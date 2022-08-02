Великая Китайская стена

В ходе работы программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае состоялся мастер-класс по традиционному китайскому воинскому искусствам ушу. Участники получили уникальную возможность провести тренировку по тайцзицюань с выдающимися мастерами этого вида традиционного воинского искусства Китая.

Мастера ушу

Ян Сонцюань, родившийся в Вэньсяне, провинция Хэнань, в 1951 году, с детства учился у своего деда, мастера Чэнь Чжаопи. Он практикует уже более 60 лет. Он обладает превосходными боевыми практиками и глубокими теоретическими познаниями. В настоящее время он является главным тренером Пекинского учебного центра тайцзицюань Чэньцзягоу, специально назначенным тренером многих зарубежных спортивных залов по боевым искусствам в США и Швейцарии, старшим консультантом по Тайцзи Исследовательского альянса И цзин Кембриджского университета, почетным президентом Румынской академии искусства здоровья и Китайской ассоциации здоровья по Тайцзи. Эксперт.

Тайцзицюань основан на теории инь и ян, а теория традиционной китайской медицины является основой физиологии и здоровья. Тайцзицюань также является единственным видом спорта в мире, который может объединить цигун, боевые искусства, гимнастику, философию, культуру, боевые искусства и здравоохранение. В декабре 2020 года Организация Объединенных Наций официально включила китайский тайцзицюань в репрезентативный список мирового нематериального культурного наследия.

Г-н Ян Сонцюань преподавал боевые искусства в провинциях Хэнань, Шэньси, Шаньси, Сычуань, Юньнань и других местах. С 1988 года он преподает в Пекине. Более 30 лет он преподавал кулачные практики в Пекинском университете, Китайской таможне, CNOOC, Национальном колледже прокуратуры, Пекинском муниципальном бюро промышленности и торговли, Налоговом бюро, Цзюлунби в парке Бэйхай и других местах, популярных в народе. Ян Сонцюань далее систематизировал и изучил теорию сохранения здоровья посредством практики тайцзицюань и ТКМ, а также применил ее для лечения различных заболеваний и физической реабилитации.

Лю Ченхан имеет двойную степень бакалавра, присужденную соответственно Пекинским университетом международных исследований и Китайским университетом иностранных дел. Она является серебряным призером конкурса английской речи Пекинского бюро обслуживания дипломатических миссий в 2018 году, обладательницей золотой медали Пекинского чемпионата по традиционным боевым искусствам (фехтование - женская группа) в 2019 году, а также обладательницей золотой медали Пекинского чемпионата по боевым искусствам и Элитного конкурса (Тайцзи-меч - женская группа) в 2019 году.

Лю Ченхан работает учителем английского языка, тренером KET & PET и преподавателем традиционных китайских боевых искусств в LCC.

Информационное агентство Kazakhstan Today

Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.

Китайский международный пресс-центр Евразии 2022 (CIPCC)

Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.

В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.

Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA)

Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.