18.06.2025, 09:35 4826
Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" с утра 17 июня отправилась в Оренбург
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С самого утра 17 июня участники международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" продолжили свой маршрут и выехали в Оренбург - один из ключевых пунктов путешествия. Проводы прошли в атмосфере радости: гостей провожали с музыкой, улыбками и пожеланиями доброго пути.
По прибытии в Оренбург участников встретили не менее тепло - с размахом, песнями и национальным колоритом. У входа их ждала музыкальная группа во главе с гармонистом, звучали народные мелодии, и настроение вмиг наполнилось духом гостеприимной оренбургской земли.
Традиционно делегации предложили хлеб-соль - символ дружбы и уважения, а после гостей пригласили на обед, чтобы подкрепиться и продолжить насыщенный день в новом городе. Экспедиция продолжает объединять культуры, людей и города в едином ритме дружбы народов.
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16.06.2025, 10:08 12451
Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" посетила музей и мавзолей Тура‑хана
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Чишминский район, Башкортостан, 15 июня 2025 года. Участники международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" побывали в Евразийском музее кочевых цивилизаций и посетили мавзолей Тура‑хана - архитектурный памятник XIV-XV вв.
Экскурсия началась в визит‑центре музея, где гости увидели:
- находки с археологических раскопок (орудия, фрагменты могильных каменных плит);
- скульптурные портреты людей, населявших эти места;
- уменьшенную модель самого мавзолея;
- мини‑кинотеатр, демонстрирующий документальные фильмы о кочевой культуре.
Детальное знакомство с экспозицией позволило участникам увидеть копии редких рукописей и артефактов, таких как миниатюрные образцы исламских реликвий (в том числе "Коран Усмана") и предметы эпохи Золотой Орды.
После музея экспедиция направилась по экологической тропе "Путь кочевника" к мавзолею, расположенному на кургане у села Нижние Термы. Мавзолей построен в булгаро‑татарской архитектурной традиции и сохранился почти без изменений с XIV века. По данным местных археологов, рядом обнаружено как минимум 24 древних захоронения.
Экспедиция поднялась к мавзолею Тура‑хана, чтобы осмотреть его "дом праха" - с шатровым перекрытием и сохранившимися стенами из известкового туфа и природного камня. Участники смогли увидеть уникальную степную флору, сохранившуюся нетронутой с момента постройки мавзолея.
16.06.2025, 09:59 12886
Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" почтила память генерала Шаймуратова в Уфе
Фото: museum-ufa.ru
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Уфа, Республика Башкортостан, 14 июня 2025 года. Участники международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" сделали памятную остановку в Уфе у монумента легендарному военачальнику - генерал-майору Минигали Шаймуратову, командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.
У подножия монумента экспедиционеры возложили цветы, почтили память героя Великой Отечественной войны и выразили уважение подвигу, ставшему символом единства, мужества и национального достоинства.
После церемонии для гостей была проведена краткая экскурсия, познакомившая их с глубоким символизмом памятника.
Образ и смысл
Памятник представляет собой бронзовую фигуру Шаймуратова верхом на коне в атаке - символ бесстрашия и решимости. Однако не менее значимыми являются рельефы на постаменте и мемориальные элементы по периметру монумента.
Правая сторона барельефа - "Душа башкирского народа". Здесь изображены сцены из жизни и духовного мира народа: юный Минигали с гармошкой, бурлаки и пароход "Урал" - символ трудового пути, эпические герои - Урал-батыр и Салават Юлаев, фигуры башкирских воинов, участвовавших в войне 1812 года, курай и орел - символы природы и культуры родного края.
Левая сторона - "Боевой путь дивизии". Барельеф передает моменты военной истории 112-й Башкавдивизии: атака кавалеристов и танки, лица командиров, география боевого пути - от Уфы до Берлина, детали из дипломатической службы Шаймуратова в Китае: китайская лодка, бумаги, револьвер.
Тыльная сторона - "Родовые символы". На заднем рельефе изображены 13 священных птиц, деревья и цветок курай - они символизируют башкирские роды, их духовную связь и преемственность поколений.
Памятник окружен колоннадой с барельефами оружия разных эпох, а также мемориальными плитами с именами бойцов, удостоенных звания Героя Советского Союза.
13.06.2025, 11:01 31951
Экспедиция прошла по главным достопримечательностям Казанского кремля
Фото: кадр из видео
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Во время пребывания в Казани участники международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" совершили прогулку по ключевым достопримечательностям исторического центра города - территории Казанского кремля и прилегающей площади.
