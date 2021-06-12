Детская музыкально-хоровая школа №1 города Алматы. Победы, признание, успехи и награды

ОКТЯБРЬ 2020

IV International competition-festival of arts "Open Italy"

I место - Жолдығұл Айша (класс преподавателя Козловой Л.Ю.)

I место - Жолдығұл Айша (класс преподавателя Козловой Л.Ю.) IV Международная теоретическая олимпиада юных пианистов "Glissando"

I место - Машанло Альмира (класс преподавателя Фахрадиновой С.А.)

I место - Машанло Альмира (класс преподавателя Фахрадиновой С.А.) X International art festival& contest "TALENTS of PARIS"

ГРАН-ПРИ - Сауленбек Арнур (класс преподавателя Комаринской И.И.)

ГРАН-ПРИ - Сауленбек Арнур (класс преподавателя Комаринской И.И.) Международный фестиваль-конкурс "Күншуақ"

ГРАН-ПРИ - Поветкин Георгий (класс преподавателя Исатаевой Л.Т.)









НОЯБРЬ 2020

X INTERNATIONAL GRAND ART FESTIVAL&CONTEST "TALENTS OF EUROPE"

I место - Ковалевская София (класс преподавателя Синенко Л.И.)

I место - Ковалевская София (класс преподавателя Синенко Л.И.) Международный конкурс в сфере музыкального искусства

II место - Ковалевская София (класс преподавателя Синенко Л.И.)

III место - Шадрина Мария(класс преподавателя Сулейменовой С.К.)

II место - Ковалевская София (класс преподавателя Синенко Л.И.) III место - Шадрина Мария(класс преподавателя Сулейменовой С.К.) Международный фестиваль-конкурс "Первые шаги"

I место -Дёмина Алета (класс преподавателя Сулейменовой С.К.)

I место -Дёмина Алета (класс преподавателя Сулейменовой С.К.) Республиканский фестиваль-конкурс "Күншуақ"

ГРАН-ПРИ -Кадралиева Даяна (класс преподавателя Дымочкиной Е.И.)

ГРАН-ПРИ - Ким Богдан (класс преподавателя Дорошенко М.С.)

ГРАН-ПРИ -Шадрина Мария (класс преподавателя Сулейменовой С.К.)

I место - Афанаси Кристофер (класс преподавателя Сулейменовой С.К.)

ДЕКАБРЬ 2020

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС В СФЕРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

I место - Краузе Ирина (класс преподавателя Синенко Л.И.)

II место - Авдонина Полина (класс преподавателя Синенко Л.И.)

I место - Краузе Ирина (класс преподавателя Синенко Л.И.) II место - Авдонина Полина (класс преподавателя Синенко Л.И.) МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС "САМҒАУ"

ГРАН-ПРИ - Лалудова Эвелина (класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.)

ГРАН-ПРИ - Жандарбекова Балжан (класс преподавателя Байболовой М.А.)

I место - Куватова Аля (класс преподавателя Козловой Л.Ю.)

I место - Лескова Александра (класс преподавателя Дымочкиной Е.И.)

I место - Мерзлякова Лана (класс преподавателя Забиякиной Л.П.)

ГРАН-ПРИ - Лалудова Эвелина (класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.) ГРАН-ПРИ - Жандарбекова Балжан (класс преподавателя Байболовой М.А.) I место - Куватова Аля (класс преподавателя Козловой Л.Ю.) I место - Лескова Александра (класс преподавателя Дымочкиной Е.И.) I место - Мерзлякова Лана (класс преподавателя Забиякиной Л.П.) МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ВОКАЛЬНОГО И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА "MAGIC MELODIES"

Лалудова Эвелина- II место (класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.)

Авакри Эльнара - II место (класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.)

Лалудова Эвелина- II место (класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.) Авакри Эльнара - II место (класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.) X INTERNATIONAL ART FESTIVAL&CONTEST "CHRISTMAS IN BERLIN"

ГРАН-ПРИ - Жандарбекова Балжан (класс преподавателя Байболовой М.А.)

ГРАН-ПРИ - Алға Асад (класс преподавателя Комаринской И.И.)

ГРАН-ПРИ - Сауленбек Арнур (класс преподавателя Комаринской И.И.)

