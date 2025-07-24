23.07.2025, 19:53 1676

Чувствуем себя как дома: как живет казахская диаспора в Челябинской области

Чувствуем себя как дома: как живет казахская диаспора в Челябинской области
Фото: Юлия Боровикова/Вечерний Челябинск
Челябинская область считается одним из самых "пестрых" по национальному составу регионов России. Здесь проживают представители 132 национальностей: русские, башкиры, татары, казахи, белорусы, армяне, таджики, украинцы, немцы и т.д.

Представители разных диаспор соседствуют в челябинском Центре народного единства. Также в регионе работают различные национально-культурные организации: Ассамблея народов Челябинской области, Дом дружбы народов, национально-культурные центры и молодежные межнациональные объединения. Национальный культурный центр казахской диаспоры "Азамат" возглавляют Жадгер Нурумов и Мельс Жетписпаев.

Около 15 коллективов и творческих объединений при дворцах культуры, в центрах народного единства существуют в разных муниципалитетах Челябинской области. Все они достаточно активны. И у нас есть традиция: Дом дружбы народов Челябинской области регулярно проводит фестиваль казахской культуры "Туган-Жер". На этот праздник, конечно же, гостей из Казахстана всегда приглашают, и они участвуют в данном фестивале", - рассказал на встрече с участниками пресс-тура из Казахстана в министерстве международного и межрегионального сотрудничества начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов.


Kazakhstan Today

В Центре народного единства журналистов и блогеров из Казахстана встретили радушно, хлебом-солью. Директор Олег Чернышов провел для гостей экскурсию по центру, а затем, во время чаепития, казахстанские журналисты пообщались с руководителями НКЦ "Азамат" Жадгером Нурумовым и Мельсом Жетписпаевым.

В Челябинской области проживает очень много казахов. Мы аборигены этих земель и чувствуем себя здесь как дома. Что касается нашей культуры, все зависит от нас самих. Мы очень ревностно относимся к своим традициям и стараемся всегда общаться на родном языке", - рассказал Нурумов.


Kazakhstan Today

К слову, желающие освоить казахский язык могут сделать это бесплатно в Центре народного единства, где для этого есть специально оборудованный кабинет с интерактивной доской.

Kazakhstan Today

По данным переписи 2021 года, в Челябинской области проживают около 30 тыс. казахов, но участники встречи подчеркнули, что их может быть гораздо больше. Молодежь из Казахстана охотно поступает в вузы Челябинска. Сейчас в них обучаются 2,5 тысячи казахстанских студентов.

Южноуральские казахи живут дружно, общаются на родном языке и встречаются на ежегодном фестивале казахской культуры "Туган-Жер", чтобы и самим получить удовольствие, и соседям показать казахское гостеприимство, и угостить национальными блюдами. В степи ставят десятки юрт, готовят бешбармак и баурсаки и развлекают гостей традиционными состязаниями: игрой в асыки, скачками или национальной казахской борьбой - қазақша күрес.

Юлия Боровикова/Вечерний Челябинск

Помимо национальных событий, в области также проводятся общекультурные мероприятия, такие как всем известный фестиваль "Синегорье", на котором можно за один день отведать и татарские эчпочмаки, и казахский бешбармак, и башкирский корот, который в Казахстане зовется куртом.

Впрочем, чтобы убедиться, как тесно связаны культурно и исторически Челябинская область и Казахстан, достаточно посетить Государственный исторический музей Южного Урала, где среди прочих экспонатов представлены костюмы, жилища и предметы быта коренных жителей региона: башкир и казахов. В Челябинской области известный просветитель Зейнулла Расулев основал медресе "Расулия" - один из лучших исламских институтов России, где учились видные представители казахской интеллигенции, такие как Султанмахмут Торайгыров, Беимбет Майлин, Сакен Сейфуллин и другие.

Фото из архива

Кстати, на флаге и гербе Челябинска изображен верблюд - животное, не традиционное для этих мест. Караваны верблюдов с товарами следовали через Челябинскую область, по Великому шелковому пути, здесь велась активная торговля, и верблюд, более привычный для казахской степи, стал символом богатства и процветания города.

