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"Это чудесно, настоящее открытие": группа Queen выпустила ранее не издававшуюся песню с Фредди Меркьюри

17.10.2022, 21:52 951
"Это чудесно, настоящее открытие": группа Queen выпустила ранее не издававшуюся песню с Фредди Меркьюри
Фото: Gettyimages.ru / © Julian Parker/UK Press
В четверг, 13 октября, в сети была представлена песня Face It Alone, записанная группой Queen вместе с Фредди Меркьюри. Работа над композицией шла в конце 1980-х, однако тогда трек не вышел и в итоге был забыт. Большинство поклонников в восторге от песни. Они признаются, что она заставила их прослезиться, и радуются возможности снова услышать голос Фредди Меркьюри. Впрочем, некоторые сочли Face It Alone слишком сырой и назвали её не самой удачной работой Queen.
 
В четверг, 13 октября, британская рок-группа Queen впервые представила песню Face It Alone, записанную в конце 1980-х при участии солиста Фредди Меркьюри, сообщает RT.
 

Мы как-то забыли об этой записи, а она была, эта жемчужинка. Это чудесно, настоящее открытие! Очень эмоциональная композиция", - заявил барабанщик коллектива Роджер Тейлор.

 
Работа над композицией велась в период подготовки к выпуску альбома The Miracle. В него вошли песни The Invisible Man и Was It All Worth It, на которые по звучанию похожа Face It Alone. Долгое время о композиции никто не вспоминал, однако Queen запланировала перевыпуск пластинки в конце 2022-го. Подняв старые материалы, музыканты обнаружили и эту песню.
 

Рад, что нашей команде удалось найти этот трек. Спустя все эти годы здорово слышать, как мы все вчетвером (да, и Дикон там тоже есть) работаем в студии над замыслом замечательной песни, который так и не удалось полностью реализовать... до сегодняшнего дня", - приводит слова гитариста Брайана Мэя портал Far Out.

 
Сингл стал первой за более чем восемь лет новой песней с участием Фредди Меркьюри. До этого Queen включила в альбом Forever 2014 года три ранее неизданных трека с Меркьюри - Let Me in Your Heart Again, Love Kills и There Must Be More to Life Than This.

 
Большинство поклонников с восторгом приняли неизвестную ранее работу. Кто-то из блогеров называет её мелодию одновременно прекрасной и грустной, а текст - красивым и полным смысла, другие признаются, что Face It Alone заставила их прослезиться.
 

Песня полностью оправдала мои ожидания - шедевр, чёрт подери! Просто необыкновенно во всех смыслах, очень понравилось", - говорится в одном из комментариев.

 

Какая классная композиция! Мурашки по коже и слёзы на глазах на протяжении всей песни. Всего за четыре минуты его голос передаёт столько, что просто невероятно. Это наполнило моё сердце", - пишет другой блогер.

 
Некоторые пользователи соцсетей отмечают, что Face It Alone, возможно, не лучшая работа Queen, однако признают, что им очень приятно снова слышать голос Фредди Меркьюри.
 

Хотя я и не могу назвать Face It Alone одной из моих любимых песен Queen, она станет частью моей жизни просто потому, что вышла на моём веку", - пишет слушатель.

 

Фредди всегда жив в наших сердцах. Я очень рад, что даже спустя столько лет группа не распалась окончательно, создав Queen Extravaganza (трибьют-коллектив. - RT). Рад, что эта прекрасная музыка продолжает жить и находить своих слушателей в новых поколениях", - говорится в ещё одном сообщении.

 
Однако среди пользователей есть и такие, кто не пришёл в восторг от представленной песни, хотя и они отмечают, что композиция как минимум неплоха.
 

Что ж, сойдёт. Явно полусырая вещь со старой сессии звукозаписи. Удивительно, что её не отполировали и не сделали мощнее - можно было легко добиться грандиозного квиновского припева, добавив величественную подпевку на словах You have to face it all alone. Но нет, со звуком не мудрили. Тоже справедливо", - заявил один из слушателей.

