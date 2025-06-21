20.06.2025, 07:12 7161
Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" посетила центр реинтродукции лошадей Пржевальского
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19 июня участники международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" сделали остановку в уникальном природоохранном объекте - Оренбургском центре по восстановлению популяции лошадей Пржевальского, расположенном на территории Предуральской степи.
Гостей встретили с песнями - выступлением местного хора. Участники экспедиции познакомились с историей и миссией заповедника, прошли по информационным стендам, а также увидели лошадей Пржевальского вживую. Особенно трогательным стал момент, когда экспедиционеры увидели кобылу и ее жеребенка, которых могли наблюдать с минимального расстояния. После экскурсии всех участников пригласили на чай, затем экспедиция продолжила путь в Казахстан.
Лошадь Пржевальского - символ возрожденной дикой степи
Лошадь Пржевальского - последний в мире настоящий дикий вид лошадей, не имеющий прирученных потомков. Все современные особи произошли от 12 животных, отловленных в конце XIX века. Благодаря международной программе сохранения вида более 400 особей вновь живут на свободе.
Животные обитают в гаремных группах, где лидер не жеребец, а старшая кобыла. У лошадей своя иерархия, язык запахов, голосов и телесных сигналов, а также сложная социальная структура: молодые самцы уходят из семейной группы и создают "мужские стада", пока не смогут сформировать собственный гарем.
Почему они исчезли и как вернулись?
К середине XX века лошади Пржевальского полностью исчезли из дикой природы. Причинами стали охота, конкуренция с домашним скотом, разрушение степных экосистем и войны. Последний раз дикие лошади были зафиксированы в 1960 году в пустыне Гашун в Китае.
Работы по их возвращению начались в 1991 году. В России ключевую роль играет Оренбургский заповедник, в состав которого с 2015 года входит Предуральская степь - одна из пяти охраняемых степных зон общей площадью 38 191 га. Именно здесь реализуется программа по возвращению лошади Пржевальского в природу как часть глобальной стратегии по сохранению вида.
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20.06.2025, 12:42 4866
Экспедиция покорила шихан Торатау и познакомилась с культурой башкирского народа
Фото: wikipedia.org
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15 июня участники международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" посетили один из природных и культурных символов Башкортостана - геопарк Торатау.
Программа началась с восхождения на шихан Торатау - уникальное геологическое образование, представляющее собой останец рифа древнего моря возрастом более 300 миллионов лет. С вершины открылись захватывающие панорамы степей, раскинувшихся под величественным и переменчивым небом.
После спуска участники направились в этнокомплекс "Торатау", где их ожидала насыщенная культурная программа.
Гостей погрузили в атмосферу башкирских традиций:
- была показана реконструкция национальной свадьбы;
- прошли мастер-классы по стрельбе из лука;
- желающие могли познакомиться с традиционным пчеловодством и ульями;
- состоялись конные прогулки по степным просторам.
Одним из самых ярких эпизодов дня стал мастер-класс по изготовлению курая - традиционного башкирского музыкального инструмента. Завершилось мероприятие выступлением профессионального кураиста, который исполнил несколько мелодий, наполнивших воздух звучанием подлинной народной души.
Экспедиция продолжила свой путь, увозя с собой впечатления не только от природы, но и от глубокого прикосновения к башкирскому наследию.
19.06.2025, 06:32 13816
Участники экспедиции завершили российский этап маршрута в Оренбурге, преодолев 1900 километров
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18 июня участники международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" торжественно завершили российский этап своего пути. За двенадцать дней путешественники преодолели порядка 1900 километров дорог и сделали остановки в девяти городах, где состоялись десятки деловых, культурных и просветительских мероприятий.
Финальной точкой на территории России стал город Оренбург. Здесь участников экспедиции тепло приветствовали представители местной власти и общественности.
Мне хотелось бы сказать вам ещё раз спасибо за то доброе дело, которое вы несёте в укреплении дружбы народов, укреплении экономики, культуры, образования, науки - наших областей, республик, краёв, наших государств…", - выступил с поздравительной речью губернатор Оренбургской области, отметив значимость миссии путешественников.
