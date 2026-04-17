ЕАБР на складском саммите CAWS 2026 в Ташкенте: почему Банк видит в складской инфраструктуре Центральной Азии "возможность десятилетия" и как планирует в этом поучаствовать
Фото: ЕАБР
Ташкент. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) видит в складской инфраструктуре Центральной Азии "возможность десятилетия" и намерен существенно нарастить инвестиции в этот сегмент. Об этом заявил директор ЕАБР по Узбекистану Алексей Рогачевский, выступая на Central Asia Warehouse Summit (CAWS 2026).
В рамках сессии "Склады и финансы" он представил подход банка к инвестициям в логистическую инфраструктуру, включая критерии отбора проектов и приоритеты мегапроекта "Евразийская товаропроводящая сеть" (ЕТПС).
Ключевой акцент был сделан на Узбекистане и Казахстане как на наиболее динамично растущих рынках складской логистики региона. Узбекистан демонстрирует устойчивый рост спроса на современные складские мощности за счет развития электронной коммерции, усиления транзитной роли и активной государственной поддержки.
ЕАБР фокусируется на финансировании инфраструктуры с интеграционным эффектом - прежде всего объектов, расположенных вдоль международных транспортных коридоров "Север-Юг" и Транскаспийского маршрута. Приоритет отдается мультимодальным логистическим хабам и "сухим портам", а также специализированным складским решениям: фармацевтическим, холодильным и агрологистическим центрам.
Развитие складской инфраструктуры является одним из ключевых элементов ЕТПС - мегапроекта ЕАБР по формированию современной товаропроводящей сети на Евразийском пространстве. К 2030 году банк ожидает увеличения совокупного внешнеторгового оборота региона более чем на 20%.
По данным исследования ЕАБР "Складская инфраструктура Евразийского региона: возможность десятилетия" (октябрь 2025 года), Казахстан и Узбекистан формируются как ключевые узлы евразийской логистики и распределения, усиливая роль региона как связующего звена между Китаем и Европой, Россией и Южной Азией/Ближним Востоком, а также рынками Южного Кавказа и Каспийского бассейна.
Для ЕАБР Узбекистан - это не просто страна присутствия, а один из ключевых узлов будущей Евразийской товаропроводящей сети. Совместно с Казахстаном он может стать главным распределительным хабом Центральной Азии. Мы видим здесь "возможность десятилетия" и готовы выступать якорным инвестором в формировании этой инфраструктуры", - отметил Алексей Рогачевский.
Саммит CAWS 2026, организованный IBC Global, собрал более 200 участников и 35 спикеров из 10 стран, подтвердив высокий интерес международного бизнеса и инвесторов к развитию складской и логистической инфраструктуры региона.
Справочно:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К концу декабря 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,6 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
15.04.2026, 16:11 63326
Китайское агентство CCXGF присвоило ЕАБР ESG-рейтинг "А-"
Евразийский банк развития (ЕАБР) получил ESG-рейтинг "А-" от China Chengxin Green Finance Technology (CCXGF), что является высоким показателем по шкале агентства, сообщили в пресс-службе банка.
CCXGF - специализированное агентство в области устойчивого финансирования. CCXGF входит в группу China Chengxin International Credit Rating (CCXI), старейшего и крупнейшего по доле внутреннего рынка кредитного рейтингового агентства Китая. Оценка столь авторитетного агентства подтверждает соответствие ESG-практик ЕАБР международным стандартам и высоким требованиям китайского рынка.
В рамках оценки деятельность Банка была проанализирована по 13 ключевым направлениям в трех измерениях: экологическом (E), социальном (S) и корпоративного управления (G). Агентство отметило системную интеграцию ESG-принципов в стратегию Банка, в том числе учет вклада в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) при оценке проектов. Напомним, что в соответствии со Стратегией, к 2026 году не менее 25% проектов портфеля ЕАБР должны вносить значительный вклад в достижение ЦУР.
Еще одна сильная сторона Банка, по мнению агентства, - комплексный подход к оценке экологических и социальных рисков инвестиционных проектов. Помимо этого, агентство отмечает стабильность управленческой команды и вклад Банка в экономическое развитие государств-участников - в том числе через создание рабочих мест и рост налоговых поступлений.
Агентство выделяет выдающиеся результаты ЕАБР в области зеленого финансирования (по итогам 2025 года совокупный объем зеленого портфеля ЕАБР составил более 2 млрд долларов США), высокий уровень управления экологическими аспектами и качественное раскрытие информации по выбросам парниковых газов.
Таким образом, высокая оценка получена по всем направлениям ESG. Присвоенный рейтинг подтверждает устойчивые позиции Банка в сфере ESG и эффективность подходов ЕАБР к устойчивому развитию.
