О новых уловках кибермошенников предупредили в Генпрокуратуре
Мошенники получали доступ к платежным реквизитам и похищали денежные средства путем подмены на свои банковские счета
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана предупреждает граждан о новой киберугрозе.
По данным зарубежных источников, в результате серии кибератак пострадало более 6 тысяч преподавателей из 25 учебных заведений США. Интернет-мошенники получали доступ к платежным реквизитам и похищали денежные средства путем подмены на свои банковские счета, сообщили в Генпрокуратуре.
При этом в ведомстве подчеркнули, что этот тип мошенничества может быть адаптирован под другие страны.
С учетом изложенного, чтобы не стать жертвой киберпреступников, прокуроры рекомендуют:
- не переходить по ссылкам и не открывать вложения из писем, вызывающих сомнение;
- использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию.
Ранее сообщалось, что четверть преступлений в Казахстане связана с кибермошенничеством.
В Казахстане запустили петицию из-за спорной нормы Налогового кодекса
Алматы. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Представители бизнеса и гражданского общества запустили петицию в связи с действием пункта 16 статьи 286 Налогового кодекса Республики Казахстан. В этом пункте говорится о расходах налогоплательщика по приобретению товаров, работ, услуг у лиц, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации на дату получения таких товаров, работ, услуг.
Эта норма фактически исключает возможность признания расходов по сделкам с субъектами, работающими на специальном налоговом режиме (СНР) на основе упрощенной декларации", - считают авторы петиции.
По мнению активистов, это приведет к следующим негативным последствиям:
- Ограничение выбора контрагентов. Компании будут вынуждены отказываться от работы с МСБ, находящимися на упрощенке.
- Рост цен и монополизация. Искусственное сужение круга поставщиков неминуемо повлечет повышение стоимости товаров и услуг.
- Подрыв доверия к реформе. Бизнес воспринимает это как дискриминацию малого бизнеса и перекладывание налоговой нагрузки на покупателей.
- Сокращение налоговой базы. Малые предприятия будут терять клиентов, уходить в тень или прекращать деятельность, что противоречит целям налоговой реформы.
Авторы петиции просят:
- Исключить пункт 16 статьи 286 НК РК как ограничивающий права налогоплательщиков на признание расходов.
- В качестве альтернативы - сохранить право на вычет расходов при условии подтверждения сделки первичными бухгалтерскими документами (счета-фактуры, акты, накладные, платежные документы).
- Организовать широкое общественное обсуждение данного положения с участием бизнеса, экспертов и представителей государственных органов до его практического применения.
В настоящее время петиция находится на модерации, после которой будет доступно голосование.
Ранее сообщалось, что в новый Налоговый кодекс вносят изменения по специальному налоговому режиму. 14 октября вице-министр национальной экономики страны Азамат Амрин рассказал, когда в Казахстане примут решение по запретительному списку по упрощенной декларации.
Сегодня, 16 октября, стало известно, что "упрощенку" сохранят для большей части бизнеса. Правительство решило исключить излишние ограничения на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации в целях снижения негативного воздействия нового Налогового кодекса на деятельность малого и среднего бизнеса. В запретительном списке сохраняются только 44 вида деятельности по аналогии с действующим законодательством.
Кроме того, с 1 января 2026 года налоговое администрирование будет проводиться "с чистого листа", что предполагает в отношении микро-, малого бизнеса следующее:
- отмену налоговых проверок;
- отмену камерального контроля;
- отмену подачи в судебные органы исков о признании сделок недействительными;
- отмену подачи в судебные органы исков о признании регистрации, перерегистрации недействительной.
Пени и штрафы по налогам будут списаны в случае погашения основной суммы долга до 1 апреля 2026 года.
Кроме того, налогоплательщики, превысившие порог для постановки на учет по НДС, не будут привлекаться к административной ответственности.
Также будет проведена акция для налогоплательщиков по снятию с учета в налоговых органах и органах юстиции в упрощенном порядке без проведения камерального контроля и налоговых проверок.
Антитеррористические учения пройдут в аэропорту Алматы
Ограничение движения транспорта не предусмотрено
Алматы. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 17 октября на территории Международного аэропорта Алматы с 08.00 до 15.00 пройдут плановые антитеррористические учения, сообщает Алматинский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом.