Оксана Ушкевич
Kazakhstan Today
 

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21.07.2025, 20:10 12986

Челябинск - один из крупнейших центров тяжелой промышленности в России

Челябинск - один из крупнейших центров тяжелой промышленности в России
Фото: Kazakhstan Today
Алматы. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Челябинскую область - один из крупнейших центров тяжелой промышленности в России с хорошо развитым агропромышленным сектором и высоким туристическим потенциалом - состоялся пресс-тур, организованный по линии Россотрудничества, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Мероприятие было приурочено к столетию ВОКС - Всесоюзного общества культурных связей с зарубежными странами, чьим правопреемником является Россотрудничество.

instagram/rauanargyn

Министр межрегионального и международного сотрудничества Челябинской области Дмитрий Глухарев подчеркнул: основная цель пресс-тура - познакомить гостей не столько с промышленностью Челябинской области, сколько с самим регионом, его историей, туристическим, образовательным и культурным потенциалом.

Kazakhstan Today

Челябинск известен в основном как один из крупнейших центров тяжелой промышленности в России, но у нас также хорошо развит агропромышленный сектор и высокий туристический потенциал", - сообщил на встрече с журналистами Глухарев.


Министерство межрегионального и международного сотрудничества Челябинской области

Кроме того, по информации министра, Челябинская область занимает 1-е место в России по производству макарон и 3-е - по производству яиц и мяса птицы. Область экспортирует мясо и подсолнечное масло, а сами челябинцы очень любят и хвалят свою молочную продукцию.

В Казахстан регион активно экспортирует металлургическую продукцию, технику и продукты питания. Также у Челябинской области много подписанных и действующих межрегиональных соглашений с шестью административно-территориальными единицами Казахстана: Костанайской, Алматинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Северно-Казахстанской областями и Астаной.

instagram/rauanargyn

Большое внимание уделяется логистике.

Граница, безусловно, для нас очень важна. В качестве логистического проекта мы реализуем очень важный для Российской Федерации и нашей области проект "Север - Юг" в Южноуральском торгово-логистическом комплексе. Естественно, без Казахстана он не существует, поскольку проходит по железной дороге именно через территорию Казахстана и дальше - в Туркменистан, Узбекистан, Иран. Поэтому в сфере логистики мы тоже являемся большими партнерами, и, к счастью, у нас никаких вопросов по транспортировке грузов через территорию Казахстана не возникало", - подчеркнул Глухарев.


В свою очередь заместитель руководителя представительства Россотрудничества в ВКО Александр Дяченко на встрече в министерстве межрегионального и международного сотрудничества Челябинской области отметил, что приграничные области Казахстана все больше хотят сотрудничать с российскими регионами.

Александр Мироглов

С 1925 года стал широко применяться термин "общественная дипломатия". Так как журналисты являются неофициальными дипломатами и своеобразными культурными мостиками между странами, регионами и народами. Идея нашего пресс-тура - показать, насколько приграничные регионы с Казахстаном разные и уникальные. Челябинская область считается промышленным регионом, вроде бы тут должны быть черные трубы и все в дыму. Но нет, это тысячи озер, это богатая культура и природа и возможность увидеть туристический и экономический потенциал региона", - сказал Дяченко.


Представитель Россотрудничества рассказал, что написанные по итогам каждого пресс-тура материалы набирают миллионные просмотры.

И в соцсетях, и в газетах читают статьи. Очень хорошая обратная связь, людям интересны регионы Российской Федерации. И мне хочется, чтобы наш пресс-тур был своеобразным импульсом к тому, чтобы туристический поток увеличился", - отметил Дяченко.


Для справки

Челябинская область - регион Южного Урала, один из крупнейших российских центров тяжелой промышленности, родина знаменитого каслинского чугунного литья и "отца" советской атомной бомбы Игоря Курчатова, а еще - место падения нашумевшего на весь мир челябинского метеорита.
 
