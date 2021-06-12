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Детская музыкально-хоровая школа №1 города Алматы. Победы, признание, успехи и награды

11.06.2021 8047
Детская музыкально-хоровая школа №1 города Алматы. Победы, признание, успехи и награды
 
ОКТЯБРЬ 2020
 
  • IV International competition-festival of arts "Open Italy" 
    I место - Жолдығұл Айша (класс преподавателя Козловой Л.Ю.)
  • IV Международная теоретическая олимпиада юных пианистов "Glissando" 
    I место - Машанло Альмира (класс преподавателя Фахрадиновой С.А.)
  • X International art festival& contest "TALENTS of PARIS" 
    ГРАН-ПРИ - Сауленбек Арнур (класс преподавателя Комаринской И.И.)
  • Международный фестиваль-конкурс "Күншуақ" 
    ГРАН-ПРИ - Поветкин Георгий (класс преподавателя Исатаевой Л.Т.)

 


НОЯБРЬ 2020
 
  • X INTERNATIONAL GRAND ART FESTIVAL&CONTEST "TALENTS OF EUROPE" 
    I место - Ковалевская София (класс преподавателя Синенко Л.И.)
  • Международный конкурс в сфере музыкального искусства 
    II место - Ковалевская София (класс преподавателя Синенко Л.И.) 
    III место - Шадрина Мария(класс преподавателя Сулейменовой С.К.)
  • Международный фестиваль-конкурс "Первые шаги" 
    I место -Дёмина Алета (класс преподавателя Сулейменовой С.К.)
  • Республиканский фестиваль-конкурс "Күншуақ" 
    ГРАН-ПРИ -Кадралиева Даяна (класс преподавателя Дымочкиной Е.И.)
    ГРАН-ПРИ - Ким Богдан (класс преподавателя Дорошенко М.С.)
    ГРАН-ПРИ -Шадрина Мария (класс преподавателя Сулейменовой С.К.)
    I место - Афанаси Кристофер (класс преподавателя Сулейменовой С.К.)
 
ДЕКАБРЬ 2020
 
  • МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС В СФЕРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
    I место - Краузе Ирина (класс преподавателя Синенко Л.И.)
    II место - Авдонина Полина (класс преподавателя Синенко Л.И.)
  • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС "САМҒАУ"
    ГРАН-ПРИ - Лалудова Эвелина (класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.) 
    ГРАН-ПРИ - Жандарбекова Балжан (класс преподавателя Байболовой М.А.)
    I место - Куватова Аля (класс преподавателя Козловой Л.Ю.)
    I место - Лескова Александра (класс преподавателя Дымочкиной Е.И.) 
    I место - Мерзлякова Лана (класс преподавателя Забиякиной Л.П.)
  • МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ВОКАЛЬНОГО И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА "MAGIC MELODIES"
    Лалудова Эвелина- II место (класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.)
    Авакри Эльнара - II место (класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.)
  • X INTERNATIONAL ART FESTIVAL&CONTEST "CHRISTMAS IN BERLIN"
    ГРАН-ПРИ - Жандарбекова Балжан (класс преподавателя Байболовой М.А.) 
    ГРАН-ПРИ - Алға Асад (класс преподавателя Комаринской И.И.) 
    ГРАН-ПРИ - Сауленбек Арнур (класс преподавателя Комаринской И.И.) 
    ГРАН-ПРИ - Искаков Таир (класс преподавателя Комаринской И.И.) 
  • Международная олимпиада по сольфеджио "VIVO SOLFEGGIO"
    I место - Едыгенова Диана (класс преподавателя Черевко А.В.)
  • Международный конкурс "INTERNATIONAL ISTANBUL-TURQUOISE ONLINE MUSIC AND DANCE COMPETITION"
    ГРАН-ПРИ - Авакри Эльнара (класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.) 
    I место - Задоина Диана (класс преподавателя Дымочкиной Е.И.) 

