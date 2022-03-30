Martial Arts Today. Девушка с нунчаками: уровень богиня
29.03.2022, 10:55 1211
Фото: fishki.net
Девушка продемонстрировала свои навыки владения нунчаками.
Впечатляющее мастерство!
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Человек в авангарде: в этом году исполнилось 110 лет со дня рождения Павла Зальцмана
18.03.2022, 19:24 5701
Фото: vecher.kz
В этом году исполнилось 110 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств Казахской ССР Павла Зальцмана.
Творческое дарование Павла Яковлевича Зальцмана было многогранным, он вошел в историю отечественного искусства как художник кино, соратник Шакена Айманова и как мастер станковой живописи, педагог, литератор. Искусствоведы называют Павла Зальцмана литератором в живописи и художником в литературе. Шакен Айманов говорил, что "декорации Зальцмана - это поэзия". Он был творцом с передовым мышлением, художником, в искусстве которого сочетались интеллект и фантазия. Именно такому творческому мышлению учил Зальцмана его наставник - один из самых известных представителей русского авангарда Павел Филонов: он развивал направление аналитического, интеллектуального осмысления образов, сообщает "Вечерний Алматы".
Еще студийцем Павел Зальцман увлекся кино – сначала работал на подхвате у художников ленинградской киностудии, а потом, творчески возмужав, сам стал художником кино. В 30-х он работал на съемках кинофильмов братьев Васильевых ("Личное дело"), Николая Береснева ("Анненковщина"), Ильи Трауберга ("Частный случай"), Адольфа Минкина ("Лунный камень"), Эдуарда Иогансона ("На отдыхе"), Рафаила и Юрия Музыкантов ("За советскую Родину"), Александра Иванова ("На границе").
Это было интересное время, - вспоминал Павел Зальцман. - Картины тех лет отличало новаторство: утверждалась новая концепция человека, ломались стереотипы немого кино, кинематографисты экспериментировали. Шли поиски новых ракурсов, освещения, внутренней динамики кадра, построений пространства".
На рубеже 40-х художнику представилась возможность побывать в нашем регионе - вместе с коллегами он совершил киноэкспедицию в Среднюю Азию и с большим интересом знакомился с культурой Туркестанского края.
Из поездки он вывез много творческих идей и планов, реализовать которые помешала война.
Вместе с коллегами он был мобилизован на проектировку маскировочных работ. За этим техническим названием скрывалось создание макетов городских улиц, площадей, кварталов, памятников исторического и архитектурного наследия. В натуральную величину живописцы и архитекторы выстраивали "город, которого нет" - муляж Ленинграда. Муляжи Зальцмана и его коллег были настолько правдоподобными, что вражеские самолеты бомбили именно по ним, а подлинные шедевры архитектуры оставались нетронутыми.
В разгар блокады Зальцман смог эвакуироваться из осажденного города на Неве - приехал в Алма-Ату, которая на время войны стала центром кинематографии СССР: в городе была создана Центральная объединенная киностудия, включавшая "Мосфильм" и "Ленфильм". В Алма-Ате снимались фронтовые киносборники и полнометражные художественные фильмы.
Зальцман включился в работу. Несмотря на тяготы и нужду военного времени, не слишком устроенный быт, творческая жизнь города била ключом - проходили концерты, в оперном и драматическом театрах шли спектакли. Вся Алма-Ата, включая эвакуированных деятелей искусства, ходила на спектакль "Укрощение строптивой" с молодым актером Шакеном Аймановым. Позже Зальцман познакомился с ним лично, и эта встреча стала началом многолетнего творческого союза.
В 1944 году коллективы киностудий стали возвращаться в Москву и Ленинград. У Павла Зальцмана такой возможности не было: ввиду немецкого происхождения отца за ним закрепили статус спецпереселенца. Но он и не стремился уезжать, почувствовал себя в Казахстане своим, полюбил Алма-Ату с ее солнцем, журчащими арыками, цветущими садами и живописными предгорьями.
Он погрузился в исследование казахского народного искусства, изучал строение юрты, быт аула – все эти знания привносил в творчество, в кинематографическое искусство.
