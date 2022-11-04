Репертуар Театра юного зрителя имени Наталии Сац на ноябрь 2022

Фото: Depositphotos
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ОСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКИХ СПЕКТАКЛЕЙ
"УРА! КАНИКУЛЫ! ТЕАТР!"
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1
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СС/ВТ
12.00
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В. Ливанов
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
2 көріністі буффонада элементтері бар музыкалық қойылым / музыкальное представление с элементами буффонады в 2-х действиях
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6+
1 ч. 15 мин.
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2
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СР/СР
12.00
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О. Уайльд
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ
2 көріністі балалар мен ересектерге арналған мистикалық-күлкілі ертегі / мистическо-юмористическая сказка для детей и взрослых в 2-х действиях
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12+
1 ч. 30 мин.
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3
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БС/ЧТ
12.00
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В. Смехов
АЛИ-БАБА И РАЗБОЙНИКИ
2 көріністі шығыс ертегісі / восточная сказка в 2-х действиях
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6+
1 час 25 мин.
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4
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ЖМ/ПТ
12.00
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Е. Дубовик
ПРИКЛЮЧЕНИЕ СНЕЖНОГО БАРСА
экологиялық ертегі-новелла / экологическая сказка-новелла
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6+
1 ч. 05 мин.
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5
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СН/СБ
12.00
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Р. Киплинг
МАУГЛИ
2 көріністі балаларға арналған заманауи нақыл ертегі / современная сказка-притча для детей в 2-х действиях
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6+ 1ч. 15 мин.
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6
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ЖК/ВС 12.00
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Н. Носов
НЕЗНАЙКА И ЕГО ДРУЗЬЯ
2 көріністі музыкалық қойылым / музыкальное представление в 2-х действиях
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6+
1 час 15 мин.
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10
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БС/ЧТ
17.00
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У. Шекспир
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА
2 көріністі махаббат туралы биік драма / высокая драма о любви в 2-х действиях
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12+
1 ч. 40 мин.
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11
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ЖМ/ПТ
19.00
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Г. Ефимова
НЕСВОБОДНЫЕ ЛЮДИ - ВОЛЬНЫЕ ПСЫ
по мотивам повести К. Сергиенко "До свидания, овраг!"
2 көріністі махаббат туралы тәмсіл / притча о любви в 2-х действиях
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12+
2 часа 30 мин.
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13
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ЖК/ВС 12.00
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Б. Заходер, В. Климовский
ДЮЙМОВОЧКА
2 көріністі қиял-ғажайып ертегі / волшебная сказка в 2-х действиях
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6+
1 ч. 25 мин.
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17
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БС/ЧТ
17.00
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По сказкам Сергея Козлова
ТОТ, КОТОРОГО НИКОГДА НЕ ВИДНО…
жасөспірімдерге арналған мифологиялық ертегісі / мифологическая сказка для взрослеющих детей
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12+
1 час 30 мин.
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18
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ЖМ/ПТ
19.00
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К. Кизи
НАД КУКУШКИНЫМ ГНЕЗДОМ
2 көріністі драма / драма в 2-х действиях
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16+
3 часа
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20
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ЖК/ВС 12.00
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Е. Нуртазин
АЛДАР КОСЕ. NEW VERSION
Z буынына арналған NEW VERSION / NEW VERSION для поколения Z
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6+
1 час
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24
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БС/ЧТ
17.00
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Г. Ефимова
НЕСВОБОДНЫЕ ЛЮДИ - ВОЛЬНЫЕ ПСЫ
по мотивам повести К. Сергиенко "До свидания, овраг!"
2 көріністі махаббат туралы тәмсіл / притча о любви в 2-х действиях
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12+
12+
2 часа 30 мин.
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25
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ЖМ/ПТ
19.00
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С. Моэм
ТЕАТР
2 көріністі салондық нақыл комедия / салонная комедия моралите в 2-х действиях
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16+
2 часа
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27
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ЖК/ВС 12.00
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Р. Стивенсон
ОСТРОВ СОКРОВИЩ
шытырман оқиғалы спектакль / приключенческий спектакль
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6+
1 ч. 10 мин.
КАМЕРАЛЫ САХНА / КАМЕРНАЯ СЦЕНА
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2
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СР/СР
19.00
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О. Уайльд
КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ
2 көріністі ағылшын фарсы английский фарс в 2-х действиях
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16+
2 часа
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6
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ЖК/ВС
18.00
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А. Барикко
НИАГАРСКИЙ ВОДОПАД
2 көріністі трагикомедия, режиссер нұсқасы / трагикомедия, режиссерская версия в 2-х действиях
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16+
2 часа
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9
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СР/СР
19.00
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Р. Куни
СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ
2 көрініисті аса ерекше комедия / эксцентрическая комедия в 2-х действиях
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16+ 2 ч. 20 мин.
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13
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ЖК/ВС
18.00
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А. Финк
ГОЛУБЦЫ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ
2 көріністі драмалық комедия / драматическая комедия в 2-х действиях
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16+ 2 часа
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15
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СС/ВТ
19.00
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Вин Морреаль младший
КРАЖА СО ВЗЛОМОМ
2 көріністі лирикалық комедия / лирическая комедия в 2-х действиях
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16+
1 ч. 30 мин.
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19
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СН/СБ
18.00
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По пьесе Ганны Слуцки
ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ
2 көріністі комедия / комедия в 2-х действиях
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16+
2 часа
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23
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СР/СР
19.00
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К. Хиггинс, Ж.К. Каррьер
ГАРОЛЬД И МОД
2 көріністі драма / драма в 2-х действиях
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16+
2 часа
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26
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СН/СБ
18.00
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К. Людвиг
ПРИМАДОННЫ
2 көріністі лирикалық комедия / лирическая комедия в 2-х действиях
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16+
2 часа