Великая Китайская стена - одно из новых 7 чудес света, самое масштабное сооружение, возведенное человеком, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Великая Китайская стена имеет протяженность 8851,9 км и проходит по северному Китаю через 17 провинций. Сюда входит 6259 км стен, 359 км рвов, 2232 км естественных защитных рубежей в виде холмов и рек. Историческая длина стены с ответвлениями - 21196 км.
В III веке до нашей эры началось строительство первых участков стены.
С завершением эпохи Воюющих царств император Цинь Шихуанди, объединивший под своей властью разрозненные китайские земли, отдал распоряжение о строительстве стены вдоль горного хребта Иншань на севере Китая.
В конце XIX века она получила название, известное по сей день, - Великая Китайская стена. "Длинная стена в 10 000 ли" называют стену в Китае.
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Martial Arts Today. В ходе работы программы Китайского международного пресс-центра состоялся мастер-класс по ушу
В ходе работы программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае состоялся мастер-класс по традиционному китайскому воинскому искусствам ушу. Участники получили уникальную возможность провести тренировку по тайцзицюань с выдающимися мастерами этого вида традиционного воинского искусства Китая.
Мастера ушу
Ян Сонцюань, родившийся в Вэньсяне, провинция Хэнань, в 1951 году, с детства учился у своего деда, мастера Чэнь Чжаопи. Он практикует уже более 60 лет. Он обладает превосходными боевыми практиками и глубокими теоретическими познаниями. В настоящее время он является главным тренером Пекинского учебного центра тайцзицюань Чэньцзягоу, специально назначенным тренером многих зарубежных спортивных залов по боевым искусствам в США и Швейцарии, старшим консультантом по Тайцзи Исследовательского альянса И цзин Кембриджского университета, почетным президентом Румынской академии искусства здоровья и Китайской ассоциации здоровья по Тайцзи. Эксперт.
Тайцзицюань основан на теории инь и ян, а теория традиционной китайской медицины является основой физиологии и здоровья. Тайцзицюань также является единственным видом спорта в мире, который может объединить цигун, боевые искусства, гимнастику, философию, культуру, боевые искусства и здравоохранение. В декабре 2020 года Организация Объединенных Наций официально включила китайский тайцзицюань в репрезентативный список мирового нематериального культурного наследия.
Г-н Ян Сонцюань преподавал боевые искусства в провинциях Хэнань, Шэньси, Шаньси, Сычуань, Юньнань и других местах. С 1988 года он преподает в Пекине. Более 30 лет он преподавал кулачные практики в Пекинском университете, Китайской таможне, CNOOC, Национальном колледже прокуратуры, Пекинском муниципальном бюро промышленности и торговли, Налоговом бюро, Цзюлунби в парке Бэйхай и других местах, популярных в народе. Ян Сонцюань далее систематизировал и изучил теорию сохранения здоровья посредством практики тайцзицюань и ТКМ, а также применил ее для лечения различных заболеваний и физической реабилитации.
Лю Ченхан имеет двойную степень бакалавра, присужденную соответственно Пекинским университетом международных исследований и Китайским университетом иностранных дел. Она является серебряным призером конкурса английской речи Пекинского бюро обслуживания дипломатических миссий в 2018 году, обладательницей золотой медали Пекинского чемпионата по традиционным боевым искусствам (фехтование - женская группа) в 2019 году, а также обладательницей золотой медали Пекинского чемпионата по боевым искусствам и Элитного конкурса (Тайцзи-меч - женская группа) в 2019 году.
Лю Ченхан работает учителем английского языка, тренером KET & PET и преподавателем традиционных китайских боевых искусств в LCC.
Информационное агентство Kazakhstan Today
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
Китайский международный пресс-центр Евразии 2022 (CIPCC)
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA)
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
В Китае пройдет выставка в поддержку образования "Солнечная радуга"
27.06.2022, 18:08 23641
Португальский художник-сюрреалист Сантьяго Рибейро является наставником и популяризатором крупнейшей в мире выставки сюрреалистов XXI века "Международный сюрреализм". Его работы были выставлены во всем мире, в том числе в Берлине, Москве, Нью-Йорке, на выставках в Далласе, Лос-Анджелесе, Миссисипи, Индиане, Денвере, Варшаве, Сен-Нанте, Париже, Лондоне, Вене, Пекине, Флоренции, Мадриде, Гранаде, Барселоне, Лиссабоне, Белграде, Черногории, Румынии, Японии, Тайване, Бразилии, Минске, Нью-Дели, Йиглаве (Чехия) и Кальтаджироне на Сицилии и в нескольких городах в Португалии.
