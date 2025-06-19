Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" с утра 17 июня отправилась в Оренбург

Рассказать друзьям

С самого утра 17 июня участники международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" продолжили свой маршрут и выехали в Оренбург - один из ключевых пунктов путешествия. Проводы прошли в атмосфере радости: гостей провожали с музыкой, улыбками и пожеланиями доброго пути.









По прибытии в Оренбург участников встретили не менее тепло - с размахом, песнями и национальным колоритом. У входа их ждала музыкальная группа во главе с гармонистом, звучали народные мелодии, и настроение вмиг наполнилось духом гостеприимной оренбургской земли.









Традиционно делегации предложили хлеб-соль - символ дружбы и уважения, а после гостей пригласили на обед, чтобы подкрепиться и продолжить насыщенный день в новом городе. Экспедиция продолжает объединять культуры, людей и города в едином ритме дружбы народов.



