Человек в авангарде: в этом году исполнилось 110 лет со дня рождения Павла Зальцмана

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Творческое дарование Павла Яковлевича Зальцмана было многогранным, он вошел в историю отечественного искусства как художник кино, соратник Шакена Айманова и как мастер станковой живописи, педагог, литератор. Искусствоведы называют Павла Зальцмана литератором в живописи и художником в литературе. Шакен Айманов говорил, что "декорации Зальцмана - это поэзия". Он был творцом с передовым мышлением, художником, в искусстве которого сочетались интеллект и фантазия. Именно такому творческому мышлению учил Зальцмана его наставник - один из самых известных представителей русского авангарда Павел Филонов: он развивал направление аналитического, интеллектуального осмысления образов, сообщает "Вечерний Алматы".
Еще студийцем Павел Зальцман увлекся кино – сначала работал на подхвате у художников ленинградской киностудии, а потом, творчески возмужав, сам стал художником кино. В 30-х он работал на съемках кинофильмов братьев Васильевых ("Личное дело"), Николая Береснева ("Анненковщина"), Ильи Трауберга ("Частный случай"), Адольфа Минкина ("Лунный камень"), Эдуарда Иогансона ("На отдыхе"), Рафаила и Юрия Музыкантов ("За советскую Родину"), Александра Иванова ("На границе").
Это было интересное время, - вспоминал Павел Зальцман. - Картины тех лет отличало новаторство: утверждалась новая концепция человека, ломались стереотипы немого кино, кинематографисты экспериментировали. Шли поиски новых ракурсов, освещения, внутренней динамики кадра, построений пространства".
На рубеже 40-х художнику представилась возможность побывать в нашем регионе - вместе с коллегами он совершил киноэкспедицию в Среднюю Азию и с большим интересом знакомился с культурой Туркестанского края.
Из поездки он вывез много творческих идей и планов, реализовать которые помешала война.
Вместе с коллегами он был мобилизован на проектировку маскировочных работ. За этим техническим названием скрывалось создание макетов городских улиц, площадей, кварталов, памятников исторического и архитектурного наследия. В натуральную величину живописцы и архитекторы выстраивали "город, которого нет" - муляж Ленинграда. Муляжи Зальцмана и его коллег были настолько правдоподобными, что вражеские самолеты бомбили именно по ним, а подлинные шедевры архитектуры оставались нетронутыми.
В разгар блокады Зальцман смог эвакуироваться из осажденного города на Неве - приехал в Алма-Ату, которая на время войны стала центром кинематографии СССР: в городе была создана Центральная объединенная киностудия, включавшая "Мосфильм" и "Ленфильм". В Алма-Ате снимались фронтовые киносборники и полнометражные художественные фильмы.
Зальцман включился в работу. Несмотря на тяготы и нужду военного времени, не слишком устроенный быт, творческая жизнь города била ключом - проходили концерты, в оперном и драматическом театрах шли спектакли. Вся Алма-Ата, включая эвакуированных деятелей искусства, ходила на спектакль "Укрощение строптивой" с молодым актером Шакеном Аймановым. Позже Зальцман познакомился с ним лично, и эта встреча стала началом многолетнего творческого союза.
В 1944 году коллективы киностудий стали возвращаться в Москву и Ленинград. У Павла Зальцмана такой возможности не было: ввиду немецкого происхождения отца за ним закрепили статус спецпереселенца. Но он и не стремился уезжать, почувствовал себя в Казахстане своим, полюбил Алма-Ату с ее солнцем, журчащими арыками, цветущими садами и живописными предгорьями.
Он погрузился в исследование казахского народного искусства, изучал строение юрты, быт аула – все эти знания привносил в творчество, в кинематографическое искусство.
Зальцман стал соратником Шакена Айманова. Художника вдохновлял аймановский энтузиазм, а Шакен Айманов в свою очередь черпал вдохновение из художественных образов, создаваемых Зальцманом. Вместе они работали над картинами "Дочь степей", "Поэма о любви" и "Перекресток".
Филоновское стремление к скрупулезности в передаче деталей Зальцман пронес через всю жизнь и творчески развил идеи своего педагога. По воспоминаниям современников, Павел Зальцман мог создать на киноплощадке такую правдоподобную декорацию аула, что непосвященные принимали ее за подлинное кочевье.
В течение тридцати лет, по 1985 год, Павел Яковлевич Зальцман был главным художником Алма-Атинской киностудии. "Что такое главный художник такой огромной индустриальной системы, как киностудия? Это человек, которому кроме чисто творческих дел надо утверждать сметы, доставать материалы, следить за тем, чтобы в утвержденный финансовый план вошло все необходимое, включая костюмы, участвовать в худсоветах, курировать семьи и параллельно самому работать над картинами", – делился Павел Зальцман.
Помимо картин Шакена Айманова художник работал в фильмах "Золотой рог" и "Ботагоз" Ефима Арона, "Девушка-джигит" Павла Боголюбова и других.
Работая в кино, он продолжал заниматься живописью, благо сюжетов было множество. Будучи портретистом, схватывал суть изображаемого, образы получались живыми, а за каждым портретом прочитывалась человеческая судьба. Кроме того, преподавал в различных учебных заведениях и оставил после себя много учеников.
Не стало Павла Зальцмана в 1985 году. Уже в нынешнее время потомки художника издали его литературное наследие - рассказы, поэзию, где авангардное мышление сочетается с жизненными зарисовками: "Мадам Ф". "Сигналы Страшного суда. Поэтические произведения". "Осколки разбитого вдребезги. Дневники и воспоминания 1925-1955".
Статья опубликована в № 29 от 17.03.2022 газеты "Вечерний Алматы" под заголовком "Человек в авангарде".