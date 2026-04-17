ЕАБР на складском саммите CAWS 2026 в Ташкенте: почему Банк видит в складской инфраструктуре Центральной Азии "возможность десятилетия" и как планирует в этом поучаствовать

Ташкент. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) видит в складской инфраструктуре Центральной Азии "возможность десятилетия" и намерен существенно нарастить инвестиции в этот сегмент. Об этом заявил директор ЕАБР по Узбекистану Алексей Рогачевский, выступая на Central Asia Warehouse Summit (CAWS 2026).





В рамках сессии "Склады и финансы" он представил подход банка к инвестициям в логистическую инфраструктуру, включая критерии отбора проектов и приоритеты мегапроекта "Евразийская товаропроводящая сеть" (ЕТПС)





Ключевой акцент был сделан на Узбекистане и Казахстане как на наиболее динамично растущих рынках складской логистики региона. Узбекистан демонстрирует устойчивый рост спроса на современные складские мощности за счет развития электронной коммерции, усиления транзитной роли и активной государственной поддержки.





ЕАБР фокусируется на финансировании инфраструктуры с интеграционным эффектом - прежде всего объектов, расположенных вдоль международных транспортных коридоров "Север-Юг" и Транскаспийского маршрута. Приоритет отдается мультимодальным логистическим хабам и "сухим портам", а также специализированным складским решениям: фармацевтическим, холодильным и агрологистическим центрам.





Развитие складской инфраструктуры является одним из ключевых элементов ЕТПС - мегапроекта ЕАБР по формированию современной товаропроводящей сети на Евразийском пространстве. К 2030 году банк ожидает увеличения совокупного внешнеторгового оборота региона более чем на 20%.





По данным исследования ЕАБР "Складская инфраструктура Евразийского региона: возможность десятилетия" (октябрь 2025 года), Казахстан и Узбекистан формируются как ключевые узлы евразийской логистики и распределения, усиливая роль региона как связующего звена между Китаем и Европой, Россией и Южной Азией/Ближним Востоком, а также рынками Южного Кавказа и Каспийского бассейна.





Для ЕАБР Узбекистан - это не просто страна присутствия, а один из ключевых узлов будущей Евразийской товаропроводящей сети. Совместно с Казахстаном он может стать главным распределительным хабом Центральной Азии. Мы видим здесь "возможность десятилетия" и готовы выступать якорным инвестором в формировании этой инфраструктуры", - отметил Алексей Рогачевский.





Саммит CAWS 2026, организованный IBC Global, собрал более 200 участников и 35 спикеров из 10 стран, подтвердив высокий интерес международного бизнеса и инвесторов к развитию складской и логистической инфраструктуры региона.





Справочно:





Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К концу декабря 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,6 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.





ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".