Первой точкой маршрута стал памятник Мусе Джалилю - выдающемуся татарскому поэту и герою Великой Отечественной войны. Монумент, расположенный у стен кремля, стал местом притяжения и памяти. Участники почтили подвиг человека, чьи стихи и судьба олицетворяют силу духа и борьбу за свободу.
Следом путешественники направились к Спасской башне - парадному входу в Кремль, одному из самых узнаваемых символов Казани. Белокаменная башня с часами и звездой венчает архитектурный ансамбль и служит отправной точкой для знакомства с внутренним пространством крепости.
Особое впечатление произвела мечеть Кул Шариф - величественное сооружение с голубыми куполами и стройными минаретами, ставшее символом духовности и многонационального наследия Татарстана. Мечеть гармонично соседствует с православным собором, подчеркивая идею мирного сосуществования культур.
С одной из смотровых площадок кремля участникам открылась живописная панорама Казани. На другом берегу Казанки они увидели центр семьи "Казан" - необычное здание в форме гигантской чаши, являющееся современным дворцом бракосочетания. Этот объект стал ярким визуальным акцентом, символизирующим единство и обновление.
Экскурсия по Казанскому кремлю подарила участникам не только новые знания, но и яркие впечатления от города, где история, культура и современность живут в удивительной гармонии.
13.06.2025, 10:50 32411
Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" встретила День России в Казани
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12 июня участники международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" отметили День России в одном из самых значимых культурных центров страны - городе Казани.
Праздничная программа началась с торжественного шествия по территории Казанского кремля - уникального памятника архитектуры и символа единения народов. В сопровождении флагов, гимнов и праздничного настроения колонна прошла по историческим улицам, объединяя жителей города и гостей из стран - участниц экспедиции: России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.
На одной из главных площадей состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие как местные творческие коллективы, так и представители международной экспедиции. Прозвучали народные и современные композиции, посвященные России, ее истории и культуре.
Завершился день ярким салютом над акваторией Казанки, который стал кульминацией праздника и символом общей радости. Огни фейерверка осветили вечернее небо над Казанью.
12.06.2025, 10:21 37911
Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" почтила память строителей Безмолвных рубежей
Фото: chnmuseum.ru
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В рамках масштабного международного автопробега экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" сделала символическую остановку у мемориала строителям Безмолвных рубежей. Участники мероприятия возложили цветы, отдав дань уважения тысячам людей, возводившим укрепления вдоль границ Советского Союза в годы перед Второй мировой войной, передает корреспондент агентства.
Мемориал посвящен рабочим, инженерам и солдатам, принимавшим участие в сооружении оборонительных линий, известных как "безмолвные рубежи". Эти укрепления были частью системы государственной безопасности, создаваемой в условиях тревожной международной обстановки 1930-х годов. Многие из строителей трудились в тяжелых, зачастую суровых условиях на отдаленных участках, в условиях секретности и самоотверженности. Их вклад долгое время оставался в тени, но сегодня память об их труде становится частью исторического сознания.
После памятной церемонии колонна продолжила путь - следующим крупным пунктом маршрута стала Казань, культурная столица Татарстана, где участников ожидает насыщенная программа, включающая экскурсии по историческим местам и обсуждение межнационального диалога в рамках экспедиции.
10.06.2025, 10:43 48331
Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" побывала в Музее вышитой карты России
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Одним из ключевых пунктов маршрута экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" стал Музей вышитой карты России, открывшийся на Красной площади в Чебоксарах.
Что представляет собой вышитая карта
Проект "Вышитая карта России" зародился в Чувашии и был реализован мастерами со всей страны в 2022 году при поддержке местных властей. Он подразумевал создание гигантского панно - размером около 3,3 × 6,7 м, состоящего из 84 региональных фрагментов, вышитых вручную. Каждый регион представил собственную традицию вышивки с ее уникальными техниками и узорами.
На карте нашли отражение:
Коми - украшение из оленьего волоса;
Камчатка - мотивы, выполненные стеблями местной травы;
Ульяновская область - работу выполнил мужчина-мастер, а в Амурской области фрагмент вышила сама министр культуры.
Кроме того, каждый регион сопровождал фрагмент специальным панно - яркой приметой национальных вышивальных техник, созданных специально к экспозиции.