ГРАН-ПРИ - Искаков Таир (класс преподавателя Комаринской И.И.)

ГРАН-ПРИ - Жандарбекова Балжан (класс преподавателя Байболовой М.А.) ГРАН-ПРИ - Алға Асад (класс преподавателя Комаринской И.И.) ГРАН-ПРИ - Сауленбек Арнур (класс преподавателя Комаринской И.И.) ГРАН-ПРИ - Искаков Таир (класс преподавателя Комаринской И.И.) Международная олимпиада по сольфеджио "VIVO SOLFEGGIO"

I место - Едыгенова Диана (класс преподавателя Черевко А.В.)

I место - Едыгенова Диана (класс преподавателя Черевко А.В.) Международный конкурс "INTERNATIONAL ISTANBUL-TURQUOISE ONLINE MUSIC AND DANCE COMPETITION"

ГРАН-ПРИ - Авакри Эльнара (класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.)

I место - Задоина Диана (класс преподавателя Дымочкиной Е.И.)





ЯНВАРЬ 2021

INTERNATIONAL ART FESTIVAL&CONTEST "OPEN ISRAEL"

ГРАН-ПРИ -Искаков Таир (класс преподавателя Комаринской И.И.)

ГРАН-ПРИ -Алға Асад (класс преподавателя Комаринской И.И.)

ГРАН-ПРИ -Искаков Таир (класс преподавателя Комаринской И.И.) ГРАН-ПРИ -Алға Асад (класс преподавателя Комаринской И.И.) Международный Фестиваль-конкурс "Зимняя сказка в Алматы 2021"

ГРАН-ПРИ -вокальная группа Старшего хора "Көктем" (класс преподавателя Чечель Н.В.)

ГРАН-ПРИ -Бахытжан Дидар (класс преподавателя Дымочкиной Е.И.)

ГРАН-ПРИ -Ларикова Стефания (класс преподавателя Дорошенко М.С.)

ГРАН-ПРИ -Купамова Элина(класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.)

ГРАН-ПРИ -Утешев Ануар (класс преподавателя Забиякиной Л.П.)

I место - Куватова Эля (класс преподавателя Козловой Л.Ю.)

I место- Хлыновская Алиса (класс преподавателя Байболовой М.А.)

I место - Владимирова Таисия (класс преподавателя Байболовой М.А.)

I место- Байжуманова Айдана (класс преподавателя Байболовой М.А.)

I место Ким Тимур (класс преподавателя Козловой Л.Ю.)

I место - Пивень Александр (класс преподавателя Козловой Л.Ю.)

I место - Ногайбаева Жамиля (класс преподавателя Жиляевой Л.А.)

I место- Жуган Сабина(класс преподавателя Жиляевой Л.А.)

I место - Кунат Арина (класс преподавателя Забиякиной Л.П.)

I место- Ходжидовиди София (класс преподавателя Кулагиной Т.В.)

I место - Асанова Айша (класс преподавателя Сапарбаева Ф.К.)

I место - Клан Анна-Мария (класс преподавателя Дымочкиной Е.И.)

I место - Колесникова Софья (класс преподавателя Евтушенко О.А.)

I место - Шапих Айгерим (класс преподавателя Евтушенко О.А.)

II место - Даниярова Кристина (класс преподавателя Козловой Л.Ю.)

ГРАН-ПРИ -вокальная группа Старшего хора "Көктем" (класс преподавателя Чечель Н.В.) ГРАН-ПРИ -Бахытжан Дидар (класс преподавателя Дымочкиной Е.И.) ГРАН-ПРИ -Ларикова Стефания (класс преподавателя Дорошенко М.С.) ГРАН-ПРИ -Купамова Элина(класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.) ГРАН-ПРИ -Утешев Ануар (класс преподавателя Забиякиной Л.П.) I место - Куватова Эля (класс преподавателя Козловой Л.Ю.) I место- Хлыновская Алиса (класс преподавателя Байболовой М.А.) I место - Владимирова Таисия (класс преподавателя Байболовой М.А.) I место- Байжуманова Айдана (класс преподавателя Байболовой М.А.) I место Ким Тимур (класс преподавателя Козловой Л.Ю.) I место - Пивень Александр (класс преподавателя Козловой Л.Ю.) I место - Ногайбаева Жамиля (класс преподавателя Жиляевой Л.А.) I место- Жуган Сабина(класс преподавателя Жиляевой Л.А.) I место - Кунат Арина (класс преподавателя Забиякиной Л.П.) I место- Ходжидовиди София (класс преподавателя Кулагиной Т.В.) I место - Асанова Айша (класс преподавателя Сапарбаева Ф.К.) I место - Клан Анна-Мария (класс преподавателя Дымочкиной Е.И.) I место - Колесникова Софья (класс преподавателя Евтушенко О.А.) I место - Шапих Айгерим (класс преподавателя Евтушенко О.А.) II место - Даниярова Кристина (класс преподавателя Козловой Л.Ю.) Международный конкурс в сфере музыкального искусства

