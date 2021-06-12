Это Чак Норрис, детка!

Сколько приколов вы знаете про Чака Норриса? Или давайте так: сколько отжиманий делает Чак Норрис? Правильный ответ: все.

Чаку Норрису 81 год. Он родился в 1940 году. Ровесник Брюса Ли. Он, кстати, был его другом. Помните их бой в фильме "Путь дракона"? Один из лучших бойцовских эпизодов в истории мирового кинематографа, это точно.

Интернет знает тысячи приколов про Чака Норриса. Да какой там тысячи! Он знает все приколы про Чака Норриса! Не верите? Проверьте сами, если не страшно.





Дольф Лундгрен в шоке. Сталлоне в шоке. Кобра и та до сих пор в шоке... Что вообще происходит?

Давайте спросим у Википедии. Она говорит так: "Карлос Рэй Норрис родился 10 марта 1940 года в городке Райан (штат Оклахома). Отец Норриса — автомеханик, был известен пристрастием к алкоголю. Дед Чака был чистокровным ирландцем, а мать происходила из племени индейцев чероки. Самые запоминающиеся впечатления детства мальчика были нужда, отсутствие постоянного места жительства, полунищая жизнь в прицепе с матерью и двумя младшими братьями, а затем развод родителей и новый глава семьи. Норрис вспоминает, что именно отчим Джордж Найт привил ему любовь к спорту".

Почему-то мне уже как-то не по себе. А вам? Давайте попробуем закрыть этот гештальт, пока Чак до него не добрался. Не дай боже!

В 1959 году Карлос был солдатом в Корее, куда его послал Дядя Сэм. Да, тогда еще Дядя Сэм мог себе позволить такую дерзость. Именно в Корее Карлоса прозвали Чаком. История умалчивает, почему именно. Но, поверьте, лучше не исследовать этот вопрос. Ну Чак и Чак. И слава богу.

Со скуки Чак занялся там боевыми искусствами. Точнее, тансудо. Это корейский вид борьбы. Через три года он получил черный пояс. Не то, чтобы он смотрел на белый пояс, пока тот не почернел. На самом деле заслуженно получил.

В 1963 году Чак Норрис открывает свою первую школу карате в Америке. Почему карате? Вам лучше не знать, поверьте. А в 1965 году он победил всех каратистов на чемпионате Лос-Анжелеса. Каратисты все были в шоке. Оно и понятно. Удары то у Чака страшные на самом деле. Посмотрите видео.





Теперь вы поняли что такое удар? Любой удар готов сам себя ударить при виде Чака Норриса. Но я бы не советовал проверять на себе. Здоровье дороже.

А мучил ли вас когда-нибудь вопрос, как Чак Норрис познакомился с Брюсом Ли? Сглотните слюну, сейчас будут факты. В общем, дело было так. В 1968 году Чак, как обычно, победил всех на турнире по карате в полутяжелом весе. Тяжелый вес просто не явился на соревнование, как вы понимаете, от греха подальше. Брюс Ли был восторженным зрителем и пригласил чемпиона пообщаться. Вот тогда-то они и познакомились. И сразу же стали обмениваться боевым опытом. До четырех утра друг друга испытывали. Чак вспоминал, что в тот вечер измотался как никогда. И хотел было уже придушить слишком энергичного Брюса, но никак не получалось. Чемпионский пояс рыдал подобно луку, который однажды резал Чак.

Столько крутизны в одном кадре? А где Стивен Сигал? А это кто вообще?

А как Чак Норрис попал в мир кино? Или это мир кино попал в Чака Норриса?.. Давайте разбираться. Стив Маккуин, тогдашняя голливудская звезда, как-то раз привел Чака на съемочную площадку. Площадка, кстати, уцелела. Такое тоже бывает. Ну там была небольшая роль. Но мир кино сразу вздрогнул и дал Чаку столько ролей, что на всю жизнь хватило. А иначе было нельзя, поверьте. Представьте себе, Чак не читает сценарий - он смотрит на него в упор и получает всю информацию. Так появился Крутой Уокер. Но лучше будем об этом шепотом говорить. Мало ли. Говорят, что Чак Норрис однажды убил двух охотников одним зайцем. И даже съел именинный торт перед тем, как друзья успели ему сказать, что в торте была спрятана стриптизерша.

Брюс Ли тогда не знал с кем имеет дело. Наивный был, молодой еще. Но Чак прежде ни от кого не получал так. Всю жизнь потом вспоминал.

В общем, ребята, дальше шутить уже опасно. Я хотел просто напомнить вам о супергерое нескольких поколений по имени Чак Норрис. Хотел сказать, по имени Солнце, но Чак его потушил, когда оно слишком ярко светило на него.

Мои мысли о Чаке Норрисе сводятся лишь к одному: это поистине невероятный пример успеха в профессиональной карьере и жизни. В свое время он и его друг Брюс вдохновили меня и многих пацанов заниматься единоборствами. Помню я смотрел фильм "Путь дракона" в видеосалоне, где билет продавали за один советский рубль. Для нас в то время впечатления были ни с чем не сравнимые. Это сейчас восприятие уже притупилось из-за обилия видеоконтента всех мастей. А в те далекие времена все было совсем иначе.

Ну, и напоследок посмотрите тот самый эпизод драки Чака с Брюсом. И смотрите, не вздумайте вмешиваться в их разборку!









Автор и редактор телеграм-канала Martial Arts Today Санатбек Сейдеханов

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