 
Другой отметил, что Face It Alone отличается от других работ Queen: "Это ни в коем случае не винтажная группа Queen. Странная динамика, она просто ни во что не выливается. Но, конечно, это не худшее из того, что они делали. Да-да, Delilah, я про тебя. Тем не менее всегда приятно слышать Фредди в деле".
 
Музыкант и певец Фредди Меркьюри прославился в 1970-х как солист рок-группы Queen. При его участии записаны композиции Bohemian Rhapsody, We Are the Champions, We Will Rock You, I Want to Break Free, The Show Must Go On, Killer Queen и многие другие хиты. Артист скончался 24 ноября 1991 года в возрасте 45 лет. После его смерти Queen продолжила музыкальную деятельность, однако её последующие работы не были так популярны, как во времена Меркьюри. Сейчас в составе группы остаются Брайан Мэй и Роджер Тейлор, стоявшие у её истоков. В качестве приглашённых вокалистов с ними в разное время сотрудничали Пол Роджерс и Адам Ламберт.
 
В 2018 году Брайан Сингер снял фильм "Богемская рапсодия", который получил четыре премии "Оскар" - за лучшую мужскую роль (Рами Малек) и в трёх технических номинациях. В ленте прозвучали 22 песни легендарного коллектива.
 

новости по теме

В Астане прошел вечер классической музыки

12.10.2022, 08:57 4996
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане прошел "Вечер классической музыки" одного из именитых современных американских композиторов Лоуэлла Либермана при участии заслуженной артистки Республики Казахстан Айман Мусахаджаевой в сопровождении Казахского государственного симфонического оркестра имени Розы Баглановой, дирижер - известный скрипач, лауреат многочисленных международных конкурсов Тигран Шиганян.
 

Мы надеемся, что этот музыкальный проект поможет узнать не только Америке, но и всему миру о замечательном Казахстане и городе Астана, который уделяет столько времени музыке и культуре. Благодарю вас из глубины своего сердца. В заключении сегодняшнего вечера мы исполним Арию, это будет мировая премьера для скрипки с оркестром!" - заявил Лоуэлл Либерман.

 
Праздничная программа продолжилась в субботу сольным концертом лауреата мгоночисленных международных конкурсов Алима Бейсембаева.
 
Виртуозная игра восходящей казахстанской звезды произвела огромное впечатление на зрителей.

 

Международный фестиваль "Россия - Казахстан: культурное наследие" пройдет в Астане и Алматы

26.09.2022, 11:19 15121
Международный фестиваль "Россия - Казахстан: культурное наследие" пройдет в Астане и Алматы
С 28 сентября по 8 октября в Казахстане пройдет фестиваль "Россия - Казахстан: культурное наследие", приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.
 
Наши страны объединяет не только общая история, но и общее культурное наследие. Традиции многовековых контактов и значительный период общей государственности сформировали уникальную культурную ткань, в которой переплетены традиции двух народов. 
 
Фестиваль призван рассказать о диалоге культур России и Казахстана, длящемся не одно столетие, и познакомить широкую аудиторию с деятелями культуры, оставившим свой след в нашей общей истории. Насыщенная концертная и лекционная программа фестиваля состоит из культурно-просветительских мероприятий, ориентированных на широкую публику, все мероприятия бесплатны.
 

Фестиваль проводится в 30-летнюю годовщину установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном и посвящен изучению и популяризации общего культурно-исторического наследия наших стран. Программа мероприятий, организованных совместными усилиями казахстанских и российских творческих коллективов в Астане и Алматы, станет еще одним шагом к укреплению культурных связей между нашими странами. Работа нашего фонда в Республике Казахстан не ограничивается рамками фестиваля. В 2022-2023 гг. планируется поддержка Книжного уголка России в Национальной библиотеке РК, пополнение русскоязычного библиотечного фонда казахских библиотек, сохранение русского некрополя в городе Кызылорде, поддержка театрального проекта в Костанае и другие проекты", - говорит Елена Чернышкова, руководитель Фонда наследия русского зарубежья.

