"Baroсco. Scherzi musicali di Monteverdi"

Солистка оперной труппы ГАТОБ им. Абая Зарина Алтынбаева (сопрано) и приглашенный артист оперы Батыржан Смаков (контратенор) исполняют в стенах театра бессмертные сочинения истинного художника-композитора эпохи Ренессанса - Клаудио Монтеверди, а балетная труппа театра помогает усиливать ощущение стиля Барроко.
Боссы Disney мечтают вернуть времена, когда супергероические картины били рекорды по сборам. Но сейчас, чтобы очередное продолжение саги о людях со сверхспособностями окупило затраты на производство, нужно изощряться. Например, делать гибридные релизы - когда фильм за 200 миллионов долларов выходит и на широком экране, и онлайн. И привлекать мегазвезд вроде Сальмы Хайек и Анджелины Джоли. Продюсер-демиург Кевин Файги еще и лауреата "Оскара" Хлою Чжао позвал - и запустил ее первый крупнобюджетный проект. О том, что получилось, в материале РИА Новости.
Призрачные встречные
Если не закапываться в подробности киновселенского строения, то смысл выхода "Вечных" в том, чтобы как-то подменить "Мстителей", чья сюжетная арка закончилась в предыдущей фазе развития на красивом и сверхкассовом фильме "Мстители: Финал".
С тех пор герои понемногу расползлись по другим сериям, и пришло время ввести новых. Кевин Файги, главный по кино Marvel, ставит по-крупному: добавляет в глобальный сюжет целую новую команду. Правда, неожиданным образом.
Вот как это выглядит: сперва на манер кубриковской "Космической одиссеи" мимо Солнца летит некая большая геометричная штука, похожая на плоскую картонную упаковку. Это корабль из иных миров, откуда на первобытную Землю прибывают бессмертные люди со сверхспособностями и начинают учить неумелое человечество всяким премудростям. Без сторонних подсказок поголовье homo sapiens, по версии фильма "Вечные", до колеса и прочих изобретений не додумалось бы.
С годами межпланетные просветители обосновались на Земле, законспирировались и прикипели к нам, братьям меньшим. Один (Кумэйл Нанджиани) стал популярным актером в Болливуде, другая (Джемма Чан) выбрала путь музейного куратора. Они ловко обманывают общество, поскольку веками не стареют. И постепенно выясняют, зачем же на самом деле их направили на Землю, которую нужно защитить от немедленного уничтожения.
Кто складывал из ледышек заветное слово
По общему ощущению от картины, режиссер Хлоя Чжао куда-то не туда попала - или просто зря взяла трубку в определенный момент. Она же сейчас примерно самая перспективная постановщица в мире. За третий фильм - независимую и художественно выразительную "Землю кочевников" - она получила и несколько "Оскаров", включая главный, и "Золотого льва" в Венеции. Понятно, что ее маневр в сторону самой кассовой франшизы выглядит как попытка вовремя капитализировать успех - и монетизировать его. Зарабатывать не стыдно, да и у Чжао были причины: она надеялась снять что-то такое, чего в пределах Marvel еще не делали, например добавила куда больше натурных съемок. Получилось ли у нее - отдельный вопрос.
Именем Анджелины Джоли тоже заманивают на "Вечных", но вряд ли эту работу она может записать себе в актив. Героиня у нее довольно блеклая, даже не дебют в обойме Disney, ведь Анджелина отыграла две части "Малефисенты", где образ куда заметнее. И в целом надо признать, что под крыло Marvel артисты состоявшиеся приходят не вершить историю, а придать карьере запоздалый дополнительный импульс. Что Камбербэтч, что Джоли, хотя она никогда не славилась невероятными актерскими перевоплощениями.
Из всех артистов в проекте заметнее всего Барри Кеоган - правда, у него совсем небольшая роль Вечного, который управляет разумом. Этот поразительный актер с тяжелой судьбой ранее вытянул единолично "Убийство священного оленя" и сыграл ярчайший эпизод в "Легенде о Зеленом Рыцаре".
