Клуб EverJazz. Певица Екатерина Хоменкова и пианист Алексей Рябухин о джазе

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В Москве состоялось торжественное открытие памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро. В церемонии приняли участие президент России Владимир Путин и его кубинский коллега Мигель Диас-Канель, который находится в столице с официальным визитом. Монумент команданте установлен на площади, названной в его честь, недалеко от станции метро "Сокол". Скульптор Алексей Чебаненко и архитектор Андрей Белый изобразили Фиделя Кастро молодым и в военной форме, стоящим на постаменте в виде скалы, скол которой повторяет карту Кубы, сообщает RT

22 ноября в московском районе Сокол был открыт памятник Фиделю Кастро. Монумент, посвященный лидеру кубинской революции, установлен на площади Фиделя Кастро по инициативе Российского военно-исторического общества при поддержке Минобороны России и правительства Москвы. РВИО провело творческий конкурс и выбрало среди 11 проектов победителя - работу скульптора Студии военных художников имени Грекова Алексея Чебаненко и архитектора Андрея Белого.









Чебаненко рассказал о работе над памятником: "В первую очередь в Фиделе меня вдохновила его внешность: это высокий человек с удивительно красивым греческим профилем, мне он напоминает статую Зевса - одно из чудес света. В нашей композиции мы постарались передать образ несокрушимого человека, который твердо стоит на ногах, и никакие ветры, хоть цунами, не могут его сдвинуть".

По словам авторов, созданию памятника предшествовала долгая подготовительная работа: они просмотрели большое количество фотографий, видеосюжетов, беседовали с людьми, которые встречались с Кастро.

У меня даже нашлись друзья, которые видели его на расстоянии вытянутой руки. Я общался с бывшими охранниками Фиделя. Они рассказывали, как сложно было обеспечивать его безопасность, потому что Кастро был невероятно открытым, очень легко шел в народ, к людям... Как мы знаем, на Фиделя было подготовлено 638 покушений. И все они были безуспешны", - рассказал Алексей Чебаненко.





Скульптура Фиделя установлена на постамент в виде скалы с отколовшимся куском, срез которого по очертаниям совпадает с картой Кубы. Архитектор Андрей Белый объясняет, что такое решение было принято, чтобы памятник гармонично смотрелся на выбранном для установки в Москве месте: "Это всегда сверхзадача - вписать памятник в среду. Он должен там фактически жить. А где "поселить" Фиделя Кастро, как не на площади его имени... Он был очень скромным человеком и завещал, чтобы на Кубе ему не ставили никаких памятников. Но про другие страны он ничего не говорил".

Владимир Мединский - председатель Российского военно-исторического общества пояснил, почему инициатива установки памятника Кастро исходила от Минобороны: "Это очень популярный руководитель в нашей стране. Фидель Кастро - человек, который пользовался фантастическим авторитетом, популярностью, известностью и, можно смело сказать, любовью в Советском Союзе. Многие наши военные, которые служили на Кубе, работали там советниками, помогали строить кубинскую армию, сохранили очень теплые чувства к Фиделю, к его образу, к его стилю, к тому, что он смог сделать на Кубе".





Мединский также сказал, что посол Кубы назвал этот памятник Фиделю Кастро лучшим из всех, что ему приходилось видеть прежде.

Фидель - последний в истории вождь настоящей народной революции, - отметил председатель РВИО. - Мы сегодня даже представить себе этого не можем, как молодой (неполных 30 лет) юрист, преисполненный стремлением сделать свою родину счастливой, высаживается с группой энтузиастов в 60 с небольшим человек, уходит в горы и переворачивает жизнь страны. Они ставили на карту все. Семья Фиделя ни в чем не нуждалась. Им не двигало никакого другого интереса, кроме внутреннего огня, страсти и желания перевернуть жизнь на острове".





Президент Российского общества дружбы с Кубой Алексей Лавров рассказал о поддержке, которую организация оказала в реализации проекта, о сборе средств, а также о том, почему открытие монумента Кастро в Москве закономерно: "В России, в Москве помнят и любят Фиделя, уважают этого великого государственного деятеля, большого друга нашей страны. И знаменательно, что этот памятник открывается в преддверии другого значимого события: в апреле следующего года мы будем отмечать 60-летие первого визита Фиделя в СССР, когда он объехал почти всю нашу страну".

И хотя авторы проекта опасались споров со стороны противников курения, так как образ Фиделя будет дополнен сигарой, Алексей Лавров считает, что это неотъемлемая часть образа Команданте: "Облик Фиделя - это пистолет и сигара. Фидель курил сигары, любил сигары, запомнился большинству людей именно с сигарой. Поэтому создатели памятника совершенно справедливо включили эту историческую деталь в его образ".