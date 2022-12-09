15-18 декабря джаз-клуб EverJazz откроет в Алматы собственную площадку фестивалем Silk Music Fest

Фото: Everjazz
Спустя несколько месяцев работы первого профессионального джаз-клуба в Алматы EverJazz открывает собственную площадку! Новый дом джаза расположился в самом центре Алматы, в "Золотом квадрате", по адресу, давно знакомому любителям музыки, - Зенкова, 24. В честь открытия EverJazz организует фестиваль Silk Music Fest. В нем примут участие ведущие джазмены России и Казахстана и подарят алматинцам все цвета джазовой музыки - от классики джаза до современного фанка!
Фестиваль пройдёт на высшем уровне! Каждый вечер в EverJazz будут концерты ярчайших представителей джазовых направлений. Фестиваль поставит высокую планку профессионализма для музыкантов. Планку, которой джаз-клуб EverJazz и дальше будет соответствовать. Профессиональный джаз-клуб должен сохранять традиции джаза и помогать молодым прогрессивным музыкантам создавать новую джазовую музыку. Здесь всегда ценятся высокие исполнительские навыки и качество звука"- говорит Алексей Глазырин, основатель и продюсер джазового центра EverJazz.
15 декабря в 20.00 фестиваль EverJazz откроет прогрессивная команда Seven Note Collective (Москва - Екатеринбург - Красноярск), которая представит слушателям уникальную авторскую смесь современного фанка и джаза. Музыка будет энергичной, полной синтезаторных тембров.
Пламенная музыка продолжится в пятницу, 16-го числа, в это же время концертом одной из лучших блюзовых команд России Blues Doctors! Группа сыграет хиты старого доброго блюз-рока и мощный авторский материал. Соло на гитаре будут рвать струны, а мощные барабанные сбивки заставлять гостей танцевать.
На третий день фестиваля, в субботу, выступит лучший джазовый трубач России согласно мнению Московской ассоциации джазовых журналистов - Сергей Пронь. Его музыка - это красочные пейзажи на стыке мейнстрима и современного джаза, урбанистические сюжеты и яркие образы. Сергей Пронь сыграет вместе с ведущими музыкантами Алматы и России.
Закрывать фестиваль 18 декабря в 20.00 будет новый проект от участников группы NUGGERS - MYNA. Квартет из трубы, саксофона, ударных и баса пишет современную музыку на стыке джаза, фанка и хауса. Для гостей джаз-клуба EverJazz манда сыграет культовые композиции инструментального фанка, написанные Maceo Parker, новые авторские произведения и лучшие работы NUGGERS. Все концерты в рамках фестиваля пройдут в 20.00.
В EverJazz встречаются влюбленные в джаз слушатели и музыканты, создавая сообщество близких по духу людей. Теперь у любителей джаза и джазовых музыкантов есть свой дом, в котором каждый день звучит любимая музыка!
Твой джаз! Твой круг! Твой клуб!
Телефон для брони билетов +7 707 340 87 62, сайт: www.everjazz.kz.
Адрес: г. Алматы, ул. Зенкова, 24 (вход со стороны улицы Калдаякова).