Воспоминания, связанные с Шаолинем

Когда я был еще школьником, в классе этак в четвертом, по советскому тогда еще телевидению ротировали еженедельную программу "Вокруг света". Шел 1989-й год. Все мальчишки буквально бредили этой передачей, и только из-за того, что в ней показывали рубрику о боевых искусствах. Особенной популярностью пользовалась серия выпусков с отрывками из художественного фильма "Боевые искусства Шаолиня" (КНР, 1986г.) с молодым Джетом Ли в роли Джи Минга. Настоящее имя этого актера и пятикратного, на минуточку, чемпиона Китая по ушу – Ли Лян Цзе.

Кадры из той самой передачи "Вокруг света".





Именно эта передача и этот фильм, который урывками все мы смотрели каждую неделю, навсегда зажег в моем сердце любовь к единоборствам. В то время впечатления были настолько яркими, что мы с пацанами во дворе с утра до вечера изображали из себя шаолиньских монахов и отчаянно махали руками и ногами как могли. Действительно, настоящие мастера ушу, исполнившие роли в этой киноклассике, казались нам сверхлюдьми. И, конечно же, они стали первыми супергероями той эпохи.

А это уже современная передача о Шаолине от журналиста и мастера карате Николая Коровина.





Кстати говоря, на видео выше Николай Коровин (автор и ведущий мегапопулярной в конце 80-х телепрограммы "Кенгуру") интересно рассказывает о монастыре Шаолинь непосредственно оттуда.

Молодой Джет Ли в роли Джи Минга. Актер заработал на этом фильме 750 долларов и один раз в ходе съемок сломал ногу, когда исполнял сложный трюк.







На самом деле, до выхода в свет кинофильма "Боевые искусства Шаолиня" о самом монастыре в мире знали совсем мало. И только с благодаря этой картине Шаолинь стал целым культом для всех неравнодушных к единоборствам людей.





Сегодня буддийский храм Шаолинь является частью Всемирного Наследия ЮНЕСКО и одной из главных достопримечательностей Китая. Туда стекаются огромные потоки туристов. Но были у него и трудные времена. В 1960 году в годы "культурной революции" Шаолинь был практически уничтожен. И только после запуска крайне успешной кинокартины с его восстановили и стали беречь как зеницу ока. Тем более, что на храм пошел колоссальный туристический спрос.

Кульминационный отрывок из фильма: неповторимый мастер Ю Хай дерется с главным злодеем и применяет удивительный стиль богомола.





Приятно бывает порой вспомнить старые времена, когда мир был совсем другим. Если есть желание посмотреть полностью фильм "Боевые искусства Шаолиня", то вот он. Наслаждайтесь!

ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА!

Автор и редактор телеграм-канала Martial Arts Today Санатбек Сейдеханов



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