Справочно:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К концу декабря 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,6 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
09.04.2026, 13:59 443746
ЕАБР запустил платформу Цифровая Академия для развития человеческого капитала в Евразийском регионе
Евразийский банк развития (ЕАБР) объявил о запуске онлайн-платформы Академии ЕАБР - EDB Digital Academy. Это цифровая образовательная экосистема, которая превращает уникальную экспертизу банка, накопленную за 20 лет реализации сложных инфраструктурных проектов, в практические инструменты для государственных служащих, бизнес-структур и финансовых институтов региона.
Почему это важно для региона?
Качество инвестиционного климата напрямую зависит от экспертизы его участников. Опыт ЕАБР упакован в образовательные форматы, которые позволяют получить необходимые знания и применять лучшие международные практики в своей деятельности.
Что предлагает платформа?
Платформа Цифровая Академия ЕАБР - это не просто библиотека материалов. Это полноценная обучающая среда.
1. Обучение онлайн: бесплатный доступ к вебинарам, электронным курсам и экспертным материалам. Уже доступны два сертификационных курса:
"Партнерство для развития: как извлечь наибольшую пользу из сотрудничества с многосторонними банками развития" (как эффективно взаимодействовать с МБР);
"Центральная Азия: зеленые финансы в действии" (инструменты, успехи и уроки климатической повестки).
2. Подача заявок на очные программы обучения: краткосрочные семинары, воркшопы и кейс-сессии для глубокого погружения в проектное финансирование и управление, деятельность международных финансовых организаций, региональное сотрудничество в ключевых отраслях экономики и другие направления.
Для кого будет актуально обучение?
Обучение ориентировано на представителей государственных органов, бизнес-партнеров, сотрудников международных организаций, а также СМИ и академического сообщества Евразийского региона. Главная задача - обеспечить равный доступ к знаниям для всех стран-участниц Банка.
Как начать обучение?
Все возможности - онлайн-курсы, библиотека, регистрация на очные мероприятия - собраны на одной платформе Академии ЕАБР. Бесплатная регистрация доступна по ссылке: EDB Digital Academy.
Цифровая Академия - это шаг к формированию общего интеллектуального пространства региона. В основе онлайн-обучения от Евразийского Банка Развития - глубокая экспертиза в сфере экономического развития. Мы открыто делимся знаниями для усиления человеческого потенциала наших стран-участниц", - сказал председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.
Справочно:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. К концу декабря 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,6 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
Академия ЕАБР создана в 2025 году при поддержке Фонда технического содействия ЕАБР. Основная цель - усиление регионального диалога, обмен опытом и лучшими практиками по ключевым направлениям экономического развития: проектное финансирование, деятельность международных финансовых организаций, региональное сотрудничество в отраслях экономики, макроэкономическое моделирование, зеленые финансы и устойчивое развитие. Академия проводит очные мероприятия и развивает онлайн-платформу EDB Digital Academy. Обучение в Академии проходят представители государственных органов, бизнес-структур и финансовых институтов стран-участниц ЕАБР.
Академия ЕАБР является обучающей платформой. Реализуемые на платформе программы не являются программами профессионального образования или дополнительного профессионального образования, не подлежат лицензированию в соответствии с законодательством и не сопровождаются выдачей документов об образовании или квалификации, установленного государственного образца.
01.04.2026, 14:28 908076
Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации
Фото: ЕАБР
Делегация Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ, ЕАБР) посетила Республику Узбекистан, где обсудила вопросы развития партнерства в области цифровой трансформации и внедрения технологий искусственного интеллекта.
В рамках визита состоялась встреча заместителя председателя правления ЕАБР, куратора ФЦИ, Тиграна Саркисяна с министром цифровых технологий, директором по информационным технологиям (CIO) Республики Узбекистан Шерзодом Шерматовым.
В ходе встречи ФЦИ представил перспективные цифровые проекты в Узбекистане, находящиеся в проработке фонда. В их число вошли решения в сфере управления водными ресурсами, рынка труда, ювелирной торговли, мониторинга качества воздуха и другие. Представители Министерства цифровых технологий Республики Узбекистан выразили готовность детально изучить представленные инициативы, а также презентовать собственные цифровые решения, которые могут быть поддержаны Фондом цифровых инициатив. По итогам обсуждения стороны договорились разработать совместную дорожную карту реализации представленных проектов.
Делегация Фонда цифровых инициатив также посетила IT Park Uzbekistan - ключевой центр развития инновационной экосистемы страны. Представители фонда ознакомились с деятельностью технопарка, его резидентами и реализуемыми инициативами по поддержке стартапов и развитию экспортно ориентированных IT-услуг.
Визит Фонда цифровых инициатив в Узбекистан стал важным шагом в формировании долгосрочного сотрудничества и запуске совместных проектов, направленных на ускорение цифровой трансформации экономики страны.