 

За 30 лет дипломатических отношений Казахстан и Россия стали не просто соседями и партнерами, а друзьями, практически родственниками! Для которых важны такие семейные ценности, как доверие, взаимное уважение, умение слушать и слышать друг друга, вместе находить общие решения. Которые помнят и чтят общую историю, ценят культуру и традиции друг друга, берегут то, что их накрепко связало в прошлом и связывает сегодня. Фестиваль "Россия - Казахстан: культурное наследие" станет ярким примером культурного обмена между нашими странами, сплотит наши многочисленные народы, взаимно обогатит и укрепит целостность каждой из культур", - считает Татьяна Барышникова, представитель Россотрудничества в Алматы.

 
Фестиваль откроется в Астане концертом талантливого московского коллектива классической музыки "Новое трио". В Государственном театре оперы и балета "Астана-опера" 28 сентября прозвучат камерные произведения С. Рахманинова, Н. Метнера, И. Стравинского и других композиторов, составивших славу русской музыки за рубежом.
 
С 29 сентября фестиваль переместится в Алматы. В Национальной библиотеке Республики Казахстан пройдет церемония открытия обновленного Книжного уголка России и передача в дар библиотеке книжного собрания по истории русского зарубежья. После официальной части гостей будет ждать уникальный концерт "Русские корни американского джаза", рассказывающий о малоизвестных страницах джазовой музыки. Поведает эти почти детективные истории и исполнит произведения популярная казахстанская певица Ирэна Аравина в сопровождении квартета JAZZ HOUSE.
 
Театральный перформанс-читка от талантливого молодого независимого режиссера Камиллы Рашид Dombrovski (от третьего лица) по мотивам произведения "Ручка, ножка, огуречик" и биографии Ю. Домбровского в период нахождения в городе Алма-Ате пройдет 30 сентября на малой сцене культурного пространства "ТРАНСФОРМА". Спектакль подготовлен специально для российско-казахстанского фестиваля и в нем, помимо самой Камиллы Рашид, примут участие популярные алматинские артисты Куантай Абдимади и Лаура Турсунканова.
 
1 октября в Алматы состоится камерный концерт "Русская музыка в эмиграции", где ведущие солисты Казахского национального театра оперы и балета имени Абая Наталья Мезина и Эмиль Сакавов исполнят романсы и оперные арии известных композиторов, оказавшихся в изгнании, но продолживших лучшие традиции русской классической музыки. Концерт пройдет в необычной обстановке - в одном из выставочных залов ведущего художественного музея страны - Государственного музея искусств РК имени А. Кастеева. 
 
Также музей проведет цикл лекций руководителя отдела зарубежного искусства и увлеченного исследователя Галины Сырлыбаевой. Слушатели откроют для себя малоизвестные, но захватывающие сюжеты, связанные с жизнью и творчеством замечательных русских художников, открывавших Казахстан для России и всего мира (1 и 8 октября).
 
Необычный вечер пройдет 2 октября в Алматы в арт-пространстве Hazbin в формате "Поэтического кабаре": "Поэзия русского зарубежья". Со сцены стихотворения будут читать не только профессиональные артисты, но и простые алматинцы, любящие поэзию. 
 
Фестиваль проходит при поддержке посольства России и представительства Россотрудничества в Республике Казахстан.
 
Полная программа фестиваля и бесплатная регистрация доступны по ссылке: fest.fnrz.ru/kazakhstan2022.
 
