Детская музыкально-хоровая школа №1 города Алматы. Победы, признание, успехи и награды

ОКТЯБРЬ 2020
- IV International competition-festival of arts "Open Italy"
I место - Жолдығұл Айша (класс преподавателя Козловой Л.Ю.)
- IV Международная теоретическая олимпиада юных пианистов "Glissando"
I место - Машанло Альмира (класс преподавателя Фахрадиновой С.А.)
- X International art festival& contest "TALENTS of PARIS"
ГРАН-ПРИ - Сауленбек Арнур (класс преподавателя Комаринской И.И.)
- Международный фестиваль-конкурс "Күншуақ"
ГРАН-ПРИ - Поветкин Георгий (класс преподавателя Исатаевой Л.Т.)
НОЯБРЬ 2020
- X INTERNATIONAL GRAND ART FESTIVAL&CONTEST "TALENTS OF EUROPE"
I место - Ковалевская София (класс преподавателя Синенко Л.И.)
- Международный конкурс в сфере музыкального искусства
II место - Ковалевская София (класс преподавателя Синенко Л.И.)
III место - Шадрина Мария(класс преподавателя Сулейменовой С.К.)
- Международный фестиваль-конкурс "Первые шаги"
I место -Дёмина Алета (класс преподавателя Сулейменовой С.К.)
- Республиканский фестиваль-конкурс "Күншуақ"
ГРАН-ПРИ -Кадралиева Даяна (класс преподавателя Дымочкиной Е.И.)
ГРАН-ПРИ - Ким Богдан (класс преподавателя Дорошенко М.С.)
ГРАН-ПРИ -Шадрина Мария (класс преподавателя Сулейменовой С.К.)
I место - Афанаси Кристофер (класс преподавателя Сулейменовой С.К.)
ДЕКАБРЬ 2020
- МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС В СФЕРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
I место - Краузе Ирина (класс преподавателя Синенко Л.И.)
II место - Авдонина Полина (класс преподавателя Синенко Л.И.)
- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС "САМҒАУ"
ГРАН-ПРИ - Лалудова Эвелина (класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.)
ГРАН-ПРИ - Жандарбекова Балжан (класс преподавателя Байболовой М.А.)
I место - Куватова Аля (класс преподавателя Козловой Л.Ю.)
I место - Лескова Александра (класс преподавателя Дымочкиной Е.И.)
I место - Мерзлякова Лана (класс преподавателя Забиякиной Л.П.)
- МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ВОКАЛЬНОГО И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА "MAGIC MELODIES"
Лалудова Эвелина- II место (класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.)
Авакри Эльнара - II место (класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.)
- X INTERNATIONAL ART FESTIVAL&CONTEST "CHRISTMAS IN BERLIN"
ГРАН-ПРИ - Жандарбекова Балжан (класс преподавателя Байболовой М.А.)
ГРАН-ПРИ - Алға Асад (класс преподавателя Комаринской И.И.)
ГРАН-ПРИ - Сауленбек Арнур (класс преподавателя Комаринской И.И.)
ГРАН-ПРИ - Искаков Таир (класс преподавателя Комаринской И.И.)
- Международная олимпиада по сольфеджио "VIVO SOLFEGGIO"
I место - Едыгенова Диана (класс преподавателя Черевко А.В.)
- Международный конкурс "INTERNATIONAL ISTANBUL-TURQUOISE ONLINE MUSIC AND DANCE COMPETITION"
ГРАН-ПРИ - Авакри Эльнара (класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.)
I место - Задоина Диана (класс преподавателя Дымочкиной Е.И.)
ЯНВАРЬ 2021
- INTERNATIONAL ART FESTIVAL&CONTEST "OPEN ISRAEL"
ГРАН-ПРИ -Искаков Таир (класс преподавателя Комаринской И.И.)
ГРАН-ПРИ -Алға Асад (класс преподавателя Комаринской И.И.)
- Международный Фестиваль-конкурс "Зимняя сказка в Алматы 2021"
ГРАН-ПРИ -вокальная группа Старшего хора "Көктем" (класс преподавателя Чечель Н.В.)
ГРАН-ПРИ -Бахытжан Дидар (класс преподавателя Дымочкиной Е.И.)
ГРАН-ПРИ -Ларикова Стефания (класс преподавателя Дорошенко М.С.)
ГРАН-ПРИ -Купамова Элина(класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.)
ГРАН-ПРИ -Утешев Ануар (класс преподавателя Забиякиной Л.П.)
I место - Куватова Эля (класс преподавателя Козловой Л.Ю.)
I место- Хлыновская Алиса (класс преподавателя Байболовой М.А.)
I место - Владимирова Таисия (класс преподавателя Байболовой М.А.)
I место- Байжуманова Айдана (класс преподавателя Байболовой М.А.)
I место Ким Тимур (класс преподавателя Козловой Л.Ю.)
I место - Пивень Александр (класс преподавателя Козловой Л.Ю.)
I место - Ногайбаева Жамиля (класс преподавателя Жиляевой Л.А.)
I место- Жуган Сабина(класс преподавателя Жиляевой Л.А.)
