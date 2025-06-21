Экспедиция покорила шихан Торатау и познакомилась с культурой башкирского народа

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19 июня участники международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" сделали остановку в уникальном природоохранном объекте - Оренбургском центре по восстановлению популяции лошадей Пржевальского, расположенном на территории Предуральской степи.





Гостей встретили с песнями - выступлением местного хора. Участники экспедиции познакомились с историей и миссией заповедника, прошли по информационным стендам, а также увидели лошадей Пржевальского вживую. Особенно трогательным стал момент, когда экспедиционеры увидели кобылу и ее жеребенка, которых могли наблюдать с минимального расстояния. После экскурсии всех участников пригласили на чай, затем экспедиция продолжила путь в Казахстан.









Лошадь Пржевальского - символ возрожденной дикой степи





Лошадь Пржевальского - последний в мире настоящий дикий вид лошадей, не имеющий прирученных потомков. Все современные особи произошли от 12 животных, отловленных в конце XIX века. Благодаря международной программе сохранения вида более 400 особей вновь живут на свободе.





Животные обитают в гаремных группах, где лидер не жеребец, а старшая кобыла. У лошадей своя иерархия, язык запахов, голосов и телесных сигналов, а также сложная социальная структура: молодые самцы уходят из семейной группы и создают "мужские стада", пока не смогут сформировать собственный гарем.









Почему они исчезли и как вернулись?





К середине XX века лошади Пржевальского полностью исчезли из дикой природы. Причинами стали охота, конкуренция с домашним скотом, разрушение степных экосистем и войны. Последний раз дикие лошади были зафиксированы в 1960 году в пустыне Гашун в Китае.





Работы по их возвращению начались в 1991 году. В России ключевую роль играет Оренбургский заповедник, в состав которого с 2015 года входит Предуральская степь - одна из пяти охраняемых степных зон общей площадью 38 191 га. Именно здесь реализуется программа по возвращению лошади Пржевальского в природу как часть глобальной стратегии по сохранению вида.



