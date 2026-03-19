Новый метод лечения диабета 1-го типа разработали китайские ученые

Шанхай. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Ученые в Шанхае разработали потенциально прорывной метод лечения диабета, направленный на устранение первопричины заболевания, а не только его симптомов, что дает надежду на функциональное излечение, сообщает Сhinadaily





По данным исследователей из Шанхайского центра передовых исследований в области молекулярной клеточной науки Китайской академии наук, терапия позволила пациентам с диабетом 1-го типа восстановить функцию островковых клеток и добиться автономной регуляции уровня глюкозы в крови.





На данный момент команда проверила безопасность и эффективность метода на шести пациентах. Подход основан на использовании регенеративных островковых клеток, полученных из аутологичных и аллогенных стволовых клеток, которые трансплантируются с помощью малоинвазивной процедуры.





После более чем 20 лет исследований шанхайская команда разработала новый подход на основе энтодермальных стволовых клеток.





Эта технология устраняет первопричину заболевания, восстанавливая поврежденные компоненты организма, и дает надежду на излечение (...) Это принципиально отличается от инъекций инсулина, которые лишь контролируют симптомы", - заявил ведущий ученый проекта Чэн Синь.





Препарат на основе аллогенных E-островков, созданный с использованием этой технологии, получил разрешение на проведение клинических испытаний в Китае в апреле 2025 года и в США - в январе 2026 года. В настоящее время это единственная терапия регенерации островков, одобренная для клинических испытаний сразу в двух странах. Испытания продолжаются, и в случае успеха препарат может быть выведен на рынок к 2029 году, отметил Чэн.