Справка:
Фонд цифровых инициатив ЕАБР (ФЦИ ЕАБР) создан в июне 2020 года. Цель Фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К концу декабря 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,6 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
01.04.2026, 11:16 571536
ЕАБР разместил долларовые облигации на KASE на $121,6 млн
Фото: Depositphotos
Евразийский банк развития (ЕАБР) успешно завершил размещение трехлетних долларовых облигаций на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Общий объем привлеченных средств составил $121,6 млн. Ставка купона установлена на уровне 5,35% годовых, что соответствует спреду 150 б.п. к трехлетним казначейским облигациям США, сообщили в пресс-службе банка.
Размещение вызвало высокий интерес со стороны институциональных и частных инвесторов. Общий спрос на облигации превысил объем предложения более чем на 20%, что свидетельствует о доверии финансового рынка к кредитному качеству ЕАБР и его стратегическим инициативам в регионе", - отметили в ЕАБР.
Сообщается, что привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестиционных проектов в странах-участницах ЕАБР, включая развитие инфраструктуры, энергетики, транспорта и промышленности. С текущими проектами банка можно ознакомиться на сайте.
Совместными андеррайтерами выступили АО "Halyk Finance" (инициатор), АО "Alatau City Invest" и АО "Forte Finance".
ЕАБР продолжает активную работу по диверсификации источников фондирования и расширению присутствия на локальных рынках капитала", - добавили в пресс-службе.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К концу декабря 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,6 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует три мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
30.03.2026, 15:00 999571
Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта
Фото: ЕАБР
В рамках форума Digital Qazaqstan, проходящего в Шымкенте, Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития (ЕАБР) подписал Меморандум о сотрудничестве с Министерством искусственного интеллекта и цифровизации Республики Казахстан.
Документ направлен на развитие стратегического партнерства в области внедрения технологий искусственного интеллекта и поддержки цифровых проектов. В числе ключевых направлений сотрудничества - поиск и реализация совместных проектов в сфере ИИ, обмен экспертизой, а также усиление потенциала сторон как центров компетенций в сфере ИИ.
Подписание меморандума станет важным шагом в углублении партнерства и позволит вывести сотрудничество на новый уровень, соответствующий стратегическим задачам страны по развитию ИИ.
В рамках форума также проведена рабочая встреча заместителя председателя правления Тиграна Саркисяна с заместителем премьер-министра - министром искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жасланом Мадиевым, в ходе которой стороны обсудили перспективы расширения взаимодействия, приоритетные проекты и инструменты поддержки внедрения искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики.
Тигран Саркисян отметил, что 2025 год стал рекордным для Банка по числу реализуемых в Казахстане проектов, направленных на цифровизацию государственного управления, развитие платформенных решений и внедрение искусственного интеллекта.
В свою очередь Жаслан Мадиев поблагодарил Фонд за оказанную поддержку и предложил создать реестр казахстанских open-source решений-компонентов "электронного правительства" с целью их последующего тиражирования в государствах-участниках ЕАБР.
Евразийский банк развития продолжает системную работу по поддержке цифровой трансформации государств-участников и развитию технологий искусственного интеллекта в регионе.
Справка:
Фонд цифровых инициатив ЕАБР (ФЦИ ЕАБР) создан в июне 2020 года. Цель Фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов. Флагманским проектом ФЦИ стало приложение "Путешествую без COVID-19", успешно применяемое в 9 странах СНГ.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К концу декабря 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,6 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
30.03.2026, 13:40 1000881
Евразия 2030+: ЕАБР проведет в Алматы годовое собрание и бизнес-форум
Евразийский банк развития (ЕАБР) проведет годовое собрание и бизнес-форум 25-26 июня 2026 года в Алматы.
Мероприятие станет ключевой международной площадкой для обсуждения инвестиционных возможностей и стратегий долгосрочного развития Евразийского региона. Ожидается участие делегатов из 15 стран, включая представителей многосторонних банков, государственных структур, международного бизнеса и экспертного сообщества. Главным событием деловой программы станет пленарная сессия "Евразия 2030+: инвестиции, рост и новые возможности".
Евразийский регион сегодня находится в центре глобальных экономических трансформаций. Мы видим растущий интерес международных инвесторов к инфраструктуре, транспортным коридорам, энергетике и цифровой экономике. Годовое собрание и Бизнес-форум ЕАБР создают пространство для открытого диалога и совместного поиска решений, которые помогут раскрыть инвестиционный потенциал региона", - заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.
Деловая программа форума охватит широкий спектр тем, разделенных на тематические сессии. Участники обсудят глобальные экономические тренды, инвестиции в устойчивое развитие, цифровую трансформацию, будущее исламского финансирования в Центральной Азии, а также развитие транспортной и логистической инфраструктуры, включая потенциал Евразийского транспортного каркаса.