Завершением российской части маршрута стало выступление Оренбургского государственного академического русского народного хора, чья яркая программа вызвала живой отклик у всех участников. Праздничную атмосферу дополнило вручение памятных грамот и дружеское общение.
С вдохновением и хорошим настроением экспедиция продолжает свое движение - следующий этап маршрута пройдет по территории Казахстана.
18.06.2025, 09:35 18061
Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" с утра 17 июня отправилась в Оренбург
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С самого утра 17 июня участники международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" продолжили свой маршрут и выехали в Оренбург - один из ключевых пунктов путешествия. Проводы прошли в атмосфере радости: гостей провожали с музыкой, улыбками и пожеланиями доброго пути.
По прибытии в Оренбург участников встретили не менее тепло - с размахом, песнями и национальным колоритом. У входа их ждала музыкальная группа во главе с гармонистом, звучали народные мелодии, и настроение вмиг наполнилось духом гостеприимной оренбургской земли.
Традиционно делегации предложили хлеб-соль - символ дружбы и уважения, а после гостей пригласили на обед, чтобы подкрепиться и продолжить насыщенный день в новом городе. Экспедиция продолжает объединять культуры, людей и города в едином ритме дружбы народов.
16.06.2025, 10:08 26311
Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" посетила музей и мавзолей Тура‑хана
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Чишминский район, Башкортостан, 15 июня 2025 года. Участники международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" побывали в Евразийском музее кочевых цивилизаций и посетили мавзолей Тура‑хана - архитектурный памятник XIV-XV вв.
Экскурсия началась в визит‑центре музея, где гости увидели:
- находки с археологических раскопок (орудия, фрагменты могильных каменных плит);
- скульптурные портреты людей, населявших эти места;
- уменьшенную модель самого мавзолея;
- мини‑кинотеатр, демонстрирующий документальные фильмы о кочевой культуре.
Детальное знакомство с экспозицией позволило участникам увидеть копии редких рукописей и артефактов, таких как миниатюрные образцы исламских реликвий (в том числе "Коран Усмана") и предметы эпохи Золотой Орды.
После музея экспедиция направилась по экологической тропе "Путь кочевника" к мавзолею, расположенному на кургане у села Нижние Термы. Мавзолей построен в булгаро‑татарской архитектурной традиции и сохранился почти без изменений с XIV века. По данным местных археологов, рядом обнаружено как минимум 24 древних захоронения.
Экспедиция поднялась к мавзолею Тура‑хана, чтобы осмотреть его "дом праха" - с шатровым перекрытием и сохранившимися стенами из известкового туфа и природного камня. Участники смогли увидеть уникальную степную флору, сохранившуюся нетронутой с момента постройки мавзолея.
16.06.2025, 09:59 26746
Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" почтила память генерала Шаймуратова в Уфе
Фото: museum-ufa.ru
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Уфа, Республика Башкортостан, 14 июня 2025 года. Участники международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" сделали памятную остановку в Уфе у монумента легендарному военачальнику - генерал-майору Минигали Шаймуратову, командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.
У подножия монумента экспедиционеры возложили цветы, почтили память героя Великой Отечественной войны и выразили уважение подвигу, ставшему символом единства, мужества и национального достоинства.
После церемонии для гостей была проведена краткая экскурсия, познакомившая их с глубоким символизмом памятника.
Образ и смысл
Памятник представляет собой бронзовую фигуру Шаймуратова верхом на коне в атаке - символ бесстрашия и решимости. Однако не менее значимыми являются рельефы на постаменте и мемориальные элементы по периметру монумента.
Правая сторона барельефа - "Душа башкирского народа". Здесь изображены сцены из жизни и духовного мира народа: юный Минигали с гармошкой, бурлаки и пароход "Урал" - символ трудового пути, эпические герои - Урал-батыр и Салават Юлаев, фигуры башкирских воинов, участвовавших в войне 1812 года, курай и орел - символы природы и культуры родного края.