I место - Кунат Арина (класс преподавателя Забиякиной Л.П.)
I место- Ходжидовиди София (класс преподавателя Кулагиной Т.В.)
I место - Асанова Айша (класс преподавателя Сапарбаева Ф.К.)
I место - Клан Анна-Мария (класс преподавателя Дымочкиной Е.И.)
I место - Колесникова Софья (класс преподавателя Евтушенко О.А.)
I место - Шапих Айгерим (класс преподавателя Евтушенко О.А.)
II место - Даниярова Кристина (класс преподавателя Козловой Л.Ю.)
- Международный конкурс в сфере музыкального искусства
III место - Жолдасхан София (класс преподавателя Дымочкиной Е.И.)
IV место - Пивень Александр (класс преподавателя Козловой Л.Ю.)
ФЕВРАЛЬ 2021
- V International Art Festival "Start of Germany"
I место - Такенов Олжас (класс преподавателя Дымочкиной Е.И.)
- "ULUSLARARASI ISTANBUL TURKUAZ SANAL MUZIK VE DANSE YARISMASINDA"
Авакри Эльнара (класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.) - участие в Интернет конкурсе(Турция). Грамота за большое количество просмотров на YouTube.
Задоина Диана (класс преподавателя Дымочкиной Е.И.) - участие в Интернет конкурсе(Турция). Грамота за большое количество просмотров на YouTube.
- Международный конкурс, посвященный 175-летию Жамбыла Жабаева
I место - Жандарбекова Балжан (класс преподавателя Байболовой М.А.)
МАРТ 2021
- Республиканский фестиваль-конкурс "Первые шаги"
I место - Кан Ванесса (класс преподавателя Жиляевой Л.А.)
I место - Муратова Камила (класс преподавателя Барановской Т.О.)
I место - Осадчая Дарья (класс преподавателя Исатаевой Л.Т.)
I место - Пугачев Роберт(класс преподавателя Кулагиной Т.В.)
I место Алиева Илона (класс преподавателя Барановской Т.О.)
- V Международный фестиваль-конкурс искусств "Финские музыкальные вечера"
I место - Әмірқызы Данелия (класс преподавателя Барановской Т.О.)
- Международная викторина по музыке "Музыкальные жанры"
I место - Ботева Агния (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)
- V International competition-festival of arts London art and dance
I место - Муратова Камила (класс преподавателя Барановской Т.О.)
I место - Алиева Илона (класс преподавателя Барановской Т.О.)
- Международная практическая олимпиада по сольфеджио "Музыкальный диктант" (Уфа, Башкортостан)
I место - Алькенова Марьям (класс преподавателя Черевко А.В.)
I место - Попандопуло Ева (класс преподавателя Черевко А.В.)
I место - Едыгенова Диана (класс преподавателя Черевко А.В.)
I место - Абузярова Деяна (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)
- Международный конкурс преподавателей сольфеджио "Ступени мастерства" (Уфа, Башкортостан)
Гаврилюк А.А. - I место
Черевко А.В. - II место
- Международный конкурс-фестиваль "Премия нового формата 2020-2021г"
I место - Әмірқызы Данелия (класс преподавателя Барановской Т.О.)
- INTERNATIONAL GRAND ART FESTIVAL&CONTEST "OPEN BELGIUM"
ГРАН-ПРИ -Жолдығұл Айша (класс преподавателя Козловой Л.Ю.)
I место - Душанова Адель(класс преподавателя Барановской Т.О.)
- XI Международный конкурс искусств "Испанские мотивы"
I место - Бакиева Бэлла (класс преподавателя Козловой Л.Ю.)
- I-м Республиканский онлайн конкурс юных пианистов "Жас Жұлдыз"
III место - Клан Анна-Мария- (класс преподавателя Дымочкиной Е.И.
Грамота за участие - Авакри Эльнара (класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.)
Грамота за участие - Ким Богдан (класс преподавателя Дорошенко М.С.)
Грамота за участие - Ларикова Стефания (класс преподавателя Дорошенко М.С.)
- Международный многожанровый онлайн конкурс детского, юношеского и молодежного творчества "Spring paints"
I место - Сауленбек Арнур (класс преподавателя Комаринской И.И.)
II место -Кильчевский Артем (класс преподавателя Комаринской И.И.)
II место - Алға Асад (класс преподавателя Комаринской И.И.)
II место - Поветкин Георгий (класс преподавателя Исатаевой Л.Т.)
III место -Лисагоров Сергей (класс преподавателя Комаринской И.И.)
- III Городские Педагогические чтения
II место - Черевко А.В.(преподаватель теоретических дисциплин)
II место - Чечель Н.В.(преподаватель хора и теоретических дисциплин)
АПРЕЛЬ 2021
- Республиканский фестиваль-конкурс "Рауан"
ГРАН-ПРИ - Ходжидовиди София (класс преподавателя Кулагиной Т.В.)
I место - Душанова Адель (класс преподавателя Барановской Т.О.)
I место - Иманова Инжу (класс преподавателя Барановской Т.О.)
I место - Әмірқызы Данелия (класс преподавателя Барановской Т.О.)
