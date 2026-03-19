18.03.2026, 16:53 2681
Новый метод лечения диабета 1-го типа разработали китайские ученые
Метод принципиально отличается от инъекций инсулина, которые лишь контролируют симптомы
Рассказать друзьям
Шанхай. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Ученые в Шанхае разработали потенциально прорывной метод лечения диабета, направленный на устранение первопричины заболевания, а не только его симптомов, что дает надежду на функциональное излечение, сообщает Сhinadaily.
По данным исследователей из Шанхайского центра передовых исследований в области молекулярной клеточной науки Китайской академии наук, терапия позволила пациентам с диабетом 1-го типа восстановить функцию островковых клеток и добиться автономной регуляции уровня глюкозы в крови.
На данный момент команда проверила безопасность и эффективность метода на шести пациентах. Подход основан на использовании регенеративных островковых клеток, полученных из аутологичных и аллогенных стволовых клеток, которые трансплантируются с помощью малоинвазивной процедуры.
После более чем 20 лет исследований шанхайская команда разработала новый подход на основе энтодермальных стволовых клеток.
Эта технология устраняет первопричину заболевания, восстанавливая поврежденные компоненты организма, и дает надежду на излечение (...) Это принципиально отличается от инъекций инсулина, которые лишь контролируют симптомы", - заявил ведущий ученый проекта Чэн Синь.
Препарат на основе аллогенных E-островков, созданный с использованием этой технологии, получил разрешение на проведение клинических испытаний в Китае в апреле 2025 года и в США - в январе 2026 года. В настоящее время это единственная терапия регенерации островков, одобренная для клинических испытаний сразу в двух странах. Испытания продолжаются, и в случае успеха препарат может быть выведен на рынок к 2029 году, отметил Чэн.
Напомним, в России заявили о готовности трех вакцин от колоректального рака. Также сообщается о планах разработки вакцины от рака поджелудочной железы.
13.03.2026, 09:15 21936
Как будут повышать качество предоставления медицинских услуг в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство утвердило комплексный план по совершенствованию управления качеством медицинской помощи в Республике Казахстан на 2026-2030 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.
В документе определены четыре стратегических направления развития системы:
- модернизация регуляторных инструментов в сфере оказания медицинских услуг;
- формирование новой модели экспертизы качества с применением технологий искусственного интеллекта и создание Национального института качества;
- усиление роли профессионального медицинского сообщества и пациентов;
- цифровая трансформация системы управления качеством.
В рамках законодательных изменений планируется закрепить требования об обязательной аккредитации поставщиков ГОБМП/ОСМС с 2028 года и внедрении цифровизации постаккредитационного мониторинга.
Охват постлицензионным мониторингом медорганизаций достигнет 70%, а по новым стандартам будет аккредитовано не менее 80% из них. Планируется создание Национального института качества на базе Национального научного центра развития здравоохранения, который будет выполнять функции методологического и аналитического центра. Деятельность института будет сопровождаться технической поддержкой Всемирной организации здравоохранения, что гарантирует внедрение в Казахстане признанных мировых стандартов безопасности пациентов с применением лучших практик.
Кроме того, планируется усилить роль медицинского сообщества и пациентов в процессах управления качеством медицинской помощи. Профессиональные объединения будут вовлечены в независимую экспертизу качества и оценку клинического мышления специалистов. Одновременно цифровизация деятельности служб поддержки пациентов позволит оперативно реагировать на обращения граждан в режиме реального времени.
Также планируется полностью оцифровать стандарты и правила оказания медицинской помощи до 2028 года и внедрить трехкомпонентную модель экспертизы качества уже в 2027 году. К 2028 году не менее 20% случаев мониторинга качества и объема медицинской помощи будет осуществляться с применением технологий искусственного интеллекта.
В правительстве отмечают, что реализация плана позволит создать единую систему регулирования качества медицинской помощи, повысить прозрачность работы медицинских организаций и обеспечить принятие управленческих решений на основе объективных данных.
Реализация комплексного плана даст возможность к 2030 году улучшить основные показатели качества предоставляемых услуг. Будет осуществлена цифровая трансформация системы управления качеством, в том числе будет создано автоматизированное рабочее место эксперта с внедрением системы профилактического контроля и цифровизация постлицензионного контроля.
Документ направлен на переход к современной модели контроля и управления качеством медицинских услуг, основанной на данных, цифровых технологиях и инструментах искусственного интеллекта. План предусматривает реализацию комплекса последовательных мер, направленных на повышение эффективности регулирования, обеспечение прозрачности процессов и устойчивое улучшение качества и безопасности медицинской помощи. Ключевая цель - создать модель, в которой пациент становится активным участником процессов оценки и контроля качества медицинских услуг", - отметили в правительстве.