Отдельное внимание будет уделено практическим инструментам работы банка:
- презентации текущих инвестиционных проектов ЕАБР;
- возможностям Фонда технического содействия;
- презентациям новых аналитических исследований.
В рамках мероприятия также запланированы деловые переговоры, подписание соглашений и пресс-мероприятия, включая пресс-конференцию по годовому отчету, и отчета об устойчивом развитии ЕАБР.
Для участников будет работать выставочная экспозиция, где представят ключевые направления деятельности Банка: проекты ЕАБР, программы государственно-частного партнерства, образовательные проекты Академии ЕАБР, инициативы Фонда цифровых инициатив и Фонда технического содействия.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К концу декабря 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,6 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
27.03.2026, 18:18 1215661
ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации
Фото: ЕАБР
На полях Международного цифрового форума Digital Qazaqstan 2026 Евразийский банк развития (ЕАБР) и Министерство цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики (далее - Министерство) подписали Меморандум о взаимопонимании и развитии сотрудничества, создающий основу для совместной работы по развитию развития цифровой инфраструктуры и государственных цифровых платформ Кыргызстана.
Документ подписали Тигран Саркисян, заместитель председателя правления ЕАБР и Азамат Жамангулов, министр цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики.
Представители организаций также провели деловую встречу, в рамках которой была достигнута договоренность об организации обсуждения 15 кыргызстанских проектов, находящихся в совместной проработке с Фондом цифровых инициатив ЕАБР (ФЦИ, Фонд), и возможности реализации новых перспективных проектов.
Меморандум стал одним из результатов встречи председателя кабинета министров Кыргызской Республики - руководителя администрации президента Кыргызской Республики Адылбека Касымалиева с заместителем председателя правления ЕАБР, куратором ФЦИ Тиграном Саркисяном в мае прошлого года.
В рамках Меморандума стороны будут совместно работать над:
поддержкой проектов развития цифровой инфраструктуры, включая разработку и модернизацию государственных информационных систем, платформенных решений;
совместной реализацией проектов по развитию цифровых сервисов для граждан и бизнеса, включая электронные государственные услуги и мобильные государственные сервисы;
развитием технологий обработки и анализа данных, включая создание платформ анализа больших данных, развитие систем управления государственными данными, а также внедрение технологий искусственного интеллекта в государственном управлении.
Партнерство с ЕАБР будет способствовать развитию инструментов и практик цифровой трансформации в сферах деятельности министерства.
Справка:
Фонд цифровых инициатив ЕАБР (ФЦИ ЕАБР) создан в июне 2020 года. Цель Фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов. Флагманским проектом ФЦИ стало приложение "Путешествую без COVID-19", успешно применяемое в 9 странах СНГ.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К концу декабря 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,6 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
25.02.2026, 16:30 3269821
Опубликовано издание шариатских стандартов AAOIFI на русском языке
При поддержке ЕАБР вышел официальный перевод шариатских стандартов на русский язык, подготовленный Центром содействия развитию исламского финансирования. Это ключевой документ, регулирующий шариатские требования к исламским финансовым продуктам, сообщили в пресс-службе банка.
Русскоязычное издание является фундаментальным ориентиром для банков, инвестиционных фондов, финтех-компаний, исследователей и других заинтересованных лиц в странах СНГ и Центральной Азии, стремящихся к полному соответствию глобальным стандартам в области исламских финансов. Данный выпуск - уже третье издание полного текста шариатских стандартов на русском языке для Евразийского региона и второе издание стандартов, утвержденных до 2021 года.
Перевод выполнен с учетом строгих требований AAOIFI. Новое издание охватывает тот же перечень стандартов (с 1 по 61), что в прошлое издание, а также содержит ряд стилистических уточнений по переводу. Часть тиража будет распространена среди библиотек и некоммерческих организаций.
Русскоязычный перевод стандартов AAOIFI - мост между международным рынком исламского финансирования и растущим перспективным рынком стран Евразийского региона. Мы работаем над тем, чтобы наши стандарты были доступными во всех точках земного шара, а пространство СНГ является важным новым рынком для исламского финансирования, который может стать образцовой моделью для глобального рынка", - отметил генеральный секретарь AAOIFI Омар Мустафа Ансари.
Цифры и факты:
- Прогноз роста: +15-30% ежегодно .
- Стандарты охватывают: ключевые контракты исламского финансирования, обеспечительные договоры, вопросы урегулирования задолженности, банковские операции и сделки, закят и вакфы, и другие направления.
Согласно докладу ЕАБР "Будущее исламского финансирования в Центральной Азии", прогнозируется рост активов исламского банкинга в Центральной Азии до 6,3 млрд долларов США в 2033 году.
Справочно:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К концу декабря 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,6 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
AAOIFI - международная независимая организация по разработке стандартов рынка исламских финансов, головной офис которой находится в Королевстве Бахрейн. 200+ стандартов, 50+ стран применения.