Зальцман стал соратником Шакена Айманова. Художника вдохновлял аймановский энтузиазм, а Шакен Айманов в свою очередь черпал вдохновение из художественных образов, создаваемых Зальцманом. Вместе они работали над картинами "Дочь степей", "Поэма о любви" и "Перекресток".
Филоновское стремление к скрупулезности в передаче деталей Зальцман пронес через всю жизнь и творчески развил идеи своего педагога. По воспоминаниям современников, Павел Зальцман мог создать на киноплощадке такую правдоподобную декорацию аула, что непосвященные принимали ее за подлинное кочевье.
В течение тридцати лет, по 1985 год, Павел Яковлевич Зальцман был главным художником Алма-Атинской киностудии. "Что такое главный художник такой огромной индустриальной системы, как киностудия? Это человек, которому кроме чисто творческих дел надо утверждать сметы, доставать материалы, следить за тем, чтобы в утвержденный финансовый план вошло все необходимое, включая костюмы, участвовать в худсоветах, курировать семьи и параллельно самому работать над картинами", – делился Павел Зальцман.
Помимо картин Шакена Айманова художник работал в фильмах "Золотой рог" и "Ботагоз" Ефима Арона, "Девушка-джигит" Павла Боголюбова и других.
Работая в кино, он продолжал заниматься живописью, благо сюжетов было множество. Будучи портретистом, схватывал суть изображаемого, образы получались живыми, а за каждым портретом прочитывалась человеческая судьба. Кроме того, преподавал в различных учебных заведениях и оставил после себя много учеников.
Не стало Павла Зальцмана в 1985 году. Уже в нынешнее время потомки художника издали его литературное наследие - рассказы, поэзию, где авангардное мышление сочетается с жизненными зарисовками: "Мадам Ф". "Сигналы Страшного суда. Поэтические произведения". "Осколки разбитого вдребезги. Дневники и воспоминания 1925-1955".
Статья опубликована в № 29 от 17.03.2022 газеты "Вечерний Алматы" под заголовком "Человек в авангарде".
"Baroсco. Scherzi musicali di Monteverdi"
01.03.2022, 17:27 15501
Фото: Кадр с видео
Солистка оперной труппы ГАТОБ им. Абая Зарина Алтынбаева (сопрано) и приглашенный артист оперы Батыржан Смаков (контратенор) исполняют в стенах театра бессмертные сочинения истинного художника-композитора эпохи Ренессанса - Клаудио Монтеверди, а балетная труппа театра помогает усиливать ощущение стиля барокко.
Боссы Disney мечтают вернуть времена, когда супергероические картины били рекорды по сборам. Но сейчас, чтобы очередное продолжение саги о людях со сверхспособностями окупило затраты на производство, нужно изощряться. Например, делать гибридные релизы - когда фильм за 200 миллионов долларов выходит и на широком экране, и онлайн. И привлекать мегазвезд вроде Сальмы Хайек и Анджелины Джоли. Продюсер-демиург Кевин Файги еще и лауреата "Оскара" Хлою Чжао позвал - и запустил ее первый крупнобюджетный проект. О том, что получилось, в материале РИА Новости.
Призрачные встречные
Если не закапываться в подробности киновселенского строения, то смысл выхода "Вечных" в том, чтобы как-то подменить "Мстителей", чья сюжетная арка закончилась в предыдущей фазе развития на красивом и сверхкассовом фильме "Мстители: Финал".
С тех пор герои понемногу расползлись по другим сериям, и пришло время ввести новых. Кевин Файги, главный по кино Marvel, ставит по-крупному: добавляет в глобальный сюжет целую новую команду. Правда, неожиданным образом.
Вот как это выглядит: сперва на манер кубриковской "Космической одиссеи" мимо Солнца летит некая большая геометричная штука, похожая на плоскую картонную упаковку. Это корабль из иных миров, откуда на первобытную Землю прибывают бессмертные люди со сверхспособностями и начинают учить неумелое человечество всяким премудростям. Без сторонних подсказок поголовье homo sapiens, по версии фильма "Вечные", до колеса и прочих изобретений не додумалось бы.
