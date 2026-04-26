Фото: акимат Алматы

В Алматинском зоопарке у тянь-шаньских бурых медведей родились два медвежонка.





Детеныши появились в январе у пары Курманбек и Герда. Для медведицы это уже четвертый приплод.





По словам специалистов, медвежата рождаются слепыми и несколько месяцев проводят в укрытии, питаясь молоком матери. Сейчас они подросли, и самка начала выводить их в большой вольер.



