен механизм своевременного предоставления препаратов. Ни один пациент не останется без необходимого лечения", - заверили в Минздраве.
Сообщается, что областными управлениями здравоохранения и онкологическими центрами осуществляется мониторинг ситуации.
Для удобства пациентов и получения необходимой информации работает сall-центр с номером 8 (7172) 570 950, позвонив на который можно оставить обращения по вопросам доступности и качества онкологической помощи, в том числе сообщить о случаях отказа в лечении и помощи", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что страдающие от рака казахстанцы могут остаться без лекарств.
17.07.2024, 09:24 56291
Минздрав РК пересмотрит механизм ценообразования на лекарства
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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения РК пересматривает механизм ценообразования лекарственных средств с учетом интересов пациентов, государства и производителей. Внедряются изменения в оценке качества и отборе лекарств по риск-ориентированному подходу и в порядке ввоза фармацевтической продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Создана межведомственная комиссия по развитию фармацевтической и медицинской промышленности, включающая представителей государственных органов, НПП РК "Атамекен", неправительственных организаций и бизнес-сообщества. В марте 2024 года был создан профильный департамент, ответственный за разработку стратегических предложений.
Для повышения эффективности закупок единый дистрибьютор внедрил информационную систему, автоматизирующую планирование и распределение товаров с учетом сроков годности. Это снизит количество списанных препаратов.
Деятельность единого дистрибьютора будет направлена на заключение прямых договоров с производителями, что позволит снизить цены на лекарства за счет исключения посредников.
Внутреннее расследование выявило системные недостатки и отсутствие должного контроля, в результате чего были освобождены от должностей ключевые руководители ответственных подразделений министерства и его подведомственных организаций. Принимаемые меры направлены на обеспечение населения Казахстана безопасными и качественными лекарственными средствами и медицинскими изделиями, а также на поддержку отечественных производителей", - отметили в Минздраве.
Напомним, что в первом квартале 2024 года Высшая аудиторская палата РК провела аудит деятельности Министерства здравоохранения РК и его подведомственных организаций за 2022-2023 годы, выявив ряд системных недостатков в законодательстве, регулирующем ценообразование, закупки, логистику, инспекции и оценку безопасности лекарств и медицинских изделий. Для устранения нарушений была разработана и утверждена дорожная карта.
Как сообщалось ранее, незарегистрированные лекарства в РК продают с наценкой до 2000%. Доля отечественных лекарств на рынке составляет 18%.
16.07.2024, 19:33 55081
Страдающие от рака казахстанцы могут остаться без лекарств
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С ноября 2023 года в рамках утвержденного "Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023-2027 годы" общественный фонд "Қазақстан халқына" обеспечивает граждан с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями 15 современными таргетными лекарствами до их включения в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).
28 декабря 2023 года приказом министра здравоохранения № 176 в ГОБМП вошли шесть препаратов из 15, которые ранее обеспечивались общественным фондом "Қазақстан халқына".
Регистрация приказа в органах юстиции предполагает, что до его введения в действие государственные органы должны проработать все необходимые механизмы, связанные с его реализацией", - сообщили в фонде.
Общественный фонд "Қазақстан халқына" многократно обращался в Министерство здравоохранения, но так и не получил ответов на свои запросы о механизмах и сроках начала реализации приказа и во избежание наступления критических последствий в виде прерывания терапии продолжал обеспечивать граждан, страдающих онкологическими заболеваниями, вышеперечисленными шестью препаратами.
По окончании шестимесячного периода в фонд поступили и продолжают поступать обращения от местных исполнительных органов, в которых они выражают неготовность обеспечивать онкопациентов шестью лекарственными средствами до конца текущего года", - сообщили в фонде.
Для поддержки непрерывного лечения фонд "Қазақстан халқына" купил препараты еще на два месяца, то есть до конца августа 2024 года.
Министерство здравоохранения, областные управления здравоохранения и онкологические центры уведомлены о необходимости принять меры для бесперебойного обеспечения граждан с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями в соответствии с нормативно-правовыми актами нашей страны. Общественный фонд "Қазақстан халқына" обратился к депутатам мажилиса с просьбой взять на контроль вопрос исполнения приказа самим Министерством здравоохранения и местными исполнительными органами", - добавили в фонде.
Ранее сообщалось, что в Казахстане растет заболеваемость раком. Ежегодно от рака в стране умирают 13 тыс. человек.
Грубейшие нарушения прав и интересов граждан с онкологическими заболеваниями выявили прокуроры в Северо-Казахстанской области.
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