20.07.2025, 10:39 19171

"Путешествие в сердце Евразии": участники экспедиции посетили Самарканд и Бухару  

"Путешествие в сердце Евразии": участники экспедиции посетили Самарканд и Бухару
Фото: Кадр из видео
Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" отправилась из Ташкента в Самарканд, древнюю столицу Тимуридов. Вечером на площади Регистан участников ожидало впечатляющее 3D-шоу: фасады трех великолепных медресе - Улугбека, Шер‑Дор и Тилья-Кори - ожили в ярких лучах света, демонстрируя историю этого центра культуры и науки в красочном визуальном повествовании, сообщает корреспондент агентства.

На следующий день прошла экскурсия по мавзолею "Гур‑Эмир" - усыпальнице эмира Тимура. Этот мавзолей, построенный в 1404  году для его покойного внука, стал семейным некрополем: здесь покоятся Тимур, его сыновья и внуки.


После Самарканда часть экспедиции направилась в Бухару - один из древнейших и наиболее самобытных городов Центральной Азии. Бухара встретила путешественников по-восточному щедро - сокровищами своей архитектуры, духовности и городской атмосферы, хранящей следы тысячелетий.

Прогулка началась с кварталов исторического центра, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь все напоминает о былом могуществе Бухары как центра науки, ремесла и религии исламского Востока.

Экспедиционеры прошли по ансамблю Пои‑Калян, где минарет XII века возвышается над городом, как страж памяти. Кальянская мечеть с ее внушительным двором и 288 куполами колонн, а напротив - медресе Мири‑Араб, действующее и поныне, создают живую архитектурную симфонию.

Далее путь лежал к Цитадели Арк - древнейшей резиденции бухарских эмиров, история которой уходит в I тысячелетие. Отсюда когда-то управляли не только городом, но и всей окрестной степью.

Участники также увидели мавзолей Исмаила Самани - редчайший памятник домонгольской архитектуры, выстроенный из обожженного кирпича с ювелирной геометрией кладки, не имеющей аналогов в исламском мире.

Переходя из купола в купол старинных торговых комплексов, экспедиция ощутила живую ткань Бухары: от серебряных украшений и шелковых изделий до запахов специй и звона ремесленных молоточков.
 
17.07.2025, 10:12 33276

Флаг культурного единства: экспедиция передает эстафету "Интервидения‑2025"

Флаг культурного единства: экспедиция передает эстафету "Интервидения‑2025"
В преддверии международного музыкального конкурса "Интервидение‑2025", который пройдет 20 сентября в Москве, стартовала международная эстафета флага - символа дружбы и сотрудничества. Особую роль в этом процессе играет экспедиция "Путешествие в сердце Евразии", ставшая живым проводником идеи культурного единства на всем евразийском пространстве.

Флаг конкурса впервые был подписан 7 июля в Бишкеке представителями Кыргызстана - трио "Номад". Здесь же он был передан участникам экспедиции, начавшим символическое путешествие с флагом через города и страны, призванное объединить народы региона не только географически, но и духовно. Через встречи, культурные мероприятия и знаковые остановки маршрут превращается в реальный путь сближения, где флаг - не просто ткань, а свидетель и участник происходящего.


Следующей остановкой стал Узбекистан. 15 июля в Ташкенте флаг подписал представитель страны на предстоящем конкурсе - певец Шохрух Ганиев. Подписи артистов, организаторов и участников маршрута становятся своеобразным культурным дневником, запечатленным на ткани. Он продолжит свой путь в Таджикистан, а завершится эстафета 12 сентября в Москве, в национальном центре "Россия", где флаг будет передан организаторам "Интервидения‑2025".


Возрождение "Интервидения" как международной музыкальной платформы стало важным шагом в культурной политике. В конкурсе примут участие более 20 стран - от СНГ и БРИКС до Ближнего Востока и Латинской Америки. Его символический путь уже начался - и именно экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" делает этот путь живым и осязаемым.
 