III место - Жолдасхан София (класс преподавателя Дымочкиной Е.И.)

IV место - Пивень Александр (класс преподавателя Козловой Л.Ю.)

ФЕВРАЛЬ 2021

V International Art Festival "Start of Germany"

I место - Такенов Олжас (класс преподавателя Дымочкиной Е.И.)

I место - Такенов Олжас (класс преподавателя Дымочкиной Е.И.) "ULUSLARARASI ISTANBUL TURKUAZ SANAL MUZIK VE DANSE YARISMASINDA"

Авакри Эльнара (класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.) - участие в Интернет конкурсе(Турция). Грамота за большое количество просмотров на YouTube.

Задоина Диана (класс преподавателя Дымочкиной Е.И.) - участие в Интернет конкурсе(Турция). Грамота за большое количество просмотров на YouTube.

Авакри Эльнара (класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.) - участие в Интернет конкурсе(Турция). Грамота за большое количество просмотров на YouTube. Задоина Диана (класс преподавателя Дымочкиной Е.И.) - участие в Интернет конкурсе(Турция). Грамота за большое количество просмотров на YouTube. Международный конкурс, посвященный 175-летию Жамбыла Жабаева

I место - Жандарбекова Балжан (класс преподавателя Байболовой М.А.)





МАРТ 2021

Республиканский фестиваль-конкурс "Первые шаги"

I место - Кан Ванесса (класс преподавателя Жиляевой Л.А.)

I место - Муратова Камила (класс преподавателя Барановской Т.О.)

I место - Осадчая Дарья (класс преподавателя Исатаевой Л.Т.)

I место - Пугачев Роберт(класс преподавателя Кулагиной Т.В.)

I место Алиева Илона (класс преподавателя Барановской Т.О.)

I место - Кан Ванесса (класс преподавателя Жиляевой Л.А.) I место - Муратова Камила (класс преподавателя Барановской Т.О.) I место - Осадчая Дарья (класс преподавателя Исатаевой Л.Т.) I место - Пугачев Роберт(класс преподавателя Кулагиной Т.В.) I место Алиева Илона (класс преподавателя Барановской Т.О.) V Международный фестиваль-конкурс искусств "Финские музыкальные вечера"

I место - Әмірқызы Данелия (класс преподавателя Барановской Т.О.)

I место - Әмірқызы Данелия (класс преподавателя Барановской Т.О.) Международная викторина по музыке "Музыкальные жанры"

I место - Ботева Агния (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)

I место - Ботева Агния (класс преподавателя Гаврилюк А.А.) V International competition-festival of arts London art and dance

I место - Муратова Камила (класс преподавателя Барановской Т.О.)

I место - Алиева Илона (класс преподавателя Барановской Т.О.)

I место - Муратова Камила (класс преподавателя Барановской Т.О.) I место - Алиева Илона (класс преподавателя Барановской Т.О.) Международная практическая олимпиада по сольфеджио "Музыкальный диктант" (Уфа, Башкортостан)

I место - Алькенова Марьям (класс преподавателя Черевко А.В.)

I место - Попандопуло Ева (класс преподавателя Черевко А.В.)

I место - Едыгенова Диана (класс преподавателя Черевко А.В.)