Как сообщалось ранее, в Казахстане ужесточили наказание за нападение на медработников.
10.03.2026, 17:36 32961
Токаев поручил повысить качество медицинских услуг в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с министром здравоохранения Акмарал Альназаровой дал ряд поручений по повышению качества медицинских услуг, усилению финансовой дисциплины в отрасли, совершенствованию системы подготовки кадров, ускорению цифровой трансформации здравоохранения и развитию отечественной фармацевтической промышленности, сообщает Акорда.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено о ключевых медико-демографических показателях. Акмарал Альназарова сообщила, что отмечено устойчивое снижение общей и младенческой смертности на 15,3%. Казахстан достиг целевых показателей ВОЗ по сокращению преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний на 25%", - говорится в сообщении.
Также главе государства была представлена информация о повышении доступности медицинской помощи, совершенствовании работы первичного звена, расширении скрининговых программ и модернизации службы охраны материнства и детства.
Особое внимание в ходе встречи было уделено мерам по усилению финансового контроля в системе ОСМС, включая автоматизацию мониторинга целевого использования средств и ужесточение требований к поставщикам медицинских услуг. Во исполнение поручений главы государства министерством проводится системная работа по формированию Единой цифровой инфраструктуры здравоохранения. Ведется работа по консолидации разрозненных информационных систем в экосистему E-Densaulyq", - заявили в Акорде.
Министр доложила, что за последние два года объем инвестиций в фармацевтическую промышленность увеличился в 2,3 раза, а экспорт продукции отрасли вырос в 1,9 раза. Заключено 6 инвестиционных соглашений по производству более 400 наименований лекарственных средств на общую сумму 316,3 млрд тенге.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о развитии кадрового потенциала отрасли, социальной поддержке медицинских работников.
Ранее сообщалось, что создание единой государственной медицинской информсистемы в Казахстане завершат до конца года.
02.03.2026, 14:23 56116
Вакцинация детей и медработников: Казахстан усиливает меры против кори
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Казахстане в ответ на текущую эпидемиологическую ситуацию по кори усиливает меры профилактики, передает корреспондент агентства.
Введена дополнительная иммунизация детей 6-10 месяцев до стабилизации обстановки, организована наверстывающая вакцинация детей 2-5 и 7-18 лет, не привитых ранее, а также медицинских работников до 30 лет без подтвержденной иммунизации. Усилены требования к плановой госпитализации и противоэпидемическому режиму, включая временное отстранение непривитых лиц в организованных коллективах и воинских частях", - заявили в пресс-службе.
В министерстве заверили, что эти меры уже демонстрируют положительный эффект.
В сравнении с предыдущей неделей число зарегистрированных случаев кори снизилось до 311, что на 106 случаев меньше. Несмотря на снижение, стабилизации эпидемиологической ситуации достигнуть пока не удалось", - отметили в ведомстве.
По данным Минздрава, наибольшее количество случаев зарегистрировано в Астане - 81, Алматы - 48, Алматинской области - 57, Западно-Казахстанской области - 29, Атырауской области - 57 и Костанайской области - 57.
Ранее сообщалось, что отстранять непривитых от кори детей будут в образовательных учреждениях Казахстана.
25.02.2026, 12:09 71451
В России заявили о готовности трех вакцин от колоректального рака
Также сообщается о планах разработки вакцины от рака поджелудочной железы
Рассказать друзьям
Москва. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева в ходе сессии Форума будущих технологий сообщила о готовности трех пептидных вакцин от колоректального рака, их будут вводить пациентам.
Наш город Одинцово, где находятся национальные научные клинические центры, они уже зарегистрировали пептидную неоонковакцину от колоректального рака. И уже 400 заявок получили, отбор пациентов производят, и уже три вакцины готовы, и уже будут вводить (...) К сожалению, на них нет тарифов, пока они делают это за свой счет. И поэтому, конечно, масштабирование процесса должно быть", - цитирует Яковлеву РИА Новости.
Сообщается, что ранее Минздрав России выдал разрешения на использование в клинической практике персонифицированной терапевтической онковакцины ФМБА "Онкопепт" для лечения колоректального рака.
Также о планах по созданию вакцины для терапии рака поджелудочной железы на форуме рассказал главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.
Следующая разработка будет злокачественный мелкоклеточный рак, следующая разработка (...) Мы планируем, поджелудочная железа, рак поджелудочной железы, который течет очень злокачественно, поэтому вот эта технология позволяет к другим локализациям прикоснуться", - сказал Каприн.
Ранее научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что эффективность российской вакцины для терапии меланомы составляет более 90%.
20.02.2026, 12:49 90226
Отстранять непривитых от кори детей будут в образовательных учреждениях Казахстана Дополнено
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана Сархат Бейсенова в ходе брифинга службы центральных коммуникаций заявила, что непривитых от кори детей будут отстранять в образовательных учреждениях Казахстана, передает корреспондент агентства.