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15.07.2025, 07:24 41596

Форум легкой промышленности в Намангане: диалог доверия и сотрудничества

Форум легкой промышленности в Намангане: диалог доверия и сотрудничества
11 июля в Намангане, одном из ведущих текстильных регионов Узбекистана, прошел форум, посвященный вопросам развития легкой промышленности. Участников международной экспедиции "Путешествие к сердцу Евразии" тепло поприветствовали организаторы мероприятия.

С приветственным словом на форуме выступил Ислам Назарлиев, представляющий экспедицию. В своем обращении он подчеркнул, что Наманган по праву считается одним из ключевых текстильных центров региона.


Обсуждение, проходящее в рамках экспедиции, создает пространство международного доверия, где строятся новые горизонты сотрудничества. Здесь мы говорим о будущем легкой промышленности и вместе находим новые пути развития. Более 140 текстильно-хлопковых предприятий обеспечивают полный цикл производства - от сырья до готовой продукции. Наша задача - не останавливаться на достигнутом, создавать новые кластеры и укреплять взаимное доверие", - отметил Ислам Назарлиев.


В рамках форума представители из Таджикистана поделились опытом развития хлопковой отрасли своей страны - одного из важнейших секторов экономики, развивающегося уже на протяжении многих лет.

После официальной части участники экспедиции посетили текстильные фабрики Намангана, где им продемонстрировали полный цикл производства - от обработки хлопка до выпуска готовой продукции. Ознакомительная программа позволила лучше понять масштабы и технологический уровень местной легкой промышленности.
 
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10.07.2025, 09:34 57301

"Путешествие в сердце Евразии": участники экспедиции завершили свое пребывание в Кыргызстане

"Путешествие в сердце Евразии": участники экспедиции завершили свое пребывание в Кыргызстане
Фото: скришот из видео
Участники международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" завершили свое пребывание в Бишкеке рядом символичных акций. Перед отъездом экспедиционеры приняли участие в высадке деревьев, внеся свой вклад в озеленение города, а также почтили память павших героев, возложив цветы к Вечному огню.

По прибытии в город Джалал-Абад делегация также отдала дань уважения, возложив цветы в местном мемориальном комплексе. Такие действия стали доброй традицией на всем маршруте экспедиции, подчеркивая стремление к сохранению исторической памяти и межкультурному уважению.

Продолжая путь в сторону Душанбе, участники экспедиции неизменно следуют своей миссии: укреплять связи между странами, изучать культуру, быт и этнографические особенности дружественных народов. Каждая остановка становится новым этапом познания и единения на большом маршруте через Евразию.

 
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Теги:БишкекДушанбеЭкспедицияЕвразия
07.07.2025, 09:49 73561

"Путешествие в сердце Евразии": экспедиция посетила курортный город Каракол

"Путешествие в сердце Евразии": экспедиция посетила курортный город Каракол
Международная экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" провела несколько насыщенных дней в курортном городе Каракол, расположенном у подножия гор и на берегу жемчужины Кыргызстана - озера Иссык-Куль. Пребывание в этом живописном регионе стало полноценным этапом знакомства с природным и культурным наследием страны, предоставив участникам возможность по-настоящему прочувствовать ритм курортной жизни.


Программа пребывания в Караколе носила свободный формат: каждый из участников самостоятельно выбирал маршрут своего знакомства с городом и его окрестностями. Благодаря такому подходу у экспедиционеров была редкая возможность не только отдохнуть, но и с личной инициативой открыть для себя все многообразие местных красот.


Одни предпочли провести время у озера Иссык-Куль - одного из крупнейших и самых красивых высокогорных водоемов мира, побывав на городском пляже и совершив прогулку на теплоходе, откуда открывались впечатляющие панорамы на водную гладь и горные вершины. Другие выбрали активный отдых: поднялись в горы, отправились в однодневные походы, исследовали ущелья и высокогорные тропы, организовывали конные прогулки по живописным маршрутам. Особой популярностью пользовались термальные источники, где можно было расслабиться и восстановить силы в природных минеральных водах. Такой формат позволил каждому участнику наполнить этот этап путешествия личными открытиями и впечатлениями.