I место - Абузярова Деяна (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)

I место - Алькенова Марьям (класс преподавателя Черевко А.В.) I место - Попандопуло Ева (класс преподавателя Черевко А.В.) I место - Едыгенова Диана (класс преподавателя Черевко А.В.) I место - Абузярова Деяна (класс преподавателя Гаврилюк А.А.) Международный конкурс преподавателей сольфеджио "Ступени мастерства" (Уфа, Башкортостан)

Гаврилюк А.А. - I место

Черевко А.В. - II место

Гаврилюк А.А. - I место Черевко А.В. - II место Международный конкурс-фестиваль "Премия нового формата 2020-2021г"

I место - Әмірқызы Данелия (класс преподавателя Барановской Т.О.)

I место - Әмірқызы Данелия (класс преподавателя Барановской Т.О.) INTERNATIONAL GRAND ART FESTIVAL&CONTEST "OPEN BELGIUM"

ГРАН-ПРИ -Жолдығұл Айша (класс преподавателя Козловой Л.Ю.)

I место - Душанова Адель(класс преподавателя Барановской Т.О.)

ГРАН-ПРИ -Жолдығұл Айша (класс преподавателя Козловой Л.Ю.) I место - Душанова Адель(класс преподавателя Барановской Т.О.) XI Международный конкурс искусств "Испанские мотивы"

I место - Бакиева Бэлла (класс преподавателя Козловой Л.Ю.)

I место - Бакиева Бэлла (класс преподавателя Козловой Л.Ю.) I-м Республиканский онлайн конкурс юных пианистов "Жас Жұлдыз"

III место - Клан Анна-Мария- (класс преподавателя Дымочкиной Е.И.

Грамота за участие - Авакри Эльнара (класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.)

Грамота за участие - Ким Богдан (класс преподавателя Дорошенко М.С.)

Грамота за участие - Ларикова Стефания (класс преподавателя Дорошенко М.С.)

III место - Клан Анна-Мария- (класс преподавателя Дымочкиной Е.И. Грамота за участие - Авакри Эльнара (класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.) Грамота за участие - Ким Богдан (класс преподавателя Дорошенко М.С.) Грамота за участие - Ларикова Стефания (класс преподавателя Дорошенко М.С.) Международный многожанровый онлайн конкурс детского, юношеского и молодежного творчества "Spring paints"

I место - Сауленбек Арнур (класс преподавателя Комаринской И.И.)

II место -Кильчевский Артем (класс преподавателя Комаринской И.И.)

II место - Алға Асад (класс преподавателя Комаринской И.И.)

II место - Поветкин Георгий (класс преподавателя Исатаевой Л.Т.)

III место -Лисагоров Сергей (класс преподавателя Комаринской И.И.)

I место - Сауленбек Арнур (класс преподавателя Комаринской И.И.) II место -Кильчевский Артем (класс преподавателя Комаринской И.И.) II место - Алға Асад (класс преподавателя Комаринской И.И.) II место - Поветкин Георгий (класс преподавателя Исатаевой Л.Т.) III место -Лисагоров Сергей (класс преподавателя Комаринской И.И.) III Городские Педагогические чтения

II место - Черевко А.В.(преподаватель теоретических дисциплин)

II место - Чечель Н.В.(преподаватель хора и теоретических дисциплин)





АПРЕЛЬ 2021

Республиканский фестиваль-конкурс "Рауан"

ГРАН-ПРИ - Ходжидовиди София (класс преподавателя Кулагиной Т.В.)

I место - Душанова Адель (класс преподавателя Барановской Т.О.)

I место - Иманова Инжу (класс преподавателя Барановской Т.О.)

I место - Әмірқызы Данелия (класс преподавателя Барановской Т.О.)

I место - Хлыновская Алиса (класс преподавателя Байболовой М.А.)

ГРАН-ПРИ - Ходжидовиди София (класс преподавателя Кулагиной Т.В.) I место - Душанова Адель (класс преподавателя Барановской Т.О.) I место - Иманова Инжу (класс преподавателя Барановской Т.О.) I место - Әмірқызы Данелия (класс преподавателя Барановской Т.О.) I место - Хлыновская Алиса (класс преподавателя Байболовой М.А.) VI Международный фестиваль-конкурс искусств "Золотой дракон"

ГРАН- ПРИ - Иманова Инжу (класс преподавателя Барановской Т.О.)

I место - Владимирова Таисия (класс преподавателя Байболовой М.А.)