 
ЯНВАРЬ 2021
 
  • INTERNATIONAL ART FESTIVAL&CONTEST "OPEN ISRAEL"
    ГРАН-ПРИ -Искаков Таир (класс преподавателя Комаринской И.И.)
    ГРАН-ПРИ -Алға Асад (класс преподавателя Комаринской И.И.) 
  • Международный Фестиваль-конкурс "Зимняя сказка в Алматы 2021"
    ГРАН-ПРИ -вокальная группа Старшего хора "Көктем" (класс преподавателя Чечель Н.В.)
    ГРАН-ПРИ -Бахытжан Дидар (класс преподавателя Дымочкиной Е.И.) 
    ГРАН-ПРИ -Ларикова Стефания (класс преподавателя Дорошенко М.С.)
    ГРАН-ПРИ -Купамова Элина(класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.)
    ГРАН-ПРИ -Утешев Ануар (класс преподавателя Забиякиной Л.П.) 
    I место - Куватова Эля (класс преподавателя Козловой Л.Ю.)
    I место- Хлыновская Алиса (класс преподавателя Байболовой М.А.)
    I место - Владимирова Таисия (класс преподавателя Байболовой М.А.)
    I место- Байжуманова Айдана (класс преподавателя Байболовой М.А.)
    I место Ким Тимур (класс преподавателя Козловой Л.Ю.)
    I место - Пивень Александр (класс преподавателя Козловой Л.Ю.)
    I место - Ногайбаева Жамиля (класс преподавателя Жиляевой Л.А.)
    I место- Жуган Сабина(класс преподавателя Жиляевой Л.А.)
    I место - Кунат Арина (класс преподавателя Забиякиной Л.П.) 
    I место- Ходжидовиди София (класс преподавателя Кулагиной Т.В.)
    I место - Асанова Айша (класс преподавателя Сапарбаева Ф.К.)
    I место - Клан Анна-Мария (класс преподавателя Дымочкиной Е.И.) 
    I место - Колесникова Софья (класс преподавателя Евтушенко О.А.)
    I место - Шапих Айгерим (класс преподавателя Евтушенко О.А.)
    II место - Даниярова Кристина (класс преподавателя Козловой Л.Ю.)
  • Международный конкурс в сфере музыкального искусства
    III место - Жолдасхан София (класс преподавателя Дымочкиной Е.И.) 
    IV место - Пивень Александр (класс преподавателя Козловой Л.Ю.) 
 
ФЕВРАЛЬ 2021
 
  • V International Art Festival "Start of Germany"
    I место - Такенов Олжас (класс преподавателя Дымочкиной Е.И.) 
  • "ULUSLARARASI ISTANBUL TURKUAZ SANAL MUZIK VE DANSE YARISMASINDA"
    Авакри Эльнара (класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.) - участие в Интернет конкурсе(Турция). Грамота за большое количество просмотров на YouTube.
    Задоина Диана (класс преподавателя Дымочкиной Е.И.) - участие в Интернет конкурсе(Турция). Грамота за большое количество просмотров на YouTube.
  • Международный конкурс, посвященный 175-летию Жамбыла Жабаева
    I место - Жандарбекова Балжан (класс преподавателя Байболовой М.А.) 

