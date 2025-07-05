Экспедиция передала икону Табынской Божией Матери в храм Святой Троицы в Караколе

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3 июля участники международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" посетили один из главных православных храмов Иссык-Кульской области - Свято-Троицкий собор в городе Караколе. Здесь была торжественно передана икона Табынской Божией Матери, привезенная из Оренбурга.









Прежде чем принять святыню, настоятель храма отец Сергий рассказал участникам об истории собора. Свято-Троицкий храм был построен в 1895 году после разрушительного землетрясения, уничтожившего прежнее каменное здание. Новый храм возвели из тянь-шаньской сосны без использования гвоздей, с пятью куполами и высокой колокольней. Он стал не только духовным, но и архитектурным символом города.









В советские годы здание использовалось как клуб, театр, спортшкола и склад, но в 1991 году храм был возвращен верующим. Сегодня он полностью восстановлен и действует как центр православной жизни в регионе.









После рассказа отец Сергий принял икону Табынской Божией Матери - одну из особо почитаемых святынь Урала, известную как заступница и покровительница в трудные времена. Этот жест стал частью символической миссии экспедиции по укреплению культурных и духовных связей между регионами.