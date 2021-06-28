Martial Arts Today. Секреты болливудского кунгфу

Полчаса драки. Потом полчаса танцев с пением. Затем снова полчаса драки... А что, людям нравится. Продолжайте в том же духе!

В Болливуде снимают примерно тысячу полнометражных художественных фильмов в год. И почти везде присутствуют зрелищные бои, где крутой положительный герой ломает плохих парней пачками.

Да вспомнить хотя бы "Танцора диско". Джимми прыгал до второго этажа, делал сальто, заламывал руки, сносил с ног, разбрасывал бандитов налево и направо. И все это он вытворял с таким вдохновением, что в сравнении с ним ван Дамм в "Кровавом спорте" явно халтурил.

Последующие поколения индийских кинобойцов пошли еще дальше и превзошли ожидания самых отмороженных поклонников. Прыгать стали еще выше. Бить стали еще громче. Взрывать, ломать, стрелять, швырять – вообще от души. В конце всегда хэппи-энд. Злодеи плачут. Зрители восторгаются. Практикующие единоборцы падают со смеху.

Кстати, оцените по десятибалльной шкале, насколько вам смешно смотреть такие сцены с точки зрения современных единоборств.

Однако, сейчас мы говорим не о качестве драк, а о феномене болливудского кунгфу. И пытаемся понять, почему вот уже бог его знает сколько десятилетий он продолжает удерживать у экранов сотни миллионов фанатов по всему миру.

Стиль болливудского кунгфу – самый притянутый за уши. Этого точно не отнять. И чем зашкварнее, тем круче. Секрет кроется именно в эпичности. Незатейливость сюжета здесь только на руку. Порой даже хочется крикнуть очередному "величайшему мастеру" по ту сторону экрана: "Эй, ну хорош уже! Ну хватит! От ребят и так ничего не осталось! Хотя бы локацию пожалей...".





Индийский рецепт суперэпичных боевых сцен весьма прост: возьмите количество противников как в китайских кунгфу-боевиках, но только больше. Гораздо больше. И заставьте их отлетать от ударов героя дальше. Намного дальше. И еще: пусть враги тоже получат массу незабываемых впечатлений от потасовки, как у китайцев. Но только больше. Гораздо больше. А герой пусть сражается как Джет Ли, но только яростнее. Гораздо яростнее.

Еще один болливудский секрет: балансирование между жестокостью и юмором. Но не как у Джеки Чана, а по-своему. Во-первых, сам звук ударов. Такое ни с чем не спутаешь. Даже небольшая пощечина производит впечатление, будто голова сейчас отлетит и повиснет где-нибудь на пальмовой ветви (привет Каннам!). Гротеск также наблюдается в диких выходках дерущихся суперменов: все эти фонарные столбы, которыми они сносят толпы хулиганов и бананы, торчащие из тел злоумышленников... И еще когда один полицейский выпарывает целую шайку грабителей ремнем так, что те дружно и судорожно ищут пятый угол... Вообще, я тихо подозреваю, что все приколы про Чака Норриса, которые мы просто читаем в Интернете и радуемся, индусы намеренно стремятся воплотить в кино.

Пять минут... полет нормальный...





Да здравствуют бесстрашные герои, безбашенные продюсеры, сумасшедшие режиссеры и неистовые киноманы! Ура!!!

Болливуд всегда славился своей, так сказать, добросовестностью в плане попыток произвести неизгладимое впечатление на аудиторию. Поэтому кинодеятелей на самом деле приходилось порой сдерживать. Любопытный факт. В 1933 году в фильме "Карма" актриса Девика Рани устроила сцену с поцелуем на четыре минуты. Представьте себе, какая атмосфера царила в кинозалах того времени. И такая романтическая тенденция в индийском кино продолжалась еще 15 лет, пока общественность не потребовала обуздать режиссеров. С той поры ни-ни. Только танцы, песни и драки. Вся кипучая творческая энергия Болливуда обрушилась именно на эти три аспекта. Так что не стоит удивляться, друзья.

Та самая сцена с удушающе долгим поцелуем.

Впрочем, после 2000 года откровенная любовь все-таки вернулась на индийский экран. Теперь мы имеем полный набор страстей: поцелуи, танцы, песни и драки. Так что у кинобоссов есть шансы защитить внутренний рынок от мировых блокбастеров.

Этим постом я хотел лишь обратить ваше внимание на то, какими разными бывают подходы к боевым искусствам в киноиндустрии.

А вам нравится болливудское кунгфу?





Автор и редактор телеграм-канала Martial Arts Today Санатбек Сейдеханов

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