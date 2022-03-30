Martial Arts Today. Девушка с нунчаками: уровень богиня

Боссы Disney мечтают вернуть времена, когда супергероические картины били рекорды по сборам. Но сейчас, чтобы очередное продолжение саги о людях со сверхспособностями окупило затраты на производство, нужно изощряться. Например, делать гибридные релизы - когда фильм за 200 миллионов долларов выходит и на широком экране, и онлайн. И привлекать мегазвезд вроде Сальмы Хайек и Анджелины Джоли. Продюсер-демиург Кевин Файги еще и лауреата "Оскара" Хлою Чжао позвал - и запустил ее первый крупнобюджетный проект. О том, что получилось, в материале РИА Новости .

Призрачные встречные

Если не закапываться в подробности киновселенского строения, то смысл выхода "Вечных" в том, чтобы как-то подменить "Мстителей", чья сюжетная арка закончилась в предыдущей фазе развития на красивом и сверхкассовом фильме "Мстители: Финал".

С тех пор герои понемногу расползлись по другим сериям, и пришло время ввести новых. Кевин Файги, главный по кино Marvel, ставит по-крупному: добавляет в глобальный сюжет целую новую команду. Правда, неожиданным образом.





Вот как это выглядит: сперва на манер кубриковской "Космической одиссеи" мимо Солнца летит некая большая геометричная штука, похожая на плоскую картонную упаковку. Это корабль из иных миров, откуда на первобытную Землю прибывают бессмертные люди со сверхспособностями и начинают учить неумелое человечество всяким премудростям. Без сторонних подсказок поголовье homo sapiens, по версии фильма "Вечные", до колеса и прочих изобретений не додумалось бы.

С годами межпланетные просветители обосновались на Земле, законспирировались и прикипели к нам, братьям меньшим. Один (Кумэйл Нанджиани) стал популярным актером в Болливуде, другая (Джемма Чан) выбрала путь музейного куратора. Они ловко обманывают общество, поскольку веками не стареют. И постепенно выясняют, зачем же на самом деле их направили на Землю, которую нужно защитить от немедленного уничтожения.

Кто складывал из ледышек заветное слово

По общему ощущению от картины, режиссер Хлоя Чжао куда-то не туда попала - или просто зря взяла трубку в определенный момент. Она же сейчас примерно самая перспективная постановщица в мире. За третий фильм - независимую и художественно выразительную "Землю кочевников" - она получила и несколько "Оскаров", включая главный, и "Золотого льва" в Венеции. Понятно, что ее маневр в сторону самой кассовой франшизы выглядит как попытка вовремя капитализировать успех - и монетизировать его. Зарабатывать не стыдно, да и у Чжао были причины: она надеялась снять что-то такое, чего в пределах Marvel еще не делали, например добавила куда больше натурных съемок. Получилось ли у нее - отдельный вопрос.

Именем Анджелины Джоли тоже заманивают на "Вечных", но вряд ли эту работу она может записать себе в актив. Героиня у нее довольно блеклая, даже не дебют в обойме Disney, ведь Анджелина отыграла две части "Малефисенты", где образ куда заметнее. И в целом надо признать, что под крыло Marvel артисты состоявшиеся приходят не вершить историю, а придать карьере запоздалый дополнительный импульс. Что Камбербэтч, что Джоли, хотя она никогда не славилась невероятными актерскими перевоплощениями.

Из всех артистов в проекте заметнее всего Барри Кеоган - правда, у него совсем небольшая роль Вечного, который управляет разумом. Этот поразительный актер с тяжелой судьбой ранее вытянул единолично "Убийство священного оленя" и сыграл ярчайший эпизод в "Легенде о Зеленом Рыцаре".

Бренное

Теперь о грустном. Ни Барри Кеоган, ни многочисленные натурные съемки, где приличные актеры стоят в нелепых костюмах на фоне красивых пейзажей, - ничто не спасло "Вечных" от разгрома. Первый фильм Marvel, заслуживший скорее отрицательные, а не положительные оценки у критики, которая обычно Marvel и Disney охотно перехваливает, тактическая и стратегическая ошибка - ни больше ни меньше.

Прежде всего возмущает антинаучная картина мира, которую нам навязывают. Раньше мейнстримная супергероика ни на что особенное не претендовала, только развлекала, а теперь утверждает, что история человечества вовсе не такая, как нам казалось. За этой конспирологической альтернативой даже иронически наблюдать неловко. По степени невменяемости это напоминает те видео, которые показывают дослужившимся до определенного уровня адептам сайентологов.

Фильм чудовищно затянут - "Вечные" действительно длятся вечность, почти два часа сорок минут. По идее, это должно было оправдаться тем, что новых героев в картине очень много. Но, по сути, мы даже имена их уверенно выучить не успеваем - различия бессмертных неочевидны.

Для Чжао было важно показать в рамках консервативной киновселенной Marvel постельную сцену - но чего мы там не видели? И глухого персонажа по имени Маккари (она очень быстро бегает, что-то в духе Флэша из DC), которую на языке жестов сыграла Лорен Ридлофф ("Ходячие мертвецы"), действительно не слышащая ничего с рождения.

Инклюзивность - сама по себе потрясающая возможность. Благодаря этому новомодному и гуманистичному веянию кинематографисты рассказывают такие истории, до которых быть может и не добрались бы. Но это же очень интересно - понять, чем живут люди, с которыми мы редко пересекаемся, о чьих нуждах и страстях не знаем. Это помогает нам всем сплачиваться как социуму.

Вот только за местной инклюзией ничего не кроется: да, иногда кто-то говорит жестами, это переводят субтитрами - и все. За Ридлофф порадоваться не получается, у нее не очень много ролей. И хорошо, что она нашла работу, но ею в данном случае нагло попользовались.

Третий прокатный фильм Marvel за год (еще была "Черная вдова" и "Шан-Чи") - и третий раз без планетарных успехов. Может действительно кино изменилось навсегда и теперь масштабные вселенные никому не нужны за пределами сериалов. А может это все временно и Marvel однажды снова нас удивит (что было бы, конечно, невероятно, ведь "Вечные" - 26-й релиз, поздновато разворачиваться). Но не в этот раз.