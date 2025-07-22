Челябинск - один из крупнейших центров тяжелой промышленности в России

Фото: Kazakhstan Today

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Алматы. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Челябинскую область - один из крупнейших центров тяжелой промышленности в России с хорошо развитым агропромышленным сектором и высоким туристическим потенциалом - состоялся пресс-тур, организованный по линии Россотрудничества, передает корреспондент Kazakhstan Today.





Мероприятие было приурочено к столетию ВОКС - Всесоюзного общества культурных связей с зарубежными странами, чьим правопреемником является Россотрудничество.





instagram/rauanargyn





Министр межрегионального и международного сотрудничества Челябинской области Дмитрий Глухарев подчеркнул: основная цель пресс-тура - познакомить гостей не столько с промышленностью Челябинской области, сколько с самим регионом, его историей, туристическим, образовательным и культурным потенциалом.





Kazakhstan Today





Челябинск известен в основном как один из крупнейших центров тяжелой промышленности в России, но у нас также хорошо развит агропромышленный сектор и высокий туристический потенциал", - сообщил на встрече с журналистами Глухарев.





Министерство межрегионального и международного сотрудничества Челябинской области





Кроме того, по информации министра, Челябинская область занимает 1-е место в России по производству макарон и 3-е - по производству яиц и мяса птицы. Область экспортирует мясо и подсолнечное масло, а сами челябинцы очень любят и хвалят свою молочную продукцию.





В Казахстан регион активно экспортирует металлургическую продукцию, технику и продукты питания. Также у Челябинской области много подписанных и действующих межрегиональных соглашений с шестью административно-территориальными единицами Казахстана: Костанайской, Алматинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Северно-Казахстанской областями и Астаной.





instagram/rauanargyn





Большое внимание уделяется логистике.





Граница, безусловно, для нас очень важна. В качестве логистического проекта мы реализуем очень важный для Российской Федерации и нашей области проект "Север - Юг" в Южноуральском торгово-логистическом комплексе. Естественно, без Казахстана он не существует, поскольку проходит по железной дороге именно через территорию Казахстана и дальше - в Туркменистан, Узбекистан, Иран. Поэтому в сфере логистики мы тоже являемся большими партнерами, и, к счастью, у нас никаких вопросов по транспортировке грузов через территорию Казахстана не возникало", - подчеркнул Глухарев.





В свою очередь заместитель руководителя представительства Россотрудничества в ВКО Александр Дяченко на встрече в министерстве межрегионального и международного сотрудничества Челябинской области отметил, что приграничные области Казахстана все больше хотят сотрудничать с российскими регионами.





Александр Мироглов





С 1925 года стал широко применяться термин "общественная дипломатия". Так как журналисты являются неофициальными дипломатами и своеобразными культурными мостиками между странами, регионами и народами. Идея нашего пресс-тура - показать, насколько приграничные регионы с Казахстаном разные и уникальные. Челябинская область считается промышленным регионом, вроде бы тут должны быть черные трубы и все в дыму. Но нет, это тысячи озер, это богатая культура и природа и возможность увидеть туристический и экономический потенциал региона", - сказал Дяченко.





Представитель Россотрудничества рассказал, что написанные по итогам каждого пресс-тура материалы набирают миллионные просмотры.





И в соцсетях, и в газетах читают статьи. Очень хорошая обратная связь, людям интересны регионы Российской Федерации. И мне хочется, чтобы наш пресс-тур был своеобразным импульсом к тому, чтобы туристический поток увеличился", - отметил Дяченко.





Для справки





Челябинская область - регион Южного Урала, один из крупнейших российских центров тяжелой промышленности, родина знаменитого каслинского чугунного литья и "отца" советской атомной бомбы Игоря Курчатова, а еще - место падения нашумевшего на весь мир челябинского метеорита.