ГРАН- ПРИ - Иманова Инжу (класс преподавателя Барановской Т.О.) I место - Владимирова Таисия (класс преподавателя Байболовой М.А.) Международная викторина по музыке "Музыкальные жанры"

Попандопуло Ева - I место (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)

Едыгенова Диана - I место (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)

Попандопуло Ева - I место (класс преподавателя Гаврилюк А.А.) Едыгенова Диана - I место (класс преподавателя Гаврилюк А.А.) Международный конкурс вокального и инструментального искусства "Viva la music"

I место -Жандарбекова Балжан (класс преподавателя Байболовой М.А.)

II место - Мендеш Сафи (класс преподавателя Дымочкиной Е.И.)

I место -Жандарбекова Балжан (класс преподавателя Байболовой М.А.) II место - Мендеш Сафи (класс преподавателя Дымочкиной Е.И.) Международный фестиваль-конкурс искусств "Отражение"

I место - Кильчевский Артем (класс преподавателя Комаринской И.И.)

III место - Копишева Амина (класс преподавателя Комаринской И.И.)

III место - Копишева Зарина (класс преподавателя Комаринской И.И.)

I место - Кильчевский Артем (класс преподавателя Комаринской И.И.) III место - Копишева Амина (класс преподавателя Комаринской И.И.) III место - Копишева Зарина (класс преподавателя Комаринской И.И.) Международная практическая олимпиада по сольфеджио "Музыкальный диктант" (Уфа, Башкортостан)

I место - Казбекова Дания (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)

I место - Казбекова Дания (класс преподавателя Гаврилюк А.А.) Международная олимпиада по музыке (Уфа, Башкортостан)

I место - Абузярова Деяна (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)

I место - Казбекова Дания (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)

I место - Ботева Агния (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)

I место - Едыгенова Диана (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)

I место - Абузярова Деяна (класс преподавателя Гаврилюк А.А.) I место - Казбекова Дания (класс преподавателя Гаврилюк А.А.) I место - Ботева Агния (класс преподавателя Гаврилюк А.А.) I место - Едыгенова Диана (класс преподавателя Гаврилюк А.А.) Международный дистанционный конкурс инструментального исполнительства "Моё любимое произведение", посвященный 30-летию Независимости РК

I место - Кузнецов Геннадий (класс преподавателя Синенко Л.И.)

II место - Поветкин Георгий (класс преподавателя Исатаевой Л.Т.)

II место - Донец Александра (класс преподавателя Синенко Л.И.)

III место - Жуган Сабина (класс преподавателя Жиляевой Л.А.)

III место - Ковалевская София (класс преподавателя Синенко Л.И.)

I место - Кузнецов Геннадий (класс преподавателя Синенко Л.И.) II место - Поветкин Георгий (класс преподавателя Исатаевой Л.Т.) II место - Донец Александра (класс преподавателя Синенко Л.И.) III место - Жуган Сабина (класс преподавателя Жиляевой Л.А.) III место - Ковалевская София (класс преподавателя Синенко Л.И.) Республиканский конкурс "ALMATY MUSIC GAMES"

II место - Жандарбекова Балжан (класс преподавателя Байболовой М.А.)

II место - Жандарбекова Балжан (класс преподавателя Байболовой М.А.) Международный конкурс-фестиваль "Весенние творческие игры"

I место - Ходжидовиди София (класс преподавателя Кулагиной Т.В.)

МАЙ 2021

IV Международный музыкальный конкурс "Инструментальное творчество", номинация "Ансамблевое исполнительство"

I место - Сакип Айлин и Савельев Родион (класс преподавателя Жиляевой Л.А.)

I место - Сакип Айлин и Савельев Родион (класс преподавателя Жиляевой Л.А.) V International Art Festival "INDONESIA ART"

I место - Акимеева Мариям (класс преподавателя Барановской Т.О.)

I место - Акимеева Мариям (класс преподавателя Барановской Т.О.) Международный фестиваль -конкурс "СӘЛЕМ, АСТАНА"

ГРАН-ПРИ - Вокальная группа Старшего хора "Көктем"(класс преподавателя Чечель Н.В.)

ГРАН-ПРИ - Дёмина Алета (класс преподавателя Сулейменовой С.К.)