Ограничение передвижения авиа- и автотранспорта на время проведения мероприятия не предусмотрено. Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Граждан просят соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов. В ведомстве напомнили, что неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.
В Казахстане запущен пилот по первичной регистрации автомобилей на портале egov.kz
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с Министерством внутренних дел приняли приказ "О проведении пилотного проекта по первичной государственной регистрации транспортных средств посредством портала "электронного правительства" и объектов информатизации", передает корреспондент агентства.
Запустить пилотный проект по первичной государственной регистрации транспортных средств посредством портала "электронного правительства" и объектов информатизации", - сказано в документе.
Согласно приказу, процесс первичной государственной регистрации транспортных средств посредством портала электронного правительства и объектов информатизации включает следующие этапы:
1) инициирование заявки на первичную регистрацию транспортного средства со стороны продавца (юридическое лицо - осуществляющее деятельность по продаже транспортных средств) с прохождением проверки по ОКЭД. При несоответствии ОКЭД - выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при соответствии ОКЭД - переход к следующему шагу;
2) продавец вводит VIN-код и ПЭП (портал "электронного правительства" и объекты информатизации) проводит проверку по сведениям из информационных систем;
3) проверка по системе электронных паспортов транспортных средств. При отсутствии сведений - выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при наличии сведений - переход к следующему шагу;
4) проверка сведений по уплате таможенных платежей. При отсутствии сведений - выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при наличии сведений - переход к следующему шагу;
5) проверка сведений по уплате утилизационного платежа. При отсутствии сведений - выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при наличии сведений - переход к следующему шагу;
6) продавец вводит ИИН покупателя (физическое лицо) и ПЭП проводит проверку по сведениям ГБД ФЛ (государственная база данных физлиц);
7) запрос в ГБД ФЛ для получения актуального статуса покупателя и его персональных данных. При отсутствии сведений - выведение уведомления о необходимости ввода корректного ИИН, при наличии сведений - переход к следующему шагу;
8) ПЭП направляет запрос в системы электронного подписания для получения данных о договорах купли-продажи. При отсутствии сведений - выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при наличии сведений - переход к следующему шагу;
9) продавец подписывает заявку с помощью ЭЦП;
10) покупатель получает уведомление в личном кабинете ПЭП о поступлении заявки на первичную регистрацию транспортного средства и согласовывает заявку после чего переходит к заполнению данных;
11) ПЭП осуществляет запрос в ГБД ФЛ для получения актуального статуса покупателя и его персональных данных. При отсутствии сведений - выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при наличии сведений - переход к следующему шагу;
12) ПЭП производит проверку по системе электронных паспортов транспортных средств. При отсутствии сведений - выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при наличии сведений - переход к следующему шагу;
13) ПЭП направляет запрос в системы электронного подписания для получения данных о договорах купли-продажи. При отсутствии сведений - выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при наличии сведений - переход к следующему шагу;
14) ПЭП направляет запрос в ЕРАП для проверки наличия у покупателя административных штрафов. При наличии неоплаченных штрафов - выведение уведомления о необходимости оплаты и повторной подачи, при отсутствии неоплаченных штрафов - переход к следующему шагу;
15) покупатель выбирает из перечня желаемый ЦОН для получения готовых документов и указывает желаемый тип ГРНЗ;
16) ПЭП направляет запрос в БМГ для получения зарегистрированного номера. При отсутствии зарегистрированного номера - ввод покупателем номера и переход к следующему шагу, при получении номера - переход к следующему шагу;
17) покупатель оплачивает необходимые пошлины и сборы посредством ПШЭП;
18) покупатель подписывает заявку с помощью ЭЦП;
19) после обработки заявки ПЭП отображает уведомление об успешном оказании услуги либо мотивированный отказ.
Управления административной полиции департаментов полиции областей принимают меры по оказанию государственных услуг в соответствии правилами государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства. РГП "Информационно-производственный центр" МВД РК принимает меры по своевременной распечатке свидетельств о регистрации транспортных средств.
После получения уведомления об успешном оказании услуги покупатель обращается в выбранный ЦОН для получения свидетельства о регистрации и госномеров на ресепшн.
В Казахстане заработала база дактилоскопии
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане заработала база дактилоскопии, которую не могли восстановить с начала сентября, передает корреспондент агентства.
