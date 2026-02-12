11.02.2026, 18:25 19626
В Павлодарской области пресекли вывоз краснокнижных птиц: задержаны сотрудники нацпарка
Фото: polisia.kz
Павлодар. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области пресекли незаконный вывоз из страны птиц, занесенных в Красную книгу, сообщает Polisia.kz.
Отлов редких птиц осуществлялся на территории Баянаульского государственного национального природного парка. По подозрению в совершении преступления задержана группа лиц, в том числе работники Баянаульского национального парка", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что в ходе проведения 17 обысковых мероприятий изъято более 40 птиц, 5 единиц огнестрельного оружия, около 200 боеприпасов, несколько единиц метательного и холодного оружия, приспособления для содержания и транспортировки птиц, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
Предварительный размер причиненного государству ущерба составляет свыше 120 миллионов тенге. Проводится досудебное расследование. Все задержанные лица арестованы", - рассказали в МВД.
12.02.2026, 11:50 996
1,3 кг опия изъяли в Мангистауской области
Фото: Polisia.kz
Актау. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате длительной оперативной разработки в Мангистауской области ликвидирована деятельность преступной группы из четырех местных жителей, занимавшихся поставкой наркотиков опийной группы, сообщает Polisia.kz.
В ходе обысковых мероприятий по адресам проживания фигурантов изъято 1,3 кг опия и крупная сумма денег. По оценкам экспертов, опий афганского происхождения является редким видом наркотика для данного региона. В настоящее время по данному факту начато досудебное производство по части третьей статьи 297 уголовного законодательства. Санкция которого предусматривает до 12 лет лишения свободы", - проинформировали в МВД.
Все задержанные водворены в изолятор временного содержания.
11.02.2026, 14:04 30266
Официального отказа не было - Генпрокуратура об экстрадиции Дуйсенова
Он не снят с розыска, уточнил Галымжан Койгельдиев
Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель генпрокурора Казахстана Галымжан Койгельдиев в кулуарах мажилиса сообщил, что официального отказа Германии в экстрадиции бывшего главного транспортного прокурора страны Максата Дуйсенова не было, передает корреспондент агентства.
Официально подтверждения об отказе в его экстрадиции мы не получили. Одно могу сказать, что мы будем работать над его экстрадицией. Он не снят с розыска, он находится в розыске. У нас никакой официальной информации пока нет, как только получим, от этого будем отталкиваться", - заявил Галымжан Койгельдиев.
Напомним, информация о розыске Максата Дуйсенова была опубликована на портале органов правовой статистики и спецучетов. Согласно данным, розыскное дело зарегистрировано 29 августа прошлого года в Алматы. Инициатором розыска выступает прокуратура.
В сентябре в кулуарах мажилиса министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов прокомментировал информацию об объявлении в розыск бывшего главного транспортного прокурора страны.
11.02.2026, 13:24 31996
Представились сотрудниками правоохранительных органов: в Алматы пытались похитить мужчину
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания
Фото: polisia.kz
Алматы. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, пытались похитить мужчину, сообщает Polisia.kz.
По поступившей информации, неизвестные лица насильно посадили мужчину в автомобиль и увезли его в неизвестном направлении. Сообщение незамедлительно было зарегистрировано, после чего центром оперативного управления был введен план "Перехват". В результате скоординированных действий экипажей полиции транспортное средство было установлено и остановлено в кратчайшие сроки. В салоне находился потерпевший и несколько мужчин, причастных к инциденту. По предварительным данным, злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и под надуманным предлогом попытались оказать психологическое давление на гражданина", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.
Подозреваемые лица водворены в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные действия", - добавили в полиции.
Ранее вымогавшие деньги лжеполицейские задержаны в Алматы.
11.02.2026, 10:43 36931
АФМ выявило интернет-казино в Алматинской области
Имущество подозреваемых общей стоимостью более 420 млн тенге конфисковано в доход государства
Алматы. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной организацией интернет-казино под брендом 1Win, сообщили в пресс-службе ведомства.