ГРАН-ПРИ - Усенова Риана (класс преподавателя Забиякиной Л.П.)

I место - Мерзлякова Лана (класс преподавателя Забиякиной Л.П.)

I место - Әбдіқадырқызы Ақерке (класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.)

ГРАН-ПРИ - Вокальная группа Старшего хора "Көктем"(класс преподавателя Чечель Н.В.) ГРАН-ПРИ - Дёмина Алета (класс преподавателя Сулейменовой С.К.) ГРАН-ПРИ - Усенова Риана (класс преподавателя Забиякиной Л.П.) I место - Мерзлякова Лана (класс преподавателя Забиякиной Л.П.) I место - Әбдіқадырқызы Ақерке (класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.) Международная олимпиада по музыкальной литературе, посвященная 265-летию со дня рождения В.А.Моцарта

I место - Едыгенова Диана (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)

I место - Казбекова Дания (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)

I место - Едыгенова Диана (класс преподавателя Гаврилюк А.А.) I место - Казбекова Дания (класс преподавателя Гаврилюк А.А.) I Международный педагогический творческий конкурс "Лучший педагог", номинация "Лучший сценарий праздника"

I место - преподаватель Сахабутдинова Л.Р.

I место - преподаватель Сахабутдинова Л.Р. I Международный педагогический творческий конкурс "Лучший педагог", номинация "Лучшая педагогическая статья"

I место - преподаватель Сулейменова С.К.

I место - преподаватель Сулейменова С.К. V International art festival&contest "OPEN JAPAN"

ГРАН- ПРИ - Авакри Эльнара (класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.)

ГРАН- ПРИ - Әбдіқадырқызы Ақерке (класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.)

I место - Иманбай Амина (класс преподавателя Дорошенко М.С.)

ГРАН- ПРИ - Авакри Эльнара (класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.) ГРАН- ПРИ - Әбдіқадырқызы Ақерке (класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.) I место - Иманбай Амина (класс преподавателя Дорошенко М.С.) XI International art festival&contest "TALANTS OF BERLIN"

I место - Дёмина Алета (класс преподавателя Сулейменовой С.К.)

I место - Дёмина Алета (класс преподавателя Сулейменовой С.К.) Международный многожанровый конкурс "Звездный олимп"

ГРАН- ПРИ - Вокальная группа Старшего хора "Көктем"(класс преподавателя Чечель Н.В.)

I место - Ким Эльдар (класс преподавателя Козловой Л.Ю.)

I место - Ким Тимур (класс преподавателя Козловой Л.Ю.)

II место - Мусина Надия (класс преподавателя Козловой Л.Ю.)

ГРАН- ПРИ - Вокальная группа Старшего хора "Көктем"(класс преподавателя Чечель Н.В.) I место - Ким Эльдар (класс преподавателя Козловой Л.Ю.) I место - Ким Тимур (класс преподавателя Козловой Л.Ю.) II место - Мусина Надия (класс преподавателя Козловой Л.Ю.) Международная практическая олимпиада по сольфеджио "Музыкальный диктант"

I место - Барановская София (класс преподавателя Черевко А.В.)

I место - Барановская София (класс преподавателя Черевко А.В.) Международная олимпиада по музыке (Уфа, Башкортостан)

I место - Джолдыбекова Азрета (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)

I место - Колесникова Софья (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)

I место - Матькова Александрина (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)

I место - Машанло Альмира (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)

I место - Ходжидовиди София (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)

III место - Мерзлякова Лана (класс преподавателя Сахабутдинова Л.Р.)

I место - Джолдыбекова Азрета (класс преподавателя Гаврилюк А.А.) I место - Колесникова Софья (класс преподавателя Гаврилюк А.А.) I место - Матькова Александрина (класс преподавателя Гаврилюк А.А.) I место - Машанло Альмира (класс преподавателя Гаврилюк А.А.) I место - Ходжидовиди София (класс преподавателя Гаврилюк А.А.) III место - Мерзлякова Лана (класс преподавателя Сахабутдинова Л.Р.) III International Art Festival "OPEN CANADA"

I место - Акимеева Мариям (класс преподавателя Барановской Т.О.)

I место - Уйсумбаева Амина (класс преподавателя Барановской Т.О.)





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства