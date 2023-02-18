Благотворительный вечер Pray For Turkey, поможем всем миром!
20 февраля в джаз-клубе EverJazz пройдет благотворительный вечер в поддержку пострадавшим от землетрясения в Турции. Все средства с продажи билетов и собранные во время концерта пожертвования будут переведены на счет помощи пострадавшим при землетрясении в Турции AFAD.
Сегодня наш дорогой, родственный турецкий народ стоит на пороге великой катастрофы, теряя кровь и болея сердцами. Вы читаете это из всех источников информации! Наши турецкие родственники, которые всегда протягивают руку помощи тюркскому миру, сегодня нуждаются в нашей помощи. В первую очередь им нужна не только финансовая, но и моральная поддержка, чтобы они чувствовали наше братство, солидарность и слова от всего сердца. В это непростое время теплые слова каждого из нас согреют наших братьев и подарят надежду! Как Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) мы, народы тюркского мира, говорим: "Мы вместе!" Мы сделали звонок со слоганом. Слава богу все поддерживают! Давайте будем вместе в трудные дни Турции, будем рядом с вами!" - Султан Раев, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ.
В программе вечера прозвучат классические произведения от струнных квартетов GATOB_QUARTET и 4RIVERS QUARTET. Солисты оперной труппы Олег Татамиров и Ержан Тажимбетов подготовили специальную программу для гостей благотворительного вечера, а резиденты джаз-клуба EverJazz Take off Trio, Екатерина Хоменкова и Александр Рудовский закроют программу выступления. Специальным гостем и представителем благотворительного вечера Pray For Turkey будет Муканов Кайрат Саматович - советник генерального секретаря ТЮРКСОЙ.
Во все времена музыка помогает пережить самые сложные и тяжелые моменты в жизни, и сейчас, когда народу Турции нужна помощь, музыканты Казахстана и резиденты клуба EverJazz не могут остаться в стороне!" -Алексей Глазырин, директор джаз-клуба EverJazz.
Благодаря Международной организации ТЮРКСОЙ Турция стала для музыкантов молодежного камерного оркестра "Тюрксой" вторым домом. С 2010 года мы с нашим коллективом не раз выступали в этой прекрасной стране и во многих странах мира. Горе, постигнувшее наш братский народ, ранило всех нас в самое сердце, и мы с глубокой скорбью выражаем наши соболезнования семьям погибших, а также всему братскому турецкому народу. Этим благотворительным вечером мы - музыканты города Алматы хотели бы выразить поддержку пострадавшим, исполняя прекрасные музыкальные произведения", - Асем Калман, организатор, первая скрипка GATOB_QUARTET.
Справки по телефону +7 707 340 8762 или на сайте EverJazz.kz.
Скорбим всем миром, Pray for Turkey!
Скорбим всем миром, Pray for Turkey!