Чувствуем себя как дома: как живет казахская диаспора в Челябинской области

Фото: Юлия Боровикова/Вечерний Челябинск

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Челябинская область считается одним из самых "пестрых" по национальному составу регионов России. Здесь проживают представители 132 национальностей: русские, башкиры, татары, казахи, белорусы, армяне, таджики, украинцы, немцы и т.д.





Представители разных диаспор соседствуют в челябинском Центре народного единства. Также в регионе работают различные национально-культурные организации: Ассамблея народов Челябинской области, Дом дружбы народов, национально-культурные центры и молодежные межнациональные объединения. Национальный культурный центр казахской диаспоры "Азамат" возглавляют Жадгер Нурумов и Мельс Жетписпаев.





Около 15 коллективов и творческих объединений при дворцах культуры, в центрах народного единства существуют в разных муниципалитетах Челябинской области. Все они достаточно активны. И у нас есть традиция: Дом дружбы народов Челябинской области регулярно проводит фестиваль казахской культуры "Туган-Жер". На этот праздник, конечно же, гостей из Казахстана всегда приглашают, и они участвуют в данном фестивале", - рассказал на встрече с участниками пресс-тура из Казахстана в министерстве международного и межрегионального сотрудничества начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов.





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В Центре народного единства журналистов и блогеров из Казахстана встретили радушно, хлебом-солью. Директор Олег Чернышов провел для гостей экскурсию по центру, а затем, во время чаепития, казахстанские журналисты пообщались с руководителями НКЦ "Азамат" Жадгером Нурумовым и Мельсом Жетписпаевым.





В Челябинской области проживает очень много казахов. Мы аборигены этих земель и чувствуем себя здесь как дома. Что касается нашей культуры, все зависит от нас самих. Мы очень ревностно относимся к своим традициям и стараемся всегда общаться на родном языке", - рассказал Нурумов.





Kazakhstan Today





К слову, желающие освоить казахский язык могут сделать это бесплатно в Центре народного единства, где для этого есть специально оборудованный кабинет с интерактивной доской.





Kazakhstan Today





По данным переписи 2021 года, в Челябинской области проживают около 30 тыс. казахов, но участники встречи подчеркнули, что их может быть гораздо больше. Молодежь из Казахстана охотно поступает в вузы Челябинска. Сейчас в них обучаются 2,5 тысячи казахстанских студентов.





Южноуральские казахи живут дружно, общаются на родном языке и встречаются на ежегодном фестивале казахской культуры "Туган-Жер", чтобы и самим получить удовольствие, и соседям показать казахское гостеприимство, и угостить национальными блюдами. В степи ставят десятки юрт, готовят бешбармак и баурсаки и развлекают гостей традиционными состязаниями: игрой в асыки, скачками или национальной казахской борьбой - қазақша күрес.





Юлия Боровикова/Вечерний Челябинск





Помимо национальных событий, в области также проводятся общекультурные мероприятия, такие как всем известный фестиваль "Синегорье", на котором можно за один день отведать и татарские эчпочмаки, и казахский бешбармак, и башкирский корот, который в Казахстане зовется куртом.





Впрочем, чтобы убедиться, как тесно связаны культурно и исторически Челябинская область и Казахстан, достаточно посетить Государственный исторический музей Южного Урала, где среди прочих экспонатов представлены костюмы, жилища и предметы быта коренных жителей региона: башкир и казахов. В Челябинской области известный просветитель Зейнулла Расулев основал медресе "Расулия" - один из лучших исламских институтов России, где учились видные представители казахской интеллигенции, такие как Султанмахмут Торайгыров, Беимбет Майлин, Сакен Сейфуллин и другие.





Фото из архива





Кстати, на флаге и гербе Челябинска изображен верблюд - животное, не традиционное для этих мест. Караваны верблюдов с товарами следовали через Челябинскую область, по Великому шелковому пути, здесь велась активная торговля, и верблюд, более привычный для казахской степи, стал символом богатства и процветания города.