В целях предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости корью среди населения Республики Казахстан и стабилизации эпидемиологической ситуации в стране вчера мною было вынесено постановление. В соответствии с указанным постановлением запланирована работа по усилению: мероприятий по иммунизации против кори, краснухи и паротита; противоэпидемических и профилактических мер в организованных коллективах, воинских частях, образовательных учреждениях, с временным отстранением непривитых при регистрации случаев кори", - сказала спикер.
Сархат Бейсенова напомнила, что, по данным ВОЗ, в 2025 году в мире было зарегистрировано 247 тыс. случаев кори.
Причиной роста заболеваемости стали пробелы в охвате населения иммунизацией. Заболеваемость корью в стране за 2025 год снизилась в 6,8 раза по сравнению с 2024 годом, при этом в текущем году полной стабилизации ситуации не достигнуто. В месячной динамике начиная с ноября прошлого года отмечается рост заболеваемости. Подъем продолжается в январе и феврале текущего года. На рост заболеваемости также повлияла регистрация 208 случаев кори у лиц, пребывающих в медицинских организациях", - сообщила она.
В частности, в 9 регионах страны также отмечается рост заболеваемости: в Астане, Алматы, Жамбылской, Атырауской, Улытау, Карагандинской, Алматинской, Актюбинской, Костанайской областях. Подчеркивается, что большинство случаев заболевания регистрируются среди детей до 5 лет - это 72% от общего количества детей. 23% приходится на детей в возрасте 1 года, 26% - на детей в возрасте 2-4 лет.
При этом 78% заболевших - непривитые. Из них 56% отказались от вакцинации, у 14% имеется медицинский отвод, 30% - дети, не достигшие прививочного возраста.
Дополнено 20.02.2026, 15.00
Согласно постановлению, вступившему в силу 19 февраля, предусмотрено расширение иммунизации против кори, краснухи и паротита:
- детей в возрасте от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней - до стабилизации ситуации;
- детей 2-5 лет и 7-18 лет, не привитых по Национальному календарю профилактических прививок, - в рамках наверстывающей иммунизации;
- медицинских работников и сотрудников организаций здравоохранения до 30 лет, не имеющих прививок или данных о них.
Также усилены требования к плановой госпитализации детей. При регистрации случаев кори в организованных коллективах, воинских частях и образовательных учреждениях обеспечивается незамедлительное проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий, включая временное отстранение непривитых лиц.
Бейсенова также ответила на вопрос журналистов, не рассматривает ли Минздрав вопрос компенсации антипрививочниками расходов, которые понесли родители вакцинированных детей на лечение, ущерба в результате карантинных мер и потери заработка в период ухода за больным ребенком.
Вопрос компенсации материального и морального ущерба ответственных родителей антипрививочниками, он не подкреплен никакой нормативно-правовой базой. Сегодня Минздрав рассматривает различные варианты этой проблемы, но пока окончательного решения нет. Вопрос о взыскании компенсации с родителей непривитых детей требует серьезного обсуждения и разработки соответствующих нормативно-правовых документов. Этот вопрос еще обсуждается", - добавила спикер.
Ранее эпидситуацию по кори рассмотрели в правительстве.
10.02.2026, 12:16 124521
Создание единой государственной медицинской информсистемы в Казахстане завершат до конца года
Рассказать друзьям
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству до 1 декабря этого года завершить создание единой государственной медицинской информационной системы, которая обеспечит сквозную прослеживаемость и контроль всех процессов.
Что касается здравоохранения, то в этой отрасли действуют более 30 разрозненных информационных систем. За прошедшие годы полноценная интеграция этих систем так и не состоялась, что является одной из основных причин злоупотреблений в процессе освоения средств бюджета. Удивительно, что буквально под боком у профильных министров осуществлялись мошеннические схемы запредельных масштабов и беспрецедентные по своей дерзости, причем в социальной сфере. Генеральная прокуратура и другие уполномоченные ведомства обязаны вскрыть всю подноготную преступлений независимо от их давности и лиц, которые их покрывали. Буду лично контролировать процесс следствия", - заявил Токаев.
Он отметил необходимость обеспечения абсолютную прозрачности системы обязательного социального медицинского страхования.
В Фонде социального медицинского страхования были выявлены лазейки для приписок и фальсификаций. На заседании Национального курултая я отдельно остановился на этой проблеме. Повторю: Генеральной прокуратуре и соответствующим правоохранительным органам необходимо привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных ко всем фактам хищения... Поручаю правительству до конца года полностью оцифровать деятельность Фонда социального медицинского страхования. Только в этом случае будет обеспечена прозрачность рабочих процессов и гарантировано целевое использование средств"", - подчеркнул глава государства.