Прием иностранных граждан, которые не могли получить вид на жительство, начался со вчерашнего дня.
Напомним, сбой в базе дактилоскопии произошел в начале сентября. С тех пор тысячи иностранцев, проживающих в РК, не могли получить или поменять вид на жительство, который не выдают без сдачи отпечатков пальцев.
По данным МВД, причиной сбоя стали технические неполадки. На днях глава ведомства Ержан Саденов пообещал, что базу восстановят до конца этой недели.
В Казахстане число пациентов с психрасстройствами из-за наркотиков за год выросло на 20% - депутат
Она предложила ввести обязательное лицензирование деятельности всех частных реабилитационных центров
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Число пациентов с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления новых психоактивных веществ за год увеличилось на 20%, заявила в своем запросе депутат мажилиса Наталья Дементьева.
Эти данные свидетельствуют о нарастающей психонаркологической нагрузке на систему здравоохранения и социальной защиты страны", - сообщила она.
По словам депутата, в целях совершенствования системы оказания помощи лицам с зависимостью от психических и поведенческих расстройств, обеспечения законности и повышения эффективности реабилитационных программ вносятся предложения:
- ввести обязательное лицензирование деятельности всех частных реабилитационных центров, оказывающих услуги лицам с химическими и нехимическими зависимостями, включая социальную и психологическую реабилитацию;
- разработать и утвердить стандарты и методические рекомендации по социальной и психологической реабилитации лиц с зависимостями, независимо от формы собственности организаций;
- создать межведомственную рабочую группу с участием Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства внутренних дел, представителей частного сектора, НПО и экспертного сообщества по вопросам регулирования и интеграции частных центров в государственную систему помощи зависимым лицам;
- включить прошедших комплексную медицинскую и социальную реабилитацию лиц с зависимостями в программы трудоустройства, профессионального обучения и поддержки занятости, как одной из форм устойчивой социальной интеграции;
- расширить программы динамического и консультативного наблюдения, а также работы молодежных центров здоровья в части профилактики и раннего выявления зависимостей среди молодежи;
- обеспечить единый государственный подход к мониторингу качества и объема предоставляемых услуг, включая создание открытой базы данных лицензированных реабилитационных учреждений.
Ранее сообщалось, что в Казахстане выявили свыше шести тысяч наркоправонарушений.
Кости мамонта обнаружили в Акмолинской области
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В окрестностях села Новобратское Буландинского района Акмолинской области, на берегу реки Коныр, были обнаружены нижняя челюсть и кости конечностей шерстистого мамонта, жившего примерно 35-40 тысяч лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе Национального музея Казахстана.
По предварительным данным, останки принадлежат взрослому мамонту возрастом около 40-50 лет.
Ценную находку сделали сотрудники агрохолдинга "СПХ Новобратское" Адилет Омаров и Альжан Ракишев, которые сразу же сообщили о ней специалистам Национального музея Республики Казахстан. В настоящее время экспонат хранится в научной лаборатории музея при специально поддерживаемом температурном и влажностном режиме.
По словам специалистов, то, что нижняя челюсть и кость конечности найдены вместе и в целости, может свидетельствовать о том, что в этом районе сохранился полный скелет мамонта. Поэтому научная группа Национального музея планирует в следующем сезоне провести здесь системные археолого-палеонтологические раскопки. Если предположение подтвердится, находка станет значимым открытием в изучении фауны ледникового периода на территории Казахстана.
Шерстистые мамонты появились около 700 тысяч лет назад, а их последние представители вымерли примерно 10 тысяч лет назад. Небольшие популяции, по данным ученых, могли существовать даже до 2000 года до н.э. на северных островах Сибири.
Рост мамонтов достигал 3-4 метров, масса - 5-6 тонн, а иногда до 8 тонн. Густая шерсть и толстый слой подкожного жира позволяли им выживать в условиях сурового холода.
Зубы мамонтов отличались крупными размерами и многослойной структурой, что помогало им пережевывать жесткие травы и кустарники. За жизнь у взрослого мамонта сменялось до шести пар коренных зубов.
На территории Казахстана останки мамонтов ранее находили в Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, что свидетельствует о богатстве фауны ледникового периода в нашей стране.
В Казахстане стартовал международный фотоконкурс "Открытие"
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане стартовал прием работ на международный фотоконкурс "Открытие".