Для связи: 
Дополнительная информация, получение фото и видеозаписей с фестиваля и из архива Фонда, организация интервью и съемок:  
 
Справка об организаторах: 
Фонд наследия русского зарубежья - некоммерческая организация, основана в начале 2020 года по инициативе Дома русского зарубежья им. А. Солженицына и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. 
Деятельность Фонда направлена на сохранение и популяризацию культурного и исторического наследия русской эмиграции. Среди основных задач - приобретение и возвращение в Россию архивов и ценностей музейного значения, поддержка мероприятий, посвященных изучению и популяризации истории и современности русского зарубежья для широкой, в том числе молодежной, аудитории. 
Дом русского зарубежья имени А. Солженицына - государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы, уникальный комплекс, состоящий из музея, архива, библиотеки, научно-исследовательского, информационно-издательского и культурно-просветительского центров, чья деятельность нацелена на сосредоточение и изучение культурного наследия русского зарубежья, развитие отношений и укрепление связей с соотечественниками за пределами России.
 

В Казахстане создается онлайн-база прикладного искусства

25.09.2022, 15:24 16806
В Казахстане создается онлайн-база прикладного искусства
Фото: Союз ремесленников Казахстана
В апреле 2022 года Союз ремесленников Казахстана начал новый проект по изучению и сбору орнаментов казахского народа. 
 
Перед организаторами стоит большая задача - создать онлайн-ресурс по традиционному казахскому искусству, который будет регулярно пополняться информацией по традиционному дизайну и традиционным техникам прикладного искусства.
 

Орнаменты нас окружают повсюду, надо лишь оглянуться вокруг. А изучение их - захватывающее занятие. И не случайно мы начали с центра имени А. Маргулана, что, по-моему, символично. Ведь свои первые знания по орнаментике мы изучали по 3-томнику Маргулана", - говорит Айжан Беккулова, председатель Союза ремесленников Казахстана, известный дизайнер, художник по войлоку, почетный член и советник Всемирного ремесленного совета.


Это была давняя моя мечта - собрать базу данных по орнаментам, изделиям, по региональным признакам, по техникам и материалам. Также хочется по мере возможности зафиксировать знания мастеров, уже не практикующих, но тех, у кого в пассивной памяти хранятся методики, техники, традиции, обычаи, секреты, пока это еще можно. Даже наличие новых источников - книг по орнаменту Оспанова Е. и Кожабекова Е. (удивительно, как им удалось проделать такой колоссальный труд) не может утолить тот голод, что есть среди мастеров, ищущих информацию по правильному использованию тех или иных орнаментов. Сейчас, работая по проекту "Онлайн-база прикладного искусства", понимаю, как много еще надо систематизировать, что эта работа однозначно не одного человека и не одного проекта. Это будет еще одним шагом в общем деле сохранения нашего наследия", - добавила Айжан Беккулова.

Союз ремесленников кз
 
Участники проекта "Онлайн-база прикладного искусства" в течение года проведут экспедиции по регионам, исследования в музеях Казахстана и посетят мастерские ремесленников, носителей уникальных технологий.
 
Практически в каждом музее есть что-то интересное, что отличает их от других музеев. Даже в таком небольшом районном музее, как музей имени В.И. Чапаева, выставили в экспозиции старинный мужской стеганый чапан со специальными прорезями для рук в длинных рукавах. Или в областном Костанайском краеведческом музее есть очень красивые музыкальные инструменты, искусно инкрустированные костью.
 
Значение орнамента, символизм, регион происхождения, материалы, используемые при изготовлении, правила применения, традиционные цвета, которые были использованы в различных изделиях, - это тот объем знаний, который предстоит изучить, обработать и зафиксировать в онлайн-базе прикладного искусства. 

На протяжении 10 лет Союз ремесленников Казахстана ставит перед государством и обществом вопросы о необходимости срочно принимать меры по сохранению и возрождению культурного наследия казахов - искусства традиционного ремесленного производства.

Союз ремесленников кз
 
Айжан Беккулова, председатель Союза ремесленников Казахстана, неустанно на всех площадках с представителями государственных органов, бизнеса, представителями культуры и искусства, общественными организациями ведет непростой диалог о сохранении культурного наследия Казахстана.
 

