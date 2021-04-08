Брюс Ли и история ММА

Боевые искусства будут эволюционировать. Так считал Брюс Ли в то время, как все вокруг изо всех сил держались за классику. Как в воду глядел. Недаром некоторые успешные бойцы, например, Андерсон Сильва, признают Брюса своим вдохновителем. А президент UFC Дэйна Уайт считает его отцом ММА.

Прикладную систему боя под названием джиткундо, которую еще в шестидесятых разработал Брюс Ли, можно уверенно назвать прототипом смешанных единоборств. Мастер занимался самыми разными направлениями – от бокса и винчун до дзюдо и таеквондо. Его багаж знаний был действительно огромен. Будучи бойцом по натуре, он отбирал самые эффективные техники для уличного боя. Свой стиль Брюс позиционировал именно как искусную уличную драку. В нем были и запрещенные в спорте приемы вроде ударов пальцами по глазам и в область паха, и даже укусов зубами. Показательным является эпизод в фильме "Остров дракона", где Ли бьется с молодым Само Хунгом и после серии ударов и бросков берет его на болевой.

Брюс Ли значительно опережал свое время благодаря открытому ко всему новому любознательному уму. По мнению комментатора UFC Джо Рогана, он обогнал свое время минимум на 30 лет. Вот в чем гениальность этого человека.

Брюса окружали друзья, которые сами были частью плеяды звезд боевых искусств: Чак Норрис, Эд Паркер, Дэн Иносанто, Джун Ри, Джо Льюис. Чему-то он учился у них, что-то давал им. Это был непрерывный исследовательский процесс. Очень любил Брюс подолгу и тщательно пересматривать поединки Мохаммеда Али на видеомагнитофоне.

Многие задаются вопросом, были бы у легендарного единоборца шансы против современных бойцов ММА или нет. Конечно же, не очень корректно сравнивать уровень того периода с сегодняшним. Однако, учитывая феноменальные физические данные Ли, характер, скорость и технику, похоже, что шансы точно были бы. В любом случае, бой с Брюсом Ли точно не стал бы легкой прогулкой.

Конор Макгрегор прямо говорил, что, если бы Брюс родился в наше время, то он был бы чемпионом мира в ММА.

Первопроходцами ММА также считают семью Грейси. И это тоже в общем-то правильно. Но Брюс отличался от бразильцев лучшей подготовкой в ударной технике и в целом сбалансированностью между работой в стойке и в борьбе. Больше, разумеется, в стойке. Это более современный миксфайт по сравнению с ранним UFC, где не было раундов и бойцы по полчаса лежали на канвасе, пытаясь измотать и переиграть соперника тактически. Где-то его стиль напоминает стиль Конора Макгрегора, Лиото Мачиды, Андерсона Сильвы и многих других спортсменов, радовавших и продолжающих радовать публику зрелищными нокаутами.

Брюс Ли совершенно небезосновательно говорил, что человек в поединке должен применять свои конечности естественным образом и что единоборства существовали во все времени и во всем мире. В античной Греции, к примеру, был панкратион. А в Древнем Риме – гладиаторские бои в Колизее (помните сцену с Чаком Норрисом в фильме "Путь дракона"?). В Китае издревле, еще при династии Сун (960 – 1279гг.) проводились бойцовские турниры на специальном помосте под названием лэйтай. Падение с него уже сулило серьезные травмы, не говоря уже о том, чтобы получить по шее на самом помосте.

В завершение предлагаю посмотреть интервью Брюса Ли, которое он дал канадскому журналисту Пьеру Бертону в 1971 году на пике своей кинокарьеры. Здесь молодой, успешный, энергичный и харизматичный актер и мастер боевых искусств делится своими интересными философскими взглядами. К сожалению, в 1973 году он ушел из жизни. Сегодня Брюсу Ли было бы 80 лет.

Автор и редактор телеграм-канала Martial Arts Today Санатбек Сейдеханов

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