Разнообразие швов поражает: крестецкая строчка из Новгородской области, вятское кружево, тарусская, смоленская вышивки, бисероплетение селькупов и золото поморов - все это можно увидеть на выставке.
Возраст мастеров: от самых юных до мэтров. В числе авторов карты - люди разных поколений. Среди самых опытных - Мария Васильевна Симакова - народная мастерица, заслуженный художник РФ, посвятившая жизнь чувашской вышивке. А среди самых юных участников - представительница одного из регионов, которой на момент создания карты было всего около 20 лет, и хотя ее имя не разглашали, участие явно подчеркнуло межпоколенческий характер проекта.
Роль экспедиции и культурный диалог
Глава республики Чувашия Олег Николаев отметил, что карта не только отражает художественное разнообразие национальных традиций, но и служит мостом в объединении культур. Делегаты экспедиции, включая журналистов, блогеров из более чем 30 городов, смогли буквально прикоснуться к этим символам, узорам и историям и тем самым стать частью историко-культурного диалога.
10.06.2025, 10:32 48906
Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" посетила деревню Кшауши
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Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" сделала одну из остановок в деревне Кшауши Чебоксарского района. Гостей встретили с народными песнями и угостили традиционным чувашским напитком - щербетем, приготовленным на основе 18 трав и специй. Атмосфера праздника продолжилась традиционными песнопениями, хороводами и живым участием всех членов экспедиции - никто не остался равнодушным, на лицах сияли улыбки.
Участникам рассказали об истории деревни, ее обычаях и верованиях. Местная жительница и экскурсовод поведала о древних лесных божествах и кереметищах - священных дубравах, существовавших в каждой деревне. Сейчас осталась лишь одна такая роща, представляемая дубом Киреметь.
Особый интерес вызвал рассказ о традиционном чувашском свадебном костюме невесты. Наряд состоял из множества серебряных монет, нашитых с минимальным промежутком, образуя своеобразную кольчугу. Средний вес такого наряда составлял около 18 килограммов, а наиболее богатые уборы могли достигать 40 кг. Именно поэтому в чувашском фольклоре женщин нередко называют амазонками, что отражается и в сказаниях о женских подвигах.
Один из самых колоритных блоков экскурсии был посвящен чувашскому пиву, рецепты которого берут начало с древних времен. Этот напиток готовила старшая женщина рода дважды в год - по 300 литров за раз. Пиво было безалкогольным и считалось полезным для здоровья: оно содержало все витамины группы B. Процесс был трудоемким и начинался за два месяца - с заготовки солода. Каждому этапу приготовления соответствовали обрядовые песни, а первая подача сопровождалась песнопением и ритуальным танцем.
Закваска передавалась по наследству, и многие семьи хранят ее уже более 100 лет, обновляя и культивируя. Всего известно около 40 традиционных рецептов. Чувашским пивом заинтересовался даже норвежский ученый, приехавший в республику для изучения традиций и признавший чувашей настоящими мастерами пивоварения. По легендам, пиво и его обряды сопровождали народ чувашей на протяжении всей истории.
После рассказа о пивоварении группа направилась к сакральному дубу Киреметь. Это последнее уцелевшее дерево из священных рощ - кереметищ, считавшихся центрами духовной жизни. Согласно древним чувашским верованиям, Киреметь - это не только название рощи, но и имя божества, связанного с природой и предками. По легенде, кереметища возникли как места силы после гибели сына верховного бога Тура, из тела которого и проросла первая священная роща.
Когда дуб Киреметь был обнаружен, он находился в плачевном состоянии: огромное дупло размером с человека имело признаки болезни и умирания. Для его спасения пригласили известного австрийского агрария и экоспециалиста Зепа Хольцера, который сказал: "К нему нужно подойти как к человеку". По его рекомендации жители вычистили труху из дупла, собрали желуди и ветви с земли рядом с деревом, и вложили их внутрь. Со временем дупло начало затягиваться, и дуб удалось спасти.
Сегодня это дерево - памятник природы Чувашии и России возрастом около 400 лет, высотой 30 метров и окружностью ствола 594 см. Считается, что все желания, загаданные возле дуба Киреметь, обязательно сбываются.
Экспедиционная группа покидала Кшауши вдохновленной и наполненной. Спокойствие, величие и глубокая духовная сила этого места оставили незабываемые впечатления. Эти земли действительно напомнили, что культура - это не только история, но и живая энергия народа, которую можно прочувствовать здесь, в сердце Чувашии.
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