Бренное
Теперь о грустном. Ни Барри Кеоган, ни многочисленные натурные съемки, где приличные актеры стоят в нелепых костюмах на фоне красивых пейзажей, - ничто не спасло "Вечных" от разгрома. Первый фильм Marvel, заслуживший скорее отрицательные, а не положительные оценки у критики, которая обычно Marvel и Disney охотно перехваливает, тактическая и стратегическая ошибка - ни больше ни меньше.
Прежде всего возмущает антинаучная картина мира, которую нам навязывают. Раньше мейнстримная супергероика ни на что особенное не претендовала, только развлекала, а теперь утверждает, что история человечества вовсе не такая, как нам казалось. За этой конспирологической альтернативой даже иронически наблюдать неловко. По степени невменяемости это напоминает те видео, которые показывают дослужившимся до определенного уровня адептам сайентологов.
Фильм чудовищно затянут - "Вечные" действительно длятся вечность, почти два часа сорок минут. По идее, это должно было оправдаться тем, что новых героев в картине очень много. Но, по сути, мы даже имена их уверенно выучить не успеваем - различия бессмертных неочевидны.
Для Чжао было важно показать в рамках консервативной киновселенной Marvel постельную сцену - но чего мы там не видели? И глухого персонажа по имени Маккари (она очень быстро бегает, что-то в духе Флэша из DC), которую на языке жестов сыграла Лорен Ридлофф ("Ходячие мертвецы"), действительно не слышащая ничего с рождения.
Инклюзивность - сама по себе потрясающая возможность. Благодаря этому новомодному и гуманистичному веянию кинематографисты рассказывают такие истории, до которых быть может и не добрались бы. Но это же очень интересно - понять, чем живут люди, с которыми мы редко пересекаемся, о чьих нуждах и страстях не знаем. Это помогает нам всем сплачиваться как социуму.
Вот только за местной инклюзией ничего не кроется: да, иногда кто-то говорит жестами, это переводят субтитрами - и все. За Ридлофф порадоваться не получается, у нее не очень много ролей. И хорошо, что она нашла работу, но ею в данном случае нагло попользовались.
Третий прокатный фильм Marvel за год (еще была "Черная вдова" и "Шан-Чи") - и третий раз без планетарных успехов. Может действительно кино изменилось навсегда и теперь масштабные вселенные никому не нужны за пределами сериалов. А может это все временно и Marvel однажды снова нас удивит (что было бы, конечно, невероятно, ведь "Вечные" - 26-й релиз, поздновато разворачиваться). Но не в этот раз.
В Кремле с аншлагом прошел юбилейный концерт Анны Нетребко
19.09.2021, 13:15 446645
МОСКВА. 19 СЕНТЯБРЯ - В Государственном Кремлевском дворце с аншлагом прошел юбилейный концерт Анны Нетребко, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Поздравить оперную диву с 50-летием прилетели ее друзья и коллеги, оперные звезды из разных стран. Официальная стоимость билетов в первые ряды партера превышала 200 тысяч рублей (более миллиона тенге), уточнили в РИА Новости.
В концерте приняли участие Пласидо Доминго, Роландо Виллазон, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Филипп Киркоров, Юсиф Эйвазов, Лука Сальси, Михаэль Фолле, Елена Жидкова, Эльчин Азизов, Игорь Крутой, Валерия и другие знаменитости, ранее выступавшие вместе с Анной Нетребко на лучших сценах мира.
Шоу в Кремле было грандиозным: и по составу исполнителей, и по выбору номеров в программе, и по атмосфере - душевной и ослепительно яркой, как сама Анна.
В самом начале концерта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков зачитал поздравление от Владимира Путина. Далее на экраны вывели видеообращение от Федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца.
Роскошные цветы, в том числе от Владимира Путина, теплые слова и поздравления, сюрпризы от друзей, коллег и, конечно, от мужа - Юсифа Эйвазова. Он удивил именинницу двумя премьерами, новыми композициями: обе про любовь (соло и в дуэте с Валерией). Анна явно не была к этому готова и в какой-то момент растрогалась, отворачивалась от зала и пытаясь скрыть слезы.
Этот вечер, этот концерт, люди, которые сидят в зале с горящими глазами, - это все так достойно тебя! Ты даришь всем то, что тебе дано богом, - твой талант, - сказал Юсиф Эйвазов. - Ты даришь его щедро, не щадишь себя. Именно поэтому у тебя миллионы поклонников во всех уголках мира".
Овации и аплодисменты не смолкали: публика была в восторге от концерта. В первом отделении - лучшие оперные номера. Во втором - чего только не было: и сюрпризы, и слезы, и шутки, и совместные выступления с оперными и эстрадными звездами.
Самый трогательный момент: когда Анна пригласила на сцену своих подруг (в основном - из ее родного Краснодара) и сына Тьяго. Все они вместе исполнили песню "Крылатые качели" - солировала Хибла Герзмава.
Зал встал, когда Анна Нетребко и Пласидо Доминго спели вместе. А потом восхищался - когда она пела и танцевала. И ликовал в финале - когда на сцену вышел друг Анны, Филипп Киркоров: "Это твой день! Viva la Diva!"
Martial Arts Today. Вьетнамское кунгфу Хонг-за-куен
16.09.2021, 21:33 401690
Весьма интересное направление кунгфу из Вьетнама, которое является вьетнамским вариантом одного из самых известных стилей китайского ушу хунгар-цюань из южной провинции Гуандун (в северокитайском произношении – "хунцзя-цюань", т.е. "кулак семьи Хун"). На мой взгляд, вполне заслуживает внимания.
Смотрите в выпуске ютуб-канала Святослава Шталя:
Автор и редактор телеграм-канала Martial Arts Today Санатбек Сейдеханов
Martial Arts Today. Crazy spinning kicking
15.09.2021, 21:37 343829
Автор и редактор телеграм-канала Martial Arts Today Санатбек Сейдеханов
Martial Arts Today. Drill Smart, Drill Hard, Drill Fast
14.09.2021, 21:40 310997
The problem with Jiu-Jitsu drills, though, is that people do not like to do them. The moment you try rolling, you get hooked to the adrenaline rush of chaotic “fighting for your life”. Once you know that is in store, you are less likely to really focus on repetitive motions in the form of drills during training. Well, it is something you have to do, so you better try and find a way!
Автор и редактор телеграм-канала Martial Arts Today Санатбек Сейдеханов
Гастрольные спектакли Национального театра страны Abay Opera House на большой сцене Astana Opera
Национальный театр страны Abay Opera House дал хороший старт к началу своего 88-го театрального сезона, представив гастрольные спектакли столичной публике на большой сцене Astana Opera. В программу вошли новые постановки, которые уже полюбились, как алматинскому зрителю, так и искушенному в европейских странах.
Первым спектаклем, который увидели жители и гости столицы, стала опера Гаэтано Доницетти "Дон Паскуале" от итальянского режиссера-постановщика, сценографa, дизайнерa по костюмам Маттео Маццони. Ведущие солисты оперной труппы Зарина Алтынбаева, Таир Тажи, Эмиль Сакавов, Артур Габдиев и Толеген Рахымбаев под звуки симфонического оркестра погрузили зрительный зал в итальянские страсти. Постановка, которая была представлена в первый день гастролей - это взгляд на всю историю с точки зрения главной героини спектакля Норины (З. Алтынбаева) как символа женской эмансипации последних веков, через которые зритель вместе с героями переживает три разных эпохи становления- 1800-е годы, 1950-е годы, Эпоха "Vacanze Romane", и наши современные дни, в окружении роскоши современной Италии. По мере развития сюжета зритель видит, как меняется главная героиня, как становится сильнее, что усиливает акцент перемены времен в спектаклях. В сюжете оперы Доницетти, композитор сам назвал ее "драма-буффа в трех актах", помимо красавицы Норины, мы встречаемся с главными персонажами - стариком Доном Паскуале, его молодым племянником Эрнесто, хитрецом доктором Малатеста. Женский образ главной героини и есть, та самая движущая сила всей истории. Интересно наблюдать, как молодой и статный певец Таир Тажи перевоплощается в роль и входит в образ старика Дона Паскуале. Герой Эмиля Сакавова - Доктор Малатеста ездит по сцене на мопеде VESPA, который был специально привезен в Нур-Султан, чтоб передать эпоху 50-x годов XX века.