 
МАРТ 2021
 
  • Республиканский фестиваль-конкурс "Первые шаги"
    I место - Кан Ванесса (класс преподавателя Жиляевой Л.А.)
    I место - Муратова Камила (класс преподавателя Барановской Т.О.)
    I место - Осадчая Дарья (класс преподавателя Исатаевой Л.Т.)
    I место - Пугачев Роберт(класс преподавателя Кулагиной Т.В.)
    I место Алиева Илона (класс преподавателя Барановской Т.О.)
  • V Международный фестиваль-конкурс искусств "Финские музыкальные вечера"
    I место - Әмірқызы Данелия (класс преподавателя Барановской Т.О.)
  • Международная викторина по музыке "Музыкальные жанры" 
    I место - Ботева Агния (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)
  • V International competition-festival of arts London art and dance
    I место - Муратова Камила (класс преподавателя Барановской Т.О.)
    I место - Алиева Илона (класс преподавателя Барановской Т.О.)
  • Международная практическая олимпиада по сольфеджио "Музыкальный диктант" (Уфа, Башкортостан)
    I место - Алькенова Марьям (класс преподавателя Черевко А.В.)
    I место - Попандопуло Ева (класс преподавателя Черевко А.В.)
    I место - Едыгенова Диана (класс преподавателя Черевко А.В.)
    I место - Абузярова Деяна (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)
  • Международный конкурс преподавателей сольфеджио "Ступени мастерства" (Уфа, Башкортостан)
    Гаврилюк А.А. - I место
    Черевко А.В. - II место
  • Международный конкурс-фестиваль "Премия нового формата 2020-2021г" 
    I место - Әмірқызы Данелия (класс преподавателя Барановской Т.О.)
  • INTERNATIONAL GRAND ART FESTIVAL&CONTEST "OPEN BELGIUM"
    ГРАН-ПРИ -Жолдығұл Айша (класс преподавателя Козловой Л.Ю.)
    I место - Душанова Адель(класс преподавателя Барановской Т.О.)
  • XI Международный конкурс искусств "Испанские мотивы"
    I место - Бакиева Бэлла (класс преподавателя Козловой Л.Ю.)
  • I-м Республиканский онлайн конкурс юных пианистов "Жас Жұлдыз"
    III место - Клан Анна-Мария- (класс преподавателя Дымочкиной Е.И.
    Грамота за участие - Авакри Эльнара (класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.)
    Грамота за участие - Ким Богдан (класс преподавателя Дорошенко М.С.)
    Грамота за участие - Ларикова Стефания (класс преподавателя Дорошенко М.С.)
  • Международный многожанровый онлайн конкурс детского, юношеского и молодежного творчества "Spring paints"
    I место - Сауленбек Арнур (класс преподавателя Комаринской И.И.)
    II место -Кильчевский Артем (класс преподавателя Комаринской И.И.)
    II место - Алға Асад (класс преподавателя Комаринской И.И.)
    II место - Поветкин Георгий (класс преподавателя Исатаевой Л.Т.)
    III место -Лисагоров Сергей (класс преподавателя Комаринской И.И.)
  • III Городские Педагогические чтения
    II место - Черевко А.В.(преподаватель теоретических дисциплин) 
    II место - Чечель Н.В.(преподаватель хора и теоретических дисциплин) 

 
АПРЕЛЬ 2021
 
  • Республиканский фестиваль-конкурс "Рауан"
    ГРАН-ПРИ - Ходжидовиди София (класс преподавателя Кулагиной Т.В.)
    I место - Душанова Адель (класс преподавателя Барановской Т.О.)
    I место - Иманова Инжу (класс преподавателя Барановской Т.О.)
    I место - Әмірқызы Данелия (класс преподавателя Барановской Т.О.)
    I место - Хлыновская Алиса (класс преподавателя Байболовой М.А.)
  • VI Международный фестиваль-конкурс искусств "Золотой дракон"
    ГРАН- ПРИ - Иманова Инжу (класс преподавателя Барановской Т.О.)
    I место - Владимирова Таисия (класс преподавателя Байболовой М.А.)
  • Международная викторина по музыке "Музыкальные жанры"
    Попандопуло Ева - I место (класс преподавателя Гаврилюк А.А.) 
    Едыгенова Диана - I место (класс преподавателя Гаврилюк А.А.) 
  • Международный конкурс вокального и инструментального искусства "Viva la music"
    I место -Жандарбекова Балжан (класс преподавателя Байболовой М.А.) 
    II место - Мендеш Сафи (класс преподавателя Дымочкиной Е.И.) 
  • Международный фестиваль-конкурс искусств "Отражение"
    I место - Кильчевский Артем (класс преподавателя Комаринской И.И.)
    III место - Копишева Амина (класс преподавателя Комаринской И.И.)
    III место - Копишева Зарина (класс преподавателя Комаринской И.И.)
  • Международная практическая олимпиада по сольфеджио "Музыкальный диктант" (Уфа, Башкортостан) 
    I место - Казбекова Дания (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)
  • Международная олимпиада по музыке (Уфа, Башкортостан)
    I место - Абузярова Деяна (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)
    I место - Казбекова Дания (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)
    I место - Ботева Агния (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)
    I место - Едыгенова Диана (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)
  • Международный дистанционный конкурс инструментального исполнительства "Моё любимое произведение", посвященный 30-летию Независимости РК
    I место - Кузнецов Геннадий (класс преподавателя Синенко Л.И.)
    II место - Поветкин Георгий (класс преподавателя Исатаевой Л.Т.)
    II место - Донец Александра (класс преподавателя Синенко Л.И.)
    III место - Жуган Сабина (класс преподавателя Жиляевой Л.А.)
    III место - Ковалевская София (класс преподавателя Синенко Л.И.)
  • Республиканский конкурс "ALMATY MUSIC GAMES"
    II место - Жандарбекова Балжан (класс преподавателя Байболовой М.А.)
  • Международный конкурс-фестиваль "Весенние творческие игры"
    I место - Ходжидовиди София (класс преподавателя Кулагиной Т.В.)
 
