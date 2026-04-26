Автомобиль с тушками редких птиц остановили на трассе в Акмолинской области

Кокшетау. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Две тушки птиц, одна из которых является краснокнижной, обнаружили в автомобиле охотника в Целиноградском районе Акмолинской области, сообщает Polisia.kz





22 апреля на блокпосту был остановлен автомобиль под управлением жителя Костаная, в котором они обнаружили туши отстреленных птиц. Сообщается, что одна из них предположительно является краснозобой казаркой - редким видом, занесенным в Красную книгу Казахстана.





Владелец автомобиля заверил, что пакет с тушами птиц ему передал неизвестный мужчина с просьбой доставить их в другой населенный пункт. Данная версия проверяется.





Установлено, что водитель является охотником: в багажнике находилось зарегистрированное на его имя гладкоствольное ружье и соответствующее удостоверение.





По факту незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными проводятся следственные действия.