С годами межпланетные просветители обосновались на Земле, законспирировались и прикипели к нам, братьям меньшим. Один (Кумэйл Нанджиани) стал популярным актером в Болливуде, другая (Джемма Чан) выбрала путь музейного куратора. Они ловко обманывают общество, поскольку веками не стареют. И постепенно выясняют, зачем же на самом деле их направили на Землю, которую нужно защитить от немедленного уничтожения.
Кто складывал из ледышек заветное слово
По общему ощущению от картины, режиссер Хлоя Чжао куда-то не туда попала - или просто зря взяла трубку в определенный момент. Она же сейчас примерно самая перспективная постановщица в мире. За третий фильм - независимую и художественно выразительную "Землю кочевников" - она получила и несколько "Оскаров", включая главный, и "Золотого льва" в Венеции. Понятно, что ее маневр в сторону самой кассовой франшизы выглядит как попытка вовремя капитализировать успех - и монетизировать его. Зарабатывать не стыдно, да и у Чжао были причины: она надеялась снять что-то такое, чего в пределах Marvel еще не делали, например добавила куда больше натурных съемок. Получилось ли у нее - отдельный вопрос.
Именем Анджелины Джоли тоже заманивают на "Вечных", но вряд ли эту работу она может записать себе в актив. Героиня у нее довольно блеклая, даже не дебют в обойме Disney, ведь Анджелина отыграла две части "Малефисенты", где образ куда заметнее. И в целом надо признать, что под крыло Marvel артисты состоявшиеся приходят не вершить историю, а придать карьере запоздалый дополнительный импульс. Что Камбербэтч, что Джоли, хотя она никогда не славилась невероятными актерскими перевоплощениями.
Из всех артистов в проекте заметнее всего Барри Кеоган - правда, у него совсем небольшая роль Вечного, который управляет разумом. Этот поразительный актер с тяжелой судьбой ранее вытянул единолично "Убийство священного оленя" и сыграл ярчайший эпизод в "Легенде о Зеленом Рыцаре".
Бренное
Теперь о грустном. Ни Барри Кеоган, ни многочисленные натурные съемки, где приличные актеры стоят в нелепых костюмах на фоне красивых пейзажей, - ничто не спасло "Вечных" от разгрома. Первый фильм Marvel, заслуживший скорее отрицательные, а не положительные оценки у критики, которая обычно Marvel и Disney охотно перехваливает, тактическая и стратегическая ошибка - ни больше ни меньше.
Прежде всего возмущает антинаучная картина мира, которую нам навязывают. Раньше мейнстримная супергероика ни на что особенное не претендовала, только развлекала, а теперь утверждает, что история человечества вовсе не такая, как нам казалось. За этой конспирологической альтернативой даже иронически наблюдать неловко. По степени невменяемости это напоминает те видео, которые показывают дослужившимся до определенного уровня адептам сайентологов.
Фильм чудовищно затянут - "Вечные" действительно длятся вечность, почти два часа сорок минут. По идее, это должно было оправдаться тем, что новых героев в картине очень много. Но, по сути, мы даже имена их уверенно выучить не успеваем - различия бессмертных неочевидны.
Для Чжао было важно показать в рамках консервативной киновселенной Marvel постельную сцену - но чего мы там не видели? И глухого персонажа по имени Маккари (она очень быстро бегает, что-то в духе Флэша из DC), которую на языке жестов сыграла Лорен Ридлофф ("Ходячие мертвецы"), действительно не слышащая ничего с рождения.
Инклюзивность - сама по себе потрясающая возможность. Благодаря этому новомодному и гуманистичному веянию кинематографисты рассказывают такие истории, до которых быть может и не добрались бы. Но это же очень интересно - понять, чем живут люди, с которыми мы редко пересекаемся, о чьих нуждах и страстях не знаем. Это помогает нам всем сплачиваться как социуму.