МАЙ 2021
 
  • IV Международный музыкальный конкурс "Инструментальное творчество", номинация "Ансамблевое исполнительство"
    I место - Сакип Айлин и Савельев Родион (класс преподавателя Жиляевой Л.А.)
  • V International Art Festival "INDONESIA ART"
    I место - Акимеева Мариям (класс преподавателя Барановской Т.О.)
  • Международный фестиваль -конкурс "СӘЛЕМ, АСТАНА"
    ГРАН-ПРИ - Вокальная группа Старшего хора "Көктем"(класс преподавателя Чечель Н.В.)
    ГРАН-ПРИ - Дёмина Алета (класс преподавателя Сулейменовой С.К.)
    ГРАН-ПРИ - Усенова Риана (класс преподавателя Забиякиной Л.П.)
    I место - Мерзлякова Лана (класс преподавателя Забиякиной Л.П.)
    I место - Әбдіқадырқызы Ақерке (класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.)
  • Международная олимпиада по музыкальной литературе, посвященная 265-летию со дня рождения В.А.Моцарта
    I место - Едыгенова Диана (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)
    I место - Казбекова Дания (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)
  • I Международный педагогический творческий конкурс "Лучший педагог", номинация "Лучший сценарий праздника"
    I место - преподаватель Сахабутдинова Л.Р.
  • I Международный педагогический творческий конкурс "Лучший педагог", номинация "Лучшая педагогическая статья"
    I место - преподаватель Сулейменова С.К.
  • V International art festival&contest "OPEN JAPAN"
    ГРАН- ПРИ - Авакри Эльнара (класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.)
    ГРАН- ПРИ - Әбдіқадырқызы Ақерке (класс преподавателя Сапарбаевой Ф.К.)
    I место - Иманбай Амина (класс преподавателя Дорошенко М.С.)
  • XI International art festival&contest "TALANTS OF BERLIN"
    I место - Дёмина Алета (класс преподавателя Сулейменовой С.К.)
  • Международный многожанровый конкурс "Звездный олимп"
    ГРАН- ПРИ - Вокальная группа Старшего хора "Көктем"(класс преподавателя Чечель Н.В.)
    I место - Ким Эльдар (класс преподавателя Козловой Л.Ю.)
    I место - Ким Тимур (класс преподавателя Козловой Л.Ю.)
    II место - Мусина Надия (класс преподавателя Козловой Л.Ю.)
  • Международная практическая олимпиада по сольфеджио "Музыкальный диктант" 
    I место - Барановская София (класс преподавателя Черевко А.В.)
  • Международная олимпиада по музыке (Уфа, Башкортостан)
    I место - Джолдыбекова Азрета (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)
    I место - Колесникова Софья (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)
    I место - Матькова Александрина (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)
    I место - Машанло Альмира (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)
    I место - Ходжидовиди София (класс преподавателя Гаврилюк А.А.)
    III место - Мерзлякова Лана (класс преподавателя Сахабутдинова Л.Р.)
  • III International Art Festival "OPEN CANADA"
    I место - Акимеева Мариям (класс преподавателя Барановской Т.О.)
    I место - Уйсумбаева Амина (класс преподавателя Барановской Т.О.)

 

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