03.02.2026, 16:00 143386
В Астане не будут планово госпитализировать непривитых от кори детей
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Главный государственный санитарный врач города Айгул Шагалтаева подписала постановление о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий, передает корреспондент агентства.
Плановую госпитализацию в детские стационары осуществлять только при наличии вакцинации против кори", - сообщается в документе.
Согласно тексту документа, за последние 3 недели зарегистрировано 403 подтвержденных случая кори, показатель на 100 тысяч населения составил 25,5.
В сравнении с предыдущей неделей 2026 года отмечается рост в 2,8 раза. По возрастной структуре 96 % заболевших составили дети до 14 лет, в том числе: 28 % - дети в возрасте до 1 года, 60 % - дети в возрасте 1 - 4 лет, 6,4 % - дети в возрасте 5-9 лет, 1,5 % - дети в возрасте 10-14 лет, 1,7 % - подростки 15-19 лет, 2,7 % - лица старше 20 лет. Среди заболевших 95% составляют непривитые дети, в том числе: по причине отказа от вакцинации - 257 случаев, 112 детей не привиты в связи с недостижением возраста, 9 случаев - упущенные возможности вакцинации, 7 случаев - по медицинскому отводу. Среди лиц без данных о вакцинации против кори зарегистрировано 18 случаев", - говорится в постановлении.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, в начале прошлого года сообщалось, что в Казахстане заболеваемость ОРВИ и гриппом падает.
30.01.2026, 12:10 159121
Назначены заместители председателя правления ФСМС
Фото: ФСМС
Рассказать друзьям
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Бахытжан Абдуллаев и Индира Ерденова назначены заместителями председателя правления ФСМС, сообщается на сайте фонда.
Бахытжан Абдуллаев на протяжении многих лет работал в сфере здравоохранения. Свою трудовую деятельность начал в городской больнице № 1 города Астаны с должностей санитара и акушера, затем работал врачом-трансфузиологом, врачом-хирургом, а также занимал должность заведующего отделением. В этом медицинском учреждении он исполнял обязанности заместителя главного врача. С 2023 года по настоящее время Бахытжан Абдуллаев занимал должность заместителя руководителя Управления здравоохранения города Шымкента", - сообщили в фонде.
Также коллективу ФСМС была представлена заместитель председателя правления Индира Ерденова.
Отмечается, что она на протяжении ряда лет работала в системе Министерства финансов. В частности, работала в Комитете по работе с несостоятельными должниками, а также в Комитете казначейства, где прошла путь от главного эксперта до руководящих должностей в департаменте внутренних закупок и активов.
До настоящего времени она занимала должность директора департамента цифровизации Комитета государственных доходов.
Как сообщалось ранее, Гульмира Сабденбек возглавила Фонд социального медицинского страхования.
Напомним, Фонд медстрахования передан в ведение Минфина.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
18.03.2026, 09:18В Казахстане введут уголовную ответственность за массовые утечки персональных данных 18.03.2026, 10:01Международные организации и нацкомпании привлекут к финансированию бесплатной медпомощи в Казахстане55921Международные организации и нацкомпании привлекут к финансированию бесплатной медпомощи в Казахстане 18.03.2026, 10:0654881Статус Астаны и города Алатау закрепят конституционными законами 18.03.2026, 11:0849576Опубликован текст новой Конституции Казахстана 18.03.2026, 14:4739041МИД: Казахстанские дипломаты провели ряд встреч 12.03.2026, 15:06Американской компании Cove Capital запретили экспортировать вольфрамовое сырье с месторождений в Карагандинской области427686Американской компании Cove Capital запретили экспортировать вольфрамовое сырье с месторождений в Карагандинской области 12.03.2026, 14:27424916ВВП Казахстана составил $306 млрд 12.03.2026, 18:28399011Мошенники выдают себя за организаторов референдума и просят коды из SMS 13.03.2026, 12:04372491Налоговая реформа усилила тревогу: 77% казахстанцев заявили о росте расходов 13.03.2026, 12:50370886В Казахстане запустили льготное кредитование животноводства под 6% 20.02.2026, 13:051953671В Кыргызстане при поддержке ЕАБР, ПРООН и ОБСЕ разработают программу развития МСП до 2030 года 24.02.2026, 18:561571476ЕАБР: Мы открыты для расширения инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями 25.02.2026, 16:301486776Опубликовано издание шариатских стандартов AAOIFI на русском языке 20.02.2026, 16:35491446Нелегально работавшие в Корее казахстанцы могут выехать из страны без штрафов до конца февраля 11.03.2026, 16:45471551Скляр вошел в совет директоров ERG
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Целесообразен ли запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы при сохраняющемся избытке иногороднего транспорта?