I место - Хлыновская Алиса (класс преподавателя Байболовой М.А.)
- VI Международный фестиваль-конкурс искусств "Золотой дракон"
ГРАН- ПРИ - Иманова Инжу (класс преподавателя Барановской Т.О.)
I место - Владимирова Таисия (класс преподавателя Байболовой М.А.)
- Международная викторина по музыке "Музыкальные жанры"
Попандопуло Ева - I место (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)
Едыгенова Диана - I место (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)
- Международный конкурс вокального и инструментального искусства "Viva la music"
I место -Жандарбекова Балжан (класс преподавателя Байболовой М.А.)
II место - Мендеш Сафи (класс преподавателя Дымочкиной Е.И.)
- Международный фестиваль-конкурс искусств "Отражение"
I место - Кильчевский Артем (класс преподавателя Комаринской И.И.)
III место - Копишева Амина (класс преподавателя Комаринской И.И.)
III место - Копишева Зарина (класс преподавателя Комаринской И.И.)
- Международная практическая олимпиада по сольфеджио "Музыкальный диктант" (Уфа, Башкортостан)
I место - Казбекова Дания (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)
- Международная олимпиада по музыке (Уфа, Башкортостан)
I место - Абузярова Деяна (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)
I место - Казбекова Дания (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)
I место - Ботева Агния (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)
I место - Едыгенова Диана (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)
- Международный дистанционный конкурс инструментального исполнительства "Моё любимое произведение", посвященный 30-летию Независимости РК
I место - Кузнецов Геннадий (класс преподавателя Синенко Л.И.)
II место - Поветкин Георгий (класс преподавателя Исатаевой Л.Т.)
II место - Донец Александра (класс преподавателя Синенко Л.И.)
III место - Жуган Сабина (класс преподавателя Жиляевой Л.А.)
III место - Ковалевская София (класс преподавателя Синенко Л.И.)
- Республиканский конкурс "ALMATY MUSIC GAMES"
II место - Жандарбекова Балжан (класс преподавателя Байболовой М.А.)
- Международный конкурс-фестиваль "Весенние творческие игры"
I место - Ходжидовиди София (класс преподавателя Кулагиной Т.В.)
МАЙ 2021
- IV Международный музыкальный конкурс "Инструментальное творчество", номинация "Ансамблевое исполнительство"
I место - Сакип Айлин и Савельев Родион (класс преподавателя Жиляевой Л.А.)
- V International Art Festival "INDONESIA ART"
I место - Акимеева Мариям (класс преподавателя Барановской Т.О.)
- Международный фестиваль -конкурс "СӘЛЕМ, АСТАНА"
ГРАН-ПРИ - Вокальная группа Старшего хора "Көктем"(класс преподавателя Чечель Н.В.)
ГРАН-ПРИ - Дёмина Алета (класс преподавателя Сулейменовой С.К.)
ГРАН-ПРИ - Усенова Риана (класс преподавателя Забиякиной Л.П.)
I место - Мерзлякова Лана (класс преподавателя Забиякиной Л.П.)
I место - Әбдіқадырқызы Ақерке (класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.)
- Международная олимпиада по музыкальной литературе, посвященная 265-летию со дня рождения В.А.Моцарта
I место - Едыгенова Диана (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)
I место - Казбекова Дания (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)
- I Международный педагогический творческий конкурс "Лучший педагог", номинация "Лучший сценарий праздника"
I место - преподаватель Сахабутдинова Л.Р.
- I Международный педагогический творческий конкурс "Лучший педагог", номинация "Лучшая педагогическая статья"
I место - преподаватель Сулейменова С.К.
- V International art festival&contest "OPEN JAPAN"
ГРАН- ПРИ - Авакри Эльнара (класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.)
ГРАН- ПРИ - Әбдіқадырқызы Ақерке (класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.)
I место - Иманбай Амина (класс преподавателя Дорошенко М.С.)
- XI International art festival&contest "TALANTS OF BERLIN"
I место - Дёмина Алета (класс преподавателя Сулейменовой С.К.)
- Международный многожанровый конкурс "Звездный олимп"
ГРАН- ПРИ - Вокальная группа Старшего хора "Көктем"(класс преподавателя Чечель Н.В.)
I место - Ким Эльдар (класс преподавателя Козловой Л.Ю.)
I место - Ким Тимур (класс преподавателя Козловой Л.Ю.)
II место - Мусина Надия (класс преподавателя Козловой Л.Ю.)
- Международная практическая олимпиада по сольфеджио "Музыкальный диктант"
I место - Барановская София (класс преподавателя Черевко А.В.)
- Международная олимпиада по музыке (Уфа, Башкортостан)
I место - Джолдыбекова Азрета (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)
I место - Колесникова Софья (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)
I место - Матькова Александрина (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)
I место - Машанло Альмира (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)
I место - Ходжидовиди София (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)
III место - Мерзлякова Лана (класс преподавателя Сахабутдинова Л.Р.)
- III International Art Festival "OPEN CANADA"
I место - Акимеева Мариям (класс преподавателя Барановской Т.О.)
I место - Уйсумбаева Амина (класс преподавателя Барановской Т.О.)
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