Сейчас знания, предметы - все хранится во фрагментарном виде. Когда-то Шайзада Тохтабаева серьезно занималась сбором и систематизацией материала, есть трехтомник А. Маргулана, еще пара искусствоведов и историков обращались к этой тематике, но книги эти - уже давно раритет, сейчас подобная работа несистемная. А такого большого специалиста, как Алькей Маргулан, создавшего трехтомник по казахскому народному прикладному искусству, сейчас вы вряд ли найдете. У нас собрано много информации, но ее надо систематизировать, а это требует времени, финансов и коллективной работы. Мы теряем людей ежедневно, во время пандемии многие знатоки прикладного искусства переболели, некоторые ушли из жизни. Нас покинул Бек Ибраев - огромная потеря для страны, кладезь глубочайших знаний по семантике символов. Вот кого надо было популяризировать!" - рассказала Айжан.

 
Благодаря проекту "Онлайн-база прикладного искусства" Союз ремесленников Казахстана получил замечательную возможность осуществить свою мечту и сделать важную для всего нашего общества работу - собрать воедино на цифровой платформе все сведения о традиционном казахском искусстве.
 

Данный проект организован при поддержке фонда "Евразия" в рамках программы "Инновационные решения", финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID), реализуется Союзом ремесленников Казахстана", - информирует пресс-служба Союза ремесленников Казахстана.

 

"Послание древним богам". Ученые взломали код возрастом 4000 лет

05.09.2022, 21:35 28811
"Послание древним богам". Ученые взломали код возрастом 4000 лет
Фото: wikimedia.org Клинопись
Ученые решили одну из исторических загадок: расшифровали древнеиранскую письменность, возраст которой свыше четырех тысяч лет. Более века она была для специалистов настоящей головоломкой, сообщает РИА Новости.
 
Загадочное царство на Востоке
 
Отчет, опубликованный международной группой исследователей из Тегеранского и Болонского университетов, многие уже сравнили с изучением Розеттского камня в XIX веке. Тогда французский востоковед Жан-Франсуа Шампольон сумел прочесть египетские иероглифы.
 
Нынешняя сенсация касается языка, на котором говорили в древнем государстве Элам. Оно зародилось приблизительно пять тысяч лет назад на юго-западе современного Ирана. Его столица - Сузы - граничила с Шумером, что давало возможность для активной торговли. Поэтому страна быстро стала крупнейшим экономическим и культурным центром своего времени.


wikipedia.org
Позднее на основе процветающего царства возникли персидские державы. В том числе могущественная Ахеменидская (VI-IV вв. до н. э.), позже подчинившая себе значительную часть древнего Ближнего Востока.
 
Именно при раскопках в Сузах в 1903-м археологи из Франции обнаружили первые образцы эламского языка. На нескольких глиняных табличках выгравированы надписи, внешне похожие на клинопись.
 
Поначалу их так и определили. Учитывали и тот факт, что в середине VII века до нашей эры Эламское царство завоевала Ассирия. Вполне возможно, покоренные народы переняли их письменность.
 
Но затем стало понятно: таблички из Суз не поддаются расшифровке. Ученые поняли, что существовала своя, независимая система знаков.
 
В последующие годы обнаружили и другие образцы эламского письма. На сегодняшний день - более сорока. Некоторые ученые выдвигали версии расшифровки, кому-то удалось даже прочесть отдельные слова. Несмотря на это, ключ к полному пониманию языка так и не нашли.
 
Серебряные кубки
 
В 2015-м археолог Франсуа Дессе из лаборатории Archeorient в Лионе решил закончить дело предшественников. Опираясь на их наработки, он со своей командой разделил имеющиеся тексты на группы - в зависимости от происхождения и исторического периода.
 

Большинство из них представляют собой часто повторяющиеся королевские надписи, посвященные древним богам. Например, "Я [имя], великий царь [имя], сын [имя отца], я сделал этот предмет для [имя бога или человека]", - рассказал Дессе.


hmn.wiki Кубок с надписями на эламском письме
Кроме того, ученые получили доступ к восьми серебряным кубкам III века до н. э., которые хранились в частной коллекции. Стенки сосудов сплошь усеяны эламским письмом и клинописью. Прочитать текст на последнем не составило труда (клинопись в наше время достаточно хорошо изучена). Речь в нем шла об одном из правителей Элама.
 