Для прикрытия незаконной деятельности использовалась разветвленная сеть аффилированных юридических лиц, зарегистрированных на подставных граждан. Интернет-платформа 1Win предоставляла доступ к более чем 11 тысячам онлайн-игр, а также ставкам на спортивные и киберспортивные события. Прием ставок и выплата выигрышей осуществлялись с использованием банковских карт, электронных платежных систем и криптовалют", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемые объявлены в международный розыск, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, инициирована досудебная конфискация установленного имущества подозреваемых, добытого преступным путем: Mercedes Maybach S500, Lamborghini Huracan, Toyota Land Cruiser, а также денежных средств на счетах - 151 млн тенге, 14 600 долларов США и 44 400 евро. Постановлением суда указанное имущество общей стоимостью более 420 млн тенге конфисковано в доход государства", - проинформировали в АФМ.
10.02.2026, 16:17 69981
Казахстанца задержали с пятью килограммами "синтетики" в Кыргызстане
Задержанный водворен в СИЗО
Бишкек. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана сообщили о задержании гражданина Казахстана за распространение синтетических наркотиков.
В ГКНБ Кыргызстана сообщили, что во время мероприятий по пресечению канала поставки на территорию республики синтетических наркотиков был задержан гражданин Казахстана. При задержании у него был обнаружен наркотик альфа-ПВП общим весом 5 килограммов.
В настоящее время гражданин РК водворен в СИЗО ГКНБ КР, проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление организаторов наркоканала", - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка, а равно производство наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов влечет за собой уголовную ответственность сроком до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
09.02.2026, 20:54 138976
Нападавший на одноклассников с топором продолжает посещать занятия
Фото: Кадр из видео в соцсетях
Актобе. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области прошло первое заседание суда по делу десятиклассника, напавшего на сверстников с топором, сообщает МИА "Казинформ".
С учетом несовершеннолетнего возраста школьника, криминогенной ситуации в регионе и просьбы родителей подросток отправлен под домашний арест. Школьнику разрешено ходить только в школу и медицинские организации. Эти ограничения будут действовать до завершения следственных действий. Ученик сегодня был на уроках", - цитирует издание руководителя управления образования Атырауской области Марата Абуова.
По его словам, полицейские не смогли найти предмет, похожий на топор, после чего была проведена совместная проверка управления образования, департамента полиции и областной прокуратуры. Выявлен ряд недостатков. Ученики, причастные к ситуации, взяты на учет, с ними ведется воспитательная работа.
Напомним, инцидент произошел 5 февраля. В полицию поступило сообщение о том, что в городе Кульсары ученик 10-го класса после конфликта со сверстниками совершил нападение на них, после чего покинул территорию школы. В результате случившегося двое учащихся получили легкие телесные повреждения. Позже стало известно, что директора школы уволили.
Ранее сообщалось, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых молодежью.
09.02.2026, 19:40 141576
Из Турции экстрадирован подозреваемый в хищении 6 млрд тенге при строительстве ЖК в Алматы
Фото: Генпрокуратура РК
Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и НЦБ Интерпола МВД РК экстрадирован гражданин Турции для привлечения к уголовной ответственности за хищение денежных средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства.
Следствием установлено, что подозреваемый, являясь руководителем строительной компании, в период с 2022 по 2024 годы путем заключения фиктивных договоров и перевода денежных средств через аффилированные организации похитил свыше 6 млрд тенге, предназначенных для строительства жилых комплексов в Алматы", - проинформировали в Генпрокуратуре.
Как отметили в пресс-службе, после совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В марте 2025 года его установили и задержали в Черногории, откуда по запросу Генпрокуратуры экстрадировали в Казахстан.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества", - сообщили в ГП.
Ранее сообщалось, что из Грузии экстрадировали возглавлявшую финпирамиду казахстанку.
09.02.2026, 15:02 157411
Житель Семея пропагандировал терроризм в соцсетях
Суд приговорил его к семи годам лишения свободы
Семей. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонным судом по уголовным делам города Семея рассмотрено уголовное дело в отношении жителя города Семея, обвиняемого в пропаганде терроризма с использованием онлайн-платформ, сообщили в прокуратуре области Абай.
По данным ведомства, в период с июля 2024 года по апрель 2025 года обвиняемый через анонимные аккаунты в TikTok, а также в ходе личных бесед с гражданами распространял террористические материалы. Они содержали идеологию насилия и оправдывали террористическую деятельность.
Приговором суда он признан виновным по статье УК РК "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма" и осужден к 7 годам лишения свободы.
Приговор суда вступил в законную силу.
Прокуратура области Абай обращает внимание граждан на установленную законом уголовную ответственность за распространение, репост, а также хранение материалов террористического и экстремистского содержания в интернете и призывает сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы", - добавили в пресс-службе.