Times Square NYC сообщила информацию о своей выставке многим, и работы художника были собраны коллекционерами многих стран.
Отчетный концерт детской музыкальной хоровой школы №1. Хор "Коктем"
30.05.2022, 02:01 45246
В Кыргызстане прошла неделя традиционной музыки
20.05.2022, 13:53 44841
Фото: 24.kg
В Кыргызстане сегодня стартовала неделя традиционной музыки, которая продлиться до 25 апреля. Мероприятие приурочено к празднованию Дня традиционной музыки - 25 апреля, сообщает министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики страны, рассказывает СИНЬХУА Новости
Целью недели традиционной музыки является сохранение, совершенствование и развитие традиционной музыки, пластов устно-профессиональной музыки в фольклоре и устной традиции в эпоху глобализации.
Так, в рамках недели пройдут культурные и научные мероприятия. В частности, будут организованы выставка-ярмарка традиционной культуры этносов "Наследие", мастер-классы носителей традиционного музыкального искусства, концерты носителей сказительского искусства и мастеров традиционной музыки.
Кроме этого, пройдут Международный конгресс музыки и танца, круглый стол "Преподавание музыкального искусства устной традиции", а также впервые состоится Международная научно-практическая конференция по психосоматической медицине и психологии на тему "Психосоматическая медицина и психология. Синкретизм искусства в психосоматике".
Гостями и участниками недели традиционной музыки будут ученые, деятели науки, культуры, образования, исследователи, исполнители и хранители устной и традиционной культуры из Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Турции, Таджикистана, России, Италии, Великобритании, Германии, Венгрии и других стран.
1 мая в Казахской государственной филармония имени Жамбыла прошел весенний фестиваль-концерт "Гүл Алматы. Flower city".
Артисты - лауреаты республиканских и международных конкурсов и фестивалей:
Детский хор "Байтерек" гимназии № 79. Руководитель - Елена Байысбаева, концертмейстер - Евгения Сахарова.
Детский хор "Көктем" ДХШ № 1. Руководитель - Наталья Чечель, концертмейстер - Мария Дорошенко.
Детский хор "Көкек" гимназии № 83. Руководитель - Наталья Марченко, концертмейстер - Еркебулан Чаким.
Хор мальчиков "Іскер". Руководитель - Сергей Романов.
Средний хор "Қоңырау" школы "Престиж". Руководитель - Светлана Политаева, концертмейстер - Елизавета Цой.
Средний хор "Байтерек" гимназии № 79. Руководитель - Жибек Наурызбаева, концертмейстер - Евгения Сахарова.
Золотой призер международных хоровых конкурсов Италии, Австрии, Китая смешанный хор КНК имени Курмангазы. Художественный руководитель - заслуженный деятель Казахстана Ян Рудковский.
В Нур-Султане пройдет Пасхальный фестиваль, посвященный 30-летию дипломатических отношений между Казахстаном и Россией
28.04.2022, 11:54 56076
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - В Нур-Султане 4, 5, 6 мая пройдут концерты II Пасхального фестиваля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Фестиваль приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией, рассказали организаторы.
4 мая в 18.30 в концертном зале Духовно-культурного центра имени Кирилла и Мефодия (ул. Кюйши Дина, 27/1) состоится торжественное открытие фестиваля, в котором примут участие известные профессиональные и самодеятельные исполнители и музыкальные коллективы. Вход свободный.
5 мая в 19.00 в Органном зале Казахского национального университета искусств (пр. Женис, 33) пройдет концерт "Национальная коллекция" ансамбля солистов "Орнамент" (Санкт-Петербург) под управлением заслуженного артиста России Михаила Дзюдзе. В концерте примет участие солистка Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Анастасия Калагина. Вход по пригласительным билетам.
Фестиваль завершится большим праздничным гала-концертом. Он состоится 6 мая в 18.30 в концертном зале Духовно-культурного центра имени Кирилла и Мефодия (Кюйши Дина, 27/1). Вход свободный.
Кроме этого, на территории Свято-Успенского кафедрального собора развернута выставка писанок - гигантских декоративных пасхальных яиц, расписанных профессиональными мастерами и юными художниками из Нур-Султана, Алматы, Караганды, Петропавловска, Тараза. Вход свободный.
Фестиваль проходит при поддержке посольства России и посольства Беларуси в Казахстане, Союза ремесленников Казахстана и областного центра проведения школьных олимпиад и внешкольных мероприятий "Жамбыл дарыны" (Тараз), добавили в пресс-службе Русского дома в Нур-Султане.
Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая объявил о предстоящих гастролях в Шымкенте
Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая 4 и 5 мая в 19.00 на большой сцене Русского драматического театра представит шымкентской публике три одноактных балета Ф. Шопена "Шопениана", И.С. Баха "Открывая Баха", М. Равеля "Болеро". В рамках гастрольной поездки в фойе театра пройдет фотовыставка с участием ведущих солистов балетной труппы.
"Шопениана" - балетная сюита на музыку Фридерика Шопена. Бессюжетный спектакль - оммаж эпохе романтизма с его вечным конфликтом между мечтой и действительностью, неуловимостью ускользающего идеала.
Художественный руководитель и балетмейстер-постановщик Гульжан Туткибаева восстановила легендарную хореографию М. Фокина, которая по праву считается одной из жемчужин классической хореографии. Мимолетность, воздушность и легкость исполнения - вот, что видишь на сцене. Хочется самому воспарить в воздухе, закрыть глаза и улететь в грёзы и мечты.
Эти спектакли были представлены не только в Казахстане - в нашем театре и Astana Opera, но и на сценах Франции и Англии. А сейчас мы хотим представить эти балеты шымкентской публике и надеемся, что они найдут отклик в сердце каждого зрителя. Артисты балета помимо насыщенного текущего репертуара сейчас активно готовятся к гастролям в Шымкенте. Отдельно хочется отметить работу балетной труппы, ведь для всех трех постановок задействованы одни и те же танцоры. Балетной труппе приходится так быстро менять образы и костюмы, перевоплощаться эмоционально, перестраиваться из классической хореографии в модерн, менять амплуа и партнеров в танце" - говорит Гульжан Туткибаева, художественный руководитель КазНТОБ имени Абая, народная артистка РК.
Балет-неоклассика "Открывая Баха" - абстрактная деконструкция классицизма. Музыка Баха остается неизменным объединяющим классическим элементом, но необычный и неожиданный хореографический язык танца создает аллюзию обрыва классических корней. Все работает на разнообразие, проявление, утверждение, которые играют более значимую роль в нашей жизни, чем мы привыкли думать. Революционная постановка "Открывая Баха"- это всплеск эмоций, то новшество, которого так ждал зритель! От увиденного публика в зале погружается в некий транс - танец просто погружает в пучину доселе невиданных эмоций. Деконструкция всего классического должна рассматриваться как преображение во что-то новое - процесс разрушения, за которым всегда следует перерождение. Фактически это и усиливает красоту и силу танца. Это оригинальная постановка австралийского хореографа-постановщика Дэвида Джонатана.
Морис Равель, хорошо знакомый с самобытным искусством Испании, написал оригинальное сочинение "Болеро", на что его, безусловно, вдохновила известная танцовщица - солистка русского балета Ида Рубинштейн. В свое время она мечтала исполнить на сцене Гранд-опера в Париже хореографическую композицию на испанскую тему.
Балетмейстер Рикардо Амаранте считает историю "Болеро" одой идеалу женской красоты и чувственности.
Когда я получил предложение постановки "Болеро", я воодушевился и испугался одновременно. Ведь мировая хореография знает немало примеров поставки этого балета. Вдохновением для меня послужил известный портрет Иды Рубинштейн - женщины, благодаря которой появилось "Болеро". Я хотел создать чувственный, эмоционально насыщенный балет. Безграничные фантазии ведут нас в мир любви, ревности и страсти", - делится своими ощущениями балетмейстер.
Постановка Рикардо Амаранте - это крик, бурление страстей и буйство танца. Классик-модерн присутствует во всем, что происходит на сцене, как перемещаются танцоры, как декорации и свет меняют настроение зрителя. Все это дополняет и усиливает восприятие музыки Равеля.
Хочется отдельно отметить, что эти три балета были высоко оценены искушенной публикой во Франции и Англии в 2019 году, а постановка "Открывая Баха" была отмечена престижным европейским журналом Dance Europe в номинации New name to watch ("Новое имя к просмотру").
Martial Arts Today. Девушка с нунчаками: уровень богиня
29.03.2022, 10:55 68246
Фото: fishki.net
Девушка продемонстрировала свои навыки владения нунчаками.
Министерство просвещения опубликовало новый вариант приказа, в котором новый учебный год предлагается начать 1 сентября и завершить 31 мая. Считаете ли вы разумным решение продлить учебный год для детей?