Левая сторона - "Боевой путь дивизии". Барельеф передает моменты военной истории 112-й Башкавдивизии: атака кавалеристов и танки, лица командиров, география боевого пути - от Уфы до Берлина, детали из дипломатической службы Шаймуратова в Китае: китайская лодка, бумаги, револьвер.
Тыльная сторона - "Родовые символы". На заднем рельефе изображены 13 священных птиц, деревья и цветок курай - они символизируют башкирские роды, их духовную связь и преемственность поколений.
Памятник окружен колоннадой с барельефами оружия разных эпох, а также мемориальными плитами с именами бойцов, удостоенных звания Героя Советского Союза.
13.06.2025, 11:01 45811
Экспедиция прошла по главным достопримечательностям Казанского кремля
Фото: кадр из видео
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Во время пребывания в Казани участники международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" совершили прогулку по ключевым достопримечательностям исторического центра города - территории Казанского кремля и прилегающей площади.
Первой точкой маршрута стал памятник Мусе Джалилю - выдающемуся татарскому поэту и герою Великой Отечественной войны. Монумент, расположенный у стен кремля, стал местом притяжения и памяти. Участники почтили подвиг человека, чьи стихи и судьба олицетворяют силу духа и борьбу за свободу.
Следом путешественники направились к Спасской башне - парадному входу в Кремль, одному из самых узнаваемых символов Казани. Белокаменная башня с часами и звездой венчает архитектурный ансамбль и служит отправной точкой для знакомства с внутренним пространством крепости.
Особое впечатление произвела мечеть Кул Шариф - величественное сооружение с голубыми куполами и стройными минаретами, ставшее символом духовности и многонационального наследия Татарстана. Мечеть гармонично соседствует с православным собором, подчеркивая идею мирного сосуществования культур.
С одной из смотровых площадок кремля участникам открылась живописная панорама Казани. На другом берегу Казанки они увидели центр семьи "Казан" - необычное здание в форме гигантской чаши, являющееся современным дворцом бракосочетания. Этот объект стал ярким визуальным акцентом, символизирующим единство и обновление.
Экскурсия по Казанскому кремлю подарила участникам не только новые знания, но и яркие впечатления от города, где история, культура и современность живут в удивительной гармонии.
13.06.2025, 10:50 46271
Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" встретила День России в Казани
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12 июня участники международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" отметили День России в одном из самых значимых культурных центров страны - городе Казани.
Праздничная программа началась с торжественного шествия по территории Казанского кремля - уникального памятника архитектуры и символа единения народов. В сопровождении флагов, гимнов и праздничного настроения колонна прошла по историческим улицам, объединяя жителей города и гостей из стран - участниц экспедиции: России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.
На одной из главных площадей состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие как местные творческие коллективы, так и представители международной экспедиции. Прозвучали народные и современные композиции, посвященные России, ее истории и культуре.
Завершился день ярким салютом над акваторией Казанки, который стал кульминацией праздника и символом общей радости. Огни фейерверка осветили вечернее небо над Казанью.
12.06.2025, 10:21 51301
Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" почтила память строителей Безмолвных рубежей
Фото: chnmuseum.ru
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В рамках масштабного международного автопробега экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" сделала символическую остановку у мемориала строителям Безмолвных рубежей. Участники мероприятия возложили цветы, отдав дань уважения тысячам людей, возводившим укрепления вдоль границ Советского Союза в годы перед Второй мировой войной, передает корреспондент агентства.
Мемориал посвящен рабочим, инженерам и солдатам, принимавшим участие в сооружении оборонительных линий, известных как "безмолвные рубежи". Эти укрепления были частью системы государственной безопасности, создаваемой в условиях тревожной международной обстановки 1930-х годов. Многие из строителей трудились в тяжелых, зачастую суровых условиях на отдаленных участках, в условиях секретности и самоотверженности. Их вклад долгое время оставался в тени, но сегодня память об их труде становится частью исторического сознания.
После памятной церемонии колонна продолжила путь - следующим крупным пунктом маршрута стала Казань, культурная столица Татарстана, где участников ожидает насыщенная программа, включающая экскурсии по историческим местам и обсуждение межнационального диалога в рамках экспедиции.
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