Вот только за местной инклюзией ничего не кроется: да, иногда кто-то говорит жестами, это переводят субтитрами - и все. За Ридлофф порадоваться не получается, у нее не очень много ролей. И хорошо, что она нашла работу, но ею в данном случае нагло попользовались.
Третий прокатный фильм Marvel за год (еще была "Черная вдова" и "Шан-Чи") - и третий раз без планетарных успехов. Может действительно кино изменилось навсегда и теперь масштабные вселенные никому не нужны за пределами сериалов. А может это все временно и Marvel однажды снова нас удивит (что было бы, конечно, невероятно, ведь "Вечные" - 26-й релиз, поздновато разворачиваться). Но не в этот раз.
В Кремле с аншлагом прошел юбилейный концерт Анны Нетребко
19.09.2021, 13:15 461655
МОСКВА. 19 СЕНТЯБРЯ - В Государственном Кремлевском дворце с аншлагом прошел юбилейный концерт Анны Нетребко, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Поздравить оперную диву с 50-летием прилетели ее друзья и коллеги, оперные звезды из разных стран. Официальная стоимость билетов в первые ряды партера превышала 200 тысяч рублей (более миллиона тенге), уточнили в РИА Новости.
В концерте приняли участие Пласидо Доминго, Роландо Виллазон, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Филипп Киркоров, Юсиф Эйвазов, Лука Сальси, Михаэль Фолле, Елена Жидкова, Эльчин Азизов, Игорь Крутой, Валерия и другие знаменитости, ранее выступавшие вместе с Анной Нетребко на лучших сценах мира.
Шоу в Кремле было грандиозным: и по составу исполнителей, и по выбору номеров в программе, и по атмосфере - душевной и ослепительно яркой, как сама Анна.
В самом начале концерта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков зачитал поздравление от Владимира Путина. Далее на экраны вывели видеообращение от Федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца.
Роскошные цветы, в том числе от Владимира Путина, теплые слова и поздравления, сюрпризы от друзей, коллег и, конечно, от мужа - Юсифа Эйвазова. Он удивил именинницу двумя премьерами, новыми композициями: обе про любовь (соло и в дуэте с Валерией). Анна явно не была к этому готова и в какой-то момент растрогалась, отворачивалась от зала и пытаясь скрыть слезы.
Этот вечер, этот концерт, люди, которые сидят в зале с горящими глазами, - это все так достойно тебя! Ты даришь всем то, что тебе дано богом, - твой талант, - сказал Юсиф Эйвазов. - Ты даришь его щедро, не щадишь себя. Именно поэтому у тебя миллионы поклонников во всех уголках мира".
Овации и аплодисменты не смолкали: публика была в восторге от концерта. В первом отделении - лучшие оперные номера. Во втором - чего только не было: и сюрпризы, и слезы, и шутки, и совместные выступления с оперными и эстрадными звездами.
Самый трогательный момент: когда Анна пригласила на сцену своих подруг (в основном - из ее родного Краснодара) и сына Тьяго. Все они вместе исполнили песню "Крылатые качели" - солировала Хибла Герзмава.
Зал встал, когда Анна Нетребко и Пласидо Доминго спели вместе. А потом восхищался - когда она пела и танцевала. И ликовал в финале - когда на сцену вышел друг Анны, Филипп Киркоров: "Это твой день! Viva la Diva!"
Martial Arts Today. Вьетнамское кунгфу Хонг-за-куен
16.09.2021, 21:33 416700
Весьма интересное направление кунгфу из Вьетнама, которое является вьетнамским вариантом одного из самых известных стилей китайского ушу хунгар-цюань из южной провинции Гуандун (в северокитайском произношении – "хунцзя-цюань", т.е. "кулак семьи Хун"). На мой взгляд, вполне заслуживает внимания.
Смотрите в выпуске ютуб-канала Святослава Шталя:
Автор и редактор телеграм-канала Martial Arts Today Санатбек Сейдеханов
Martial Arts Today. Crazy spinning kicking
15.09.2021, 21:37 358764
Автор и редактор телеграм-канала Martial Arts Today Санатбек Сейдеханов