Организатором конкурса является представительство Россотрудничества в Республике Казахстан при поддержке экологического фонда "Чистые моря" и ФГБУ "Заповедная Мордовия".
Фотоработы принимают с 13 октября по 30 ноября 2025 года по 2 номинациям:
- Культурно-историческое наследие (материальные и нематериальные объекты, сакральные места, "места силы"). Номинация направлена на открытие уникальности привычных и малоизвестных объектов, которые подчеркивают своеобразие края, с которыми связаны истории и легенды, события прошлого и современности;
- Удивительная природа (малоизвестные ландшафты, природные объекты, флора и фауна). Номинация призвана открыть многообразие и красоту, тайны и загадки природы России и Казахстана, представляющую интерес для путешественников.
Открытия были и будут всегда. Они есть даже в привычных вещах, если посмотреть на них с другого ракурса. Каждая фоторабота содержит открытие, которое способно увлечь зрителей", - пишут организаторы.
Участвовать в конкурсе могут все желающие в возрасте от 18 лет вне зависимости от места жительства.
Фотоработы должны быть сделаны в период с 2023 по 2025 год и быть посвящены России или Казахстану", - подчеркнули организаторы.
Победители в номинациях получат призы:
1. Публикацию фоторабот в онлайн-галерее фотохудожников "Лестница", а также в:
- бортовом журнале "Let`s GO!"
- журнале "Ветер Странствий"
- интернет-журнале TRAVEL MAGAZINE
2. Приглашение в Тюмень на творческие встречи с фотохудожниками АНО "Тюменский Дом Фотографий"
3. 5 дней проживания (в период с 15 января по 15 апреля 2026 года) в национальном парке "Смольный" (Республика Мордовия).
Положение о фотоконкурсе можно прочитать и скачать здесь - Международный фотоконкурс "ОТКРЫТИЕ" - Русский дом в Алматы.
Регистрация участников.
Высоким уровнем детских самоубийств обеспокоено МВД Казахстана
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за январь-сентябрь текущего года зарегистрировано 432 случая суицида среди несовершеннолетних. Из них: 139 оконченных случаев - привели к смерти, 293 попытки - предотвращенные или несостоявшиеся. Об этом сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов.
Мы провели большой анализ и в первую очередь изучили, где воспитывались дети, в каких семьях. Оказалось, что 62 процента несовершеннолетних, совершивших суицид, проживали в полных семьях с хорошим материальным достатком", - цитирует Tengrinews.kz замминистра МВД.
Он отметил, что, несмотря на профилактические меры, уровень детских самоубийств в стране остается высоким, в связи с чем МВД направило представления в министерства просвещения и здравоохранения с предложением сделать профилактику детских суицидов одним из приоритетных направлений.
По информации Lada.kz, главной причиной детских суицидов являются конфликты внутри семьи. Среди других факторов также выделяются: неразделенная любовь, строгие запреты родителей на использование мобильных телефонов в ущерб учебе, бытовые и эмоциональные конфликты, которые накапливаются и приводят к трагическим решениям.
Замглавы МВД подчеркнул, что наблюдается незначительный рост числа суицидов среди несовершеннолетних по сравнению с предыдущими периодами.
В МВД отмечают о необходимости включения вопросов детских суицидов в приоритетные направления концепции общественной безопасности, чтобы:
- разрабатывать превентивные меры;
- обеспечивать психологическую поддержку детям;
- предупреждать повторение трагедий.
Замминистра подчеркнул, что координация между органами образования, здравоохранения и правоохранительными структурами является ключевым элементом в снижении числа детских суицидов.
Как сообщалось ранее, семнадцатилетняя девушка покончила жизнь самоубийством в Алматы.
Ранее в Астане студентка Nazarbayev University выпала с 12-го этажа на территории кампуса.
В июне в общежитии того же Nazarbayev University было обнаружено тело другой студентки. Уголовное дело расследуется по статье УК РК "Доведение до самоубийства".
В июле студентка КазНУ, предположительно, совершила суицид, выбросившись с 14-го этажа здания ректората. На месте была обнаружена предсмертная записка. Мотив и обстоятельства устанавливаются. Как сообщили в полиции, предположительно, мотивом послужили семейные обстоятельства.