6 июля экспедиция покинула Каракол и направилась в столицу Кыргызстана Бишкек. По пути участники сделали остановку в знаменитом каньоне Сказка. Несмотря на ограниченное время, за полчаса удалось пройтись по удивительным природным образованиям, выточенным ветром и временем, - причудливым скальным структурам, напоминающим крепости, животных и фантастические ландшафты.

 
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05.07.2025, 02:07 87876

Бизнес-диалог в Караколе: участники экспедиции обсудили развитие женского предпринимательства в Евразии

Бизнес-диалог в Караколе: участники экспедиции обсудили развитие женского предпринимательства в Евразии
4 июля в рамках международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" в городе Караколе состоялся бизнес-диалог на тему "Женское предпринимательство", собравший представительниц бизнеса, общественных организаций и органов государственной власти из стран Евразии.

Мероприятие прошло под модерацией Валерии Рытвиной, руководителя совета блогеров Российской Федерации. В обсуждении приняли участие более 20 приглашенных спикеров из Кыргызстана, Казахстана, России и Таджикистана - как в очном, так и в онлайн-формате. Среди них - успешные предпринимательницы, руководители организаций, представители торгово-промышленных палат, туристических и образовательных структур.


Основной темой диалога стало признание женского предпринимательства как ключевого элемента устойчивого экономического роста, социальной стабильности и формирования благоприятного делового климата в Евразийском регионе. Отмечалась необходимость системной поддержки женщин в бизнесе, в том числе через доступ к образованию, государственным и частным инициативам, институтам менторства и платформам обмена опытом.


В рамках дискуссии участницы обсудили ряд актуальных вопросов:

  • какие барьеры существуют сегодня на пути развития женского бизнеса в Евразии и как их преодолевать;
  • какова роль электронной торговли в расширении возможностей для женщин;
  • насколько важно женское бизнес-образование и каковы перспективы его развития;
  • каким образом женщина может совмещать традиционные семейные ценности с активным предпринимательством;
  • какую роль играет поддержка семьи и окружения в пути женщины к профессиональной реализации;
  • какие меры, программы и инициативы - как со стороны государства, так и от международных и частных структур - могут способствовать вовлечению женщин в бизнес.


Особое внимание было уделено теме женской солидарности и поддержки, обмену успешными практиками и историям личных достижений. Прозвучало множество примеров, доказывающих, что при целеустремленности, знаниях и поддержке можно добиться успеха даже в самых конкурентных сферах.


Диалог стал важной площадкой для обмена мнениями и укрепления профессиональных связей между женщинами-лидерами из разных стран. Участницы отметили значимость подобных встреч для формирования общего видения и выработки решений, способствующих развитию женского предпринимательства на евразийском пространстве.
 
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04.07.2025, 07:13 92536

Экспедиция передала икону Табынской Божией Матери в храм Святой Троицы в Караколе

Экспедиция передала икону Табынской Божией Матери в храм Святой Троицы в Караколе
3 июля участники международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" посетили один из главных православных храмов Иссык-Кульской области - Свято-Троицкий собор в городе Караколе. Здесь была торжественно передана икона Табынской Божией Матери, привезенная из Оренбурга.


Прежде чем принять святыню, настоятель храма отец Сергий рассказал участникам об истории собора. Свято-Троицкий храм был построен в 1895 году после разрушительного землетрясения, уничтожившего прежнее каменное здание. Новый храм возвели из тянь-шаньской сосны без использования гвоздей, с пятью куполами и высокой колокольней. Он стал не только духовным, но и архитектурным символом города.


В советские годы здание использовалось как клуб, театр, спортшкола и склад, но в 1991 году храм был возвращен верующим. Сегодня он полностью восстановлен и действует как центр православной жизни в регионе.


После рассказа отец Сергий принял икону Табынской Божией Матери - одну из особо почитаемых святынь Урала, известную как заступница и покровительница в трудные времена. Этот жест стал частью символической миссии экспедиции по укреплению культурных и духовных связей между регионами.
 
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