Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" посетила музей и мавзолей Тура‑хана

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Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" сделала одну из остановок в деревне Кшауши Чебоксарского района. Гостей встретили с народными песнями и угостили традиционным чувашским напитком - щербетем, приготовленным на основе 18 трав и специй. Атмосфера праздника продолжилась традиционными песнопениями, хороводами и живым участием всех членов экспедиции - никто не остался равнодушным, на лицах сияли улыбки.





Участникам рассказали об истории деревни, ее обычаях и верованиях. Местная жительница и экскурсовод поведала о древних лесных божествах и кереметищах - священных дубравах, существовавших в каждой деревне. Сейчас осталась лишь одна такая роща, представляемая дубом Киреметь.









Особый интерес вызвал рассказ о традиционном чувашском свадебном костюме невесты. Наряд состоял из множества серебряных монет, нашитых с минимальным промежутком, образуя своеобразную кольчугу. Средний вес такого наряда составлял около 18 килограммов, а наиболее богатые уборы могли достигать 40 кг. Именно поэтому в чувашском фольклоре женщин нередко называют амазонками, что отражается и в сказаниях о женских подвигах.









Один из самых колоритных блоков экскурсии был посвящен чувашскому пиву, рецепты которого берут начало с древних времен. Этот напиток готовила старшая женщина рода дважды в год - по 300 литров за раз. Пиво было безалкогольным и считалось полезным для здоровья: оно содержало все витамины группы B. Процесс был трудоемким и начинался за два месяца - с заготовки солода. Каждому этапу приготовления соответствовали обрядовые песни, а первая подача сопровождалась песнопением и ритуальным танцем.





Закваска передавалась по наследству, и многие семьи хранят ее уже более 100 лет, обновляя и культивируя. Всего известно около 40 традиционных рецептов. Чувашским пивом заинтересовался даже норвежский ученый, приехавший в республику для изучения традиций и признавший чувашей настоящими мастерами пивоварения. По легендам, пиво и его обряды сопровождали народ чувашей на протяжении всей истории.









После рассказа о пивоварении группа направилась к сакральному дубу Киреметь. Это последнее уцелевшее дерево из священных рощ - кереметищ, считавшихся центрами духовной жизни. Согласно древним чувашским верованиям, Киреметь - это не только название рощи, но и имя божества, связанного с природой и предками. По легенде, кереметища возникли как места силы после гибели сына верховного бога Тура, из тела которого и проросла первая священная роща.









Когда дуб Киреметь был обнаружен, он находился в плачевном состоянии: огромное дупло размером с человека имело признаки болезни и умирания. Для его спасения пригласили известного австрийского агрария и экоспециалиста Зепа Хольцера, который сказал: "К нему нужно подойти как к человеку". По его рекомендации жители вычистили труху из дупла, собрали желуди и ветви с земли рядом с деревом, и вложили их внутрь. Со временем дупло начало затягиваться, и дуб удалось спасти.





Сегодня это дерево - памятник природы Чувашии и России возрастом около 400 лет, высотой 30 метров и окружностью ствола 594 см. Считается, что все желания, загаданные возле дуба Киреметь, обязательно сбываются.





Экспедиционная группа покидала Кшауши вдохновленной и наполненной. Спокойствие, величие и глубокая духовная сила этого места оставили незабываемые впечатления. Эти земли действительно напомнили, что культура - это не только история, но и живая энергия народа, которую можно прочувствовать здесь, в сердце Чувашии.