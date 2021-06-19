Кульсинат: малоизвестное единоборство из глубины веков

Я точно уверен, что очень многие люди на постсоветском пространстве смотрели замечательный фильм "Непобедимый" про основателя самбо Анатолия Харлампиева. Но также я уверен и в том, что совсем мало кто обратил внимание на одну любопытную деталь в эпизоде беседы главного героя картины с шейхом Джаффаром. Эта была мирная пока еще беседа, где со стороны их обоих упоминался некий (или некое) кулсанаты, или колсанаты. И это довольно интересная тема с точки зрения истории боевых искусств. Немногие слышали об этом. В Интернете тоже весьма скудная информация. Что ж, будем разбираться.

Кульсинат – это малоизвестная в современном мире боевых искусств прикладная система нападения и защиты, которая культивировалась на территории Центральной Азии и нынешнего Синьцзяна с древнейших времен. Ее можно отнести к центральноазитскому, или тюркскому, направлению восточных единоборств. Но также ее можно отнести и к мусульманским стилям ушу, что тоже интересно (далее будет обоснование). Само название кульсинат в русском языке – это измененное прочтение словосочетания "кул санаты", что на тюркских языках означает "искусство рук". Преимущественно этот стиль основан на нанесении ударов руками и ногами, а также применении удушений и болевых приемов.





В этом отрывке из фильма "Непобедимый" героями обсуждается некий таинственный "кулсанаты" (в русскоязычной фонетике звучит как "кульсинат"). Есть версия, что Харлампиев во время своих исследовательских экспедиций по Туркестану изучал не только местную борьбу, но и ударную технику кульсината.

Тамерлан и кульсинат

По некоторым историческим данным, кульсинат активно использовали бойцы личной гвардии Тамерлана. Описан случай, когда отряд из шестидесяти телохранителей однажды вывел Железного Хромца из окружения трехтысячной армии. Конечно, подобные сведения часто бывают приукрашены летописцами, но в те времена действительно войска Тамерлана являлись наиболее профессиональными и результативными в большей части континента. Так что боевые искусства там могли достичь апогея в своем развитии по меркам той эпохи (ХIV век).

Мусульманский фактор

Также имеются исторические данные о том, что традиционно хранителями искусства кульсинат был древний уйгурский род Чай Фу Шан. Здесь важно упомянуть, что уйгуры приняли ислам еще в Х веке. А как мы знаем, в самом Китае мусульманские стили ушу представлены весьма широко, авторитетно и уже очень много веков. Среди выдающихся мастеров ушу Поднебесной было немало и выходцев из уйгурского народа. Но не будем забывать, что исламский фактор в этой теме обеспечивался не только уйгурами. Вообще говоря, до VIII века, то есть при династиях Тан и Сун арабы и персы просачивались в Поднебесную по Великому шелковому пути. Среди были астрономы, врачи, математики, ремесленники. А в ХIII веке, когда кочевники установили в Китае династию Юань, туда стали активно ввозиться мусульмане разного происхождения. В эти периоды, естественно, смешивались не только культуры, но и боевые искусства. Где-то добавляли от себя тюрки, где-то арабы с персами, где-то китайцы. В итоге сформировались мусульманские стили ушу, какими мы их видим сегодня. Из наших современников один из самых известных потомственных мастеров мусульманского ушу является Ма Сянда (1932–2013). Он был не только основным тренером Джета Ли и еще 10 000 ушуистов, но и главным хореографом боевых сцен фильма "Храм Шаолинь".

Алтайский фактор

В целом, надо сказать, что тюркский фактор издревле имел существенное влияние на китайские боевые искусства. Алтайский шаманизм (мы помним, что Алтай является родиной тюрков), даосизм и тенгрианство имеют массу общего, поскольку в основе их всех лежит натурфилософия. Адепты этих течений поклонялись духам, гор, рек, озер и пр. Для просторов Древней Центральной Азии все это было естественным, родным и понятным. Люди искали силу в природе, задумывались о процессах, которые управляют ею. Они понимали, что существует дуальность мира: добро и зло, свет и тьма, холод и тепло и т.д. Эти представления о мироздании переносились на все сферы жизни, в том числе и на боевые искусства. В Китае тюрки дополнили свое понимание таким аспектом даосизма, как учение о пяти элементах (у-син). Это пять первостихий: огонь, вода, воздух, земля и дерево. В Азии данная концепция традиционно входит в философию и космологию. Искусство познания мира внешнего и своего внутреннего в Китае называли Шоу-Дао, т.е. "Путь спокойствия". Шоу-даосы поклонялись Дереву Жизни, а это имеет четкую связь с алтайским шаманизмом, в котором тоже существовало дерево, охватывающее три мира: нижний, средний и верхний.





Михаил Аршавский, один из известных специалистов по кульсинату, тренирует там, где люди занимаются крав-мага.

Базовые принципы и краткая теория кульсината

В этой прикладной системе все завязано на число семь, поскольку оно издавна считается священным в кульсинате. Так, например, стиль в целом состоит из семи базовых движений, которые образуют 49 связок приемов. Все это вместе составляет боевой арсенал. Кроме того, основы стиля базируются на семи принципах: три земных, три небесных и один срединный уравновешивающий. Учеников обучают пребывать в гармонии между твердостью и мягкостью, устойчивостью и подвижностью, а также плавностью и внезапностью.

Вот такая экзотическая система кульсинат, имеющая глубокие древние корни. Популярность не обременила ее, но тем она и интересней.





Автор и редактор телеграм-канала Martial Arts Today Санатбек Сейдеханов

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