Для каждого артиста гастроли - это возможность показать себя и свое мастерство; труппа давно не выезжала на гастроли: из-за пандемии много поездок пришлось отменить. И то, как выложились артисты на сцене Astana Opera, лишний раз доказывает, насколько профессионально и эмоционально шла работа над формой исполнения всех постановок. И опера "Дон Паскуале", и Вечер одноактных балетов произвели фурор в среде столичных зрителей, оставив самые лучшие впечатления от нашего приезда в Нур-Султан, а это именно то, чего мы хотели добиться", - говорит директор театра Таир Каратаев.
Три одноактных балета Ф. Шопена "Шопениана", И.С. Баха "Открывая Баха", М. Равеля "Болеро" стали достойным продолжением следующего дня гастролей. Ведущие солисты балетной труппы Жанель Тукеева, Рахим Даиров, Айман Егисбаева, Гульвира Курбанова, Малика Ельчибаева, Наргиз Мирсеидова, Рустем Имангалиев, Баян Бекетаева, Азамат Аскаров, Нельсон Пенья и Архат Аширбек показали все свое мастерство в трех абсолютно разных постановках, как и в музыке, так и в хореографии.
Балетная труппа нашего театра уже не в первый раз выступает на сцене Astana Opera, и в этот раз она показала свое высокое мастерство и профессионализм, несмотря на всё волнение и ответственность. Ведь все три балета кардинально разные и в музыкальной направленности, так и в хореографии и как артисты перевоплощались из образа в образ говорит о многом. "Шопениана" классика, которую танцевало не одно поколение великих танцоров и балерин. Это всемирно известная хореография и танцевать её сложно, но всегда трепетно. Труппа максимально старалась передать атмосферу "Белого балета", всей его легкости звучания на музыку Фридерика Шопена. Два других балета, которые мы представали, - это совершенно разные постановки, которые не идут на сценах ни одного театра в мире, кроме нашего. Это новые спектакли, которые были созданы специально для нашего театра имени Абая, для наших артистов. Это современные постановки динамичные, полные экспрессии и эмоций. Но есть в них и философский настрой, который каждый зритель может "прочитать" по-своему. Я уверена, что все три балета это большой подарок гостям и жителям нашей столицы", - делится главный балетмейстер, Народная артистка РК Гульжан Туткибаева.
Шопениана" - балетная сюита на музыку Фридерика Шопена. Бессюжетный спектакль - оммаж эпохе романтизма с его вечным конфликтом между мечтой и действительностью, неуловимостью ускользающего идеала. "Шопениана" поставлена главным балетмейстером театра, народной артисткой РК Гульжан Туткибаевой.
Балет-неоклассика "Открывая Баха" - революционная постановка, которая включает в себя необычный и неожиданный хореографический язык танца и "Болеро" от хореографа Рикардо Амаранте, где классик-модерн присутствует во всем, что происходит на сцене: как перемещаются танцоры, как декорации и свет меняют настроение зрителя. Музыка Мориса Равеля, безусловно, только усиливает впечатление от увиденного.
У нас получилось удивить столичную публику и получить поздравления и хорошие отзывы от наших коллег. Артисты нашего театра выступали с особым вдохновением и колоссальной самоотдачей", - отметил главный дирижер, Заслуженный деятель РК Ерболат Ахмедьяров.
Все постановки гастролей КазНАТОБ имени Абая в честь Дня Независимости были представлены жителям и гостям столицы впервые и имели ошеломительный успех. Зал "взорвался" громом аплодисментов и криками Bravi. Все дни спектаклей прошли при полном аншлаге, учитывая санитарные нормы.