А затем специалисты решили сопоставить записи. Ведь, по логике, имя правителя и его титул в обоих вариантах должны были зафиксировать одинаково.
 
В итоге получился следующий текст: "Пузур-Сушинак, царь Авана, Инсушинак [божество] любит его".
 
В общей сложности команде удалось идентифицировать 72 символа - 96 процентов надписи. Над оставшейся частью, отмечает Дессе, еще предстоит поработать. Как и над остальными эламскими текстами.
 
Спорные моменты
 
Открытие Дессе в корне меняет представления о возникновении письменности на Ближнем Востоке. До недавнего времени считали, что отправной точкой для любой знаковой системы в этом регионе была клинопись. Наиболее древние ее образцы относятся к бронзовому веку (3300-1200 до н. э.).
 

Мы выяснили, что у Элама не было такой материнской письменности. А значит, в середине третьего тысячелетия до нашей эры в Иране параллельно существовала своя система", - заключает Дессе.


wikipedia.org Известные знаки эламского линейного письма
Ученый добавляет: у древнего письма была еще одна отличительная черта. Иероглифы в нем обозначали конкретные звуки или их сочетание. В отличие от той же клинописи, где каждый символ - это логограмма, конкретное слово.
 
Из этого можно предположить, что на юго-западе Ирана появился первый полностью фонетический алфавит. Ранее таковым считалась финикийская азбука, возникшая около 1100 года до нашей эры.
 
Некоторые исследователи, однако, скептически отнеслись к выводам команды Дессе. Они усомнились в подлинности тех самых восьми серебряных кубков, с которыми тот работал. Но металлургический и химический анализ артефактов из частной коллекции показал их подлинность.
 
Кроме того, патина - налет, который образуется на сплавах, - указывает, что сосуды долгое время пробыли в земле. А это еще одно свидетельство подлинности.


wikimedia.org
Критиком выступил также ассиролог Джейкоб Даль из Оксфордского университета. 

Если следовать логике Дессе, эламский язык по древности такой же, как и клинопись. Может, и старше. Однако это неверно", - полагает ученый.

 
Даль работает с более древними текстами Элама и считает, что у этого языка был свой прототип, у которого больше общих черт с шумерской письменностью. А значит, говорить о двух независимых знаковых системах нельзя.
 
Правда, записи на протоэламском до сих пор не расшифрованы. Дессе, в свою очередь, уверен: его метод позволит это исправить. Но, подчеркивает он, до разгадки пока далеко - работа только началась.
 

Великая Китайская стена

01.08.2022, 11:13 45071
Великая Китайская стена
Фото: Кадр с видео
Великая Китайская стена - одно из новых 7 чудес света, самое масштабное сооружение, возведенное человеком, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
 
Великая Китайская стена имеет протяженность 8851,9 км и проходит по северному Китаю через 17 провинций. Сюда входит 6259 км стен, 359 км рвов, 2232 км естественных защитных рубежей в виде холмов и рек. Историческая длина стены с ответвлениями - 21196 км. 
 
В III веке до нашей эры началось строительство первых участков стены.
 
С завершением эпохи Воюющих царств император Цинь Шихуанди, объединивший под своей властью разрозненные китайские земли, отдал распоряжение о строительстве стены вдоль горного хребта Иншань на севере Китая. 
 
В конце XIX века она получила название, известное по сей день, - Великая Китайская стена. "Длинная стена в 10 000 ли" называют стену в Китае. 

 

Martial Arts Today. В ходе работы программы Китайского международного пресс-центра состоялся мастер-класс по ушу

13.07.2022, 16:34 57191
В ходе работы программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае состоялся мастер-класс по традиционному китайскому воинскому искусствам ушу. Участники получили уникальную возможность провести тренировку по тайцзицюань с выдающимися мастерами этого вида традиционного воинского искусства Китая.
 
Мастера ушу
 
Ян Сонцюань, родившийся в Вэньсяне, провинция Хэнань, в 1951 году, с детства учился у своего деда, мастера Чэнь Чжаопи. Он практикует уже более 60 лет. Он обладает превосходными боевыми практиками и глубокими теоретическими познаниями. В настоящее время он является главным тренером Пекинского учебного центра тайцзицюань Чэньцзягоу, специально назначенным тренером многих зарубежных спортивных залов по боевым искусствам в США и Швейцарии, старшим консультантом по Тайцзи Исследовательского альянса И цзин Кембриджского университета, почетным президентом Румынской академии искусства здоровья и Китайской ассоциации здоровья по Тайцзи. Эксперт.
 
Тайцзицюань основан на теории инь и ян, а теория традиционной китайской медицины является основой физиологии и здоровья. Тайцзицюань также является единственным видом спорта в мире, который может объединить цигун, боевые искусства, гимнастику, философию, культуру, боевые искусства и здравоохранение. В декабре 2020 года Организация Объединенных Наций официально включила китайский тайцзицюань в репрезентативный список мирового нематериального культурного наследия.
 
Г-н Ян Сонцюань преподавал боевые искусства в провинциях Хэнань, Шэньси, Шаньси, Сычуань, Юньнань и других местах. С 1988 года он преподает в Пекине. Более 30 лет он преподавал кулачные практики в Пекинском университете, Китайской таможне, CNOOC, Национальном колледже прокуратуры, Пекинском муниципальном бюро промышленности и торговли, Налоговом бюро, Цзюлунби в парке Бэйхай и других местах, популярных в народе. Ян Сонцюань далее систематизировал и изучил теорию сохранения здоровья посредством практики тайцзицюань и ТКМ, а также применил ее для лечения различных заболеваний и физической реабилитации.
 
Лю Ченхан имеет двойную степень бакалавра, присужденную соответственно Пекинским университетом международных исследований и Китайским университетом иностранных дел. Она является серебряным призером конкурса английской речи Пекинского бюро обслуживания дипломатических миссий в 2018 году, обладательницей золотой медали Пекинского чемпионата по традиционным боевым искусствам (фехтование - женская группа) в 2019 году, а также обладательницей золотой медали Пекинского чемпионата по боевым искусствам и Элитного конкурса (Тайцзи-меч - женская группа) в 2019 году.
 
Лю Ченхан работает учителем английского языка, тренером KET & PET и преподавателем традиционных китайских боевых искусств в LCC.
 
 
Информационное агентство Kazakhstan Today
 
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
 
Китайский международный пресс-центр Евразии 2022 (CIPCC) 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. 
 
В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA)
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
 

В Китае пройдет выставка в поддержку образования "Солнечная радуга"

27.06.2022, 18:08 67101
В Китае пройдет выставка в поддержку образования "Солнечная радуга"
Португальский художник-сюрреалист Сантьяго Рибейро является наставником и популяризатором крупнейшей в мире выставки сюрреалистов XXI века "Международный сюрреализм". Его работы были выставлены во всем мире, в том числе в Берлине, Москве, Нью-Йорке, на выставках в Далласе, Лос-Анджелесе, Миссисипи, Индиане, Денвере, Варшаве, Сен-Нанте, Париже, Лондоне, Вене, Пекине, Флоренции, Мадриде, Гранаде, Барселоне, Лиссабоне, Белграде, Черногории, Румынии, Японии, Тайване, Бразилии, Минске, Нью-Дели, Йиглаве (Чехия) и Кальтаджироне на Сицилии и в нескольких городах в Португалии.

Times Square NYC сообщила информацию о своей выставке многим, и работы художника были собраны коллекционерами многих стран.



 

Отчетный концерт детской музыкальной хоровой школы №1. Хор "Коктем"

30.05.2022, 02:01 88696
Отчетный концерт детской музыкальной хоровой школы №1. Хор "Коктем"

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      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

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